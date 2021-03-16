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Киев, Львовская и Винницкая области близки к попаданию в "красную зону" карантина, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Киев, Винницкая и Львовская области могут пропасть в "красную зону" карантина

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, число заболевших возрастает, в том числе из-за распространения "британского" штамма. Самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье.

"Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня "красной" опасности и принять карантинные меры", - сказал Степанов.

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Автор: Володимир Янченко
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Мобильных госпиталей хватит ?
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15.03.2021 23:55 Ответить
Степанову и Ляшку одной палаты камеры хватит.
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16.03.2021 00:11 Ответить
№6
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16.03.2021 00:23 Ответить
Рініше на НЗ мобільних шпиталів було багато. Але треба час щоб розгорнути, та лікарів щоб працювали..А з цим погансько..))
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16.03.2021 00:16 Ответить
лікарів вистачить,чи будуть перепрофільовувати стоматологів? Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 3861
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16.03.2021 00:18 Ответить
если не хватит - купим мобильные крематории в чем проблема ?
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16.03.2021 00:52 Ответить
Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах! Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 4534
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16.03.2021 09:06 Ответить
Поддерживаю
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16.03.2021 09:08 Ответить
Ого. Уже половина Украины готова прийти в Киев и снести бульдозером этот зелёный режим.
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16.03.2021 00:10 Ответить
мечта кремлебота?
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16.03.2021 00:19 Ответить
не лише Франківськ.. Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 8800
київські "лещатарі" з Буковелю масово привезли Ковід(британський штамм) у Київ... Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 414
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16.03.2021 00:17 Ответить
Якщо цей санітар замість зав-гаража, чому б йому не бути зав-гаража, а не міністром?
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16.03.2021 00:45 Ответить
 
 