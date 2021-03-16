Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на Донбассе и снял фильм о войне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на войне на Донбассе и снял о ней короткометражку на французском языке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По состоянию на 20:00 15 марта фильм Война в Украине (La guerre en Ukraine), опубликованный на канале LE GRAND JD в YouTube меньше двух суток назад, набрал почти 640 тысяч просмотров.
LE GRAND JD напоминает, что война на Донбассе — единственная, которая активно ведется на Европейском континенте.
В начале фильма блогер рассказывает о событиях в Украине во время Революции Достоинства. Он упоминает о мотивации протестующих, не согласившихся с решением об отказе от евроинтеграции коррумпированного президента Виктора Януковича, погибших майдановцах, побеге Януковича из "незадекларированной резиденции" Межигорье.
Затем блогер объясняет, что после Революции Достоинства полуостров Крым был оккупирован Россией, и что мировое сообщество не признало его присоединения к РФ путем фейкового референдума.
После этого LE GRAND JD описывает начало войны на Донбассе, рассказывает о сбитом рейсе Малазийских авиалиний MH17, а также применение Россией против Украины пропагандистских средств. Блогер объясняет, как в результате Минских переговоров на Донбассе появилась линия разграничения, на которой до сих пор ведутся боевые действия.
В фильме показано, как LE GRAND JD приезжает на линию разграничения, одевает защитную экипировку и направляется к украинским позициям. Украинские военные демонстрируют блогеру, в каких условиях живут, и рассказывают о стычках с боевиками. В фильме упоминается, что позиция, где проходят съемки, существует с 2015 года.
LE GRAND JD упоминает об украинском добровольческом движении и сообщает, что за время войны погибли около 13 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч гражданских. Также в фильме показан контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской, и как через него переходят гражданские в сторону оккупированных территорий.
Фильм заканчивается диалогом с жительницей Донбасса по имени Лилия, которая рассказывает о своем отношении к войне и о том, как в 2014 году дом ее семьи оказался на линии разграничения, и видом на Майдан Незалежности, снятым с беспилотника.
Пожалуйста, подождите...
И раз в год награждать - нормальная пропаганда против страны агрессора
Эх,мечты...
А пессимисты Украине только мешают
Ветераны могут основать премию и без любой власти . Ветераны сегодня - уже власть , только мало ею пользуются
Ветераны- власть , которую украинцы уважают и любят
Только физическое уничтожение врага - единственный путь и выход из этой войны !!!
Если бы какой-то добрый человек, перевел бы это на украинский - было бы неплохо.
Их всех фр. слов понял только "борщ и сепаратисты".
А если серьезно, жаль что товарищ не упомянул про сбитый ИЛ с 60 бойцами на борту. Моя практика показывала, что никто в европе про это не слышал. И про Иловайск ни слова не сказал...
И Респект Да Винчи, все по делу!
За Лилию, спасибо что подписали, был уверен что это мужик. Хочется спросить у хитросделанной, чего ж она не договорилась за 6 лет, если "надо договариваться"??
А вообще фильм конечно нужный, может кто в Европе и прозреет....
Я в той же франции 2 года назад с пеной у рта доказывал, что у нас война, а мне никто не верил. Французы искренне удивлялись: какая война?? с кем? с какой россией? А нам в новостях сказали, что она давно закончилась....
А враг на то и враг, то бы сбивать... - тут чиста наши преступно накосячили !
А задача руководство обеспечить максимально возможное выполнение задачи и БЕЗОПАСНУЮ доставку к ней !
а вот ДОСТАВКУ НАШИ не обеспечили и САМИ этим погубили еще ДО выполнения боевой задачи и людей и технику ! За что того хера в погонах и судят !
* Сепаратисти - це ті, хто боряться за свою окремішну (сепаратну) державу: шотландці в Британії чи каталонці й баски в Іспанії. Сеператистами були італійці чи хорвати в складі Австро-Угорщини, поляки і українці в складі Росії. Це інші, чужородні народи у складі якоїсь імперії!
* Звідки на Донбасі взятися сепаратистам? Там є якийсь окремий донбаський й луганський етнос? Скільки можна повторювати оту московську байку, так ніби ДєНєРи і ЛєНєРи - республіки якихось справжніх народов, які відокремилися від "Української імперії"?
Ні, які ж все таки барани працюють журналістами... Що в нас, що закордоном! Ні явищ не розуміють, ні правильних слів підібрати не можуть. Це певно загальносвітовий тренд.
глагол
отделять
separate, set apart, detach, dissociate, divide, isolate
разделять
divide, share, separate, split up, partition, share in
отделяться
separate, detach, divide, secede, segregate, part
французкий мало кто знает.
Тим більше що українці і так в курсі, що там відбувається, а для французів фільм принаймні привідкриває очі на цю війну.