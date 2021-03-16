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Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на Донбассе и снял фильм о войне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на войне на Донбассе и снял о ней короткометражку на французском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По состоянию на 20:00 15 марта фильм Война в Украине (La guerre en Ukraine), опубликованный на канале LE GRAND JD в YouTube меньше двух суток назад, набрал почти 640 тысяч просмотров.

LE GRAND JD напоминает, что война на Донбассе — единственная, которая активно ведется на Европейском континенте.

В начале фильма блогер рассказывает о событиях в Украине во время Революции Достоинства. Он упоминает о мотивации протестующих, не согласившихся с решением об отказе от евроинтеграции коррумпированного президента Виктора Януковича, погибших майдановцах, побеге Януковича из "незадекларированной резиденции" Межигорье.

Затем блогер объясняет, что после Революции Достоинства полуостров Крым был оккупирован Россией, и что мировое сообщество не признало его присоединения к РФ путем фейкового референдума.

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После этого LE GRAND JD описывает начало войны на Донбассе, рассказывает о сбитом рейсе Малазийских авиалиний MH17, а также применение Россией против Украины пропагандистских средств. Блогер объясняет, как в результате Минских переговоров на Донбассе появилась линия разграничения, на которой до сих пор ведутся боевые действия.

В фильме показано, как LE GRAND JD приезжает на линию разграничения, одевает защитную экипировку и направляется к украинским позициям. Украинские военные демонстрируют блогеру, в каких условиях живут, и рассказывают о стычках с боевиками. В фильме упоминается, что позиция, где проходят съемки, существует с 2015 года.

LE GRAND JD упоминает об украинском добровольческом движении и сообщает, что за время войны погибли около 13 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч гражданских. Также в фильме показан контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской, и как через него переходят гражданские в сторону оккупированных территорий.

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Фильм заканчивается диалогом с жительницей Донбасса по имени Лилия, которая рассказывает о своем отношении к войне и о том, как в 2014 году дом ее семьи оказался на линии разграничения, и видом на Майдан Незалежности, снятым с беспилотника.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+29
Пора сделать премию ДЛЯ БЛОГЕРОВ за фильмы об Украине и агрессии раши
И раз в год награждать - нормальная пропаганда против страны агрессора
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16.03.2021 00:47
+17
Концовка про "договариваться" - меня не устраивает...!
Только физическое уничтожение врага - единственный путь и выход из этой войны !!!
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16.03.2021 01:20
+12
Помоему очень сильно вышло, только диалог в конце с женщиной не понравился. Нельзя договариваться с окупантом, хотя чисто по человечески я ее понимаю...
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16.03.2021 01:16
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Пора сделать премию ДЛЯ БЛОГЕРОВ за фильмы об Украине и агрессии раши
И раз в год награждать - нормальная пропаганда против страны агрессора
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16.03.2021 00:47 Ответить
ЗЕбилоиды за такое только посадить могут
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16.03.2021 00:51 Ответить
Ну инициаторы могут быть и не зебилы , к примеру - ветераны
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16.03.2021 00:53 Ответить
Вот когда ветераны власть возьмут в свои руки...
Эх,мечты...
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16.03.2021 01:28 Ответить
Вы - пессимист 😀😀😀
А пессимисты Украине только мешают
Ветераны могут основать премию и без любой власти . Ветераны сегодня - уже власть , только мало ею пользуются
Ветераны- власть , которую украинцы уважают и любят
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16.03.2021 07:31 Ответить
правильная мысль!
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16.03.2021 10:14 Ответить
Не сомневаюсь в том, что фильм правдивый. Ну что это за подача новости? Как будто блогер побывал там и снял на том, что увидел, фильм. Ничего на месте не увидишь и фильм не снимешь. Фильм построен на архивных материалах, и это правильно.
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16.03.2021 00:57 Ответить
Помоему очень сильно вышло, только диалог в конце с женщиной не понравился. Нельзя договариваться с окупантом, хотя чисто по человечески я ее понимаю...
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16.03.2021 01:16 Ответить
Було б краще якби фільм англійською, або хоч би з англійськими субтитрами, тоді ширша аудиторія змогла б його подивитись.
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16.03.2021 01:17 Ответить
Концовка про "договариваться" - меня не устраивает...!
Только физическое уничтожение врага - единственный путь и выход из этой войны !!!
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16.03.2021 01:20 Ответить
Есть еще вариант, если будут вводится санкции, которые сильно повлияют на благосостояние рядовых рашистских ватников, вот тогда возможен беспощадный "народный бунт" и подвижки в элитах Мордора.
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16.03.2021 03:21 Ответить
ну что я могу сказать...
Если бы какой-то добрый человек, перевел бы это на украинский - было бы неплохо.
Их всех фр. слов понял только "борщ и сепаратисты".
А если серьезно, жаль что товарищ не упомянул про сбитый ИЛ с 60 бойцами на борту. Моя практика показывала, что никто в европе про это не слышал. И про Иловайск ни слова не сказал...

И Респект Да Винчи, все по делу!
За Лилию, спасибо что подписали, был уверен что это мужик. Хочется спросить у хитросделанной, чего ж она не договорилась за 6 лет, если "надо договариваться"??

А вообще фильм конечно нужный, может кто в Европе и прозреет....

Я в той же франции 2 года назад с пеной у рта доказывал, что у нас война, а мне никто не верил. Французы искренне удивлялись: какая война?? с кем? с какой россией? А нам в новостях сказали, что она давно закончилась....
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16.03.2021 01:33 Ответить
Хм, не знаю насколько это видео может помочь Украине. Насколько мне позволяет Гугл-переводчик, основная тема дискуссии в комментах - является ли этот фильм очередным пропагандистским ходом в информационной войне. Расплодившиеся в несметных количествах блогеры уже приучили ютуб-зрителей к скепсису. И да, практически в сотне первых комментов, больше не хотелось читать, ни в одном не нашлось прямого осуждения российской агрессии. Увы, не "весь мир с нами".
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16.03.2021 02:31 Ответить
Дальше под видео в ютубе иногда были комменты об этом, но единичные...
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16.03.2021 10:54 Ответить
Ну вообще-то " про сбитый ИЛ с 60 бойцами на борту." - нет смысла упоминать в контесте врага... Борт погиб по вине НАШЕГО РУКОВОДСТВА _! НЕ ОБ ЭТО ЖЕ фильм !
А враг на то и враг, то бы сбивать... - тут чиста наши преступно накосячили !
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16.03.2021 10:53 Ответить
а враг не причем вообще?? наше руководство сбило?
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16.03.2021 23:05 Ответить
Враг - потому и враг, что сбивать - это его задача !
А задача руководство обеспечить максимально возможное выполнение задачи и БЕЗОПАСНУЮ доставку к ней !
а вот ДОСТАВКУ НАШИ не обеспечили и САМИ этим погубили еще ДО выполнения боевой задачи и людей и технику ! За что того хера в погонах и судят !
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16.03.2021 23:08 Ответить
А показывая об этом на всесь мир - это показывать СВОЮ несостоятельность - как командование !!!
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16.03.2021 23:09 Ответить
Нужно понимать ЧТО и КОГДА нам ВЫГОДНО говорить и показывать, а что не стоит !
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16.03.2021 23:10 Ответить
короче, потерпевший должен молчать в тряпочку, потому что плохо защищался Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на Донбасі і зняв фільм про війну - Цензор.НЕТ 8192
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16.03.2021 23:47 Ответить
Если ты тугой на олову, то что я тебе должен объяснять...!?
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16.03.2021 23:49 Ответить
Звістно прозріє, хтось навідь не сможе зайвий бокал божолє випити, або браувурс з'їсти. Ондо яка для них трагедія.
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16.03.2021 12:21 Ответить
Знову "сепаратисти"? І тут кацапська термінологія, матір вашу перековінька!...

* Сепаратисти - це ті, хто боряться за свою окремішну (сепаратну) державу: шотландці в Британії чи каталонці й баски в Іспанії. Сеператистами були італійці чи хорвати в складі Австро-Угорщини, поляки і українці в складі Росії. Це інші, чужородні народи у складі якоїсь імперії!
* Звідки на Донбасі взятися сепаратистам? Там є якийсь окремий донбаський й луганський етнос? Скільки можна повторювати оту московську байку, так ніби ДєНєРи і ЛєНєРи - республіки якихось справжніх народов, які відокремилися від "Української імперії"?

Ні, які ж все таки барани працюють журналістами... Що в нас, що закордоном! Ні явищ не розуміють, ні правильних слів підібрати не можуть. Це певно загальносвітовий тренд.
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16.03.2021 01:58 Ответить
"separate": варианты перевода с английского

глагол

отделять
separate, set apart, detach, dissociate, divide, isolate

разделять
divide, share, separate, split up, partition, share in

отделяться
separate, detach, divide, secede, segregate, part
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16.03.2021 08:55 Ответить
Наш боец подорвал брехню украинских хенералов и прочей сволочи. Запрещено стрелять в ответ.
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16.03.2021 06:51 Ответить
а чего даже титры на украинском не сделал?
французкий мало кто знает.
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16.03.2021 06:57 Ответить
І 300-ми іншими мовами не зробив. Французький блогер зробив фільм передусім для французького глядача.
Тим більше що українці і так в курсі, що там відбувається, а для французів фільм принаймні привідкриває очі на цю війну.
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16.03.2021 07:16 Ответить
Вот только концовка непонятна,то ли возвращаются на окупированую територию то ли покидают Украину.Тот кто не понимает французкого то без перевода могут трактовать двояко.
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16.03.2021 07:16 Ответить
а Зебил снимал там фильм также только о другом Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на Донбассе и снял фильм о войне - Цензор.НЕТ 2888
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16.03.2021 07:30 Ответить
У часи другої свтової війни у сусідній із Швейцарією Франції у дещо схожій ситуації теж були люди, що домовились з Гітлером, так звані "вішисти". Здається, їх усіх у підсумку повісили...
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16.03.2021 08:23 Ответить
Между властью Зели и властью Виши во Франции полная аналогия. Вообще, в мировой истории подобное тому, что творится в Украине 7 год трудно найти. Во всех других подобніх случаях для предателей практиковали повешение или расстрел.
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16.03.2021 10:02 Ответить
Переводы с русского разговорного на французские субтитры не совершенные: слово теплик (тепловизор) они вообще не поняли.
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16.03.2021 10:12 Ответить
Щиро дякую небайдужій людині.
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16.03.2021 11:09 Ответить
Спочатку вивчіть українську в Україні, щоб вас і нас разом з вами не приходило "защіщать" всіляке кодло зі сходу від нашої рідної землі, мови, держави, культури, майна!
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16.03.2021 11:55 Ответить
 
 