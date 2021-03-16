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бедность (252) Кривой Рог (1144) мусор (483) пенсионеры (825) продукты (1508) секонд хенд (42)

В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Кривом Роге один из супермаркетов города выбросил на помойку просроченный товар. Продукты в мусорном баке увидели пожилые люди и начали выбирать его.

Видео, где пенсионеры роются в мусорном баке, выложила группа "Кривой Рог онлайн" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Один из супермаркетов города, не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак", — подписали видео его авторы.

Пользователи соцсети шокированы увиденным:

- Настоящая правда про добавление зарплат и пенсий нищита стыдно что это Украина

- Лучше бы людям, которые нуждаются, отдавали.

- А если людям не за что купить продукты, что остается делать? Всю пенсию отдали за тарифы ЖКХ, а жить за что? Довели людей до нищеты!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети. ВИДЕО

- Я считаю, что тот, кто выбрасывает, знает, что люди подбирают, хотя бы ставили рядом — смотреть больно на это все. 

- Так везде где выбрасывают продукты, люди розгребают, при такой пенсии - это удача!

Напомним, что в Киеве жители штурмовали секонд-хенд. Покупатели руками и ногами отталкивали друг друга, чтобы попасть в помещение в первый день завоза товара.
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Топ комментарии
+42
Там былли замеченны мамма Римма и папа Римма В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 4327 ?
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16.03.2021 09:19
+34
При Порохе Украина, будучи тяжело больной, начала медленный, шажок за шажочком, путь к выздоровлению. Конечно, это не понравилось насквозь коррумпированному союзу олигархов, когда один из них, понимашь, "отбился от рук". Они и проспонсировали картонную дурилку на должность "президента".
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16.03.2021 09:29
+32
Теперь понятно откуда на столепоявились окорочка. Остатки роскоши от просрочки В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 7318
В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 9083
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16.03.2021 09:22
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Крівой Рог ізобілія.
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16.03.2021 10:48 Ответить
Русский мир...
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16.03.2021 10:50 Ответить
У нас вже як на расєї. Зубожіли по помийкам харчі збирають. Дожилися...
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16.03.2021 11:00 Ответить
Там більщість бомжів, а не пенсіонери...
Нащі горді пенсєри хрєн би полізли на помойку У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку" - Цензор.НЕТ 4658
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16.03.2021 17:10 Ответить
ну, ск, дожили таки, повторили подвиг
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16.03.2021 11:09 Ответить
А какой у них выбор при пенсии 1740 гривен.
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16.03.2021 11:12 Ответить
Ні может етава бить! Бубачка ні такой! Он же абіщал, шо как тока "праклятава баригу" прагоніт, всє сразу заживут как в Європє. І учітєля по $4k палучать будут, і пєнсіанєри будуть ламать голаву над тєм, в какой із банкав лучше прістроіть сваі сбєрєженія. © ЗЕ-виборці
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16.03.2021 12:02 Ответить
ХА!
В своё время в Амстердаме я тоже нашёл вполне сьедобный ананас (прибитый сбоку).
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16.03.2021 11:22 Ответить
здивував, такого неперебірливого пацюка та тухлятиною відлякати. У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку" - Цензор.НЕТ 8065
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16.03.2021 11:41 Ответить
Мой юный друг, в СССР ананас - это было диво невиданное, а валютных командировочных простым учёным не давали...
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16.03.2021 11:53 Ответить
тарган-анфаш, ціню думку ідіота, що вік по написаному визначає. Тому, й не дивуюсь, що ти й тухлятину, але дефіцитну, теж попробував.
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16.03.2021 12:05 Ответить
Ну, очевидно твой папа был не меньше секретаря райкома и ананасы тебе доставляли прямо на дом из распеределителя...
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16.03.2021 13:04 Ответить
очень видно, що ти тварюка безхребетна... Але, форумчани це знають, бо й не приховуєш.
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16.03.2021 13:21 Ответить
Как всегда попытка общения со скотом закончилась ожидаемо. Оббильных высеров, сынок!
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16.03.2021 15:50 Ответить
парнокопитне, відійди від дзеркала.
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16.03.2021 17:20 Ответить
Будучи у Копенгагені, спостерігав на вході у звичайний супермаркет возики із продуктами. Теж прострочені, а може вже підходить строк, (чесно кажучи - не дізнавався детально). Хто бажає, може взяти. Але наплива бажаючих не спостерігав. Возики були повні.
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16.03.2021 11:23 Ответить
Не відволікайте Ваву, жалісливими "інформвкидами", від "великого крадівництва".

Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках
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16.03.2021 11:27 Ответить
Блииин!
Свинособаки расхрюкались... На выгребной яме-404, рюзьгыэ идя с работы занинают очереди к мусоросборникам и далеко не одно десятилетие! =)
Так сколько, у вас клоуны у власти???
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16.03.2021 11:38 Ответить
папаааа!!!!! мамааааа!!!!! крівбааааааасссс!!!!
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16.03.2021 11:39 Ответить
а то, що з краю, батьки Зе стоять за їжею?
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16.03.2021 11:41 Ответить
В Кривом Рогу !! Да у нас пенсионеры приходят на определённое время к , когда её выносят и расталкивая друг друга бросаются выбирать !! Да уж , конец эпохи бедности , начало эпохи нищеты , Это Днепр !!
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16.03.2021 11:47 Ответить
В Кривом Рогу !! Да у нас пенсионеры приходят на определённое время к , когда её выносят и расталкивая друг друга бросаются выбирать !! Да уж , конец эпохи бедности , начало эпохи нищеты , Это Днепр !!
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16.03.2021 11:49 Ответить
в Украине хлеб, колбасу, сыр, масло повторно до 9 раз перерабатывают и продают
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16.03.2021 11:49 Ответить
39, та тобі скормлюють, бреши переконливіше ти ж для цього зареєструвався на форумі.
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16.03.2021 13:19 Ответить
Напомним, что в Киеве жители штурмовали секонд-хенд. Покупатели руками и ногами отталкивали друг друга, чтобы попасть в помещение в первый день завоза товара.

Эта новость все время смакуется каждый час. Люди! Кто нибудь может мне объяснить, что там было? На левом берегу у каждой станции метро есть секонд, на лесной он занимает площадь около 3 кв километров. В соседнем доме раз в неделю новый завоз. Я никогда в жизни не наблюдала давку из 35 мужчин на новую коллекцию секонда. Даже если я иногда заходила в секонд выбрать что то в поход, я НЕ видела в помещении ни одного мужчины такой комплекции как на видео. Что это было? Что за давка, зачем? Тошнит, когда смотришь вокруг и видишь одно, а тебе из всех утюгов рассказывают другое. ЦЕнзор, совесть есть?
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16.03.2021 12:10 Ответить
Якщо це секонд між Позняками і Харківською, то там такє буває коли завоз. Причому вже років 10) Він невеличкий, але по якості товарів це більше сток а не секонд. Ну це один момент, а інший реклама за недорого. Уявіть ви відкриваєте магазин і замість сотень тисяч в рекламу витрачаетє 5000 грн. роздавши їх масовці молоді, щоб вони поштовхались на камеру. А все інше зробить інтернет враховуючи провокативність теми.
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16.03.2021 18:04 Ответить
Малообеспеченные есть во всех странах. Есть люди, которые по жизни предпочтут товар со скидкой, а еще лучше на халяву. Просроченный - не испорченный. Проблема в том, что такие продукты должны выставляться в чистой таре, что скорее всего на видео и наблюдается, то есть "мусорка" это чистый пластиковый бак. Боюсь, что просто официально отдать магазин не может, потому что мало ли что, засудят. А вообще - посмотрите, никакого мордобития! В свою бытность в 90 г будучи в Потсдаме (за 2 недели до объединения Германий) наблюдала картину, какв толпу людей кидали дешевую косметику, люди кидались на нее и дрались. А в это время их снимали, подозреваю, чтобы продемонстировать до чего деградировало население Восточной Германии при совке.
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16.03.2021 12:31 Ответить
Кстати, я очень сомневаюсь что это фото с Кривого Рога, а не из маацвы...
Хотя, для зЕбилов, это очень символично!
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16.03.2021 12:34 Ответить
Це дійсно Кривий Ріг. Люди гребли апельсини. Супермаркет Варус на ЮГОКі.
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16.03.2021 18:23 Ответить
Теща отримала 1700 пенсії, за газ заплатила 2300, за доставку 200, 130 за світло.
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16.03.2021 12:40 Ответить
хай уплотняется в квартиру-путинку 10 м2, мировой стандарт
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16.03.2021 12:46 Ответить
Украинский мир. У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку" - Цензор.НЕТ 3164
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16.03.2021 12:57 Ответить
Как уже достали эти порохоботы , места и темы нет чтобы они своего олигарха не всунули, суют везде где собака что-то не сует.
Народ, говорю честно как есть - при хваленном Порохе пенсия была 948грн
А ПРОСРОЧКА из магазинов ПРОДАВАЛАСЬ! на рынке за пол цены - стоял длинный стол и ржавые банки с консервацией, селедка вонючая, печенье и всё остальное
Торговцы всем этим платили ДАНЬ и никто их не трогал.
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16.03.2021 13:02 Ответить
Беги быстрей, тебе может не достаться надбавки от ЗЕ.
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16.03.2021 13:04 Ответить
Мадам, ви забули про війну, порожню казну і гору боргів, останні два роки каденції Пороха деякі сердобольні двірнички рилися біля баків виключно для бездомних собак.
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16.03.2021 13:46 Ответить
І ще ви забули про ціни. Хіба при Пороху пляшка соняшникової олії коштувала 51 грн?
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16.03.2021 13:50 Ответить
Я беру в Сильпо Повна чаша раф.дез.выморож 850 млл за 37грн (была 21грн)но и пенсия уже не 948грн
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16.03.2021 19:27 Ответить
Регион элитного генофонда. Это были не отбросы, а надбавка от ЗЕ.
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16.03.2021 13:03 Ответить
странно атб и сильпо не выкидует..а тележку видел и плакал((
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16.03.2021 13:11 Ответить
эпоха бидности закончилась-началась эпоха нищиты
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16.03.2021 14:02 Ответить
поверьте, в школы и детсады депутаты икру не допускают, сами жрут
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16.03.2021 14:44 Ответить
ЗЕ-ПОКРАЩЕННЯ уже сегодня ! ))
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16.03.2021 14:17 Ответить
ЕПОХА БІДНОСТІ нарешті закінчилась. І дуже символічно - що офіційно це сталось саме на батьківщині "найвеличнішого лідера **********".
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16.03.2021 14:33 Ответить
Ну что тут сказать , мы не Лохи , всегда сыты если бы не ЗЕ..........
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16.03.2021 16:33 Ответить
Небось зелиного папаньки там небыло
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16.03.2021 16:34 Ответить
это общемировая практика, нормальные магазины выставляют просрочку рядом с мусоркой.
потом убирают что осталось в контейнеры.
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16.03.2021 17:24 Ответить
Так, особисто бачів. Пр. Південний, за Варусом. Люди гребли апельсини.
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16.03.2021 18:20 Ответить
Подтверждаю. Правда грузчики ставят просроченные овощи в ящиках рядом с мусорными баками и роются там не только пенсионеры и бомжи
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16.03.2021 20:51 Ответить
а при сладчайшем пенсионеры ананасы с рябчиками жевали.
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16.03.2021 21:08 Ответить
Ну и кто будет спорить, что только мама Римма еврейка, а папа нет? Да самый настоящий, морда доказывает это лучше всякого паспорта.
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16.03.2021 21:23 Ответить
Вот мама Римма и сбылись твои слова перед выборами, что сынок твой идёт в президенты не ради денег (у него и так достаточно), а чтоб людям лучше жилось. Ну что же, "лучше" стало жить народу, как сама видишь, "спасибо" твоему сыну за такую "заботу" о народе...
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16.03.2021 22:31 Ответить
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