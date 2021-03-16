В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В Кривом Роге один из супермаркетов города выбросил на помойку просроченный товар. Продукты в мусорном баке увидели пожилые люди и начали выбирать его.
Видео, где пенсионеры роются в мусорном баке, выложила группа "Кривой Рог онлайн" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Один из супермаркетов города, не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак", — подписали видео его авторы.
Пользователи соцсети шокированы увиденным:
- Настоящая правда про добавление зарплат и пенсий нищита стыдно что это Украина
- Лучше бы людям, которые нуждаются, отдавали.
- А если людям не за что купить продукты, что остается делать? Всю пенсию отдали за тарифы ЖКХ, а жить за что? Довели людей до нищеты!
- Я считаю, что тот, кто выбрасывает, знает, что люди подбирают, хотя бы ставили рядом — смотреть больно на это все.
- Так везде где выбрасывают продукты, люди розгребают, при такой пенсии - это удача!
Напомним, что в Киеве жители штурмовали секонд-хенд. Покупатели руками и ногами отталкивали друг друга, чтобы попасть в помещение в первый день завоза товара.
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Нащі горді пенсєри хрєн би полізли на помойку
В своё время в Амстердаме я тоже нашёл вполне сьедобный ананас (прибитый сбоку).
Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках
Свинособаки расхрюкались... На выгребной яме-404, рюзьгыэ идя с работы занинают очереди к мусоросборникам и далеко не одно десятилетие! =)
Так сколько, у вас клоуны у власти???
Эта новость все время смакуется каждый час. Люди! Кто нибудь может мне объяснить, что там было? На левом берегу у каждой станции метро есть секонд, на лесной он занимает площадь около 3 кв километров. В соседнем доме раз в неделю новый завоз. Я никогда в жизни не наблюдала давку из 35 мужчин на новую коллекцию секонда. Даже если я иногда заходила в секонд выбрать что то в поход, я НЕ видела в помещении ни одного мужчины такой комплекции как на видео. Что это было? Что за давка, зачем? Тошнит, когда смотришь вокруг и видишь одно, а тебе из всех утюгов рассказывают другое. ЦЕнзор, совесть есть?
Хотя, для зЕбилов, это очень символично!
Народ, говорю честно как есть - при хваленном Порохе пенсия была 948грн
А ПРОСРОЧКА из магазинов ПРОДАВАЛАСЬ! на рынке за пол цены - стоял длинный стол и ржавые банки с консервацией, селедка вонючая, печенье и всё остальное
Торговцы всем этим платили ДАНЬ и никто их не трогал.
потом убирают что осталось в контейнеры.