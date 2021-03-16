В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку". ВИДЕО

В Кривом Роге один из супермаркетов города выбросил на помойку просроченный товар. Продукты в мусорном баке увидели пожилые люди и начали выбирать его.

Видео, где пенсионеры роются в мусорном баке, выложила группа "Кривой Рог онлайн" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Один из супермаркетов города, не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак", — подписали видео его авторы.

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Пользователи соцсети шокированы увиденным:

- Настоящая правда про добавление зарплат и пенсий нищита стыдно что это Украина

- Лучше бы людям, которые нуждаются, отдавали.

- А если людям не за что купить продукты, что остается делать? Всю пенсию отдали за тарифы ЖКХ, а жить за что? Довели людей до нищеты!

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- Я считаю, что тот, кто выбрасывает, знает, что люди подбирают, хотя бы ставили рядом — смотреть больно на это все.

- Так везде где выбрасывают продукты, люди розгребают, при такой пенсии - это удача!

Напомним, что в Киеве жители штурмовали секонд-хенд. Покупатели руками и ногами отталкивали друг друга, чтобы попасть в помещение в первый день завоза товара.