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Российская "Новая газета" обнародовала кадры химической атаки на их редакцию: "Это уже прямо машина для совершения терактов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Москве здание, в котором находится редакция "Новой газеты", подверглось "химической атаке". Там неизвестные распылили едкое вещество. Инцидент произошел вчера, 15 марта.

Об этом сообщается на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

"Вход в здание, в котором находится в том числе и наша редакция, подвергся химической атаке. В помещениях стоял резкий химический запах, который чувствовали все посетители и сотрудники газеты, а также других организаций, расположенных в здании", - говорится в сообщении.

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Сотрудники издания утверждают, что запахи очень похожи на те, что были замечены во время изучения обстоятельств нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Тогда имущество журналистки обрызгали едким газом неизвестного состава, обладающего неприятным запахом.

Позже, в сети появилось видео, как у редакции "Новой газеты" распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.

"Это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам. ... Представьте, что такой "курьер" с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?" - отмечает издание.
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Топ комментарии
+22
Да всю ********* надо уничтожить!
И не важно каким способом!
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16.03.2021 09:36
+12
Хочуть жити в країні рашизму, але відчувати себе, як на курорті для обраних.

Пляшку в сраку.
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16.03.2021 09:46
+10
людоедский режим ведет себя как людоедский, что не так им
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16.03.2021 09:39
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Да всю ********* надо уничтожить!
И не важно каким способом!
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16.03.2021 09:36 Ответить
людоедский режим ведет себя как людоедский, что не так им
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16.03.2021 09:39 Ответить
Хочуть жити в країні рашизму, але відчувати себе, як на курорті для обраних.

Пляшку в сраку.
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16.03.2021 09:46 Ответить
Наступного разу розпилюйте фенілізонітрил. Матимете приємний запах блювоти.
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16.03.2021 09:56 Ответить
Краще етилмеркаптан. Ліберестня кацапська туди ще місяць не зайде.
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16.03.2021 10:15 Ответить
Клоп-москаль.
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16.03.2021 10:03 Ответить
Novichok?😁
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16.03.2021 10:13 Ответить
Гебня страху наганяє. Треба кур'єрів з велосипедами забороняти.
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16.03.2021 10:53 Ответить
********* подлежит удушению в объятиях всего мира...
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16.03.2021 11:37 Ответить
Ну какая тут химия тем более оружие. Самый обычный настой руских лаптей. И запах у него как у цапа.
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16.03.2021 13:52 Ответить
То рюській дух, то рюсью пахнєт!
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16.03.2021 15:16 Ответить
ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ НАСЕКОМОЕ - РОССИЙСКАЯ ВОНЮЧКА !!!
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16.03.2021 18:07 Ответить
пригожина работа.
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16.03.2021 21:11 Ответить
 
 