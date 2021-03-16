Российская "Новая газета" обнародовала кадры химической атаки на их редакцию: "Это уже прямо машина для совершения терактов". ВИДЕО

В Москве здание, в котором находится редакция "Новой газеты", подверглось "химической атаке". Там неизвестные распылили едкое вещество. Инцидент произошел вчера, 15 марта.

Об этом сообщается на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

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"Вход в здание, в котором находится в том числе и наша редакция, подвергся химической атаке. В помещениях стоял резкий химический запах, который чувствовали все посетители и сотрудники газеты, а также других организаций, расположенных в здании", - говорится в сообщении.

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Сотрудники издания утверждают, что запахи очень похожи на те, что были замечены во время изучения обстоятельств нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной. Тогда имущество журналистки обрызгали едким газом неизвестного состава, обладающего неприятным запахом.

Позже, в сети появилось видео, как у редакции "Новой газеты" распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.

"Это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам. ... Представьте, что такой "курьер" с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?" - отмечает издание.