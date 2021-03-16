"Форсаж на Березняках": Захватывающая погоня киевских патрульных за курьером службы доставки. ВИДЕО камер наблюдения
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В сети появилась видеозапись погони киевских патрульных за курьером службы доставки на скутере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, основные моменты погони происходили в киевском районе Березняки 14 марта 2021 года. На записи видно, что курьер на скутере многократно убегал от полицейских. Запись длится почти две минуты и за это время курьер не был задержан.
Топ комментарии
+64 Андрей Мудрый
показать весь комментарий16.03.2021 10:01
+53 Andy Tiger
показать весь комментарий16.03.2021 10:10
+47 Fantomas
показать весь комментарий16.03.2021 09:59
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Вот это я понимаю, сервис! Девиз этой курьерской компании: "Привезем ваш заказ вовремя несмотря ни на что!" Водитель скутера просто добросовестно исполнял девиз компании, где работает
Крім того , що не хотів зв'язуватися з ментами ...
А вони власне і порушували ПДР - чи пересічення неперервної білої полоси ТА ЩЕ ПОДВІЙНОЇ -грубо не суперечить правилам дорожнього руху ??
Хоча .... Якщо дійсно є така нагальна потреба ловити двохколісників - сформуйте відповідний загін , забезпечте його потужними та маневровними мотоциклами , навчіть особовий склад - і все буде ОК !
Ау,Аваков,мусоркам штраф выпишешь?
Цікаво, від чого "глибоководники" відволікають нашу увагу?