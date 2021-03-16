"Форсаж на Березняках": Захватывающая погоня киевских патрульных за курьером службы доставки. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилась видеозапись погони киевских патрульных за курьером службы доставки на скутере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основные моменты погони происходили в киевском районе Березняки 14 марта 2021 года. На записи видно, что курьер на скутере многократно убегал от полицейских. Запись длится почти две минуты и за это время курьер не был задержан.

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