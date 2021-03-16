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Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание в "красную зону" карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас, если посмотреть на те показатели, которые есть в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Подумать, и, возможно, ввести дополнительные ограничения", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что сегодня уже есть положительный пример во Львове, где мэр Садовый принял решение о переводе учеников 5-11 классов на дистанционную форму обучения. 

Читайте: Украина до 31 марта ожидает еще 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
В свою очередь Киев и Винница просят ввести ограничения от степанова!
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16.03.2021 10:52
+2
Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 5896
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16.03.2021 10:55
+1
Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО
-----------------------
хотя бы вакцину привезенную из Индии передать в эти области не пробовал?
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16.03.2021 10:51
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Шо, опять закроют музеи и картинные галереи?!
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16.03.2021 10:32 Ответить
Зачем. Уже вакцину колят всем желающим и поеда уже не за горами. Столько денег украдено вложено в борьюу скороной. Что то тут не так.
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16.03.2021 10:47 Ответить
Борьба с короной в Украине по распилу бабла делит первое место с распилом бабла по уборке снега и ремонтом дорог !
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16.03.2021 10:54 Ответить
Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО
-----------------------
хотя бы вакцину привезенную из Индии передать в эти области не пробовал?
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16.03.2021 10:51 Ответить
В свою очередь Киев и Винница просят ввести ограничения от степанова!
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16.03.2021 10:52 Ответить
Ви там , головне - не поспішайте з вакцинацією . Торпітєсь ,, но мєдлєнно . Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 6040 .
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16.03.2021 10:53 Ответить
Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 5896
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16.03.2021 10:55 Ответить
Дограються вони з тими карантінами.Красний уровєнь кінчиться для них красною зоною...
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16.03.2021 11:24 Ответить
Зона,для них давно вже минула -їм би повисіти на "дошці" (каштані) "пошани" пора.
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16.03.2021 11:50 Ответить
Усе просто. Треба робити меньше тестів на ковід. Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 6632 Тоді показники "внормуються"
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16.03.2021 11:27 Ответить
пишеться Вінниччина без "т", для тих "кореспондентів", хто початкову школу прогуляв
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16.03.2021 12:25 Ответить
Цензор, може досить вже зі своїм "Виннитчина"? Російською так само, як і українською, ніяких "т" там немає, подвійна "ч".
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16.03.2021 13:38 Ответить
 
 