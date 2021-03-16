Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание в "красную зону" карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сейчас, если посмотреть на те показатели, которые есть в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Подумать, и, возможно, ввести дополнительные ограничения", - отметил глава Минздрава.
Степанов добавил, что сегодня уже есть положительный пример во Львове, где мэр Садовый принял решение о переводе учеников 5-11 классов на дистанционную форму обучения.
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украденовложено в борьюу скороной. Что то тут не так.
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хотя бы вакцину привезенную из Индии передать в эти области не пробовал?