Проект "Без цензуры": Выводил ли деньги Коломойский? Полный разбор подозрений и махинаций в деле Приватбанка. ВИДЕО
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Звучит почти фантастически, но Национальное антикоррупционное бюро и Офис генпрокурора фактически признали достоверным отчет агентства "Кролл" о существовании "теневого" Привата! Именно через него бывшие владельцы выводили деньги за границу.
Что это значит для Игоря Коломойского и, кстати, Владимира Зеленского? Смотрите в спецвыпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича по горячим следам нашумевшей новости.
Как Коломойский и компания обворовывали вкладчиков своего же банка, а потом выводили деньги за границу и там "отбеливали"? Какие схемы работали и какое наказание за них светит бывшим владельцам и топ-менеджменту?
Подробно об уголовных делах и скандалах вокруг "Приватбанка" читайте в статье Юрия Бутусова "Венедиктова и Сытник подтвердили часть расследования "Кролла" против Коломойского и Боголюбова: подробности и схема подозрения в растрате 8,2 миллиардов против экс-главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета".
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".
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Порошенко ведь национализировал Приват и начал расследование именно для того, шоб распоследний дебил вдруг подумал, шо это не Коломой, а Порошенко деньги выводил.
вимагав від Коломойського повернути вкрадені гроші українського народу
та привітав його з відкриттям кримінальних справ
за виведення вкрадених грошей на "невідомі" офшорні рахунки ...
Відео Youtube:
Не бачу приводу радіти.
Від Зєлі чекають боротьби з Бєньою,натомість-імітація боротьби з його бізнес-партнерами.
Бобиренко правий:маркерами РЕАЛЬНОЇ боротьби з Коломойським будуть :
-вручення підозри Ігарьвалєрічю
-мочилово Зєлєнского на плюсах
(Не здивуюсь,якщо замість цього будуть вкотре тягати Порошенка й Гонтарєву).
А що він мав зробити персонально для вас ? Слюнявчика потримати ? Чи сколотити буду для вашої собацюкри ?