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Боголюбов (89) Коломойский (1757) США (23253) махинации (570) Дубилет (59) Приватбанк (820) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Выводил ли деньги Коломойский? Полный разбор подозрений и махинаций в деле Приватбанка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Звучит почти фантастически, но Национальное антикоррупционное бюро и Офис генпрокурора фактически признали достоверным отчет агентства "Кролл" о существовании "теневого" Привата! Именно через него бывшие владельцы выводили деньги за границу.

Что это значит для Игоря Коломойского и, кстати, Владимира Зеленского? Смотрите в спецвыпуске "Без цензуры" от Богдана Буткевича по горячим следам нашумевшей новости.

Как Коломойский и компания обворовывали вкладчиков своего же банка, а потом выводили деньги за границу и там "отбеливали"? Какие схемы работали и какое наказание за них светит бывшим владельцам и топ-менеджменту?

Подробно об уголовных делах и скандалах вокруг "Приватбанка" читайте в статье Юрия Бутусова "Венедиктова и Сытник подтвердили часть расследования "Кролла" против Коломойского и Боголюбова: подробности и схема подозрения в растрате 8,2 миллиардов против экс-главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета".

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".

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Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+7
Проєкт "Без цензури": Як Коломойський крав гроші. Повний розбір підозр і махінацій у справі "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8299
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16.03.2021 11:21
+5
ЗЕбарига собственной персоной.Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку - Цензор.НЕТ 317
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16.03.2021 12:16
+4
А шо там про його подєльника Зелю?
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16.03.2021 11:06
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якщо винен арештуйте, якщо ні то відчепіться
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16.03.2021 11:04 Ответить
Посадите бубочку и евойное око "государево" перед телевизором и включите этот ролик. Пусть смотрят. Может хоть с тысячного раза до этих беняфилов что-то дойдет. И кинуху Бэллингкэта тоже им покажите обязательно. А то будут скулить еще год после выхода фильма, что не смотрели еще.
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16.03.2021 11:05 Ответить
А шо там про його подєльника Зелю?
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16.03.2021 11:06 Ответить
Кажуть, що обманули його. Не доповіли. 😔
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16.03.2021 11:19 Ответить
Жлем, когда барыгу в этом деле увидим
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16.03.2021 12:02 Ответить
ЗЕбарига собственной персоной.Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку - Цензор.НЕТ 317
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16.03.2021 12:16 Ответить
янєлох нє вєріт.
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16.03.2021 11:08 Ответить
За неполный год состояние наших упырей в три раза выросло по данным Форбс.
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16.03.2021 11:14 Ответить
У космических бродяг называемых выгонтами нет родины. Никто им не рад..Если, блуждая в космосе, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре непременно оказывается, что там чего-нибудь не хватает: либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо недосчитаешься острова. Или от планеты осталась одна большая яма. Это произошло с российской империей и УНР при правлении мафии где то Бланка. Происходит сейчас с Украиной при правлении мафии Коломойского.
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16.03.2021 11:10 Ответить
я один думаю, а зачем нам тогда деньги мвф?
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16.03.2021 11:11 Ответить
Ти ба скоко патріотізма та разоблачєній за останні два тижні... Мабуть добряче припікає з вагнеровцями... Проєкт "Без цензури": Як Коломойський крав гроші. Повний розбір підозр і махінацій у справі "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4020
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16.03.2021 11:12 Ответить
Самый большой частный банк страны. Эта схема касается и всех остальных банков. Потрусите и их с пристрастием. Тупо выводили деньги на свои аферы и свои фирмы.
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16.03.2021 11:13 Ответить
Ботоферма падлюка в ефірі) скільки за пост, троль?
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16.03.2021 11:17 Ответить
ты иди по известному сексуальному адресу, щебень улюдочный.
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16.03.2021 11:19 Ответить
Коли ж був той момент,коли Коломой спіткнувся?Кульгавий кінь,мертвий лев...Кожен хоче тебе рвати чи хоча б копнути...
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16.03.2021 11:17 Ответить
Не зрозумів, а де в цій схемі Порошенко? Уе справді Буткевич розслідував? 😲
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16.03.2021 11:17 Ответить
Ждем когда и баругу в этом деле увидим
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16.03.2021 12:00 Ответить
А Зєлєнского чіпати ще не можна. У нього президентська недоторканність!
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16.03.2021 12:13 Ответить
Ждите.

Порошенко ведь национализировал Приват и начал расследование именно для того, шоб распоследний дебил вдруг подумал, шо это не Коломой, а Порошенко деньги выводил.
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16.03.2021 18:12 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як Коломойський крав гроші. Повний розбір підозр і махінацій у справі "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8299
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16.03.2021 11:21 Ответить
Воровать деньги у гоев в бени в крови, на генетическом уровне... таких ворюг и аферистов подпускать к денежным потокам само по себе преступно и незаконно.
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16.03.2021 11:23 Ответить
Можно подумать, что колониальная администрация устанавливается для блага местных уголовников. помогавших колонизатору захватить свою страну. Конечным итогом революции является не отмена олигархии, а замена местных олигархов кооперативом американских, действующих столь же полезно для покоренных папуасов, как и предшественники, а то и похлеще. Единственные выгодополучатели - пособники колонизаторов, типа полицаев и сельских старост времен ВОВ.
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16.03.2021 11:27 Ответить
шо за бред? после перепоя или крыша поехала?
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16.03.2021 11:37 Ответить
Ты не получил своей доли?
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16.03.2021 12:06 Ответить
Зеленський та його команда, ще як кандидат в президенти України,
вимагав від Коломойського повернути вкрадені гроші українського народу
та привітав його з відкриттям кримінальних справ
за виведення вкрадених грошей на "невідомі" офшорні рахунки ...

Відео Youtube:
Проєкт "Без цензури": Як Коломойський крав гроші. Повний розбір підозр і махінацій у справі "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6652
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16.03.2021 11:36 Ответить
"Приватбанк" а це той який Петя після "націоналізації" хотів собі приватизувати, а тут Зе помішав
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16.03.2021 11:47 Ответить
да, це той банк... ще хотів приватизуати тебе, твоє лайно і поверхність марса з юпітером... як тобі з Зепліснявою пощастило...
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16.03.2021 11:54 Ответить
яке ж ти убоге.зелепеня.
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16.03.2021 12:00 Ответить
мені зелене таке саме як і шоколадне, одинакове ......
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16.03.2021 12:48 Ответить
доки зеленський президент коломойскому нічого боятись..він теж кліент коломойского верніше даже творіння коломойського..це на грошах коломойського создан квартал слуга народу івся схема по грабежу уже не приватбанку а украіни і украінців....
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16.03.2021 11:59 Ответить
Может , Коломойский и менеджеры Привата и виноваты ! Но первым номером у Прокуратуры должна была быть г-жа Гонтарева, а вторым г-жа Рожкова , а третьим - их босс г-Порошенко, ибо это они угробили сотню банков , а в итоге презеденту захотелось и Приватбанк ! Первым кто стал "гробить" Приват был НБУ т.е. задача была поставлена !
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16.03.2021 12:12 Ответить
от куда берутся такие тыпые и тенденционные "разумники"? обкурились или ваты объелись? скоре в свете закрыия 3-х лайноканалов и еще не закрытого петушарийканала пытаются заменить и доплнить собственной никчемностью ту мерзотную и тошнотную запоребрековскую прапаганду - "разумная" рыготина заменяет собой рыготину тех каналов..
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16.03.2021 13:12 Ответить
Клятий Порох! Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку - Цензор.НЕТ 3631
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16.03.2021 13:42 Ответить
Конечно "нет". Это же ЛЮБОЙ банкир Украины даст кредит 1-2 млрд. гривень фирме с обеспечением 1000гр. Тут же не "ничего особенного". Каждый из владельцев "готов" подарить 60-70млн.$ фирмам с обеспечением 1000гр. Уже четыре года ВСЕ кому положено задавать вопросы ПОЧЕМУ это произошло включают"законников",копаются в запятых. Это ПРЕСТУПЛЕНИЕ. У инвесторов ТУПО украли деньги ДВАЖДЫ( как у инвесторов и как налогоплательщиков). Либо это банкиры альтруисты либо преступники. Но я всё же думаю что банкиры НЕ альтруисты!
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16.03.2021 19:57 Ответить
Ексклюзив від Будкевича:розповісти про схеми виведення коштів,відомі з 2018 року...
Не бачу приводу радіти.
Від Зєлі чекають боротьби з Бєньою,натомість-імітація боротьби з його бізнес-партнерами.
Бобиренко правий:маркерами РЕАЛЬНОЇ боротьби з Коломойським будуть :
-вручення підозри Ігарьвалєрічю
-мочилово Зєлєнского на плюсах
(Не здивуюсь,якщо замість цього будуть вкотре тягати Порошенка й Гонтарєву).
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16.03.2021 20:07 Ответить
Один простой вопрос) Национализация произошла в 2016, а Зеленский стал президентом в 2019. Вопрос: что делал порошенко ДВА года?)
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17.03.2021 04:09 Ответить
Результати у справах ми бачимо зараз.
А що він мав зробити персонально для вас ? Слюнявчика потримати ? Чи сколотити буду для вашої собацюкри ?
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17.03.2021 07:51 Ответить
 
 