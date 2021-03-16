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Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Двое постояльцев гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор из номера, спустив его на улицу на связанных простынях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один парень с помощью импровизированной веревки, спускал телевизор через окно третьего этажа. Второй - ловил добычу. Помешал злоумышленникам случайные свидетель, который вызвал полицию и снял попытку кражи на свой телефон.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+43
Идеальные дебилы . Их с каждым днём всё больше .
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16.03.2021 12:13
+31
Не факт. Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях - Цензор.НЕТ 5562
Вполне возможно, хотели ПРЯМОЙ посмотреть.
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16.03.2021 12:18
+27
Шо тут казати... Суспільство хворе, і дуже хворе...
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16.03.2021 12:13
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Идеальные дебилы . Их с каждым днём всё больше .
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16.03.2021 12:13 Ответить
И шо тока не сделаешь для большего количества лайков Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях - Цензор.НЕТ 9435
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16.03.2021 12:20 Ответить
На этот видеоряд нужно наложить музыку из "Деревни дураков"!))))
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16.03.2021 12:23 Ответить
Дебилов рождается в мире постоянный процент, а вот дальше...
"Усе зависит от мине" почти (с) Сказала страна(
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16.03.2021 12:26 Ответить
Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 9246 алени блин
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16.03.2021 12:36 Ответить
Як казав класик кожна людина хоче щось вкрасти.
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16.03.2021 19:28 Ответить
Шо тут казати... Суспільство хворе, і дуже хворе...
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16.03.2021 12:13 Ответить
та ладно...скрізь і завжди крали і будуть красти)
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16.03.2021 12:16 Ответить
В Испании воруют марроканцы, не испанцы. А у нас видите как, вы тоже в воровстве ничего плохого не видите.
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16.03.2021 12:17 Ответить
а в нас ти як відрізниш українця від москаля?..
все же русскоязычные
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16.03.2021 12:23 Ответить
Решетки надо на окна.
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16.03.2021 12:14 Ответить
дебилам
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16.03.2021 12:18 Ответить
и без решеток при пожарах погибают многие...а с решетками погибнут все
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16.03.2021 12:21 Ответить
пожежна безпека скаже ні.
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16.03.2021 12:22 Ответить
и "охраняют" сразу от пожаровПостояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 1801
Эх-х хрустики с корочкой..............
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16.03.2021 12:23 Ответить
Зараз такі телевізори, шо і через грати пролізуть Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 7611
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16.03.2021 12:26 Ответить
Так они уже давно установлены! - в тюрьме.
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16.03.2021 12:49 Ответить
Це ж адепти зеленого лайна !
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16.03.2021 12:16 Ответить
Не факт. Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях - Цензор.НЕТ 5562
Вполне возможно, хотели ПРЯМОЙ посмотреть.
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16.03.2021 12:18 Ответить
😂😂😂
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16.03.2021 12:23 Ответить
Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 4417 Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 4417
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16.03.2021 15:15 Ответить
вор-егор, по кличке "жопа", х_й украл и в жопе спрятал Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях - Цензор.НЕТ 1698
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16.03.2021 12:20 Ответить
Лохторат не уявляє свого життя без телевізора.
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16.03.2021 12:22 Ответить
Цей лохторат не уявляє свого життя без "вкрав - випив - в тюрму". Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях - Цензор.НЕТ 261 Їм той телевізор, як предмет, де телепередачі показують, сто років не треба.
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16.03.2021 12:23 Ответить
Романтика... Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 4460
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16.03.2021 12:27 Ответить
ну еще понять можно если бы хоть было бы что красть, но вот на такое спокуситься это просто позор
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16.03.2021 12:25 Ответить
вспомнил фильм тупой и ещё тупее))
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16.03.2021 12:26 Ответить
Зато не какие-то там т.н. "дамбассяне"!
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16.03.2021 12:26 Ответить
Причем здесь кража??? Это порохоботы борятся с кацапской пропагандой! Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 3103
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16.03.2021 12:28 Ответить
вероятность вашего утверждения всего 27%) В три раза более вероятно, что это либо зелибобьё, либо кацапы. А скорее всего, в окне зелибобик, а внизу телек принимает коцап)
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16.03.2021 12:33 Ответить
Просчитайте пожалуйста вероятность отдельно по зелебобью и отдельно по коцапью, а также вероятность что зелебоб вверху -коцап внизу и наоборот, также вероятность. что на шухере зелебоб или коцап, или оба сразу. Иначе в вашем комменте фактажа и статистики мало,а когда просчитаете, можно и о кандидатской подумать."кандидат околовсяческих ноук" Звучит? Тото же! Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 1671
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16.03.2021 12:58 Ответить
10 лет на дороги щебень лопатой подсыпать....Адольф быстро от этой шпаны избавился строя автобаны, срок за кражу шариковой ручки должен быть не менее 5 лет...и на щебень...не на зону на год татушки блатные лупить...А НА ЩЕБЕНЬ!!!))))
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16.03.2021 12:31 Ответить
наверное это были дамбасяне.
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16.03.2021 12:34 Ответить
Цих посадять.
Тих хто краде мілярдами ні .
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16.03.2021 12:34 Ответить
была бы возможность они бы и млрд. крали бы...пока только такая есть телек спиз....вот пробьются на верх, а там и млрд..пойдут...опыт скажется...)))
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16.03.2021 13:18 Ответить
Скрепно!
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16.03.2021 13:30 Ответить
А какая между ними разница?) Только в возможностях)))
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16.03.2021 20:21 Ответить
Вчера был любитель сладкого с тортом. Сегодня любитель синематографа. Завтра украдут "члена партии". Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 1676
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16.03.2021 12:37 Ответить
А успех так был близко.
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16.03.2021 13:09 Ответить
Скільки той телік вартий щоб такой фігнею страдать
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16.03.2021 13:25 Ответить
Дело не в деньгах, а в принципе...
Такие вещи надо понимать!
В обществе трещина шириной в и глубиной как пропасть...
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16.03.2021 13:32 Ответить
Це зрозуміло. Я не розумію фінансової мотивації його красти взагалі.
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16.03.2021 13:36 Ответить
бухнуть разок хватит
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16.03.2021 13:57 Ответить
Ніколи крадене щастя не принесе. Бо щастя може бути навіть на рівному місті, для цього ніякого барахла і грошей не потрібно. Це пояснює, чому крадії так легко розлучаються з накраденим і пригощають всіх наліво і направо. Міцний фундамент для щастя можна збудувати тільки важкою працею на користь людям, а вони потім віддячать.
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16.03.2021 13:51 Ответить
Привіт, ти чого на темі про "Юлю" не з'явився? Тебе там стільки народу чекає
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16.03.2021 14:06 Ответить
Ну так бан черговий, хоч щось зробив по дому за три дні. Тут у нас є політики, яких критикувати не можна.
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16.03.2021 14:23 Ответить
Ти про кого? Що за "політики" такі?
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16.03.2021 14:27 Ответить
Ну ти в чиїй ботофермі? У тій, що тут на сайті присутня на 95%? От твого хозяїна і не можна критикувати Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах - Цензор.НЕТ 7416
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16.03.2021 15:20 Ответить
Ти Соєвого маєш на увазі? Дивно, мене банять взагалі за інше.
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16.03.2021 15:24 Ответить
Згідно із позицією ВС усі докази недопустимі, а ці злодії мають бути виправдані.
Стільки зла Україні, як КПК Портнова і Верховний суд, спричинили хіба що олігархи...
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16.03.2021 14:05 Ответить
Пора начинать руки рубить за кражи.
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16.03.2021 14:17 Ответить
яка ганьба...
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16.03.2021 14:36 Ответить
очень смешно, телек тот небось фигню стоит
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16.03.2021 15:40 Ответить
хотілося просто випити, ну і схема намалювалася
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16.03.2021 15:43 Ответить
Быдло
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16.03.2021 18:30 Ответить
Телепузики
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17.03.2021 08:12 Ответить
Мафія не дрімає, будьте обережними !! ((:
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17.03.2021 09:10 Ответить
финансовая мотивация конечно сомнительна, но думаю тут другой принцип, дома стоит видеодвойка "Panascanic" которую папе покойному подарили на свабдю в девяностых, а у этих буржуев в гостиничном номере такой весь плоский и модный) будет дома теперь стоять))
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17.03.2021 09:43 Ответить
росияне в гости приехали?)
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17.03.2021 09:54 Ответить
 
 