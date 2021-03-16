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Постояльцы гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор, спустив его с третьего этажа через окно на связанных простынях. ВИДЕО
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Двое постояльцев гостиницы в Сумах попытались украсть телевизор из номера, спустив его на улицу на связанных простынях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один парень с помощью импровизированной веревки, спускал телевизор через окно третьего этажа. Второй - ловил добычу. Помешал злоумышленникам случайные свидетель, который вызвал полицию и снял попытку кражи на свой телефон.
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+43 Envoy
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+31 Оберст Шмидт
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+27 Злий Грицько
показать весь комментарий16.03.2021 12:13
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"Усе зависит от мине" почти (с) Сказала страна(
все же русскоязычные
Эх-х хрустики с корочкой..............
Вполне возможно, хотели ПРЯМОЙ посмотреть.
Тих хто краде мілярдами ні .
Такие вещи надо понимать!
В обществе трещина шириной в и глубиной как пропасть...
Стільки зла Україні, як КПК Портнова і Верховний суд, спричинили хіба що олігархи...