"Процесс задержания мог спровоцировать ДТП", - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины. ВИДЕО
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Курьер службы доставки, за которым патрульная полиция гонялась в столичном районе Березняки, так и не был задержан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.
"Водитель мотоцикла - нарушитель ПДД. Он проехал на красный сигнал светофора, рискуя попасть под колеса автомобиля. Он мог умереть, потерять здоровье, криминализировать друго участника дорожного движения... Процесс задержания мог спровоцировать ДТП и патрульные решили прекратить преследование. Считаю это разумным решением", - написал Геращенко и опубликовал видео, на котором зафиксировано нарушение курьера.
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а вы его зажимали несколько раз жестко. так не делается
на светофоре почему ломанулись в обьезд перекрывать улицу? кому перекрывать? блохе на двух колесах которая проедет везде? мозго в не хватило по обочине подъехать как можно ближе, выйти из патрульки и стащить пилота за шитрку? погода не та?
Или он неадекватный.
На скутере он легко мог уйти от преследования дворами и тротуарами.
2. На проезжей части он рисковал больше, чем во дворах и на тротуаре.
То есть, заказ он доставил вовремя.
их прилюдно опустили, а Геращенко типа не понял
Силовики такого не прощают....