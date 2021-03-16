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Геращенко Антон (1438) патрульная полиция (1789) скутер (9) доставка (19)

"Процесс задержания мог спровоцировать ДТП", - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы Происшествия Общество

Курьер службы доставки, за которым патрульная полиция гонялась в столичном районе Березняки, так и не был задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.

"Водитель мотоцикла - нарушитель ПДД. Он проехал на красный сигнал светофора, рискуя попасть под колеса автомобиля. Он мог умереть, потерять здоровье, криминализировать друго участника дорожного движения... Процесс задержания мог спровоцировать ДТП и патрульные решили прекратить преследование. Считаю это разумным решением", - написал Геращенко и опубликовал видео, на котором зафиксировано нарушение курьера.

Процесс задержания мог спровоцировать ДТП, - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Форсаж на Березняках": Захватывающая погоня киевских патрульных за курьером службы доставки. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+22
то как они его прижимали было гораздо опаснее
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16.03.2021 13:45
+22
Ранее категорически было запрещено экипажам ГАИ/ДПС устраивать погони по населенным пунктам за мотоциклистами/ мопедистами/ скутеристами, т.к. это было чревато гибелью последних. Что-то изменилось, или в современной полиции о таком не слыхали?
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16.03.2021 13:54
+17
скутерист чудом избежал раскладки по асфальту
а вы его зажимали несколько раз жестко. так не делается
на светофоре почему ломанулись в обьезд перекрывать улицу? кому перекрывать? блохе на двух колесах которая проедет везде? мозго в не хватило по обочине подъехать как можно ближе, выйти из патрульки и стащить пилота за шитрку? погода не та?
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16.03.2021 13:46
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то как они его прижимали было гораздо опаснее
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16.03.2021 13:45 Ответить
Виправдовуєш бидлоскутериста?
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16.03.2021 13:52 Ответить
Наезжает на ментов.
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16.03.2021 13:59 Ответить
скутерист чудом избежал раскладки по асфальту
а вы его зажимали несколько раз жестко. так не делается
на светофоре почему ломанулись в обьезд перекрывать улицу? кому перекрывать? блохе на двух колесах которая проедет везде? мозго в не хватило по обочине подъехать как можно ближе, выйти из патрульки и стащить пилота за шитрку? погода не та?
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16.03.2021 13:46 Ответить
Мабуть віз шаурму в ОПу і поспішав.
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16.03.2021 13:48 Ответить
шустрый хрустик)
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16.03.2021 13:51 Ответить
Хрустіки це на спортбайках,а це бєшана табуретка.😀
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16.03.2021 14:17 Ответить
На мою думку Антон Геращенко - ПДР.
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16.03.2021 13:52 Ответить
Не гони на глибу революції! Як би не ці люди ми так би і бідували з кривавою мраззю яником
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16.03.2021 15:10 Ответить
Ранее категорически было запрещено экипажам ГАИ/ДПС устраивать погони по населенным пунктам за мотоциклистами/ мопедистами/ скутеристами, т.к. это было чревато гибелью последних. Что-то изменилось, или в современной полиции о таком не слыхали?
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16.03.2021 13:54 Ответить
Небыло такого. Дружбана ещё при сесеер гоняли - так он на яве по ступенькам вниз укатил "Процесс задержания мог спровоцировать ДТП", - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины - Цензор.НЕТ 9355
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16.03.2021 13:58 Ответить
было. не при эсесесере. но в 90-х было 100%
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16.03.2021 14:10 Ответить
так мусора и шыревом торгуют, тоже, наверное , нельзя ...
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16.03.2021 14:25 Ответить
При Яныке запрещали, когда ретивые гаишники гонялись за каждым скутеристом на сельских дорогах, что приводило к тяжелым травмам после ДТП...
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16.03.2021 15:14 Ответить
так, це ж патрульні. Звідки їм знати усе, що було раніше?
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16.03.2021 13:59 Ответить
Так по твоему беспредельщики должны гонять и садить в тюрьму неповинных (если не будет свидетелей а ты его раскатал по асфальту)
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16.03.2021 14:20 Ответить
колобок однако))
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16.03.2021 13:54 Ответить
вот полное видео https://youtu.be/8J0G30Lsmtk
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16.03.2021 13:54 Ответить
Вычислить -раз плюнуть .И показательно наказать.А гонки-неразумно.
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16.03.2021 13:55 Ответить
ганяйтесь за Арахамією краще
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16.03.2021 13:56 Ответить
Нащо його вивсляти, скоро сам під колеса попаде з такою їздою.
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16.03.2021 14:05 Ответить
скутер по хитрому, никто его не давил, смотрел на право, видно он там не первый раз
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16.03.2021 14:12 Ответить
в смысле на перекрёстке, а мусора олени, по встречке, мрази , жаль никто ублюдков не вклепал
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16.03.2021 14:20 Ответить
Скутерист или откровенно издевался над полицейскими.
Или он неадекватный.
На скутере он легко мог уйти от преследования дворами и тротуарами.
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16.03.2021 14:15 Ответить
От езды по тротуарам, можно получить ботинком от прохожих. По себе знаю. Копы не имеют права догонять мотоциклистов, если те без шлема.
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16.03.2021 14:20 Ответить
1. Он был в шлеме.
2. На проезжей части он рисковал больше, чем во дворах и на тротуаре.
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16.03.2021 14:22 Ответить
Да это видно. Во дворах можно и в тупик залететь с переляку)
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16.03.2021 14:30 Ответить
Началось...
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16.03.2021 14:38 Ответить
Умер бы сам на дороге - значит хотел смерти. Это был его выбор. А вообще таким дятлам как скутерист - руки отшибать надо за то, что других опасности подвергают.
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16.03.2021 14:18 Ответить
Как по мне руки нужно отбивать слепым водятлам. Сидят в своем "аквариуме", одной рукой в смарт, другой на руль, а глаза ваще в заднице. Не замечают они. Просто некуй спешить и нужно помнить о таких т/з как мото.
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16.03.2021 14:22 Ответить
Козлины - они его чуть не убили в преследовании. Мудаки- полиция. Они сами создали в десятеро раз большую ДТП- ситуацию. чем убегавший скутерщик. Он один раз нарушил. а они в несколько раз больше. И его заставили это делать. Козлины.
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16.03.2021 14:20 Ответить
Любаша когда тебя такой придурок сделает инвалидом ,то посмотрим что ты запоешь!
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16.03.2021 14:26 Ответить
Шансы что этот придурок сделает Любашу инвалидом довольно малы а вот то что преследовавшие его мусора могли бы окружающих сделать инвалидом это более реальней. Хорошо что еще стрельбу не устроили..
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16.03.2021 14:33 Ответить
"Курьер службы доставки... так и не был задержан."Источник: https://censor.net/ru/v3253632
То есть, заказ он доставил вовремя.
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16.03.2021 14:22 Ответить
мусора ...
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16.03.2021 14:23 Ответить
найдите и расстреляйте , как деды "Процес затримання міг спровокувати ДТП", - у МВС пояснили успішну втечу кур'єра на скутері від патрульної машини - Цензор.НЕТ 5180 у вас дядя антоша людей убивают а вы на етого скутериста теперь глаз положили , бо другого ничего не можете , и уже надбавку за раскрываемость ждете с арсеном ? интересно под каким ником вы оба на цензоре ?
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16.03.2021 14:27 Ответить
нет никакой полиции - есть старая ментовская контора
их прилюдно опустили, а Геращенко типа не понял
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16.03.2021 14:27 Ответить
Egor Yogin 3d2bc50a Старой ментовской конторы уже давно нет. В той конторе, такие как Гандоша и его босс, сидели бы не в креслах руководителей, а в клетке. А пластиковых недоносков, с руками из жопы, близко бы не было, в полиции.
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16.03.2021 15:03 Ответить
Из-за одного придуркоа РАКЕТЕ прийдеться не сладко !!!
Силовики такого не прощают....
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16.03.2021 14:28 Ответить
Если я не ошибаюсь то гайцам было запрещено преследовать мотоциклы и т.д. на машине, т.к. это небезопасно для преследуемого... А этим все похеру... Удивительно как они его не растреляли...
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16.03.2021 14:31 Ответить
вычислят. Узнают, куда были доставки в этот район и в это время, и пробьют по камерам
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16.03.2021 15:05 Ответить
не вычислят.
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16.03.2021 15:22 Ответить
Прикольно, аваковский жополиз, полицаев выгораживает. Так что, можно вообще приступников не ловить? А то вдруг, "ДТП спровоцируют" ...
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16.03.2021 15:06 Ответить
Сабакав- самий ехвєктівний мєнагєр! Наші мальчікі! Ані всьо дєлають правільна і па закону.
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16.03.2021 16:04 Ответить
Скутерист конечно дурак и патрульные не могли пройти мимо его поведения на дороге. Но смеялся я два дня. Этот ракетчик уже второй день герой ЮТуба и Фейсбука, для Ракеты это очень сильная реклама))) Да кто не видел ролик из за которого все поднялось вот он https://www.youtube.com/watch?v=8J0G30Lsmtk&lc=z23ky3diynresdyiz04t1aokgfgiy1jgfxtpal4eborork0h00410&ab_channel=BerCrime
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16.03.2021 16:04 Ответить
та у міських джунглях у чотирьоїх коліс немає шансів проти двохколіс.
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16.03.2021 20:38 Ответить
Таких хероев на Шкодах срочно в зону АТО!!!
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16.03.2021 20:41 Ответить
 
 