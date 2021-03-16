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Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 16 марта, в Шевченковском райсуде Киева должно состоятся заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня Шевченковский райсуд Киева должен продолжить рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. В ходе заседания сторона защиты должна ходатайствовать о смене меры пресечения для находящегося под стражей Андрея Антоненко и для находящейся под домашним арестом Юлии Кузьменко.

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Вместе с тем, под зданием суда проходит акция "Справедливість залежить від тебе" в поддержку подсудимых.

В начале судебного заседания стало известно, что Антоненко не смогли доставить на заседание суда вовремя. Заседание отложено на сегодня на более позднее время. Председательствующая судья отметила, что Антоненко не доставили из-за "каких-то вопросов с Нацгвардией, а не из-за вины суда".

Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 01
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 02
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 03
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 04
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 05
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 06
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 07
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 08
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 09
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 10
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 11
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 12
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 13
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 14
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 15
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 16
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 17
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 18
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 19
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 20
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 21
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 22
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 23
Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
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Уличные присяжные -это класс!
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16.03.2021 14:46 Ответить
Ні, присяжні свої, від Авакова.
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16.03.2021 14:55 Ответить
Там одного депутата оштрафували за те що побібікав кортежу Зе. Так що всі ці акції до дупи, думаю момент коли на владу можна було впливати мирними акціями вже втрачений.
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16.03.2021 15:00 Ответить
Ар'єва. Понятоно, що з партії/фракції ЄС.
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16.03.2021 15:13 Ответить
Патріотам - волю!!!
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16.03.2021 15:08 Ответить
Свободу Рифу ! Зеленскому импичмент!
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16.03.2021 15:19 Ответить
Смалить.
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/3806261642772673/?notif_id=1615895391549758&notif_t=live_video&ref=notif
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16.03.2021 15:49 Ответить
А коли вже привезуть на суд тих, хто замовив на брифінгу Антоненко для свого рейтингу? А, через три роки. Годиться. Тримайте кордон, щоб не втекли в Парашію.
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16.03.2021 17:43 Ответить
 
 