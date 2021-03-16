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Госпогранслужба (5428) граница (4761) провокация (1436) россия (91360)

"Погранцы приедут с балалайками. Они в теме. Их не надо работать", - переговоры российских военных, причастных к убийству гражданина Украины Голубева на границе в Сумской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Стрельба на украинско-российской границе в ночь с 3 на 4 декабря 2020 года, в результате которой российскими пограничниками был убит гражданин Украины Евгений Голубев, была спровоцирована и спланирована российскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете проекта Донбасс.Реалии. Журналистам проекта удалось получить записи нескольких фрагментов разговоров россиян, которые велись не по закрытой связи, а по мобильному телефону.

Судя по телефонному разговору, в России провокацию спланировали, и кто бы ни шел в ту ночь через границу со стороны Украины - их сразу же собирались расстрелять. Есть подозрение, что операция готовилась спецназом ФСБ РФ.

"Короче, все, размещайтесь как удобно. И ждите. Если пойдут, то... Красавчики... Только этих, там погранцы приедут с балалайками, они в теме, их не надо работать...Если с нашей приедут, то их задерживать надо, а не х###ить. "Контрабасы", допустим, какие-либо приедут", - говорится в перехваченных фрагментах разговоров.

По официальной версии россиян, в ночь с 3 на 4 декабря 2020 года в районе села Славгород в РФ прорывалась вооруженная группа из трех человек. Во время задержания один из нарушителей погиб, а двое других, как официально сообщили в ФСБ, сбежали в Украину. Во время встреч с украинскими пограничниками российская сторона не смогла предоставить доказательств нарушения режима госграницы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Умные камеры" зафиксировали необычную валютную операцию на украино-российской границе, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+37
могу ошибаться, но по всему, обычная история.
Ватник, маргинал, "наварос", с друзьями в рахе, замешанный в контробасе, явно или скрытно, завербован ФСБ для провокации, получил обычную плату от скрепостана - пулю в тушу.
К сожалению, по Украине такого материала для провокаций море, ваты или просто безнадёжно тупых людей, маргиналов\гопников ...
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16.03.2021 15:32
+11
погранцы мордора. Работала ФСБ, предупредили , что на стрельбу приедут погранцы с оружием, чтоб случайно не был дружественный огонь.
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16.03.2021 16:42
+3
Коцап він і є коцап
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16.03.2021 16:12
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Погранцьі с балалайками. Це вони про наших? Тоді чому вони в темі?
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16.03.2021 15:27 Ответить
погранцы мордора. Работала ФСБ, предупредили , что на стрельбу приедут погранцы с оружием, чтоб случайно не был дружественный огонь.
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16.03.2021 16:42 Ответить
балалайки - це автомати, або снайперські.
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16.03.2021 20:07 Ответить
Навіщо росіяни хотіли вбивати на цій території???
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16.03.2021 15:31 Ответить
Там їм зручніше задля шоу...
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16.03.2021 16:58 Ответить
могу ошибаться, но по всему, обычная история.
Ватник, маргинал, "наварос", с друзьями в рахе, замешанный в контробасе, явно или скрытно, завербован ФСБ для провокации, получил обычную плату от скрепостана - пулю в тушу.
К сожалению, по Украине такого материала для провокаций море, ваты или просто безнадёжно тупых людей, маргиналов\гопников ...
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16.03.2021 15:32 Ответить
игра на контрабасе опасна для здоровья...рано или поздно сольют, или те, или эти.
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16.03.2021 15:45 Ответить
Коцап він і є коцап
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16.03.2021 16:12 Ответить
Не розумію - нахіба воно було москалям?
Якось трохи все мутно.
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16.03.2021 16:32 Ответить
граница классная с мордором - 30 см траншея
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16.03.2021 16:40 Ответить
Сразу видно, что вы не понимаете в военном деле. Это был противотанковый ров!
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16.03.2021 17:51 Ответить
Москаль кацапа пристрелив... "Адіннарот" одним словом...
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16.03.2021 18:13 Ответить
ИГИЛовец штоли, почему на нем российская "Горка-4"?
"Прикордонники приїдуть з балалайками. Вони в темі. Їх не треба працювати", - переговори російських військових, причетних до вбивства громадянина України Голубєва на кордоні в Сумській області - Цензор.НЕТ 7980
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16.03.2021 19:15 Ответить
Какая у рашиков была, ту и показали) Какая гарантия что на фотках погибший? Не могли же они показать "диверсанта" в гражданке.
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16.03.2021 20:08 Ответить
так ліс, поле, перехід кордону. ти ще до полювання причепись. що надибав, те і одів
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16.03.2021 20:09 Ответить
Что надыбаЛИ, то и надеЛИ ... Картинки конечно малоинформативные, но как-то подозрительно, что на униформе, на груди и животе, следов крови не видно, а вот на нижней, синей одежке, они есть
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16.03.2021 20:44 Ответить
Щоб ви розуміли, згідно новітньої рашколексики "работать" - це вбивати, знищувати, розстрілювати....Отакі от работнічкі....
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17.03.2021 08:45 Ответить
ага, трудягі ще ті....
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18.03.2021 02:35 Ответить
 
 