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Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве проходит акция в поддержку подсудимых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко. После того, как Антоненко не доставили в суд митингующие отправились маршем к Лукьяновскому СИЗО, где подсудимый содержится под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня в Шевченковском райсуде Киева должно было состоятся заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В ходе заседания сторона защиты должна была ходатайствовать о смене меры пресечения для находящегося под стражей Андрея Антоненко и для находящейся под домашним арестом Юлии Кузьменко. Однако Антоненко не доставили на заседание суда из СИЗО. Таким образом заседание суда и рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения не может состояться с 9 марта, когда заседание не состоялось из-за неявки одного из присяжных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате участники акции в поддержку подсудимых, которые собрались под зданием суда двинулись центральными улицами Киева к Лукьяновскому СИЗО, в котором содержится Антоненко.

Позже митингующие дошли до Лукьяновского СИЗО. Они жгут дымовые шашки и файеры. Несколько дымовых шашек забросили на территорию СИЗО. Также протестующие озвучили в громкоговоритель свои требования. Теперь они поставили громкую музыку. Все это они делают, по их словам, чтобы Антоненко ощутил их поддержку.

Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 01
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 02
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 03
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 04
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 05
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 06
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 07
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 08
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 09
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 10
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 11
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 12
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 13
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 14
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 15
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 16
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 17
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 18
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 19
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 20
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 21
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 22
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 23
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 24
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 25
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 26
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 27
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 28
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 29
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 30
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 31

Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 32
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 33
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 34
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 35
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 36
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 37
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 38
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 39
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 40
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 41
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
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Топ комментарии
+9
хорошо, что не забывают про Антоненко - этот как бе суд над этим человеком - это попирание права как такового и просто человеческих прав, это стыд и позор наших типо правоохранительных органов и тупое насилие над законом...
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16.03.2021 16:43
+8
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие отправились из-под здания суда к Лукьяновскому СИЗО, где содержится Антоненко - Цензор.НЕТ 2090
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16.03.2021 16:27
+6
Похоже вата заблудилась на Цензоре.
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16.03.2021 16:27
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Правила форума Совет форумчан
Похоже там журналистов было больше "марширующих"
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16.03.2021 16:22 Ответить
Похоже вата заблудилась на Цензоре.
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16.03.2021 16:27 Ответить
Та йди вже звідси , не блукай.
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16.03.2021 16:30 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие отправились из-под здания суда к Лукьяновскому СИЗО, где содержится Антоненко - Цензор.НЕТ 2090
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16.03.2021 16:27 Ответить
хорошо, что не забывают про Антоненко - этот как бе суд над этим человеком - это попирание права как такового и просто человеческих прав, это стыд и позор наших типо правоохранительных органов и тупое насилие над законом...
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16.03.2021 16:43 Ответить
я бы сказала "быкующее беззаконие"!!
свободу Антоненко!
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16.03.2021 17:08 Ответить
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко - Цензор.НЕТ 5637
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16.03.2021 16:46 Ответить
Тримаймося,браття,маємо й це пройти!
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16.03.2021 18:17 Ответить
сколько там платят интерестно так никто туда не пойдет ..бред мне пофиг на них так как они мне никто впринципе я это все врядли родственники и друзья..
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16.03.2021 19:05 Ответить
Карася в президенты!!!!!
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16.03.2021 19:15 Ответить
тьі продолжаешь русскотупить?
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16.03.2021 19:52 Ответить
Водки нет, иди постись.
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17.03.2021 10:19 Ответить
а, тьі хотел сказать, что тупой по вере? пост сильі забирает?
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17.03.2021 11:15 Ответить
Я не хочу отвечать на твои глупые, типа, "остроты". Я тебя все равно в этом, не одолею, Веретено...
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17.03.2021 11:58 Ответить
не хочешь , но отвечаешь. а достаточно не ляпать шопопало. но видно мозгов у тебя как у бабьі на базаре. хотя баба з базара и то умнее тебя, там на базаре и так все с вьісшим. тьі продукт русской училки.
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лук'янівське СІЗО, де утримується Антоненко - Цензор.НЕТ 7741"
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17.03.2021 12:16 Ответить
Ну на глупость, можно отвечать только глупостью, а мне это не интересно. Как ответить на вопрос ":ты что, тупой по вере?" Я даже вопрос не понял. Или про какие-то силы, которые пост забирает... Ты не понимаешь, что ты чепуху несешь? Потом про каких-то баб базарных - высокоинтеллектуальных))) ну бред же.
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17.03.2021 12:37 Ответить
ну если бьі тебе бьіло не интересно ляпать шопопало, то тьі б не ляпал и веру свою сюда б не лепил. а так совок совком или ограниченньій.
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17.03.2021 13:53 Ответить
20 БЕРЕЗНЯ. ОФІС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 19-00! Волю усім політв'язням !!!

20 березня - день народження Сергія. Проте свої 26 років він змушений зустрічати у тюрмі.
Президент вирішив повністю ігнорувати наш з вами мирний протест. Ми чекали два тижні. Тож на Сергієвий день народження ми трохи посвяткуємо, запалимо і нагадаємо Президенту про його обов'язки перед народом України.
Стартуємо на Банковій о 19:00. О 23:00 буде сюрприз від Стерненка.
Приносьте з собою усе те, що зазвичай беруть на довгі прохолодні події. Тепло одягайтеся. Прохання не брати з собою дітей та домашніх улюбленців.
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16.03.2021 19:36 Ответить
це тому його не змогли привести до суду? і кому ви краще зробили?
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16.03.2021 19:51 Ответить
 
 