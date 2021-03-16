РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13948 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
6 008 97
россия (91360) двойное гражданство (148) Резников (1165)

В Украине планируется разрешить второе гражданство стран ЕС и других дружественных государств, - Резников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине планируют разрешить получение двойного гражданства. Однако в перечне допущенных стран не может быть государства-агрессора - Российской Федерации.

Об этом сообщил вице-премьер министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

При этом вице-премьер-министр акцентировал, что планируется разрешить второе гражданство для Европейского союза и других дружественных государств. Это, по его словам, даст возможность уехавшим в другие страны украинцам интегрироваться в новое общество, сохранив связи с родиной.

"Важно ограничение, что второе гражданство страны агрессора-оккупанта, коим является сегодня Россия, других таких больше нет на планете Земля по отношению к Украине, оно не может входить в этот перечень, допускающий возможность второго гражданства", - резюмировал Алексей Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве. Согласно ему, Кабмин вместе с Центральной избирательной комиссией и СБУ должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+39
Бред. Сегодня дружественные, завтра нет. И что тогда? Это так пути отступления для ворюг упырей узаконить?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:03
+15
Сегодня дружественные, а завтра?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:05
+15
Последний скандал как раз со Словакией. Их премьер пошутил, что расплатится за российскую вакцину территорией нашего Закарпатья.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бред. Сегодня дружественные, завтра нет. И что тогда? Это так пути отступления для ворюг упырей узаконить?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:03 Ответить
На самом деле хрен ЕС вернет украденные нашими олигархами деньги, они им нужней, а власть уже 30 лет ворует под видом демократии и свободы, а так, главный показатель это прирост населения, но наши политики и отдельно упоротые граждане все за какие то мифические ценности ЕС, у меня как у украинца есть свои ценности, а у ЕС по отношеию к нам ничего личного только бизнесс, хотя все до зели учили политэкономию, вот только свои знания применили не на благо народа Украины
показать весь комментарий
16.03.2021 17:11 Ответить
Это все "морковка для ослика", как в совке светлое социалистическое, а потом коммунмстическое будущее . в котором будут жить дети. ИХ дети!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:13 Ответить
Так ради прикола, шо там насчет комунистического Китая? Китай не продал страну и им ценности демократии нах не нужны)))
показать весь комментарий
16.03.2021 17:16 Ответить
партия сказала что можно и вперёд!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:20 Ответить
кстати , живут очень даже не плохо и довольны, постоянный рост уровня жизни и тарифы не повышают.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:21 Ответить
Я думаю нельзя разрешать со странами ис которыми у нас общая граница.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:20 Ответить
а Угорщини?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:03 Ответить
Сегодня дружественные, а завтра?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:05 Ответить
а у самого Резникова как с гражданствами? скока? В Украине планируется разрешить второе гражданство стран ЕС и других дружественных государств, - Резников - Цензор.НЕТ 765
показать весь комментарий
16.03.2021 17:05 Ответить
Вот Великобритания и Израиль и так не выдают да ещё и с баблом которые.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:06 Ответить
Израиль выдает.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:54 Ответить
тай дурня це все, в Євросоюзі зрозуміло, там безліч країн - сьогодні зранку вийшов з дому, а в обід ти вже пішки дійшов до іншої країни, а велосипедом - так за два дні проїдеш пів Європи.
У нас країна велика, тай поняття дружніх країн відносне. Свого часу висували претензії до нас майже всі сусіди, хіба крім Словаччини. Носа пхають у те, чиїми іменами називати вулиці - ще більше.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:07 Ответить
Последний скандал как раз со Словакией. Их премьер пошутил, что расплатится за российскую вакцину территорией нашего Закарпатья.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:12 Ответить
В таком случае, те у кого будет двойное гражданство, должны быть лишены избирательного права. Не ясно решение ряда вопросов, таких как воинская обязанность, налогообложение, социальная помощь и т.д.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:08 Ответить
главное это налогообложение ,если не платит налоги ,значит что то задумал против страны. В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков - Цензор.НЕТ 141
показать весь комментарий
16.03.2021 17:13 Ответить
Это готовят себе побег зеленорылые, типа я гражданин другой страны и судить меня тут нельзя, вот и фсе....в журнале ералаш....
показать весь комментарий
16.03.2021 17:10 Ответить
Если вдруг какая-нибудь страна ЕС станет недружественной? Вряд-ли, но все-таки - гражданство анулировать?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:11 Ответить
На стадион имени Бандеры....)))
показать весь комментарий
16.03.2021 17:13 Ответить
Почему вряд ли? Зе скот уверено тащит нас в объятия рашки. Не успеете оглянуться, как весь ЕС станет недружественным.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:18 Ответить
До чого тут зескот? Хіба угорці не раніше претензії почали висувати?
показать весь комментарий
16.03.2021 23:28 Ответить
Для нарида Украины дружеские государства являются все те ,которые ещё притёрлись к Московии, нельзя вводить гражданство второе в годы войны это есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:11 Ответить
Знатно Резником мокшан опустил!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:11 Ответить
...Резников...
кривой цензоровский движок без возможности редактировать.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:12 Ответить
Дело в том, что у многих эти паспорта и так есть. Там целая схема , когда что вытаскивать, кому-какой паспорт показывать при выезде из Украины и въезде. Просто разрешить двойное гражданство - не вопрос. Как быть с налогообложением? Это все нуждается в конкретики, а не 'как всегда'
показать весь комментарий
16.03.2021 17:12 Ответить
Ну да, от у Дубінського румунський паспорт, наприклад...
показать весь комментарий
16.03.2021 17:13 Ответить
Да хоть два перед украинским пограничником можете и без схемы вытаскивать. Двойное гражданство не наказывается в Украине.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:14 Ответить
тебе лапоть не питають.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:15 Ответить
Поменяй фамилию, вместо "Ш" поставь "Б" и убери "Ф" ,она тебе больше подходит.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:19 Ответить
Ну, не знаю, у меня только украинское гражданство. Друзья рассказывали , что едут специально через Молдову . Официально у нас же не разрешено двойное гражданство
показать весь комментарий
16.03.2021 17:21 Ответить
То они просто перестраховываются,наказания нет у нас.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:23 Ответить
В Україні купа законів ,які можливо безкарно порушувати !!!Безкарність та безвідповідальність , призводить до вседозволенності(беспредела) !!!)))
показать весь комментарий
16.03.2021 17:30 Ответить
Громадянство , це не лише права ,але і обов"язки, які мають виконувати громадяни до держави і держава до громадян !!!)))
показать весь комментарий
16.03.2021 17:18 Ответить
Вот именно
показать весь комментарий
16.03.2021 17:22 Ответить
шо і треба було доказати...у них у всіх е по десятку паспортів..і тут вони заробітчани .бабло крадуть...хай той обрезнікоа скаже скікі в нього паспортів...ви будете шоковані....
показать весь комментарий
16.03.2021 17:14 Ответить
Нужно или разрешать двойное гражданство или нет. А то получается как немножко беременна.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:15 Ответить
При двойном гражданстве надо разобраться с налогами - чтобы не было двойного налогообложения ( власть умеет ошибаться)
При двойном гражданстве надо подписать разные договара, типа оплаты пенсий. Украина так и не подписала до сих пор , что люди в ЕС могут получать свою пенсию . А вот раша эти договора подписала . Россияне получают свои пенсии в странах , где живут , а не где граждане .
показать весь комментарий
16.03.2021 17:15 Ответить
Схера ли платить комуто кто уехал на пмж кудато и не тратит деньги здесь? У судей некоторых пенсии по 100к - спокойно выедет на мальдивы а мы им будем тамошние отели, шлюх и кокс оплачивать?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:24 Ответить
у Украины с паРашей есть временное соглашение по пенсиям. оно действует до сих пор.

даже рассеянское, как второе, можно разрешить, но с ограничениями, иначе как быть с крымчанами, многие получали паспорт насильно?
Просто нужно закрепить в законе запрет обладателям ксивы с двуглавой ордынской курицей избирать, быть избранными, работать на гос.службе...
показать весь комментарий
16.03.2021 18:51 Ответить
Моя знакомая в Словакии , переехала на ПМЖ, с этим столкнулась . Ее сопровождает юридическая компания СЛОВАКИА ИНВЕСТ . Это крупная компания по работе с людьми с пост совка . Она столкнулась с этим вопросом , хотела перевести пенсию в Словакию , но Украина не подписала какие то бумаги 20 лет назад . А раша - подписала. Потому россияне чувствуют себя уверенно , а украинцам - ничего нельзя сделать
показать весь комментарий
16.03.2021 20:08 Ответить
Бред сидой кобили!!!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:15 Ответить
На#уя???
показать весь комментарий
16.03.2021 17:16 Ответить
Як на мене, то треба вводити відповідальність, за подвійне громадянство - втратою громадянства України.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:19 Ответить
Венгры об этом только мкчтают. Сделают второй крым.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:16 Ответить
Ну ничему история не учит блин. И 10 лет не прошло, те же грабли. Только мвои шкурные интересы защищают.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:17 Ответить
Беларусь в этом году порвёт с Мордором (6-ти метровая стена будет), тогда будем тоже брать украинское гражданство, но Литвину не давать, пусть валит к кацапам.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:17 Ответить
Наші українськи цегляні супергіганти та цементні заводи будуть постачати вам цеглу і цемент для стіни.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:34 Ответить
Хорошо если реализуют этот план. У Украины огромные диаспоры в других странах, и важно "держать" этих людей поближе к Украине. Страны ЕС дают гражданство людям, весьма отдалённо имеющим отношение к ним. Я знаю людей в Канаде, получивших скажем ирландское гражданство ни разу там не бывав. Просто декларируют что имеют ирландские корни... По идее каждая нация заинтересована в своём численном измерении. Куда хуже если численность граждан убывает, как это имеет место с Украиной.
Что интересно, большинство комментаторов не видит больших положительных последствий двойного гражданства, их только волнует что какой-то олигарх будет иметь больше одного паспорта. Между прочим олигархи-то как раз имеют все гражданства, какие хотят. Закон касается прежде всего нормальных граждан.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:17 Ответить
Какие плюсы? Украинцы за рубежом? Они обратно не вернутся им пофиг что тут, т к это для них мусорка, как и весь постсовок. Для нпших керманычей тоже. Только все они поголовно граждане дибо германии либо израиля либо англии либо канады. Одни эмигранты не привязанные к нашей стране и земле. По сути иностранцы а не украинцв. И для таких людей главное зарабатывать тут прикрываясь гражданством украины но выводить деньги и жить за рубежом. Остальным колючая проволока по периметру. Чтоб не разьехались.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:21 Ответить
Что же им, *****, так не имётся-то? Всё ищут, твари как страну в розницу пустить.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:18 Ответить
Конституція, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство.

Щоб змінити Ст. 4 (а це Розділ 1), потрібен РЕФЕРЕНДУМ, бо тільки так вносяться зміни в Розділ 1 Конституції. Процедура така: 300 голосів у Раді, потім референдум, потім ще раз 300 голосів у Раді.
Упірьод! Не думаю, що найближчим часом у них щось вийде...
показать весь комментарий
16.03.2021 17:18 Ответить
Абсолютно точно: подвійне (мульти)громадянство тільки по результатах всеукраїнського референдуму. У прийнятому законі має бути вказано, що він вступає в дію при позитивному результаті референдуму щодо подвійного громадянства.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:54 Ответить
Прежде чем дурню писать, вы бы до конца дочитали ту статью, а заодно заглянули бы в Закон Украины «О гражданстве», на который ссылается данная статья Конституции. Не запрещено и сейчас второе гражданство для обычных людей
показать весь комментарий
16.03.2021 21:54 Ответить
Воно не незаборонене, а не регламентоване... Але норми Конституції - норми ПРЯМОЇ дії, тобто написано, що існує єдине громадянство, значить існує єдине і закон тут уже не грає ролі. До того ж, Конституція має вищу юридичну силу, ніж будь-який закон!
показать весь комментарий
16.03.2021 22:17 Ответить
А взагалі, це небезпечний прецедент... Чому? Пояснюю! Допустимо, вводять подвійне громадянство з ЄС, США і Канадою. І тут опзж подає в Конституційний суд, що обмежена кількість країн, з якими можливе подвійне громадянство - це порушення прав людини і дискримінація українців у кацапії. Конституційний суд у нас уже прославився дурними рішеннями і запросто може підтримати опзж... І вуаля, у нас подвійне громадянство з москалями!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:26 Ответить
Цього в жодному разі не можна допустити. Просто наші "можновладці" хочуть легалізувати свої поки що приховані другі й треті паспорти. Окрім того, усякі іноземці зможуть за безцінь придбати наше громадянство, а потім скупити нашу землю.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:29 Ответить
Якщо придивитися до діяльності «цієї»влади,то чим вона реально займається,це-«ринок землі»,»референдум» і «подвійне громадянство».Все решта є «відосікі»,для напускання диму у очі.Ніякого результату по чомусь іншому нема.Зате,по цих трьох пунктах йде наполеглива праця.
P.S. Якщо хто скаже,що «ринок землі»,» подвійне громадянство» і «референдум»-є такими життєво необхідними для українця в момент воєнної,економічної і епідеміологічної кризи,то нехай собі нагадає,що Зе влада збиралася продавати до 15%!!! території області в одні руки!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:29 Ответить
окупаційна адміністрація Зеленського - лише примара із клоунів, насправді ж вони працюють на укр олігархів, Сороса та американські ТНК.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:35 Ответить
С двойным гражданством хорошо за Родину думать , конструктивно и плодотворно, и патриотично , вдвойне для Родины полезно. В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков - Цензор.НЕТ 1371
показать весь комментарий
16.03.2021 17:29 Ответить
Готовлять упаковані тварини запасні аеродроми, подалі від їх комори.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:33 Ответить
Китай відразу запишить, щоб 2 рази не вставати.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:33 Ответить
Талантливый человек талантлив во всем,то же самое с дураками.Все это делается под одного человека,т.к.по закону запрещена выдача граждан Украины другим странам,а спонсор нашего царя всея черни и плебеев Коломойша имеет паспорта других стран,необходимо уравнять эти паспорта.Коломойский может жить только в Украине и не бояться депортации благодаря этому закону.Все остальное - треп для наивных дурачков и 73% прастова нариду.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:37 Ответить
Розумков це ласкаве телятко шо у двух маток сосе.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:38 Ответить
В Украине планируют разрешить получение двойного гражданства. Однако в перечне допущенных стран не может быть государства-агрессора - Российской Федерации. Источник: https://censor.net/ru/v3253688

ПІЩЛИ ВИ НА Х*Р ЗІ СВОЇМ ПОДВІЙНИМ ГРОМАДНСТВОМ - ЩОБ ДЕПУТАТ
ПРАЦЮВАВ НА ІНТЕРЕСИ СВОЄЇ ДРУГОЇ БАТЬКІВЩИНИ, А НЕ УКРАЇНИ ?
С*ка і так багато лісів вже повирубували у Карпатах, а після цього гори лисі будуть
стояти як пагорби у степу.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:38 Ответить
Зебили срали на Конституцию.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:39 Ответить
Більше зайнятися нема чим?
показать весь комментарий
16.03.2021 17:41 Ответить
кгбшно-фсбшная лукашенковско-********** агентура получит легальный статус в Украине
этого допускать нельзя
5 колонну, захватившую власть в Украине нужно уничтожить
показать весь комментарий
16.03.2021 17:42 Ответить
Нет? Да вьічто, с дуба рухнули? Вот навскидку- беларусь, армения + все подпевальі россии в оон. А вооще-то, по такому важному вопросу, не мешало бьі провести всенародньій референдум. И еще, депутатьі всех уровней, президент, членьі правительства, сотрудники всех силовьіх ведомств могут бьіть граждане только с одним гражданством- украинским.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:42 Ответить
Продажа земли и этот вопрос только через референдум! Иначе не будет Украины!
показать весь комментарий
16.03.2021 17:50 Ответить
Я за. Кроме чур"@к и казапов.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:50 Ответить
Дякую, не потрiбне .
показать весь комментарий
16.03.2021 18:03 Ответить
Ублюдки хотят дать гражданство убийцам и мародёрам из Орды и полностью уничтожить Украину. Во время ВОЙНЫ - эти гандоны вякают о втором гражданстве!!! Тех кто это предлагает - лишать гражданства с запретом въезда навсегда. Предатели. От армии уклоняются, территории сдают врагу за спасибо, экономику уничтожили, завезли отраву, разграбили бюджет... а теперь и врагам гражданство!!! Твари. Правда лохторату "какая разница" - кацапская жопа слаще.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:05 Ответить
Суета с двойным гражданством началась с организованной Коломойским суетой вокруг украинской земли. Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:09 Ответить
боже, ну и урод.....
показать весь комментарий
16.03.2021 18:21 Ответить
зебилы охренели в своей безнаказанности.
завтра украинцы с венгерскими паспортами потребуют отделения и что дальше?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:25 Ответить
А что им мешает это сделать сейчас?
показать весь комментарий
16.03.2021 21:45 Ответить
Какой бред нам парят! В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков - Цензор.НЕТ 4488
Ну это очень не дальновидно, сегодня дружественные соседи,
а потом бац и уже недружественные! В Україні планується дозволити друге громадянство країн ЄС та інших дружніх держав, - Резніков - Цензор.НЕТ 2269
показать весь комментарий
16.03.2021 18:59 Ответить
Израиль - не дружественная страна!
показать весь комментарий
16.03.2021 19:33 Ответить
Не играйте с огнем, идиоты. Не время сейчас. Да и есть тысячи более важных и нужных законопроектов...
показать весь комментарий
16.03.2021 19:41 Ответить
ублюдки из правительства лыжи мазью мажут на всякий случай...
показать весь комментарий
16.03.2021 20:03 Ответить
самое главное что 450 уродов протянут... у них у всех есть второе гражданство и это они хотят легализовать..
показать весь комментарий
16.03.2021 20:04 Ответить
На рудники вас уродов отправить следует ...
показать весь комментарий
16.03.2021 20:24 Ответить
Старый молодожен хочет прикрыть свое израильское гражданство. Может на Закарпатье узаконим второй паспорт мадьярам, в Одессе румынам...? Есть Конституция Украины, устанавливающая унитарность нашей страны и единое гражданство, и самое страшное в том, что это говорит должностное лицо (вице-премьер), которое должно строжайше соблюдать нормы Основного Закона. Но для ЗЕбобиков законов не существует, есть только воровские понятия. Позор.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:00 Ответить
Ну хоть сейчас назвали правильно - "второе" гражданство, а не "двойное", т.к. двойное гражданство ни одно государство в одностороннем порядке ввести не может. Второе гражданство и сейчас никакими законами Украины не запрещено. Просто в соответствии с ч.1 ст.19 закона "Про громадянство України" второе гражданство есть основанием для "припинення" (укр., на рус. переводится двояко "прекращение" или "приостановление") гражданства Украины (на практике не работает, пример - Насиров).
Существенным ограничением в правах следует считать требование п/п.6 п.2 ст.19 Закона Украины "Про Державину службу", которая запрещает лицам с иностранным гражданством находиться на государственной службе, поскольку это ограничение распространяется и на граждан Украины, которые добровольно приобрели иностранное гражданство.
Каждое иностранное государство, предоставляя своё гражданство, требует соблюдения обязанностей гражданина без всяких скидок на наличие второго гражданства. Это хорошо видно из первых слов присяги для вступающих в гражданство США: "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На что может расчитывать государство, от которого так называемый гражданин отрёкся?
Среди меня бытует мнение, что властьпридержащие ЗЕ-прощалыги давно обзавелись иностранными гражданствами, рано или поздно это полезет наружу, и они желают подстраховаться от потери должностей. А на то, что это усугубит и без того полным ходом идущую демографическую дезинтеграцию государства - ЗЕ-подонкам НАСРАТЬ.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:11 Ответить
припинення - це рос. "прєкращєніє",
а ось рос. "пріостановлєніє" - це приЗУпинення

так що ніякого подвійного сенсу!
показать весь комментарий
17.03.2021 01:25 Ответить
З цим згоден.
Але подвійний сенс у питанні громадянства все ж таки є:
1) відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України;
2) ст.25 Конституції України забороняє позбавляти громадянства України.
Тобто, чим у кінцевому підсумку "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення"?
показать весь комментарий
17.03.2021 07:36 Ответить
я невпевнений щодо цього але можливо набуття громадянства іншої країни можна в юридичному сенсі прирівняти до неявної добровільної відмови від нашого
показать весь комментарий
18.03.2021 17:25 Ответить
Це все несуттєво. Важливішим є припущення, що за маячнею з дозволом на іноземне громадянство криється прихований намір надати іноземцям можливості придбання української землі, оскільки іноземці зможуть набувати громадянство України без обов'язкового вибуття з інших громадянств.
показать весь комментарий
18.03.2021 19:48 Ответить
Так и сейчас не запрещено, что вы там разрешать собираетесь? Закон правильно прочтите сначала
показать весь комментарий
16.03.2021 21:44 Ответить
Украинский народ против этого! Это уничтожение суверенитета!
показать весь комментарий
16.03.2021 21:46 Ответить
они не имеют права такое делать! пусть проведут все Украинский референдум!
показать весь комментарий
16.03.2021 21:47 Ответить
Мабуть представникам діючої влади потрібно узаконити свої ізраільскі паспорти, із за того рух.
показать весь комментарий
16.03.2021 22:24 Ответить
Рєзніков, дивлюся, не гірше Арестовича старається....
Все на благо росії-матишки працює....
показать весь комментарий
17.03.2021 01:23 Ответить
Я так поняла, что все дружественные страны уже ждут украинских мигрантов и выстроились в очереди, чтоб наперегонки осчастливить украинцев именно паспортами их страны. Зачем им наши граждане в качестве их граждан? Вполне достаточно «заробітчан» с законной рабочей визой. Но зебобики решили, что они везде всем нужны и как очередную победу, преподнесли АНОНС двойного гражданства.
показать весь комментарий
17.03.2021 08:07 Ответить
 
 