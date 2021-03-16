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Российский вертолет Ми-8 влетел в воздушное пространство Украины на Сумщине, - журналист. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В воздушное пространство Украины на Сумщине залетел российский вертолет Ми-8.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"В 14:05, в районе зоны ответственности Сумского Пограничного отряда ГПС Украины, ( н/п Краснополье в районе ипт № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет "Ми-8", высота до 100 метров, курс 90. Развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+84
А потому что в Украине ПВО - 95
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16.03.2021 17:49
+48
Т,е. об нарушении границы рашенским бортом все должны узнавать первыми от журналиста и видео в сети, а не от заявы МО и ноты МИДа на основе данных системы ПВО? Квартальная тупость так и прет.
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16.03.2021 18:20
+37
Проверяют суки готовность или провоцируют.
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16.03.2021 17:52
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Так и Крым просрали, ждали объяснения Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст - Цензор.НЕТ 7365 Следующий раз еще глубже залетит и не собьют...кишка тонка дать приказ. Слабаки.
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17.03.2021 18:29 Ответить
гасить надо было
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18.03.2021 18:08 Ответить
на 50м нереально...Причем ни прикаких обстоятельствах он не должен упасть на территорию рашки...
Средства ПВО не ставят на погранлинии...
Турки если не ошибаюсь сбили больше чем 1км
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18.03.2021 18:16 Ответить
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