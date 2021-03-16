Российский вертолет Ми-8 влетел в воздушное пространство Украины на Сумщине, - журналист. ВИДЕО
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В воздушное пространство Украины на Сумщине залетел российский вертолет Ми-8.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
"В 14:05, в районе зоны ответственности Сумского Пограничного отряда ГПС Украины, ( н/п Краснополье в районе ипт № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет "Ми-8", высота до 100 метров, курс 90. Развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией", - говорится в сообщении.
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