Усик говорит, что не снимался в фильме Марченко: "Это просто какая-то дурня получилась". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Боксер Александр Усик утверждает, что не снимался в фильме Оксаны Марченко "Паломница" и что заявления о его участии в фильме - элемент информационной войны. При этом в кадре рядом с Марченко он с микрофоном-петличкой - а значит, не мог не знать, что при этом снимают видео.
О своей непричастности к созданию фильма "Паломница" Усик заявил по время посещения Львова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Правда тут".
"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто какая-то дурня получилась. Это видео было записано где-то год или более назад. Мне предложили поговорить с Оксаной, она снимала фильм о Лавре. И я говорю: нет, слушайте, я не очень этого хочу - разговаривать с ней. Но монахи говорят: Алекс, ну никто лучше тебя не расскажет о Киево-Печерской Лавре, о пещерах, о святых, которые там лежат, потому что ты там часто бываешь. Я говорю: ну хорошо, я согласен, я поговорил с ней. А так получилось, что они сделали какое-то кино", - рассказал Усик.
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Он назвал случившееся элементом информационной войны.
"Короче, я понимаю, что именно это информационная война, когда кому-то плохо, они обманывают ... Я уже так задолбался молчать и смиряться, когда так поступают люди. Ну ничего, я помолился, Боженьке сказал спасибо за то, что у меня все хорошо, а люди просто обманывают, и все. И пусть это будет на их душе лежать", - добавил Усик.
На кадрах из фильма Оксаны Марченко "Паломница" видно, что на Усике прикреплен микрофон-петличка. Таким образом, боксер не мог не знать, что во время его "беседы" с Марченко ведется видеозапись.
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Пожалуйста, подождите...
Як же то все набридло!
То їм теж "респект"?!
Они с Украиной чисто формально, потому что это им дает свои бонусы. Уйлостан под санкциями. Если бы не они, эти манкурты уже давно выступали бы под власовскими триколорами.
посильней,чем кулаком
дайте усику кадило
пусть к попам идёт ...
мудило
- військові під час війни голосують за позбавленого української ідентичності совкодрочера;
- в шпиталі привозять поранених з відірваними кінцівками, а відгодовані депутати та міністри жеруть по ресторанах;
- родичі ховають загиблих, а українське ТБ сере "лігоюсміху" та "********************";
- падли верещать про насильницьку українізацію в Україні, а радник офіса президента посилає ***** людину за прохання спілкуватися українською;
- й, нарешті, з усіком, який братвсемруским, який "кримтехктотамживет", який "яиззакоготодолженссоритьсясмоимирусскимибратьями" поспішають фотографуватись прикордонники Львівського загону.
******.
Желаю тебе еще много побед под знаменем Украины.
Так хто ж ідіот?
Питають боксера:
- Навіщо Вам голова?
- Щоб тримать удар при нокаутах...
- А ще для чого?
- А ще я туди їм...
а кто против него - кацапо-ватники.
У мафіозі беруть покази у суді, суддя питає :
- Підсудний, так ви стверджуєте що жертва сама впала двадцять раз на ніж?
- Так пане прокурор, все так і було.