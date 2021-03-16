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Марченко Оксана (108) Усик (64)

Усик говорит, что не снимался в фильме Марченко: "Это просто какая-то дурня получилась". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Боксер Александр Усик утверждает, что не снимался в фильме Оксаны Марченко "Паломница" и что заявления о его участии в фильме - элемент информационной войны. При этом в кадре рядом с Марченко он с микрофоном-петличкой - а значит, не мог не знать, что при этом снимают видео.

О своей непричастности к созданию фильма "Паломница" Усик заявил по время посещения Львова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Правда тут".

"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто какая-то дурня получилась. Это видео было записано где-то год или более назад. Мне предложили поговорить с Оксаной, она снимала фильм о Лавре. И я говорю: нет, слушайте, я не очень этого хочу - разговаривать с ней. Но монахи говорят: Алекс, ну никто лучше тебя не расскажет о Киево-Печерской Лавре, о пещерах, о святых, которые там лежат, потому что ты там часто бываешь. Я говорю: ну хорошо, я согласен, я поговорил с ней. А так получилось, что они сделали какое-то кино", - рассказал Усик.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Жена Медведчука Марченко сняла фильм об УПЦ МП с собой в главной роли. ВИДЕО

Он назвал случившееся элементом информационной войны.

"Короче, я понимаю, что именно это информационная война, когда кому-то плохо, они обманывают ... Я уже так задолбался молчать и смиряться, когда так поступают люди. Ну ничего, я помолился, Боженьке сказал спасибо за то, что у меня все хорошо, а люди просто обманывают, и все. И пусть это будет на их душе лежать", - добавил Усик.

На кадрах из фильма Оксаны Марченко "Паломница" видно, что на Усике прикреплен микрофон-петличка. Таким образом, боксер не мог не знать, что во время его "беседы" с Марченко ведется видеозапись.

Также на Цензор.НЕТ: Жена Медведчука рассказала, что помогла Зеленскому попасть на 1+1, но теперь будет бороться с зеленым произволом

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+67
Просто Усік був у ватному стані.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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16.03.2021 22:51
+65
Усіка ізнасіловала паломніца-лоточніца!
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16.03.2021 22:43
+60
Ана васпользовалась біспомощнастю жертвы...
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16.03.2021 22:48
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Усіка ізнасіловала паломніца-лоточніца!
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16.03.2021 22:43 Ответить
Ана васпользовалась біспомощнастю жертвы...
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16.03.2021 22:48 Ответить
Просто Усік був у ватному стані.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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16.03.2021 22:51 Ответить
а чо був? він і так у ньому, по реплікам видно.
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16.03.2021 23:33 Ответить
Наложніца!
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16.03.2021 22:51 Ответить
знов какУсік обісрався
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17.03.2021 13:11 Ответить
Ще один потєрпєвший.
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16.03.2021 22:44 Ответить
"А еще я в нее ем"
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16.03.2021 22:44 Ответить
ватяна повія той Усік.
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16.03.2021 22:45 Ответить
Цікаво спаме вата, чи ті що вважають ща Усік то не є вата?
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17.03.2021 00:23 Ответить
Обделался по-полной.
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16.03.2021 22:45 Ответить
Просвирей обожрался...
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16.03.2021 22:53 Ответить
Знову "Ви не пойняли!", "Вирвано з контексту!", "Я не це мав на увазі!"...
Як же то все набридло!
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16.03.2021 22:46 Ответить
Усик вже давно зашкварився
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16.03.2021 22:47 Ответить
вырвали из контекста
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16.03.2021 22:47 Ответить
А був би Вусик...але ні...
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16.03.2021 22:47 Ответить
Палоуиница и палоумник.
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16.03.2021 22:48 Ответить
Удивительно, что с пореченковым упражнения по стрельбе в ДАПе не выполнял. Н-да, всегда грустно смотреть как Человек превращается в убожество...
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16.03.2021 22:48 Ответить
кароче ватным токо котэйко в семье медведчукчей считается...то я про офис на мендельштрассе...
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16.03.2021 22:48 Ответить
Респект! Молодець, що українською!
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16.03.2021 22:49 Ответить
Шуфріч теж може патякати українською. І мертвечук - теж.
То їм теж "респект"?!
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16.03.2021 23:13 Ответить
Усик говорит, что не снимался в фильме Марченко: "Это просто какая-то дурня получилась" - Цензор.НЕТ 6264 Усик говорит, что не снимался в фильме Марченко: "Это просто какая-то дурня получилась" - Цензор.НЕТ 1667
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16.03.2021 22:50 Ответить
Дмитрику, таки ти випросив у сцикуна його чарівного порошка?
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16.03.2021 22:52 Ответить
дай Бог щоб до нього прийшов розум,щоб покаявся і зрозумів нарешті хто він..кацап,малорос чи Українець?
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16.03.2021 22:52 Ответить
воно просто гундяевиц...
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16.03.2021 22:56 Ответить
Тест по мові для Усика. Скажи: "паломниця".
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16.03.2021 22:55 Ответить
Та помийниця вона
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16.03.2021 22:58 Ответить
ох ты. даже украинский вспомнил. ну надо тебе
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16.03.2021 22:56 Ответить
Ну как вспомнил, так на троечку. В его случае пусть это будут двойки или тройки и только в боксе. И без политики и рассуждений.
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17.03.2021 00:42 Ответить
Кому цікаві відбиті прокацапськи мізки?)))
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16.03.2021 22:59 Ответить
шкваритись у медведчуцьких пропагандонських кінушках тільки гундяєвське попівське лайно добровільно може
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16.03.2021 23:01 Ответить
Усик молодец.. порохоботу не понять..
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16.03.2021 23:04 Ответить
В чем молодец? И чего не понять?) Вас познакомить с его соседями в Крыму, которым он много интересного в 14-м наоткровенничал?)))
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16.03.2021 23:23 Ответить
Что Усик, что Ломаченко - оба вызывают презрение.
Они с Украиной чисто формально, потому что это им дает свои бонусы. Уйлостан под санкциями. Если бы не они, эти манкурты уже давно выступали бы под власовскими триколорами.
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16.03.2021 23:07 Ответить
Бедный православный не помнит и не понимает, его так часто били по голове.
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16.03.2021 23:09 Ответить
Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 2970 Ой, не можу!.. Усік, та це ж найулюбленіша кацапська забава - когось на...пати і кинути. Шо тобі не сподобалось?
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16.03.2021 23:13 Ответить
Непонятно, Усику не нравится фильм или не нравится Марченко? Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 1845
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16.03.2021 23:26 Ответить
не подобається, що його колись засняли можливо зовсім для іншого, а вклеїли в ОЦЕ.
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16.03.2021 23:35 Ответить
Он что, думал его снимают для боевика? Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 1476
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16.03.2021 23:51 Ответить
ну він каже, що знімали рік тому. такі фільмеци так довго не клепають. Десь є ще якийсь фільм, з якого тепер використали для цього. ну щоб двічі не бігати.
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17.03.2021 01:26 Ответить
Использовать в документальных фильмах прямую речь - это обычная практика этого жанра. У него была возможность тогда отказаться от съемки и не пудрить сейчас мозги!
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17.03.2021 01:46 Ответить
Та ну ладно не знал. Это не первый зашквар.
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17.03.2021 00:44 Ответить
Шо он трындит! Бабла ему кинул мертвечук, вот он и записал с его бабой ролик. Такие как этот ватник ничего задаром не делают...
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16.03.2021 23:27 Ответить
схоже, йому хтось добре в бубен зарядив, що його аж так переклинило. скоро путін-***** заспіває
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16.03.2021 23:28 Ответить
единственный плюс который я увидел в "санкциях" Сопли против Мертвечука - это то что Оксана открыла таки свою пасть не по заранее написанному сценарию, и все увидели какой ватно-мракобесный понос булькает у нее в голове
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16.03.2021 23:33 Ответить
ну чо, взяли минуле відео, навирізали, повставляли і вуаля!
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16.03.2021 23:34 Ответить
Какому "богу" молится так часто и усердно Усик? Гундяевскому? Который "благословляет" кремлёвскую орду убивать невинных мирных людей по всему миру? Который позволяет и напутствует Усика отбивать мозги противникам и калечить их? Усик - банальный сектант, сатанист. Обожает насилие, кровь. страдания других людей, деньги и кровавую славу.... Подонок. одним словом...
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16.03.2021 23:40 Ответить
машет усик языком
посильней,чем кулаком
дайте усику кадило
пусть к попам идёт ...
мудило
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16.03.2021 23:40 Ответить
Так у дураков дурня и получается всегда!
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16.03.2021 23:45 Ответить
прикордонники Львівського прикордонного загону радіють та поспішають фотографуватись з цим ватним цапом, оце показник тієї засраності мізків та шизофренії, що оволоділа країною:
- військові під час війни голосують за позбавленого української ідентичності совкодрочера;

- в шпиталі привозять поранених з відірваними кінцівками, а відгодовані депутати та міністри жеруть по ресторанах;
- родичі ховають загиблих, а українське ТБ сере "лігоюсміху" та "********************";
- падли верещать про насильницьку українізацію в Україні, а радник офіса президента посилає ***** людину за прохання спілкуватися українською;

- й, нарешті, з усіком, який братвсемруским, який "кримтехктотамживет", який "яиззакоготодолженссоритьсясмоимирусскимибратьями" поспішають фотографуватись прикордонники Львівського загону.
******.
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16.03.2021 23:59 Ответить
+++++ Люто плюсую !
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17.03.2021 00:03 Ответить
Так, це якась. уйня, так не має бути
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17.03.2021 00:49 Ответить
Погранцы лохи, такой себе род войск.
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17.03.2021 22:31 Ответить
Сто нье дисіс, а как дисал, как дисал. От туполобий, використали як презерватив і викинули, а він по скудності ума іще не зрозумів, або дурника включив. Але чому включив, тут факт на ліцо. Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 4274
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17.03.2021 00:02 Ответить
Год назад еще не было санкций против этой семьи. Не надо придираться к хорошему, но простому парню, который побеждает с флагом Украины.
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17.03.2021 00:21 Ответить
ты бы флажок сменила... лярва из-за паребрика
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17.03.2021 16:44 Ответить
Александр. Не обращай внимания на то что здесь пишут. Это не украинцы.Это ботофермы олигархов.
Желаю тебе еще много побед под знаменем Украины.
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17.03.2021 00:24 Ответить
Усика колись також вважали патріотом.Хоча він завжди таким був.
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17.03.2021 00:44 Ответить
Бачив частинку відео цієї паломниці.Так там в Лаврі якась некрофілія.Там самі кістки і черепи.
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17.03.2021 00:46 Ответить
У Вусіка православіє головного мозку. Дійсно, ніхто ж краще за нього не зможе розповісти про Лавру, тому медвідчуківська відьма саме його запросила на екскурсію. Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 164
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17.03.2021 02:05 Ответить
Усик ватный дебил
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17.03.2021 02:09 Ответить
Усік хворий. "Православіє головного мозку". В його віці, на жаль, це вже не лікується... Вважаю його "боксером з Криму".
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17.03.2021 02:11 Ответить
А шо це трапилось, який динозавр в лісі здох? Усік українською заговорив, греко-католицький, а не РПЦ-шний, храм відвідав, чемно так стоїть, "не был, не состоял, не участвовал", взагалі такій білий та пушнастий. Шо, расеянє вже не браття, хоче додому, треба в Україні бали заробляти, впавший імідж підправляти?!
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17.03.2021 03:42 Ответить
А що ви хотіли? Президент України, якого ВИ вибрали, Томос з "термосов" плутав, а ви хочете, щоб боксер з відбитими мізками був "експертом з релігієзнавства"?
Так хто ж ідіот?
Питають боксера:
- Навіщо Вам голова?
- Щоб тримать удар при нокаутах...
- А ще для чого?
- А ще я туди їм...
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17.03.2021 05:52 Ответить
Класичний анекдот. Саме тому я й повісив рукавички на цвяшок зо черть століття тому.
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17.03.2021 12:46 Ответить
атвічаю, Саша Грей випадково потратила в кадр, вона і не збиралася зніматися в тому фільмі.
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17.03.2021 06:52 Ответить
Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 1007
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17.03.2021 13:45 Ответить
У таракана Усікі, у мальчугана трУсікі!)))
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17.03.2021 09:00 Ответить
Усик--ще та брехлива гнида.
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17.03.2021 10:03 Ответить
Назва фільму кумху..лихи Марченко більше підходить для порнофільму. Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 2100
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17.03.2021 10:41 Ответить
молодец Усик, всё правильно сказал и сделал, настоящий патриот Украины.
а кто против него - кацапо-ватники.
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17.03.2021 11:12 Ответить
По сути, Усик стал заложником ситуации: в случае отказа у него нету выбора
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17.03.2021 11:15 Ответить
В Украине никто не защищен от инфекций и вирусов
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17.03.2021 11:16 Ответить
У певному сенсі вусик має рацію: якась дурня починається, коли він роззявляє рота.
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17.03.2021 12:43 Ответить
Боксер Александр Усик утверждает, что не снимался в фильме Оксаны Марченко "Паломница" и что заявления о его участии в фильме - элемент информационной войны. При этом в кадре рядом с Марченко он с микрофоном-петличкой - а значит, не мог не знать, что при этом снимают видео. Источник: https://censor.net/ru/v3253767

У мафіозі беруть покази у суді, суддя питає :

- Підсудний, так ви стверджуєте що жертва сама впала двадцять раз на ніж?
- Так пане прокурор, все так і було.
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17.03.2021 12:45 Ответить
ОКРОПИТЕ ЕГО СВЯТОЙ ВОДОЙ!!!!
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17.03.2021 13:08 Ответить
"Это просто какая-то дурня получилась"-сказал Усик-старший,увидев Сашу в роддоме. Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 8907
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17.03.2021 13:59 Ответить
Так званий "рускіймір" населений попочєкістами,це сплошний зашквар,тільки його торкнешся і ти вже не Козак,а Іван Дурак,а марченко з мєдвєдчуком ригнеться кровью за вбивство Українців і працю на російських терористів,не зрозуміло чому вони,ще живі і на свободі...
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17.03.2021 14:33 Ответить
"...что ж ты фраер сдал назад?" Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 8016
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17.03.2021 15:33 Ответить
Тепер в тебе вся жизнь дурня.
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17.03.2021 15:45 Ответить
Це там де вона облизує череп і каже, як він смачно пахне?
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17.03.2021 16:21 Ответить
Ниже приведены названия статей и число комментов под ними.Комменты на 95% гневно-разоблачительные.06.05.20 Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. -255 / 07.05.20 Федерация бокса России предложила предоставить Усику и Ломаченко гражданство -375 / 09.05.20 Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео"- 385 / 11.05.20 "Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните", - Усик ответил критикам и принял вызов борца Грицая на бой.- 1102 /13.01.21 Борца Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за "ватных видео", выгнали из Олимпийского колледжа.- 191 / Начиная с января число комментов под статьями начало снижаться.
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17.03.2021 16:34 Ответить
"Не виноватый яаа! Она сама пришлаа!!! 😰"
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17.03.2021 16:43 Ответить
Украинцы Усика любят, а многие уже не очень любят, а русским Усик просто выгоден.
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17.03.2021 19:13 Ответить
Усик - как та проститутка - берёт у всех, кто дает, пока ещё дают. Вот и весь патриотизм.
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17.03.2021 21:59 Ответить
Так потом ещё оправдывается и строит из себя жертву, мол согласился на пол шишечки, а его отымели по-полной.
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17.03.2021 22:04 Ответить
Усык, а хто це вообщчэ?
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17.03.2021 22:27 Ответить
 
 