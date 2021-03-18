Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз. ВИДЕО
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Украинский снайпер на Донбасе застрелил двоих оккупантов и ранил еще одного в глаз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о боестолкновении, которое произошло в марте 2021-го года, российским пропагандистам рассказал раненый российский наемник. По его словам, снайпер убил одного оккупанта, а когда подошла группа эвакуации сделал еще один успешный выстрел.
"Когда была получена команда евакуировать двухсотого, сразу произошел выстрел. Мой товарищ упал. Я видел, как ему пуля вошла в затылок, в шлем. Это очень печально. И от него пошла рикошетом... Тот момент я четко так не помню... Я помню четко, как я уже полз по окопу...", - рассказал раненый наемник.
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Это как такое вообще возможно? Пуля прошла через глаз, пустое пространство в голове и, срикошетив обратно от задней стенки черепа, вылетела через ухо, убив ещё двоих?
Что тут скажешь? Слава украинским снайперам!
ты главное пойми: чем больше москально-свинячего биомусора будет утилизировано на Донбассе-тем чище и безопаснее будет Украинская земля!
Я ж не против, чтоб их всех там прикопали. Просто странно как это ему снайпер в глаз попал, а он живой и ещё и интервью даёт .
я тоже хотел такое сказать
Сто років. Не меньше. А потім ще довгі, довгі рокі адаптації до людського життя.
А потом, это лысое недоразумение САМ СЕБЯ на Богдана Хмельницкого подало... Но слава Богу - Киев поржал, и не наградил, дебила...!
Савка, если ты прочел этот мой коммент о себе - большой тебе, пламенный "привет", клоун. ))
Эх, яблочко, куда ж ты котишься?
Ко мне в рот попадёшь - не воротишься
Эх, яблочко, да с голубикою
Подходи, кацап, глазик выколю!
Глазик выколю, другой останется!
Что-бы знал говно, кому кланяться!!!
Ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла
Ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла
Нехай тебе Бог береже . Героям слава !
раб,он и есть раб,только бамбасский.
этот сказочный наступленец должен "дякую" сказать нашим бойцам шо ему оба шарика ложкой не выняли...но судя по настрою новороса,у него еще все впереди.главное,больше интервью.шоб можно было идентифицировать.
Слава Героям України!
P. S. Не кажіть янєлоху бо ніжками буде топотіти... "порушили тишу", чі це ще сталося до ?
Бажаю кацапським снайперам на Донбасі ЗАСЛІПНУТИ назавжди