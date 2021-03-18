Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз. ВИДЕО

Украинский снайпер на Донбасе застрелил двоих оккупантов и ранил еще одного в глаз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о боестолкновении, которое произошло в марте 2021-го года, российским пропагандистам рассказал раненый российский наемник. По его словам, снайпер убил одного оккупанта, а когда подошла группа эвакуации сделал еще один успешный выстрел.

"Когда была получена команда евакуировать двухсотого, сразу произошел выстрел. Мой товарищ упал. Я видел, как ему пуля вошла в затылок, в шлем. Это очень печально. И от него пошла рикошетом... Тот момент я четко так не помню... Я помню четко, как я уже полз по окопу...", - рассказал раненый наемник.

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