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Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Украинский снайпер на Донбасе застрелил двоих оккупантов и ранил еще одного в глаз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о боестолкновении, которое произошло в марте 2021-го года, российским пропагандистам рассказал раненый российский наемник. По его словам, снайпер убил одного оккупанта, а когда подошла группа эвакуации сделал еще один успешный выстрел. 

"Когда была получена команда евакуировать двухсотого, сразу произошел выстрел. Мой товарищ упал. Я видел, как ему пуля вошла в затылок, в шлем. Это очень печально. И от него пошла рикошетом... Тот момент я четко так не помню... Я помню четко, как я уже полз по окопу...", - рассказал раненый наемник.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+104
Поедставить нашего снайпера к награде!
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17.03.2021 09:24
+95
Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз - Цензор.НЕТ 6709
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17.03.2021 09:25
+81
Природа ранила этого полудурка гораздо раньше славного украинского снайпера ... Российский наемник рассказал, как украинский снайпер застрелил двоих оккупантов и ранил его в глаз - Цензор.НЕТ 4742
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17.03.2021 09:24
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Страница 2 из 2
Око за око, зуб за зуб
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17.03.2021 11:09 Ответить
Кто к нам с мечом придет - от меча и погибнет
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17.03.2021 11:10 Ответить
Кутузав
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17.03.2021 11:12 Ответить
выколотьвторой
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17.03.2021 11:14 Ответить
Гут Вальдемар ! Сподіваюсь далі буде )
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17.03.2021 11:17 Ответить
Это воспоминания или сейчас?
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17.03.2021 11:18 Ответить
"...и ранил его в глаз"
Это как такое вообще возможно? Пуля прошла через глаз, пустое пространство в голове и, срикошетив обратно от задней стенки черепа, вылетела через ухо, убив ещё двоих?

Что тут скажешь? Слава украинским снайперам!
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17.03.2021 11:21 Ответить
Зэлэный_Змий, в твоем ватном мозгу все перевернуто, ты неспособен понять простые вещи!

ты главное пойми: чем больше москально-свинячего биомусора будет утилизировано на Донбассе-тем чище и безопаснее будет Украинская земля!
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17.03.2021 12:45 Ответить
О, ещё один форумный вояка языком по клаве .

Я ж не против, чтоб их всех там прикопали. Просто странно как это ему снайпер в глаз попал, а он живой и ещё и интервью даёт .
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17.03.2021 13:19 Ответить
У народі кажуть, що якщо спочатку дивитись відео, а потім коментувати, а не навпаки, то не будеш виглядати дурнем.
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17.03.2021 14:02 Ответить
Мне не интересно смотреть на больного обдроченца. Любуйтесь на его высерами сами
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17.03.2021 14:14 Ответить
"не в бровь а в глаз", так ещё его диды напрашивались )
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17.03.2021 11:23 Ответить
прям сорвал у меня с языка Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 9139
я тоже хотел такое сказать
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17.03.2021 12:47 Ответить
Ну просто смєлиє апалчєнци "царствіє ім нєбєсноє" !
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17.03.2021 20:03 Ответить
Сладков +, эта патаму шо у мокшанского кинооператора, делавшего сьемку сего пичальнава видио, полная фамилия - Сладкозадов. Такая вот типичная мокшанская фамилия....
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17.03.2021 11:52 Ответить
Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 2297 Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 3582
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17.03.2021 12:47 Ответить
І оце хтось хоче повертати в Україну???
Сто років. Не меньше. А потім ще довгі, довгі рокі адаптації до людського життя.
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17.03.2021 11:52 Ответить
--- Цікаво : на скільки ж баксів штрафонуть влучного стрільця і його взводного за ТАБУ на відстрілювання ??? /Думаю --це вже добряче допекли наглючі кацапидли... /
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17.03.2021 12:14 Ответить
Кому ви вірите? Дали з правої в око і надиктували, що казати на камеру
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17.03.2021 12:35 Ответить
160 метров... !? ))) Так какой там "снайпер"... )) С этой дистанции его скорее всего дед Вася с берданки вальнул. Был бы там снайпер - они их всех бы там положил на такой дистанции... )))
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17.03.2021 12:15 Ответить
Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 167
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17.03.2021 12:16 Ответить
Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 2483
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17.03.2021 12:17 Ответить
А вообще в рассказе этого жопоцленца я узнаю Савку - лисого балобола... Который, по его собственному рассказу убил снайпера с 500 метров (!!!) из ПМ (!!!) в глаз (!!) - я так понимаю, он не просто "вальнул", он еще сходил проверил, что именно в "глаз" )))
А потом, это лысое недоразумение САМ СЕБЯ на Богдана Хмельницкого подало... Но слава Богу - Киев поржал, и не наградил, дебила...!

Савка, если ты прочел этот мой коммент о себе - большой тебе, пламенный "привет", клоун. ))
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17.03.2021 12:22 Ответить
Эх, говори Москва -разговаривай рассея!
Эх, яблочко, куда ж ты котишься?
Ко мне в рот попадёшь - не воротишься Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 9297

Эх, яблочко, да с голубикою
Подходи, кацап, глазик выколю!

Глазик выколю, другой останется!

Что-бы знал говно, кому кланяться!!!
Ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла
Ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла
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17.03.2021 12:28 Ответить
Чуваку перед сьемкой так и сказали: если не хочешь прям щасв глаз получить (в бальной), говори шо вы все смелые, сильные, бисстрашные и гатовы в атаку в любой мамент...
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17.03.2021 12:30 Ответить
Слава Украинским снайперам! Героям Слава!
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17.03.2021 12:54 Ответить
Обхезані дебіли.Нема вже бравади,нема понтів
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17.03.2021 13:18 Ответить
Так без глаза ему уже не понтово.
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17.03.2021 13:58 Ответить
Низький уклін снайперу і велика йому подяка і шана .
Нехай тебе Бог береже . Героям слава !
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17.03.2021 13:21 Ответить
Партия сказала"надо" АБИЗЯНЫ"ответили "есть!" Вы на своей земле - это где-то в мухос.анске, "тайожном" улусе орды...Ваших дедов понавезли в еще теплые хаты заморенных голодом и увезенных по гулагам украинцев...Совкогибриды...
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17.03.2021 13:33 Ответить
Он не договаривает, его в глаз ранили и потом туда отодрали .
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17.03.2021 13:57 Ответить
Як страшно, "кармільціям" дадуть команду і вони підуть. А куди ви підете поліції рашистської терористистичної армії нападу? Йдіть, ми чекаємо. Відповідь: не лякайте, води в Крим не дамо, капітуляцію не підпишемо, відступати не будемо, а знищимо вас ворогів своєї держави і заставимо із світовими лідерами заплатити репарації ворога і окупанта росію.
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17.03.2021 14:00 Ответить
пановэ,а вы заметили на 0.57,как этот попучленец по щелчку подорвался!?
раб,он и есть раб,только бамбасский.
этот сказочный наступленец должен "дякую" сказать нашим бойцам шо ему оба шарика ложкой не выняли...но судя по настрою новороса,у него еще все впереди.главное,больше интервью.шоб можно было идентифицировать.
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17.03.2021 14:27 Ответить
слова под эту мелодию: .... голова обмотана, кровь на рукаве.. опа, опа, не .уй первым в драку лезть...
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17.03.2021 14:28 Ответить
кУрво, воно думало, що йому кави принесуть? Чи він не знав де він знаходиться???
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17.03.2021 14:32 Ответить
Це гарна новина!
Слава Героям України!
P. S. Не кажіть янєлоху бо ніжками буде топотіти... "порушили тишу", чі це ще сталося до ?
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17.03.2021 14:41 Ответить
Надо быть гуманными - добить клятую москвомразную крысу чтоб не мучилась
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17.03.2021 15:04 Ответить
Ще одна кацапська жерва аборта щось там ###здить...
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17.03.2021 15:07 Ответить
Смерть ворогам.
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17.03.2021 15:23 Ответить
К ЧЕМУ ЭТОТ ПАРАШЕНКОВСКИЙ ПЗД"ЖЬ ЧТО ТАМ НЕ РАБОТАЮТ СНАЙПЕРЫ ?!
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17.03.2021 16:04 Ответить
Цей Сладков якось видав:" Ну как нам побєдіть Украіну, чтоб они потом нас любілі?".
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17.03.2021 16:44 Ответить
"когда он полз его поддерживали товарищи" люблюя я на досуге иногда послушать их интервью или рассказы.лугандонцы это очень интересный психотип.
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17.03.2021 16:59 Ответить
йому без ока краще ,на циклопа схожий
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17.03.2021 17:04 Ответить
Циклоп голимый заработать хотел , могу глаз прислать бильярдный шар...
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17.03.2021 17:45 Ответить
Жаль, не в те "око" куля потрапила і не була при цьому зі зміщеним центром.
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17.03.2021 18:34 Ответить
Походу этому клоуну во время пьянки свои же кизды дали,в один глаз зарядили хорошо вилкой ,а под вторым фингал только набили. Теперь косит на героя-спасателя.
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17.03.2021 19:12 Ответить
наш снайпер тебя уже заждался ....металургийный *******.
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17.03.2021 19:48 Ответить
Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня!
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17.03.2021 19:53 Ответить
А распятый мальчик-то подрос...
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17.03.2021 20:08 Ответить
Ото молодець наш снайпер, але в око навіщо какцапу стріляв ,певно щоб дермонтин не зіпсувати? Певно cидушки хотів обшити в автомобілі.
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17.03.2021 21:41 Ответить
Сами же хотели по-быстрому - один глаз здесь, другой там...
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17.03.2021 22:10 Ответить
"Пуля прошла через шлем в затылок и пошла рикошетом".... Это как вообще?
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17.03.2021 22:12 Ответить
Одним выстрелом полтора даунбасянина , айда молодца!
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17.03.2021 22:55 Ответить
А второй ,ненужный уже глаз, можно выдавить клиенту на допросе....Пусть поживёт без глаз....Если пройдёт через минное поле....
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17.03.2021 23:46 Ответить
Жаль, що тебе не добив !
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17.03.2021 23:50 Ответить
Пощастило.Може в інший раз його застрелять.
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17.03.2021 23:51 Ответить
Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 8912

Бажаю кацапським снайперам на Донбасі ЗАСЛІПНУТИ назавжди Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 9662
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18.03.2021 00:27 Ответить
красава-богдана хмельницкого бьіло б не плохо и премию !!здоровья и удачи.
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18.03.2021 02:06 Ответить
Російський найманець розповів, як український снайпер застрелив двох окупантів і поранив його в око - Цензор.НЕТ 684
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18.03.2021 07:34 Ответить
А ранил бы в два глазика, ихтамнет стал бы Слепым Пью)))
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18.03.2021 08:49 Ответить
Як же складно бреше! О 5-й ранку евакуація двохсотого? А чому цьому двохсотому так не спалося, що потрапив під обстріл? І для чого така спішка, щоб евакуацію проводити о 5 ранку? Мабуть було трохи не так, мабуть орки щось задумали і направили на позиції українських захисників дві РДГ? А укропи двома пострілами пояснили, що нічого уночі шастати?
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18.03.2021 09:21 Ответить
Дай Боже нашому Герою Здоровья,наснаги та гострого зіра. Дякую Чоловіче!
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18.03.2021 09:49 Ответить
Дайте ему попугая матершильника и черную метку.
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18.03.2021 12:54 Ответить
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