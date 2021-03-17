РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11761 посетитель онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Агрессия России против Украины
3 587 23
армия (8411) военные учения (3276) Наев (332)

Бойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ провели учения по отражению атаки воздушного десанта оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  командование ОС, подразделения поднятые по тревоге вышли на позиции, заняли оборону, остановили наступление условного противника в глубь территории и уничтожили его.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Учения проводят где как раз надо - сегодня у РФ свои учения в окупиррованом Крыму!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 11:00
+13
Симетрична відповідь все там де треба та в свій час. Так тримати！
показать весь комментарий
17.03.2021 11:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тем временем, пока кто то проводит учения, на границе в Сумской областиБойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов - Цензор.НЕТ 2006
показать весь комментарий
17.03.2021 10:44 Ответить
Чорний яструб? То наші. Бійці ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту окупантів - Цензор.НЕТ 1972
показать весь комментарий
17.03.2021 11:48 Ответить
Не там вы учения проводите, кацапские вертолеты залетают в наше воздушное пространство с севера...
показать весь комментарий
17.03.2021 10:47 Ответить
Там-там))) на своем напрямке, чтоб подрбного небыло!))) Все под контролем
показать весь комментарий
17.03.2021 10:50 Ответить
Думаю що, такі навчання мають проводити війська територіальної оборони. Що було б дуже актуально.
показать весь комментарий
17.03.2021 10:51 Ответить
Учения проводят где как раз надо - сегодня у РФ свои учения в окупиррованом Крыму!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 11:00 Ответить
Оцените разницу в подходах, кацапы сбивают чужой самолет в чужой стране, ...это не мы, а вы докажите... . Турки сбивают кацапский вертолет над Арменией, ... упс, мы не хотели, извините...
Кацапский вертолет долго летает над территорией Украины, погранцы звонят во все штабы, что бы получить указания как действовать, потом вертолет улетает, и заявление нашего генштаба, ...он залетел всего на 50 метров, мы ничего не могли сделать...
показать весь комментарий
17.03.2021 11:01 Ответить
50 метров это ерунда для вертолета скорее всего он был над территорией Украины меньше минуты, думаю они проверили реакцию и возможно разведку ПВО.
а сбивать вертолет если мы официально не в состоянии войны никто не будет, сначала должны связаться с ним и потребовать покинуть воздушное пространство потом возможно принудительная посадка и сбивать это как крайний вариант.В Су
Мах стоит заброшенный аэропорт в 40+ км от границы,вот бы там разместить ударные беспилотник или в идеале бы самолёты типа супер тукано они могут патрулировать Сумскую и Черниговскую области там много лесов и отвечать вот на такие провокации он бы как раз.Подымать миги или Су намного дороже и они далеко а с Сум он за 5 мин уже возле границы.
показать весь комментарий
17.03.2021 12:46 Ответить
Много текста. У каждого погранца есть служебные обязанности, основная из них, любыми способами предотвратить нарушение государственной границы, у него ест АК - 74, и если он видит над собой вертолет нарушитель, он должен стрелять. Привезли бы кацапы пару дырок домой, больше не летали бы. И если бы наши залетели бы на их территорию, они так и поступили бы. Но у дешевок одно занятие, вечно оправдываться, размазывать сопли и просить у всех помощи, в то время когда каждый просто должен выполнять свои обязанности.
показать весь комментарий
17.03.2021 12:55 Ответить
Симетрична відповідь все там де треба та в свій час. Так тримати！
показать весь комментарий
17.03.2021 11:11 Ответить
Підтримання належного рівня бойової готовності,це запорука успіху в боротьбі с окупантом.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:21 Ответить
Шо за неук пише сценарии... Воздушный десант, после фактического провала Market Garden в 1944г, не используется для наступления, тем более для наступления в глуб територии. Воздушный десант используется для дезорганизации тила противника в полосе наступления основных сил(обеспечение наступления).
Коли вже у нас замінять тупорилих совкових стратегів, які пишуть подібні анахронічні сценарії, на адекватних...
Якщо кадрова проблема дійсно така серьозна, то змусили б вже цих дегенератів під страхом звільненя якусь розумну книжку читати, хоча б одну на місяць... Вже б користь була...
показать весь комментарий
17.03.2021 11:28 Ответить
еще добавь Крит в 1941.
А дезорганизация тыла тоже не используется - после провала десанта в ходе битвы за Букринский полуостров, когда 80% десанта на 3 точках выброски погибло еще в воздухе, остальных без напряжения добили на земле, хотя это был тыл немецеий войск
показать весь комментарий
17.03.2021 11:42 Ответить
На цьому напряку район відповідальності Командування ОС. Тому і навчання в цьому регіоні.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:28 Ответить
Какой воздушный десант?
Воздушный десант для "наступления" не используется со 2-й мировой войны, после того как было наглядно показано что "воздушный десант" нежизнеспособен (Крит 1941, Букринский полуостров 1943).
На кого рассчитана эта совковая показуха?
показать весь комментарий
17.03.2021 11:37 Ответить
Панове!!! Не плутайте правидне з грішним! У кожного свій напрямок роботи і кожен за нього відповідає. КОС ЗСУ відповідає за окремий напрямок. А Львівська чи Житомирська області це не їх компетенуія. І там проводять свої навчання інші підрозділи.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:48 Ответить
Навчання, це завжди добре, тому, що підвищується бойовий та фаховий рівень нашої армії, рядового та офіцерського складу. Ворог за цим уважно слідкує, та підраховує свої можливі втрати. Це його добре протрезвляє.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:52 Ответить
Все правильно роблять. Навчання це завжди позитивно. Місце вибране правильно, у кожного своя задача і під час навчань військові удосконалюють свої практичні навички.
показать весь комментарий
17.03.2021 12:20 Ответить
Керівництво ЗСУ дуже добре розуміє розмір загрози, тому постійно проводить навчання у цьому напрямку. Щоб як можна краще підготувати наших воїнів та дати достойну відсіч ворогу.
показать весь комментарий
17.03.2021 12:57 Ответить
Я недавно прочитав що в Криму сєпари проводять сьогодні навчання😂😂, ну ну )) давайте, ми також навчаємось там де треба!!! Ми готові завжди!
показать весь комментарий
17.03.2021 13:15 Ответить
Скромненько, бедненько. Стреляют на учениях - уже достижение. А то уже задолбало смотреть "учения" без единого выстрела. Но с "десантом оккупантов" - все по-прежнему: Представьте себе что летят вертолеты противника. Представили? Ок, а теперь предствьте что они сели и от туда высаживается десант оккупантов. Представили? Ок, а теперь представьте что они по вам стреляют. А еще представьте что по вам авиация поддержки десанта херачит. ... Что бы участвовать в таких "учениях" надо иметь недюжую фантазию.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:26 Ответить
 
 