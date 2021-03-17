Бойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов. ВИДЕО
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Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ провели учения по отражению атаки воздушного десанта оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС, подразделения поднятые по тревоге вышли на позиции, заняли оборону, остановили наступление условного противника в глубь территории и уничтожили его.
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+14 Андрей Удовиченко b39b300d
показать весь комментарий17.03.2021 11:00
+13 Дмитрий Юхименко
показать весь комментарий17.03.2021 11:11
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Кацапский вертолет долго летает над территорией Украины, погранцы звонят во все штабы, что бы получить указания как действовать, потом вертолет улетает, и заявление нашего генштаба, ...он залетел всего на 50 метров, мы ничего не могли сделать...
а сбивать вертолет если мы официально не в состоянии войны никто не будет, сначала должны связаться с ним и потребовать покинуть воздушное пространство потом возможно принудительная посадка и сбивать это как крайний вариант.В Су
Мах стоит заброшенный аэропорт в 40+ км от границы,вот бы там разместить ударные беспилотник или в идеале бы самолёты типа супер тукано они могут патрулировать Сумскую и Черниговскую области там много лесов и отвечать вот на такие провокации он бы как раз.Подымать миги или Су намного дороже и они далеко а с Сум он за 5 мин уже возле границы.
Коли вже у нас замінять тупорилих совкових стратегів, які пишуть подібні анахронічні сценарії, на адекватних...
Якщо кадрова проблема дійсно така серьозна, то змусили б вже цих дегенератів під страхом звільненя якусь розумну книжку читати, хоча б одну на місяць... Вже б користь була...
А дезорганизация тыла тоже не используется - после провала десанта в ходе битвы за Букринский полуостров, когда 80% десанта на 3 точках выброски погибло еще в воздухе, остальных без напряжения добили на земле, хотя это был тыл немецеий войск
Воздушный десант для "наступления" не используется со 2-й мировой войны, после того как было наглядно показано что "воздушный десант" нежизнеспособен (Крит 1941, Букринский полуостров 1943).
На кого рассчитана эта совковая показуха?