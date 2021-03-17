Бойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов. ВИДЕО

Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ провели учения по отражению атаки воздушного десанта оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС, подразделения поднятые по тревоге вышли на позиции, заняли оборону, остановили наступление условного противника в глубь территории и уничтожили его.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО. ФОТОрепортаж