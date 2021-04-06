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Видео Политика Украины
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Аваков (3439) украинский язык (1132) язык (3735) русский язык (523) Мендель (232) Данилюк-Ярмолаева (305) Арестович Алексей (13)

Проект "Без цензуры": Руки прочь от языка! Что не так с "украинским русским"? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Что не так с "украинским русским" и что надо делать с людьми, которые продвигают защиту русского языка в Украине на государственном уровне? Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, как те, кто не знает и не любит украинский язык, пытаются навязать нам гибрид носорога и тульского пряника.

Не отдавать русским "украинский русский" вдруг решили министр внутренних дел Арсен Аваков, пресс-секретарь президента Юлия Мендель, ну и куда же без Алексея Арестовича в таком вопросе.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка". Также она призвала украинцев лишить Россию статуса "монополиста" на русский язык и провести его "демонополизацию".

Министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил, что русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения. Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить.
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Топ комментарии
+8
Глядя на то, что творит Ю.Мендель, начинаешь понимать, что среди женщин тоже полно пидарасов.
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06.04.2021 16:00
+7
Путен введи войска... бендеры запрещают думать на скаленовстанском духовном языке...
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06.04.2021 15:33
+7
"Украинский русский" от Мендель по сути своей не отличается от путинского "украинцы и русские - один народ"
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06.04.2021 15:57
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Путен введи войска... бендеры запрещают думать на скаленовстанском духовном языке...
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06.04.2021 15:33 Ответить
А хто такий путЕн пацак?
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06.04.2021 17:54 Ответить
Кремлівська путана.
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06.04.2021 19:16 Ответить
Так то може путін чи ***** а не путЕн.
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06.04.2021 19:30 Ответить
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06.04.2021 15:40 Ответить
Дивись свою скобєєву якщо ця не влаштовує.
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06.04.2021 17:56 Ответить
ну пока статьи в криминальном кодексе за русське язык не будет - будет такое постоянно
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06.04.2021 15:40 Ответить
до речі, про кодекс...

Кандидатську дисертацію «Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х років» Мендель захищала у 2012 році. За результатами їй присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.
У січні 2016 року в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлії Мендель «Як продаються дипломи в українських університетах», де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що у 2012 році під час захисту кандидатської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала. - https://www.radiosvoboda.org/a/news-knu-shevchenka-komantar-do-apeliatsii-medel/30896661.html
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06.04.2021 15:41 Ответить
Что же вы хотели сказать?
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06.04.2021 16:13 Ответить
Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? - Цензор.НЕТ 4590
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06.04.2021 18:58 Ответить
Мендель зі скандалом присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література - https://www.radiosvoboda.org/a/news-mendel-khabar/30894350.html

Лариса Сарган@SarganLarysa
Нагадаю, що ще два роки тому мєндєль була кореспондентом "Нью-Йорк Таймс" в Україні.

Beregunya@Alla_Novos 2 ч
А Ганя Герман працювала на Радіо Свобода... Скільки їх там таких?
Чоловіки Гані: перший - Володимир Коровіцин, син начальника Миколаївського відділу УКДБ УРСР по Львівській області; другий - Герман Сергій Михайлович (*1952), дипломат.
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06.04.2021 19:27 Ответить
"Украинский русский" от Мендель по сути своей не отличается от путинского "украинцы и русские - один народ"
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06.04.2021 15:57 Ответить
С таким же успехом можно сказать американцы и англичане один народ!
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06.04.2021 17:10 Ответить
Глядя на то, что творит Ю.Мендель, начинаешь понимать, что среди женщин тоже полно *********.
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06.04.2021 16:00 Ответить
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06.04.2021 17:22 Ответить
Так у вас і президент українець руский маланського похождення і Разумков такий же і 90% слуг точно такі самі. Правда є такі як Бужанський, той коліровани він єврейський руский, українського навіть і чути не бажає.
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06.04.2021 16:29 Ответить
Челюсти не хотят учить мову.
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06.04.2021 17:01 Ответить
Твои вижу уже выучили. Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? - Цензор.НЕТ 4631
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06.04.2021 17:19 Ответить
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП різні ( пенделі) так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ - Юудє.
-
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06.04.2021 17:37 Ответить
Минулі 300 років РФ робила те саме. Це не новина. "М'яка українізація" на тепер захоплених територіях розпочалася 2005 і закінчилася в 2014. Тобто 9 років з 300. Цього не достатньо, щоб щось там змінилося.
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06.04.2021 18:01 Ответить
Рюкзакян в Києві 2016 рік:"Я рксскаязічний украінскій націоналіст".
Рюкзакяе в Харкові 2021 рік:"Я не допущу к власті в Харьковє націоналістав і бандітав".
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06.04.2021 19:19 Ответить
Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? - Цензор.НЕТ 3698
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06.04.2021 19:31 Ответить
Сьогодні ти мендель - завтра тобі пендель
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06.04.2021 20:47 Ответить
Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, как те, кто не знает и не любит украинский язык, пытаются навязать нам гибрид носорога и тульского пряника_______ Марина, а ты можешь объяснить, как те кто не знает Украинский язык й не любить його, нав'язує нам гібрид австроугорського, чи ще якийсь, нав'язує якісь нові літери, нові правила, слова які є "суржиком" західної частини країни... це як розуміти? ті "науковці" які це ролять самі не знають мови! І в ЕТЕРІ не треба це роздмухувати, як що ти не розумієш іноземної мови, будь-якої, сиди та сопи у дві дірочки... і не засмічуй його....
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07.04.2021 11:08 Ответить
а чего я удивляюсь - ЯРМОЛАЕВА, не Ермолай, а Ярмолай...
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07.04.2021 11:09 Ответить
 
 