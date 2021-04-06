Проект "Без цензуры": Руки прочь от языка! Что не так с "украинским русским"? ВИДЕО

Что не так с "украинским русским" и что надо делать с людьми, которые продвигают защиту русского языка в Украине на государственном уровне? Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, как те, кто не знает и не любит украинский язык, пытаются навязать нам гибрид носорога и тульского пряника.

Не отдавать русским "украинский русский" вдруг решили министр внутренних дел Арсен Аваков, пресс-секретарь президента Юлия Мендель, ну и куда же без Алексея Арестовича в таком вопросе.

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Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка". Также она призвала украинцев лишить Россию статуса "монополиста" на русский язык и провести его "демонополизацию".

Министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил, что русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения. Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить.