Проект "Без цензуры": Руки прочь от языка! Что не так с "украинским русским"? ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Что не так с "украинским русским" и что надо делать с людьми, которые продвигают защиту русского языка в Украине на государственном уровне? Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, как те, кто не знает и не любит украинский язык, пытаются навязать нам гибрид носорога и тульского пряника.
Не отдавать русским "украинский русский" вдруг решили министр внутренних дел Арсен Аваков, пресс-секретарь президента Юлия Мендель, ну и куда же без Алексея Арестовича в таком вопросе.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка". Также она призвала украинцев лишить Россию статуса "монополиста" на русский язык и провести его "демонополизацию".
Министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил, что русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения. Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить.
Пожалуйста, подождите...
Кандидатську дисертацію «Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х років» Мендель захищала у 2012 році. За результатами їй присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.
У січні 2016 року в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлії Мендель «Як продаються дипломи в українських університетах», де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що у 2012 році під час захисту кандидатської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала. - https://www.radiosvoboda.org/a/news-knu-shevchenka-komantar-do-apeliatsii-medel/30896661.html
Лариса Сарган@SarganLarysa
Нагадаю, що ще два роки тому мєндєль була кореспондентом "Нью-Йорк Таймс" в Україні.
Beregunya@Alla_Novos 2 ч
А Ганя Герман працювала на Радіо Свобода... Скільки їх там таких?
Чоловіки Гані: перший - Володимир Коровіцин, син начальника Миколаївського відділу УКДБ УРСР по Львівській області; другий - Герман Сергій Михайлович (*1952), дипломат.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП різні ( пенделі) так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ - Юудє.
-
Рюкзакяе в Харкові 2021 рік:"Я не допущу к власті в Харьковє націоналістав і бандітав".