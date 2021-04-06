Журналист Есипенко на "суде" в оккупированном Крыму рассказал о пытках после задержания: Электрический ток, избиения и угрозы убийством. ВИДЕО

Во вторник, 6 апреля, в оккупированном Крыму прошло первое заседание "суда" по делу задержанного журналиста Владислава Есипенко, на которое допустили независимых адвокатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. На суде Есипенко отказался от адвоката по назначению Виолетты Синеглазовой. Вместе с этим суд не поддержал жалобу независимых адвокатов на арест, оставив Есипенко под стражей до 11 мая.

После заседания адвокат Алексей Ладин сообщил подробности того, что рассказал арестованный. Так, после задержания его "двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством".

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"Он сообщил, что его пытали с момента задержания до поступления в ИВС Симферополя в подвале ориентировочно в районе Балаклавы. Двое суток он подвергался пыткам. Пыткам электрическим током и избиениям по ногам, в область гениталий, по туловищу, по телу. Из него выбивали признательные показания и заставляли оговорить себя… Как он сказал, к мочкам ушей, к голове ему приставляли контакты, после чего включали электрический ток, который причиняет невыносимую боль, когда он более-менее привыкал к этому, сила тока увеличивалась", - рассказал Ладин.

Есипенко утверждает, что "его ставили в стойку лежа на кулаки, на руки, и, когда он уже больше не мог стоять, падал, его начинали избивать ногами по различным частям тела".

"Все это преследовало одну цель: заставить его оговорить себя", - считает Ладин.

Также Есипенко заявил на суде, что ему "угрожали убийством".

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"Ему говорили, что, если он не даст признательные показания, то, возможно, его найдут в камере повешенным и все будет обставлено так, что это самоубийство. В связи с чем в судебном заседании Владислав Есипенко заявил, что он не собирается и не собирался кончать жизнь самоубийством. Кроме того, он пояснил, что он был вынужден дать признательные показания в том сакраментальном интервью "Крым 24". Ему заранее предоставили текст, который ему приказали заучить, прочитать, после чего он давал те ответы, которые от него ждали. В противном случае угрожали продолжить насилие, пытки, и, опять же, угрожали убийством", - добавил адвокат.

Есипенко в ходе заседания сообщил, что у него проблемы с почками и он нуждается в медикаментах.

Официальных комментариев российских силовых структур, а также российского и подконтрольного Кремлю крымского омбудсменов по поводу заявлений о пытках нет.

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

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