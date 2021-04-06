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Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Десятки киевлян вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить специальный пропуск для проезда в общественном транспорте во время локдауна в столице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе Киев оперативный.
Граждан в защитных масках и с кучей бумаг сняли в многоэтажке по улице Бассейной. Отмечается, что кое-кто ждет уже вторые сутки.
Очереди начали занимать на несколько этажей вверх к кабинету чиновников. Лестничные площадки здания полностью заняты толпой желающих получить официальное разрешение на проезд.
Топ комментарии
+13 Серёжа Иванов 4c900fb0
показать весь комментарий06.04.2021 15:58
+8 JustDoIt
показать весь комментарий06.04.2021 16:09
+6 Eugen Mk
показать весь комментарий06.04.2021 16:00
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Пусть те кому надо - сами печатают!
Або пісня-пісень Аб тому, як критичні ідіоти платять за свій дебілізм двічі, а то й тричі.
Якщо порахувати, у що врешті-решт виллється подібна середньовічна організація карантину, то на порядок дешевше було найняти на кожні п'ять "прохачів" одного чинушу, шоби ці чинуші не створювали "тифозні" черги.
Адже і цей спалах вірусу і всі наступні(як і всі попередні) - прямий наслідок того, як оне вмовляли себе і народ рік тому, що немає грошей і людей на остлежіваніе ланцюжків зараження.
Я пропоную кожному, взяти калькулятор і мізки і тупо порахувати !
Що відповідали ? Мовляляв , нема грошей на такі засоби . Бо дибіли платять по три рази за одне й теж .
А ЗЕ-дебіли заплатять десять разів за теж саме , що в їх зараз нема грошей на вконч потрібне !
Так що за наслідками подібних "черг" чекаємо новий спалах ! Бо сьогоденний спалах й карантин то наслідок в тому числі й черг в поліклініках !