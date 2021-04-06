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Киев (23479) транспорт (1695) локдаун (294)

Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Десятки киевлян вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить специальный пропуск для проезда в общественном транспорте во время локдауна в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе Киев оперативный. 

Граждан в защитных масках и с кучей бумаг сняли в многоэтажке по улице Бассейной. Отмечается, что кое-кто ждет уже вторые сутки.

Очереди начали занимать на несколько этажей вверх к кабинету чиновников. Лестничные площадки здания полностью заняты толпой желающих получить официальное разрешение на проезд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки. КАРТА
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Топ комментарии
+13
а как же государство в смартфоне?
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06.04.2021 15:58
+8
Кличко жжет - если среди этой толпы ковидный - поздравляю...
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06.04.2021 16:09
+6
Гыгыгы, вот эти вот очереди и заменят езду в набитых маршрутках.
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06.04.2021 16:00
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Кличко жжет - если среди этой толпы ковидный - поздравляю...
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06.04.2021 16:09 Ответить
О,зебилы страдают-это же прекрасно...
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06.04.2021 16:42 Ответить
как люди терпят єто скотство!
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06.04.2021 16:32 Ответить
а как же государство в смартфоне?
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06.04.2021 15:58 Ответить
сбежало в Австрию вместе с Дубилетами Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт - Цензор.НЕТ 9895
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06.04.2021 16:02 Ответить
Там такой пропуск, что на любом ксероксе можго сделать. А чнрезтнеделю дпже самый сознптельный водитель не будет его спрашивать
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06.04.2021 15:59 Ответить
В Шарме в аэропорту сидит тётка и собирает тесты на КОВИД не глядя - абы похоже. И она даже не за рулём маршрутки...
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06.04.2021 16:03 Ответить
Гыгыгы, вот эти вот очереди и заменят езду в набитых маршрутках.
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06.04.2021 16:00 Ответить
Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт - Цензор.НЕТ 6119
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06.04.2021 16:01 Ответить
Ой, не можу Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт - Цензор.НЕТ 90 тіки людей жалко.
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06.04.2021 16:04 Ответить
Так физ.лицам же не дают. Или уже по барабану? Хороший локдаун.
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06.04.2021 16:06 Ответить
Да сбросьте файл на гос сайт !
Пусть те кому надо - сами печатают!
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06.04.2021 16:07 Ответить
Тупые, но жалко их.
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06.04.2021 16:07 Ответить
Так вишукано знущатися над українцями можуть тільки москалі і їх агенти.
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06.04.2021 16:08 Ответить
Софок у всій красі!
Або пісня-пісень Аб тому, як критичні ідіоти платять за свій дебілізм двічі, а то й тричі.

Якщо порахувати, у що врешті-решт виллється подібна середньовічна організація карантину, то на порядок дешевше було найняти на кожні п'ять "прохачів" одного чинушу, шоби ці чинуші не створювали "тифозні" черги.
Адже і цей спалах вірусу і всі наступні(як і всі попередні) - прямий наслідок того, як оне вмовляли себе і народ рік тому, що немає грошей і людей на остлежіваніе ланцюжків зараження.
Я пропоную кожному, взяти калькулятор і мізки і тупо порахувати !
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06.04.2021 16:14 Ответить
Ніколи не забуду , як Юля йще рік тому на усіх ефірах благала тупих ЗЕбобіків , мовляв стоворіть систему відстеження ланцюгів , не давайте хворим (або подозрілим на хворобу) їздити до поліклінік ...
Що відповідали ? Мовляляв , нема грошей на такі засоби . Бо дибіли платять по три рази за одне й теж .
А ЗЕ-дебіли заплатять десять разів за теж саме , що в їх зараз нема грошей на вконч потрібне !
Так що за наслідками подібних "черг" чекаємо новий спалах ! Бо сьогоденний спалах й карантин то наслідок в тому числі й черг в поліклініках !
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06.04.2021 16:22 Ответить
👎👎👎«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
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06.04.2021 16:26 Ответить
Кияни вистоюють довгі черги для отримання спецперепусток на громадський транспорт - Цензор.НЕТ 7917
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06.04.2021 16:31 Ответить
Не в кожної є такі моцні майтки,за які можна зачепити і перекинути...
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06.04.2021 16:40 Ответить
Кияни вистоюють довгі черги для отримання спецперепусток на громадський транспорт - Цензор.НЕТ 2919
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06.04.2021 20:59 Ответить
Класное опускалово. А не пора ли везде снимать намордники?
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06.04.2021 16:39 Ответить
Не ворует, не изворачивается, не лжёт... Мда, Виталька явно не политик, ведь поступает, как гражданин и патриот Киева. Наверное его мэром уже не изберут(вздыхает). Может президентом, а?
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06.04.2021 16:44 Ответить
Виталька-дурачек 21 век а у тебя очереди как в совке за колбасой !
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06.04.2021 16:45 Ответить
А почему при совке были очереди за колбасой? Потому, что она была натуральной и вкусной, поэтом её много ели, а не потому, что её было мало, вот!
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06.04.2021 16:59 Ответить
За той, шо много ели, очередей не было, а ту, что ели мало, доставали без очередей.
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06.04.2021 20:10 Ответить
Мер, тебе не кажется, шо ТОГДА в основной массе люди были тупые и ленивые, что мешало им пойти в бесплатную библиотеку найти инфу и приготовить любую колбасу, какую пожелаешь. В итоге стать ещё толще...
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06.04.2021 20:57 Ответить
Чому не через "Дія" ? Адже це не важко зробити .
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06.04.2021 21:09 Ответить
В країні розгул діджиталізації
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06.04.2021 21:41 Ответить
 
 