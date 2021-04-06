Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт. ВИДЕО

Десятки киевлян вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить специальный пропуск для проезда в общественном транспорте во время локдауна в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе Киев оперативный.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Граждан в защитных масках и с кучей бумаг сняли в многоэтажке по улице Бассейной. Отмечается, что кое-кто ждет уже вторые сутки.

Очереди начали занимать на несколько этажей вверх к кабинету чиновников. Лестничные площадки здания полностью заняты толпой желающих получить официальное разрешение на проезд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки. КАРТА