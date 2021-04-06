"В 2014-м он дал надежду всем украинцам, а сейчас заслуживает того, чтобы защищать свою честь на свободе", - жена Семенченко обратилась к Зеленскому. ВИДЕО

Жена бывшего нардепа Семена Семенченко обратилась к Зеленскому с просьбой предоставить юриста от Офиса президента, который бы принял участие на завтрашнем заседании апелляционного суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она попросила в специальном видеообращении, которое опубликовано на странице Семенченко в ФБ.

"Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю вам и поэтому прошу предоставить юриста из Офиса президента, который бы поприсутствовал на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости. Семен Семенченко заслуживает, чтобы защищать свою честь и достоинство на свободе", - сказала жена экс-нардепа.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семенченко 1 апреля перевезли из больницы в изолятор СБУ

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога.