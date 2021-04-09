Россия стягивает войска к границе, а Украина продолжает импортировать российское электричество, - Наливайченко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина за последние 3 месяца заплатила в российский бюджет 1 млрд грн за импорт электроэнергии и продолжает закупать электроток несмотря на стягивание страной-агрессором войск к границе.
Об этом заявил бывший председатель СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.
"Украина выплатила более миллиарда гривен за только 3 месяца и 8 дней этого года. Оплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины. Может, мы перестанем хотя бы финансировать запугивание Украины? Вот как надо действовать ", - заявил нардеп в эфире телеканала "Украина24".
Он отметил, что инициирует в парламенте отставку всех членов НКРЭКУ, которые покрывают закупку электротока в России и выписывают себе это премии из бюджета.
"Мы требуем уже в парламенте снять 100% всех членов этой НКРЭКУ. Потому что именно они позволяют импорт электроэнергии из России. Именно они выписали себе сейчас, они же на передовой не бывают, миллионные премии, зарплаты. За что? За то, что импортируют электроэнергию из России. Это безобразие внутри страны. Надо навести порядок, и тогда, поверьте мне, будет легче и с международными партнерами", - подчеркнул Наливайченко.
Напомним, одной из основных причин падения оптовых цен на электроэнергию ниже себестоимости стал импорт из России и Беларуси. Он привел к искусственному искажению ценовой ситуации в сегменте рынка на сутки вперед.
Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
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А ви бачили як бубочка провів обшук у медведчука
-Я мову російську не використовую ще й тому, що нею варнякають АБСОЛЮТНО всі в ОП президента, всі олігархи, поголовно всі кримінальні авторитети, всі антиукраїнці -Тобто всі ті, хто руйнує Україну, обкрадає та нищить життя мирних людей і в тилу!
-І щоб мене ніхто не сплутав з ними..
***** пишеться з маленькоi лiтери.
Трагедия.
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так где запросы, где обращения, где иски?
Че, тока орать готовы(да, скоро посевная - орите)
набивают просто баллы - типо мы кричим шо неправильно делают, но преследовать в судебном порядке пусть Байден будет, ну, или там Чубака, тот шо в Раде "табу" хотел
тупо выглядит - депутат жалуется, вместо представить - так и так, я обратился, вот заключение - во власти плохие, а я неплохой.
Оппозиция в норм. стране уже бы порвала на тряпки за .... да даже за такое. походу вы там все такие(на лавочках бабки так же скажут и шо характерно, будут не только лишь неправы)))
А як же так сталося шо в акурат після початку експорту з Росії тарифи для населення зросли майже вдівчі?
Статки Ахметова зросли з $2,8 до $7,6 млрд.
А для Frequent Guest напишу, що у Порошенко немає обленерго. Всі вони у Ахметова, Коломойського, Фірташа, Суркісів, Новінських і російських олігархів. Ніяк Порошенко до Ахметова не клеїться, бо президентом уже 2 роки Зеленський, який призначив людину Ахметова Шмигаля прем'єр міністром України. Що не в курсях? Чи аби написати? Ваші фейки вже не проходять. Всі питання до Зеленського.
И за импорт нефтепродуктов в 2020 году украинские барыги заплатили россии 160 млрд. грн., почему Налевайченко только импорт электричества мешает...
Я с вами согласен, что нужно максимально диверсифицировать поставки нефтепродуктов, но это вопрос больших вложений в логистику и времени.
А вот с электричеством только преступные схемы руководства страны привели к необходимости столь значительных импортных поставок. Все для стабильного производства 24 ГВт энергии в стране есть. Только преступный сговор.
Переоснастить завод - три месяца.
В Украине УМЫШЛЕННО не добывают нефть. И так уже семь лет. На вопрос, ПОЧЕМУ? ответите сами.
Вы хоть немного представляете себе технологии добычи угля в США и на наших несчастных шахтах?
Если бы на шахтах Добропольеуголь себестоимость добычи была 20-22 дол., хрен бы его вернул ДТЭК государству.
Для себестоимости в 35-40 в наших условиях шахта должна выдавать хотя бы миллиона полтора т горной массы в год. Да оборудована должна быть новой техникой по всей цепочке.