Охранники российского рэпера Басты в центре Киева напали на мужчину, напомнившего певцу, что Крым - это Украина, - Стерненко. ВИДЕО

Российскому рэперу Басте, выступавшему в оккупированном Крыму, в центре Киева пытались напомнить, что Крым - это Украина, однако охрана певца напала на неравнодушных мужчин, которые снимали это на видео.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram рассказал активист Сергей Стерненко со ссылкой на слова очевидца.

"Охрана россиянина Басты пыталась избить украинца, который спрашивал у него о Крыме, а другого человека заставила удалять видео инцидента. Вчера Вакуленко заметили в киевском ресторане Мокко. После того как я об этом написал, неравнодушные граждане пришли туда, но получили только агрессию. Все это зафиксировано на видео. Мне удалось найти автора видео, и он на правах анонимности (но при необходимости готов свидетельствовать в суде) рассказал, что произошло", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, он успел на входе пересечься взглядами с Василием, который был внутри и сообщил ему, что "Василий, хочу напомнить вам что Крым - Украина! Крым украинский! Баста выступал в оккупированном Крыму!".

"На этих словах к двери подбежала охрана как учреждения, так и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать дверь, а молодые люди вытолкали меня с заведения, началась атака на меня. Василий в своем окружении делал нейтральный вид. Я пару раз уклонился от ударов молодых людей и отступил, снимая. В это же время еще один человек (незнакомый мне до того, тоже патриот, тоже приехал как я) снимал мои действия со стороны. На видео показано как я отступаю, а пока меня оттеснял тот, который на видео, другая, часть молодых людей увидела его, пошли к нему и по его словам заставили удалить его видео", - рассказал очевидец.

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Ранее сообщалось, что российский рэпер Баста, выступавший в оккупированном Крыму, приехал в Киев.

Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крыму, где он давал концерты.

Летом 2017 года Баста планировал концерты в Одессе и Киеве. Несмотря на отмену концерта Басты в Одессе, российский исполнитель смог выступить в Киеве. Тогда СБУ заявляла, что планирует запретить рэперу въезд в Украину - он планировал концерт и 1 декабря. В сентябре Служба безопасности Украины действительно запретила Василию Вакуленко въезд в Украину на три года.

31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета на въезд на территорию нашей страны гражданину РФ Василию Вакуленко.

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