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Охранники российского рэпера Басты в центре Киева напали на мужчину, напомнившего певцу, что Крым - это Украина, - Стерненко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Российскому рэперу Басте, выступавшему в оккупированном Крыму, в центре Киева пытались напомнить, что Крым - это Украина, однако охрана певца напала на неравнодушных мужчин, которые снимали это на видео.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram рассказал активист Сергей Стерненко со ссылкой на слова очевидца.

"Охрана россиянина Басты пыталась избить украинца, который спрашивал у него о Крыме, а другого человека заставила удалять видео инцидента. Вчера Вакуленко заметили в киевском ресторане Мокко. После того как я об этом написал, неравнодушные граждане пришли туда, но получили только агрессию. Все это зафиксировано на видео. Мне удалось найти автора видео, и он на правах анонимности (но при необходимости готов свидетельствовать в суде) рассказал, что произошло", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, он успел на входе пересечься взглядами с Василием, который был внутри и сообщил ему, что "Василий, хочу напомнить вам что Крым - Украина! Крым украинский! Баста выступал в оккупированном Крыму!".

"На этих словах к двери подбежала охрана как учреждения, так и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать дверь, а молодые люди вытолкали меня с заведения, началась атака на меня. Василий в своем окружении делал нейтральный вид. Я пару раз уклонился от ударов молодых людей и отступил, снимая. В это же время еще один человек (незнакомый мне до того, тоже патриот, тоже приехал как я) снимал мои действия со стороны. На видео показано как я отступаю, а пока меня оттеснял тот, который на видео, другая, часть молодых людей увидела его, пошли к нему и по его словам заставили удалить его видео", - рассказал очевидец.

Также читайте: Российскому исполнителю Долматову (рэпер Гуф) запрещен въезд в Украину, - СБУ

Ранее сообщалось, что российский рэпер Баста, выступавший в оккупированном Крыму, приехал в Киев.

Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крыму, где он давал концерты.

Летом 2017 года Баста планировал концерты в Одессе и Киеве. Несмотря на отмену концерта Басты в Одессе, российский исполнитель смог выступить в Киеве. Тогда СБУ заявляла, что планирует запретить рэперу въезд в Украину - он планировал концерт и 1 декабря. В сентябре Служба безопасности Украины действительно запретила Василию Вакуленко въезд в Украину на три года.

31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета на въезд на территорию нашей страны гражданину РФ Василию Вакуленко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский рэпер Моргенштерн внесен в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+73
Охранники российского рэпера Басты в центре Киева напали на мужчину, который напомнил певцу, что Крым - это Украина, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1065
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04.05.2021 21:36
+64
Где правый сектор,свобода и прочие ультраправые организации? Чего этому мудозвону и его охране морду не набили?
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04.05.2021 21:34
+54
Какой вокзал! Прикапывать под пограничным знаком и нехрен им тут делать Охранники российского рэпера Басты в центре Киева напали на мужчину, который напомнил певцу, что Крым - это Украина, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2429
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04.05.2021 21:36
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Пахнет коцапской блевотиной,стесняющейся своей тряпки.
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04.05.2021 22:33 Ответить
Ваняєт! Кацапньою ваняє, а не пахне. Пахне смачними булочками, а кацапньою ваняє як бдєвотиною!
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05.05.2021 08:57 Ответить
Шануймося українці!
Ще кілька років тому,я задав собі і товариству :
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими "туристами" в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
------------
Самі не захочуть!
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04.05.2021 22:05 Ответить
👍👍👍
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05.05.2021 10:08 Ответить
Это прокол Зеленского, который назначил такого латентного главу СБУ.
На следующих выборах не голосую за Порошенко и Зеленского.
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04.05.2021 22:06 Ответить
та он удрал..сейчес все хотят найти его
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04.05.2021 22:12 Ответить
Охорона закладу "Мокко" -теж кинулася з кулаками захищати мудабасту разом з його борзими охоронниками! Після цього (якщо по совісті) - та срана "Мокка" повинна вже догоряти з кіптявою!
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04.05.2021 22:08 Ответить
Та он вже горить! Хіба не бачиш? Натовп грізних виборців слуг наріду вже вирушив зі смолоскипами до готелю, де зупинилась Паста!
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04.05.2021 22:15 Ответить
Бойкот "Мокка" !!!А то не знають з якого ще боку рашистів облизувати! Мразота!
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04.05.2021 22:10 Ответить
73% туди і так не пустять 😄
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05.05.2021 00:17 Ответить
Чому вороги - москалі вільно гуляють в центрі Києва, ще й знущаються з наших людей? Безхребетна зелена влада. Не "слуги народу", а прямо прислужники - "чего изволите-с".
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04.05.2021 22:25 Ответить
...да всё просто , баста по ходу кинул нужную сумму в " общак" -, пусть поёт , раз народ прёт его слушать, он рэп гонит , не совок поёт , помню почти вся рада георгиевскую ленту носила и что!!? ... нынешние реалии видать такие и надо в них жить
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05.05.2021 20:31 Ответить
Ой подобається мені сексота ..яка пише мовою окупанта, (*диванні воєни *т.зв.)) закликає начистити пику якомусь москальському пі...!
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04.05.2021 22:25 Ответить
За палку ковбаси і мати продасте.
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04.05.2021 22:35 Ответить
Мокшанське бидло спокійно собі ходить по Києву і поводить себе як дома в своєму свинарнику...
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04.05.2021 22:52 Ответить
Ну якщо усіляка шваль з москальщини приїжджає,то про яку війну можна казати? Плюс обравши таку владу,ви чого всі очікували? Зеленський Маннергейм,Лі Квуан,Піночет,Рейган і тд? Це все приниження України.
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04.05.2021 23:18 Ответить
Цю москальську мразоту потрібно гнати сцяними ганчірками із Украіни !
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04.05.2021 23:20 Ответить
Я в шоці , від того , що сьогодні в Києві
охоронці (!) рашинського репера-кримнашиста Басти дубасять тих, хто підходить і каже їм що Крим - це Україна.
Один раз би підвісити головою вниз на Хрещатику чергового російського гастролера і одразу припиниться цей потік бажаючих кримнашистів заробити в Україні 😡
Авіков , де ваша блюстителі порядку , невже теж перелякалися моцкалів клятих ??
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04.05.2021 23:28 Ответить
Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8298
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05.05.2021 00:07 Ответить
рсторан спалить
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05.05.2021 00:18 Ответить
шановний, не треба Пасаж палити
будівля ні в чому не повинна
а Басту з його нукерами на стопі на перехресті з гранатометів
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05.05.2021 02:38 Ответить
оце і буде справжній ukrainian style
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05.05.2021 02:40 Ответить
соглсен и распотрашить и повесить в лесу по приказу короля людовика 6 го а деньги раздать бедным например мне я нищеброд практически Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5444
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05.05.2021 09:57 Ответить
Це ху#ло Ваську у розвідку відправило, щоб подивитись, як же українці будуть реагувати на його приїзд, як його охорона буде хмиздити незадоволених та обурених українців у себе вдома. Це він нас привчає, що бити кацапи нас будуть не лише на бамбасє, а і у столиці. Гібридна війна вона ж скрізь, а шоу-бізнес - це найкращий майданчик для таких маніпуляцій. Я впевнена, що його приїзд був спланований та домовлений з Янелохом.
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05.05.2021 00:34 Ответить
Кацапи луплять українців вже просто в нашій столиці...Оце .ля здобули!
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05.05.2021 01:33 Ответить
Приїжджають уже, як хазяї і ганяють наших
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05.05.2021 02:17 Ответить
Ну, и куда подевались почитатели СС"Галичина" : враг в самом сердце нашей Родины.
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05.05.2021 02:38 Ответить
Или то был сценарий из этой же серии...
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05.05.2021 02:40 Ответить
типо, разжечь у нас гражданское противостояние.
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05.05.2021 02:41 Ответить
У него сегодня период УПА. А вчера бьіл "СС Галичина" - туда согласно ему шли за вишкілом чтобьі потом в УПА применять.
А вообще у него походу с кукухой трабльі(если он на "консерва" конечно)
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05.05.2021 05:30 Ответить
...они видать на концерт собирались, галстуки гладили!!)))
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05.05.2021 09:52 Ответить
1. Як і чому це чмо пустили в Україну ?
2. Бажано б знати поіменно ту =охрану завєдєнія=. На якій підставі ці покидьки почали виштовхувати і бити людину ?
3. А =ахрана= того бика разом з ним приїхала чи воно місцеву шантрапу найняло ?
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05.05.2021 04:38 Ответить
Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6052
Не так страшні московські воші як українські гниди !
Та ще і при продажній прокремлівській владі в Україні.
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05.05.2021 06:38 Ответить
жаль... очень жаль что этого угрёбка кацапского вместе с его охраной не положили мордами в лужу после ого, как отмудохали... где патриоты Украины? почему кацапская мразь топчет ее землю?
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05.05.2021 06:40 Ответить
Ну теперь уже можно бить украинцев в Украине за то, что они украинцы!
Ви зробили це РАЗОМ !!!
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05.05.2021 08:20 Ответить
Бакашкинские шавки еще или с прикарпатья не приехали или получили приказ своих ватных "братушек" не трогать. За время правления сбу дружком Зебли на ключевых местах поменяли патриотов на холуев лояльных к запоребриковым оркам. Потому, что украинофобной ЗЕленой обрези сцыкотно, вдруг с бюджета Рашки перестанут спонсировать его фирмежку "Грин Филмс" зарабатывающую на крови. Это же вам не липецкая фабрика, там нельзя, а тут можно, да зелесосочелядь тупорылая?
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05.05.2021 08:54 Ответить
Какого хрена кацапский сброд у нас делает?За последние два года,такого быдла увеличилось.
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05.05.2021 09:02 Ответить
А где Билецкий и его Правый корпус?
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05.05.2021 09:51 Ответить
А где Петины дякулы и Вовины сметатели?
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05.05.2021 10:07 Ответить
Білєцкій "Азов" в Широкіно мабуть
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26.06.2021 07:00 Ответить
Шастають всякі убани Україною безкарно і почувають себе наче дома
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05.05.2021 11:04 Ответить
Есбеу,це шнирі у олігархів,розігнати наухй.
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05.05.2021 11:10 Ответить
Гундосая зелёная мразь должна отдать приказ баканову, чтобы ни одной козломордой швали не пересекало нашу границу.... А проскользнувшие лапти - вне закона - их можно отстреливать , топить, душить и сжигать...Только так мы остановим эти потоки мокшанской путинской нечисти в нашу страну....
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05.05.2021 12:10 Ответить
Дожилися, що вже в столиці нашої України ворог б'є громадян України. А де Авакови і Бакланови, які запустили до нас через кордон різну мразину, хоча ця мразина по ментальності схожа на Велічайшого.
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05.05.2021 12:29 Ответить
Аваков той взагалі фанатіє від елтона джона Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7429
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05.05.2021 18:23 Ответить
Охранники и другие отщепенцы за российские деньги любого украинца порвут на их украинской земле, а некоторые тихо сдадут украинцев оккупанту.Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2540..
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05.05.2021 17:48 Ответить
Питання до СБУ - навіщо нам в Україні ця скрєпная худоба яка кричить що Крим не Украна ? Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1505
Баста це путінський лох...
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05.05.2021 18:22 Ответить
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