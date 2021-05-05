РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12989 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество
2 358 26
Гонгадзе (768) журналистика (3159) убийство (6290)

"В этом деле до сих пор не поставлена точка", - документальный фильм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Фильм Максима Каменева, Натальи Гуменюк и Анны Цыгымы- это напоминание об одном из самых важных уголовных дел в истории современной Украины, в котором на много вопросов следствие так и не дало ответа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в фильме "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" своими воспоминаниями и размышлениями поделились журналисты и друзья Георгия Гонгадзе, которые много лет иследовали это дело.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Совете Европы обеспокоены незавершенным расследованием убийства Гонгадзе

Напомним, в апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

Также читайте: Бутусов: Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
І Литвина.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:04
+7
Кучму на нары!
показать весь комментарий
05.05.2021 10:00
+5
Поки чучмо живе, остаточної крапки не буде.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки чучмо живе, остаточної крапки не буде.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:00 Ответить
Разве в кучме дело, что все остальные керевники, серуны позорные. Или просто без чести и совести.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:01 Ответить
Кучму на нары!
показать весь комментарий
05.05.2021 10:00 Ответить
І Литвина.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:04 Ответить
этот кучма спер у Украинны 8 миллиардов долларов
показать весь комментарий
05.05.2021 10:42 Ответить
чучма уже скоро от старости подохнет.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:02 Ответить
Потом все выдохнут и скажут-мы знали... "В этом деле до сих пор не поставлена точка", - документальный фильм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" - Цензор.НЕТ 8477
показать весь комментарий
05.05.2021 10:07 Ответить
Почему родная мать в безголовам труппе не опознала своего сына ? Кому была выгодно раздуть скандал с этим исчезновением и замарать президента Кучму склоняя его изменить политический курс в "нужном" для стратегического партнера --чтобы воткнуть потом безвольного Мыздобула полнлстью управляемого агентом Кэтрин ?
показать весь комментарий
05.05.2021 10:15 Ответить
Ага, это не он его подставили... ))
Лёня Длинный подробно описал те все мутки...
показать весь комментарий
05.05.2021 10:34 Ответить
Рідна матір би впізнала, якби то було тіло сина. А перед тим ще одному пропагандисту на російських хлібах влаштували фейкове "вбивство". Якщо закопали справжнього Гонгадзе, щоб дискредитувати Кучму, то навіщо без голови? Він таку гидоту писав на президента, що блювати після прочитаного. А на плівках схожим голосом було сказано, щоб вивезти Гонгадзе в ліс, "зняти йому штани" і передати чеченцям. Кучма б не марав свої руки вбивством продажного журналіста.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:58 Ответить
Кучма помогал в поисках ???
показать весь комментарий
05.05.2021 10:17 Ответить
Он помогал в составлении квестов.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:30 Ответить
Як кучма помре зразу "знайдуть" винуватих.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:21 Ответить
литвину яйца в хорошие двери зажать - сдаст всех своих подельников, икак можно быстрей пока кучма в сознании , а то на дурку спрыгнет
показать весь комментарий
05.05.2021 10:47 Ответить
Да берите кучму да об стенку головой и не раз - все расскажет, сволочь!!!!!!
показать весь комментарий
05.05.2021 10:22 Ответить
Але й досі багато людей в Україні того рудого ублюдка і вбивцю, що зробив з України паханат, вважають взірцем президента.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:34 Ответить
А Вячеслав Чорновіл, Володимир Івасюк , Кузьма ......??????????????
показать весь комментарий
05.05.2021 10:52 Ответить
Кузьма рядом с Чорноволом - писєц бидло ... Спитай у гугла за партію "Озимі люди " може щось дійде ...
показать весь комментарий
05.05.2021 11:07 Ответить
Справа не у всяких морожених поколіннях ,а у тому хто правду насмілився сказати в голос і становить загрозу хазарській мафії!
показать весь комментарий
05.05.2021 14:04 Ответить
пока тупорылое быдло будет верить в ФСБшные сказочки, про то что президента страны, которой на тот момент досталась школа КГБ, и куча спецслужб, можно неделю прослушивать с помощью обычного диктофона, в диване - так и будем жить,как сейчас ....P.S. Черную вдову кто то проверил ? Она после Гии еще с Шереметом пожила, а после смерти и его имущество отмутила, как до єтого Гонгадзе ...
показать весь комментарий
05.05.2021 11:06 Ответить
Все, что я могу сделать - я буду делать, - (прокукарекал) Зеленский о деле Гонгадзе.23.07.19. Кодлан Коломойского своих не сдаёт. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР" /Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019./ Наворованных Кучмой и Пинчуком миллиардов хватит что бы им не задавали лишних вопросов.
показать весь комментарий
05.05.2021 11:17 Ответить
"У цій справі досі не поставлено крапку", - документальний фільм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" - Цензор.НЕТ 7564
показать весь комментарий
05.05.2021 13:20 Ответить
я вот честно не понимаю столько лет прошло исполнители сидят заказчики езвестны а где голова всетаки и почему притула на свободе этож по ее наводке гию поймали
показать весь комментарий
06.05.2021 01:39 Ответить
Рік потому, написав те, що активно обговорювалось і шепотілось в журналіських колах Київа про вбивство Гонгадзе... Про те, чому мати Гії так не навидить невістку та винить її у смерті сина... Але мій пост було видалено, а мене забанено...
показать весь комментарий
21.05.2021 12:54 Ответить
 
 