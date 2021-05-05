Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления. ВИДЕО

Во время выступления президента Ирландии Майкла Хиггинса в память о скончавшемся ирландском актере Томе Хики с ним попытался поиграть щенок бернского зеннехунда по кличке Мисних.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gordonua.com, видео выступления было опубликовано пресс-службой Хиггинса - но если на YouTube-канале Áras an Uachtaráin (официальная резиденция президента Ирландии) 2 мая выложена "серьезная" версия, обрезанная так, что щенка не видно, то в ролике в Facebook, опубликованном на следующий день, "закадровое" общение президента и его пса показано крупным планом.



Пес прикусывал хозяину пальцы, клал лапу на бедро и зарывался носом в пиджак - требовал внимания. Хиггинс пожал щенку лапу и погладил по голове, но выступления не прервал.





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