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Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Во время выступления президента Ирландии Майкла Хиггинса в память о скончавшемся ирландском актере Томе Хики с ним попытался поиграть щенок бернского зеннехунда по кличке Мисних.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gordonua.com, видео выступления было опубликовано пресс-службой Хиггинса - но если на YouTube-канале Áras an Uachtaráin (официальная резиденция президента Ирландии) 2 мая выложена "серьезная" версия, обрезанная так, что щенка не видно, то в ролике в Facebook, опубликованном на следующий день, "закадровое" общение президента и его пса показано крупным планом.

Пес прикусывал хозяину пальцы, клал лапу на бедро и зарывался носом в пиджак - требовал внимания. Хиггинс пожал щенку лапу и погладил по голове, но выступления не прервал.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+17
Very nice Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления - Цензор.НЕТ 794
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05.05.2021 11:02
+14
Зуя собі цуценя! о_О

А новина прикольна. Хвилинка позитиву на Цензорі. Десь на ютубі було щось подібне, але з кицюнчиком :3
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05.05.2021 11:26
+9
Бернский зененгунд як діти- дуже добрі і надзвичайно розумні але і розміри вражають.
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05.05.2021 11:35
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И чо? Типо ой как мило?
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05.05.2021 11:00 Ответить
Таки мило)просто люблю собак
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05.05.2021 11:40 Ответить
На кой черт это надо?
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05.05.2021 11:02 Ответить
Ну это ж ми ми ми)у вас есть собака?)))хотя ,конечно,ещё та новость
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05.05.2021 11:41 Ответить
"На кой черт это надо?"
Ну да, такоє на хлєб нє намажєш, *****!
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05.05.2021 14:23 Ответить
Very nice Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления - Цензор.НЕТ 794
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05.05.2021 11:02 Ответить
в Україні бидло теж проголосувало за простого парня із нарота. пролема в тому, що бидло сплутало тілівізор з реальністю
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05.05.2021 11:03 Ответить
Это у тебя Майкл Xиггинс "парень из народа"? Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 1255 Ты хоть бы биографию его почитал сначала Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 6329
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05.05.2021 11:29 Ответить
Быдло-это подобное тебе.Оно скулит и ноет по любому поводу.Вот к чему твое нытье под ЭТОЙ новостью?
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05.05.2021 11:39 Ответить
А у нас это делает пани Юлия, и ничего, хозяину нравится.
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05.05.2021 11:11 Ответить
Ничё жсебе щенок?! А какой же он будет когда вырастит? Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 2634
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05.05.2021 11:16 Ответить
Обалдеть! Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 2897
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05.05.2021 11:18 Ответить
Не, ну всё правильно, видимо. Это, несомненно, важная для Украины новость.
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05.05.2021 11:24 Ответить
Зуя собі цуценя! о_О

А новина прикольна. Хвилинка позитиву на Цензорі. Десь на ютубі було щось подібне, але з кицюнчиком :3
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05.05.2021 11:26 Ответить
Хоть кто-то без нытья)
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05.05.2021 11:40 Ответить
Бернский зененгунд як діти- дуже добрі і надзвичайно розумні але і розміри вражають.
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05.05.2021 11:35 Ответить
Мендель прикусывала хозяину пальцы, клала лапу на бедро и зарывалась носом в пиджак - требовала внимания.

Пфффф. Теж мені пердімонокль, вона вже два роки це робить.
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05.05.2021 11:59 Ответить
"если бы у Зеленского была собака и этот курьез произошел с ним."
Та ваша недорікувата Зєлупа перебуває у перманентному "курйозі", починаючи від "бе-е, ме-е", завершуючи тим, що коли воно, "тіпа думаєт", то в нього м'язи на лобі рухаються.
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05.05.2021 14:21 Ответить
Естественная естественность. Пиар, когда все напоказ в печенках сидит.
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05.05.2021 11:54 Ответить
Це - чудово! Уявляєте як би нашого презика відволікло, під час виступу? Яку б хрень воно почало б нести. Порівняйте коли, здається, його ніхто не відволікає від виступу і яку пургу воно несе, а якби пес... все, Порошенко, і вся опозиція, винні.
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05.05.2021 12:08 Ответить
Мендель тоже могла бы покусывать и многим бы понравилось.
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05.05.2021 12:24 Ответить
Це справжня людина
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05.05.2021 14:04 Ответить
Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 5971
Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 8414
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05.05.2021 14:27 Ответить
Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 6205
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05.05.2021 15:26 Ответить
Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 9208
Яка мілота. У мене міміметр вибухнув.
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05.05.2021 16:32 Ответить
Я хоч і cat person, але міміметр теж зашкалив :3
Бачив відео, де котик приблизно так втручається в якусь сурйозну промову 😹😻
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06.05.2021 13:14 Ответить
P.S.: щойно вискочило в рекомендаціях на тишлангу - з каналу якоїсь японської дівчинки )) котик просто справжній джентльмен )))

Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 2813
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06.05.2021 13:20 Ответить
 
 