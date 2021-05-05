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"Иначе как желанием просто убить это не назовешь", - российские оккупанты вблизи Новгородского разбросали с БПЛА игрушки, начиненные взрывчаткой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Российские оккупанты вблизи Новгородского разбросали с беспилотников детские игрушки, начиненные взрывчаткой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты ICTV, одну из таких мин удалось обезвредить украинским войнам. Взрывчатка была заложена в небольшой детский проигрыватель.

"Когда его дернули саперы - раздался взрыв. Обратите внимание - это обыкновенный музыкальный проигрыватель. Пластмассовый. Гражданский. Любой человек, проходящий мимо, мог его поднять. Ребенок однозначно бы его поднял. Это иначе как желание убить, просто убить не назовешь", - говорит боец ВСУ Вячеслав.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Начато расследование по факту применения наемниками РФ запрещенных мин ПОМ-2 в Донецкой области, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+38
"Меня вот какой вопрос интересует. На военных заводах в России, на сборке работают в основном женщины. Что чувствует такая МАМА, когда закладывает взрывчатку в детскую игрушку?"(с) http://www.expertiza.lv/expertiza.phtml?id=107
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05.05.2021 13:11
+33
Кажуть що так робили німці під Леніградом

Если честно, то я в этом очень сомневаюсь. Больше похоже на советскую пропаганду.
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05.05.2021 13:21
+28
Надо просто отвести войска. В турборежиме.
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05.05.2021 13:08
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"Иначе как желанием просто убить это не назовешь", - российские оккупанты вблизи Новгородского разбросали с БПЛА игрушки начиненные взрывчаткой - Цензор.НЕТ 358
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05.05.2021 13:05 Ответить
Думок у них нема. Єсьть мнєніє.
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05.05.2021 13:50 Ответить
Надо просто отвести войска. В турборежиме.
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05.05.2021 13:08 Ответить
желательно за Днепр... "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 150
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05.05.2021 13:15 Ответить
может лучше за Дон?
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05.05.2021 14:59 Ответить
За Байкал нах...
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06.05.2021 08:04 Ответить
эрэфийскый мир во фсей красе, млять!
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05.05.2021 13:09 Ответить
"Меня вот какой вопрос интересует. На военных заводах в России, на сборке работают в основном женщины. Что чувствует такая МАМА, когда закладывает взрывчатку в детскую игрушку?"(с) http://www.expertiza.lv/expertiza.phtml?id=107
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05.05.2021 13:11 Ответить
А с чего вы взяли, что взрывчаткой начиняли на заводе? Это явная самоделка
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05.05.2021 13:14 Ответить
это вы зря так думаете. эти изделия применяются орками в Украине с 2014. такие же игрушки находили в Афгане, Африке, Сирии и т.д.
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05.05.2021 13:21 Ответить
Конечно применяются, но подобные вещи не должны быть узнаваемы - потому взрывчатка закладывается в РАЗНЫЕ предметы, также орки минировали и трупы наших защитников - а значит - закладывается она не на заводе, где идет серийное производство, а саперами на передке.
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05.05.2021 13:39 Ответить
Такой же игрушкой, игрался и мой отец, в 1941 году (на оккупированной Херсонщине)! Спасибо Фрицу, который палкой отбросил саветцкий подарок для детей. В 3-х метрах взорвалась!
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06.05.2021 10:52 Ответить
PS: Гитлеровцы предупреждали, об этих подарках от кацапа...
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06.05.2021 11:06 Ответить
А что в голове у существа, которое сбрасывает это с БПЛ? Или что в голове у тех, кто бил из минометов по гражданским, что бы создать "красивую" картинку для рос-тв. Или у тех, кто запускает Искандер по больнице, а потом делает с этим видео рекламу своих ракет?
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05.05.2021 13:27 Ответить
Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″ / Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Трудящиеся Израиля, прогрессивное человечество , люди доброй воли гневно клеймят позором друга Путина и требуют для него сурового наказания./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера
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05.05.2021 13:54 Ответить
Спам так спам.Иван Петрович Сидоров противник спама. Спам -оружие слабых. Но раз надо то надо.Не дашь ответку-правильные пацаны не поймут.
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05.05.2021 18:48 Ответить
Поговори с лугандонами, даже бывшими. Большинство бед, драк, аварий на дорогах, преступлений исполнено этими типа переселенцами с железобетонной и неперебиваемой ничем ватой в голове. Пустота не лечится...
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05.05.2021 15:52 Ответить
за советский народ думают другие, а чувствовать им не положено
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05.05.2021 13:36 Ответить
Радость конєчно же.
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05.05.2021 13:45 Ответить
такие "игрушки" бессмысленно производить серийно - не драматизируйте с мамами
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05.05.2021 19:41 Ответить
мордоровским самкам пофиг, как и большинству одичалых, они верят в своего Фюрера и величие рюсской нации
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06.05.2021 14:12 Ответить
"Это иначе как желание убить, просто убить не назовешь" - Как неожиданно: смертельный враг, захватчик и оккупант убивает. Но это именно то, что и делает враг.
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05.05.2021 13:11 Ответить
Є вороги, які воюють лише з солдатами, а є вороги, які воюють і з дітьми...
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05.05.2021 13:13 Ответить
В голове не укладывается, что могут существовать люди, которые бы такое сделали...
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05.05.2021 13:13 Ответить
Тю, так то и не люди. Сугубо поверхностное, чисто внешнее сходство.
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05.05.2021 13:35 Ответить
Самое стыдное , что на турецких курортах существует какое-то "перемирие" . Украинцы и россияне живут , жрут , пьют и веселятся рядом . "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 8650
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05.05.2021 13:42 Ответить
Ну а шо ты предлагаешь? Приехать отдохнуть и оптимизировать рассовый состав отдыхающих? В Турции сроки тюремные большие, я туда не поеду.
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06.05.2021 00:13 Ответить
Лапті це практикували ще в 14 році."Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 5159
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05.05.2021 13:15 Ответить
Кажуть що так робили німці під Леніградом, чого дивуватись, такі самі москалі.
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05.05.2021 13:18 Ответить
Кажуть що так робили німці під Леніградом

Если честно, то я в этом очень сомневаюсь. Больше похоже на советскую пропаганду.
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05.05.2021 13:21 Ответить
Шо ти бляха сумніваєшся? Ці виродки за шмурдяк або дозу дурману шо хош зроблять.
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05.05.2021 15:34 Ответить
бабушка говорила , что немцы разбрасывали в том числе предметы похожие на ручки или карандаши (Украина) , так это ее впечатлило , что она, меня малого, все время наставляла, мол, найдешь какой-нить неизвестный предмет, похожий на игрушку или ручку, в руки не бери.
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05.05.2021 13:40 Ответить
"немцы разбрасывали"...Не власівці?
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05.05.2021 14:03 Ответить
ипланы на всю голову!...только ров с крокодилами! "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 2194
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05.05.2021 13:22 Ответить
хатят лі рузькіє вайни?
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05.05.2021 13:22 Ответить
а их никто не спрашивает
есть народ советский, живущий ящиком, пролетариат
а есть и те, кто вышел в хабаровске
но очень мало таких
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05.05.2021 13:41 Ответить
Рашиссти страснійше за фашистів.
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05.05.2021 13:23 Ответить
Безусловно. У фашистов ЯО не было. Не успели, да и помешали им. А вот у рашистов - есть!
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05.05.2021 13:36 Ответить
Теперь понятно от чего погиб тот мальчик ,от таких игрушек мэйд ин ватастан !
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05.05.2021 13:31 Ответить
Не просто убить, а убить ребенка. Даже на войне есть определенные законы, которых в цивилизованном мире придерживаются (если приходится воевать). Пока Запад жует сопли, у запоребрика едет крыша от безнаказанности.
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05.05.2021 13:33 Ответить
Чтобы достать и наказать запоребриковых кремлевских, западу нужно сначала расчистить себе дорогу от прибалтийской и украинской границы до этого самого кремля. Он это должен сделать? Перепахать в хлам, как минимум Беларусь, Псков, Смоленск, Брянск, Тулу, Тверь? Ну чтобы войти в кремлевский бункер, собрать там всех в клетку и чтобы нюрнбергский трибунал расстрелял их через повешение ...
Что они должны сделать, чтобы ты сказал что они не жуют сопли?
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05.05.2021 14:18 Ответить
Полное эмбарго на энергоносители.
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05.05.2021 16:19 Ответить
...і поправка Джексона-Веніка-2
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05.05.2021 17:06 Ответить
Может я и ошибаюсь, но "коллективный запад", это страны либеральной демократии, а жизнеспособность таких стран держится на плечах частной собственности и частного бизнеса, которые являются "священной коровой" для населения таких стран. Дело в том, что "генетическим" бизнесменам вообще пофиг на идеологию и политиков, их главная цель получение прибыли и процветание своего бизнеса, а значит и семьи - детей, внуков, правнуков. Если война в Украине(Сирии, ЦАР и т.п.) ощутимо не касается такого человека, но его бизнес так или иначе зависит от контактов с российским бизнесом(частным, государственным, коммунистическим или фашистским) разрушение которого ударит и по благосостоянию среднего класса "коллективного запада", то эти люди - надежда и опора политиков того самого запада, демократически или не очень, подвинут своих политиков, которые разрушая российскую экономику будут разрушать благополучие и своих избирателей. На "коллективном западе" не скажешь "денег нет, но вы держитесь", там консенсуса с избирателями достичь тяжелее, чем с помощью росгвардии с крепостными и даже рабами ...
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05.05.2021 17:39 Ответить
А какую долю в общем товарообороте условного Запада составляет поток из страны-помойки?
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05.05.2021 17:42 Ответить
Это сырьевой придаток и вполне приличный рынок сбыта ширпотреба, отнять эти два момента у немецких, французских, итальянских и др. бизнесменов, причем больших и средних, это рискованный политический ход. А когда и от большого и до совсем маленького бизнеса, люди потеряют пару миллионов российских нанимателей отельных номеров, от "раскладушки в курятнике" до 5-ти звезд, то Анжеле, Эмануэлю и другим их коллегам, будет тяжеловато объяснить "а ради чего собственно?".
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05.05.2021 17:59 Ответить
коли буде ембарго, то ті самі джинси, магнітоли і автівки будуть пригоняти на московію все одно, тільки нелегально і коштувати це буде втричі дорожче.
Так що для середнього німця майже нічого не зміниться, а ось середній росіянин замість мерсів пересяде на гримчащий трамвай і поїде на інший кінець мегаполісу копирсатись у прострочці
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06.05.2021 11:03 Ответить
Главное оккупанты сделали первый шаг обвинив власти Украины в подрыве мальчика с беспилотника, помниться как в российской Думе сказали, что взорвалась девятиэтажка , а она была подорвана на следующий день и с кем хочет встретиться наш Президент полсле того как был под Смоленском сбит самолёт с президентом Польши. "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 634
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05.05.2021 13:36 Ответить
Стандартная тактика со времён древнего рима - маскировка. Сделай гадость и обвини в этом другого. В быту это называеться "подстава".
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05.05.2021 14:05 Ответить
Римляне если и делали такие дела, то только руками "другово народа"
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06.05.2021 00:14 Ответить
При совку розповсюджували історії про те як фашисти у війну розкидали іграшки начинені вибухівкою. Ну і хто тут в наш час фашисти?
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05.05.2021 13:38 Ответить
99% "зверств" фашистов это советские фэйки, основой для которых являются реальные действия красноармейцев.
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05.05.2021 22:49 Ответить
війна все спише, а переможець буде писати історію - 2 тези на яких тримається московська зараза
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06.05.2021 11:06 Ответить
"Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 1296
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05.05.2021 13:48 Ответить
Точки там не хватает. Гвоздиком-соточкой.
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05.05.2021 14:15 Ответить
Та ладно, оно почешет и даже не заметит) Для этих существ - 19 сквозных, но мозг - не задет
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05.05.2021 16:02 Ответить
Афган 2. Мракобесие совкового хйла.
Зеля Найвеличніша ностальгує за Совком і знає про його "плюси", дура.. мабуть спонсорство беніного "Г+Г" дається взнаки
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05.05.2021 13:52 Ответить
"Если бы речь шла не о русских, я задался бы вопросом: что чувствует двурукий урод, снаряжая для ребенка такой «подарок»? Но о нации тупоголовых кретинов, взрывающих своих же граждан спящими в домах, задавать себе такой вопрос глупо и неуместно.
Меня такие «русские подарки» не удивляют. В Афганистане, подонки пришедшие с севера, разбрасывали их веером. Изготовление специальных мин, замаскированных под игрушки, с целью оторвать детские ручонки, было в СССР, во время Афганской компании, поставлено на поток. Потом были такие мины-игрушки в Чечню. Посмотрите здесь, здесь и здесь. Подспудно я ждал и в Украине чего-то похожего..." - http://ipvnews.org/nurnberg.php
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05.05.2021 13:54 Ответить
Бомбы-игрушки запрещены всеми международными конвенциями
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05.05.2021 14:58 Ответить
Да? А, ну это всё меняет, конечно.
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05.05.2021 16:41 Ответить
Ну поменять что-то может только запрет руских в международном праве. Ну как игил например - и те и другие ведь просто религиозные фанатики-террористы, принадлежащие к большому числу разных этнических групп. И Пушкина наконец оценить по достоинству, честно назвав его поэтом африканского происхождения, придумавшим рускую письменность. BLM будут счастливы.
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05.05.2021 22:57 Ответить
тільки не писемність, а поезію )))
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06.05.2021 11:08 Ответить
Жду игрушечного рояля для зели. Парни, вызывайте зелю, если вдруг попадется, он на нем органом один раз сыграет и все, конец зубожинню.
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05.05.2021 15:21 Ответить
На яких дебілів ця туфта розрахована? На цензоровських сраколизів? "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 9044
Цей водогін відразу за Шумами правіше, якщо з нашого боку дивитись. Наші позиції на горі, снайперу на тій будівлі робити немає чого. По перше до самої насоски з нашого боку зелінка підходить. Насоска як на долоні. Він туди якщо зайде - не вийде. Це десятка там зараз стоїть Франківська, а цей рум'яний чолов'яга почав на кіно розповідати про розп'яту дитячу іграшку. Дбайливо покладену на землю, бо якщо б ії зкидували то вона розлетілась би, як та туфта що людям на мізки намотують, чи може хоч якось би землю потовкала би)) Після "вибуху" лишилась плата, динамік та батарейка))) Вони потягнули - вона вибухнула)) А як з дрону гепнулась, так не вибухнула. Тьху, у чолов'ги репа від войни скоро лусне. Так що там з втратами під Шумами? Правду коли розкажуть? Чи ніколи? Спочатку була версія про "снайперів", потім "мінометний обстріл" а про "розмінування" коли правда вийде? Світла пам'ять безглуздо загиблим на своїй же міні. Підполковник Коваль Сергій Васильович зі 143-го Центру розмінування був прикомандирований до 10-ки. Під час розмінування, чі мінування, вже хрін зрозумієшь щось пішло в підполковника не так і стався вибух. Коваля ховали в закритій труні бо мінно-вибухове поранення, інші троє з групи, хто куди отримав.... Але ляді правду не кажуть. Вигадують героїчні цяцянки і вигадують іншу муйню дешеву на камеру. Война все спише.
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05.05.2021 15:41 Ответить
Да что ,черт тебя подери, за херню ты несешь ,хитрожопый ватный паренек?
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05.05.2021 16:34 Ответить
Ось і перший відізвався) "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 4067
По суті щось пропердіти зможешь, але щоб не всратись? "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 2676
Військова прокуратура все знає, але недбале мінування-розмінування не таке героїчне як ворожий обстріл. для шпальт газетних. Тому хай рідні загиблих хоч якісь гроші отримають від держави але і правду приховувати не треба. Вони у будь якому випадку повинні отримати гроші, у мінерів одна помилка завжди буває. А з ахінеї дешевої що парять про рзіп'яті іграшки, хай дегенарати язиками цокають. Якщо ти до таких себе відносиш - це твій рівень і інформаційна клоака, твоє звичне середовище існування, копирсайся із задоволенням))) "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 4067
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05.05.2021 17:22 Ответить
Взагалі-но з дрона "пакуночок" можна на стіл або землю вельми обережно опустити. Вже є фірми, що доставляють дронами замовлення з магазинів. Чи ти думаєш, вони їх з десятків метрів на голови скидують?
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05.05.2021 17:32 Ответить
А кто-то думал, что на роSSии один садист мильчаков? Не-е-т, их так много, что они в недоимперии уже не помещаются, поэтому они зверствуют теперь у нас.
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05.05.2021 15:48 Ответить
Ну вы знаете, как-то не удивляет, вообще чему тут удивляться, кацап способен на такую подлость которую даже придумать сложно.
Но вот что бесит, так это то что за семь лет наши идиоты не удосужились диверсифицировать доставку воды в Мариуполь.
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05.05.2021 17:27 Ответить
ЦЕ ДУЖЕ СКРЄПНО, РАСЄЯ (МОСКОВІЯ) ЯК ДЕРЖАВА ПОВИННА ПЕРЕСТАТИ ІСНУВАТИ "Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою - Цензор.НЕТ 8434
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05.05.2021 18:41 Ответить
Расейские людоеды?
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05.05.2021 19:38 Ответить
Один хер вата скажет "это бендеры"
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05.05.2021 19:42 Ответить
чому дивуватись,-фашисти
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05.05.2021 20:11 Ответить
ну тероРаша і діє методами терористів! Все як заповідав їх головний терорист - лисий карлик: "стаять за спінамі женьшчін і дєтєй!"
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06.05.2021 01:50 Ответить
 
 