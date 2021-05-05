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Проект "Без цензуры": Что не так с Дудем? Как работает российская либеральная пропаганда. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Что не так со знаменитым Дудем? Почему он вместе с "Эхом Москвы" и вроде либеральным "Дождем" - еще один продукт российской пропаганды, просто немного иной?

Марина Данилюк-Ярмолаева остро и бескомпромиссно разбирает, как российская пропаганда работает на разных уровнях, чтобы не пропустить так называемых российских либералов всех мастей и младшее поколение.

Почему мы об этом говорим? Если вы пропустили, то в разгар майских выходных 25-летний Youtube-блогер с болнн чем 17 миллионами ​​подписчиков Иван Рудской, более известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy) заявил, что из его интервью с российским журналистом Юрием Дудем вырезали рассказ о том, что прабабушка блогера - жертва Голодомора и то, что Украина сейчас воюет с Россией.

Кто такой EeOneGuy? Иван Рудской родом из Украины, из села Анновка, что в Днепропетровской области. Окончил гимназию в Кривом Роге, учился в Днепропетровском университете, но бросил учебу и переехал в Россию. Свою карьеру блогера Ивангай начал, снимая видео о компьютерных играх. Однако уже сейчас он занимается музыкой и снимает видео о себе и своей жизни. Очень популярен среди русскоязычной аудитории.

Так вот, после того, как Рудской заявил о куске вырезанного интервью, сам Дудь назвал этот кусок неинтересным, а в соцсетях пронесся шквал шока и возмущения, мол, как так, Дудь же молодой либерал.

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👉 Так вот, в чем заключаются неочевидные опасности Дудя и ему подобных?

👉 Почему Дудь - это щупальце российского информационного воздействия на мозги украинцев?

👉 Как "Эхо Москвы" (и не только оно) на газпромовские деньги распространяет пропаганду против Украины?

А что вы думаете о российских либералах? Думаете, они существуют? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали. Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ. Сделаем ютуб украинским вместе!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Тут любителям невбубенно либерального Дудя камаз с пряниками привезли. Нате, кушайте. Я, естественно, фиг его знает, кто такой этот Иван, какой-то русско-ориентированный украинский блогер с 17 миллионами подписчиков, но живет в Украине, и вот он в интервью Дудю рассказал про Голодомор, НКВД и нападение Запоребрика на Украину.
И Дудь все это преотлично вырезал.
Потому что пошли вы на..уй, братья, вот почему.
Русский либерал отлично знает свой ошейник, и на какое расстояние ему в нем позволено своей карманной фрондой гавкать. И в каком только случае у него будут миллиарды подписчиков, миллионы долларов и сладкая жизнь в столице Рейха. А в каком - баны от русского офиса ютуба и обыски от ФСБ по утрам.
Рейх будет кристальным.
Я никак не могу понять, почему вы нас с Айдер Муждабаев никогда не слушаете. Как Айдер говорит, русофобия - самая точная из гуманитарных наук. В ней доказано все
В следующей серии поговорим про Алексея свет Анатольевича.
Пускайте слюни дальше, пысайтесь розовым счастьем от невъе@енно важных и своевременных фильмов про Колыму.
Вот когда нас, великороссов, на Колыме убивали, это, конечно, жуткая трагедия.
А то, что каких-то малороссов то ли три, то ли пять миллионов Голодомором убили - да кого это волнует, кто их считал-то вообще, зачем об этом и упоминать.
Я Вдуть, я журналист, я просто смех.
А потом они удивляются - как на..уй?
Чмоки-чмоки.
Ваш экстремист.

Аркадий Бабченко
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05.05.2021 15:57
+6
Дудя ненавижу с первой секунды его неожиданного появления в качестве супер - интервьювера. До этого напомню Дудь был кабанчиком и работал в футбольных СМИ. Очень уж заметны были погоны ФСБ под хипстеровской внешностью. Не устаю удивляться, как на эту наживку массово ведуться "думающая" часть российской и украинской общественности. Дудь не случайно подобрал себе никому неизвестного здесь блогера - вырожденца, это часть троллинга Украины со стороны фсб-медищийщиков.

Утром написал этот комамент на другой ветке, но его не поняли . А здесь как раз уместно.
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05.05.2021 19:05
+4
кураторство от феесбе творит чудеса Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 2484
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05.05.2021 22:46
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Правила форума Совет форумчан
Тут любителям невбубенно либерального Дудя камаз с пряниками привезли. Нате, кушайте. Я, естественно, фиг его знает, кто такой этот Иван, какой-то русско-ориентированный украинский блогер с 17 миллионами подписчиков, но живет в Украине, и вот он в интервью Дудю рассказал про Голодомор, НКВД и нападение Запоребрика на Украину.
И Дудь все это преотлично вырезал.
Потому что пошли вы на..уй, братья, вот почему.
Русский либерал отлично знает свой ошейник, и на какое расстояние ему в нем позволено своей карманной фрондой гавкать. И в каком только случае у него будут миллиарды подписчиков, миллионы долларов и сладкая жизнь в столице Рейха. А в каком - баны от русского офиса ютуба и обыски от ФСБ по утрам.
Рейх будет кристальным.
Я никак не могу понять, почему вы нас с Айдер Муждабаев никогда не слушаете. Как Айдер говорит, русофобия - самая точная из гуманитарных наук. В ней доказано все
В следующей серии поговорим про Алексея свет Анатольевича.
Пускайте слюни дальше, пысайтесь розовым счастьем от невъе@енно важных и своевременных фильмов про Колыму.
Вот когда нас, великороссов, на Колыме убивали, это, конечно, жуткая трагедия.
А то, что каких-то малороссов то ли три, то ли пять миллионов Голодомором убили - да кого это волнует, кто их считал-то вообще, зачем об этом и упоминать.
Я Вдуть, я журналист, я просто смех.
А потом они удивляются - как на..уй?
Чмоки-чмоки.
Ваш экстремист.

Аркадий Бабченко
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05.05.2021 15:57 Ответить
этот дебил хотя бы почитал про Рейх, прежде чем свою засрашку срав.нивать. задолбал уже недострелок
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06.05.2021 14:30 Ответить
Еще одна сказочка про хорошего россиянина
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05.05.2021 16:00 Ответить
где то с 2015 пришёл к выводу что эта война имеет глубинный и многовековой этнический ха-
рактер- северо-восточные этносы перебираются на юга подавляя и покоряя коренные этносы
а кремляди просто используют эту тенденцию ну и конечно толерастность..... кудаж без неё.
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05.05.2021 16:08 Ответить
Надо обсуждать не "что с Дудём не так", а что с украинскими видеоблогерами так и что у них с просмотрами и кому они вообще нужны и интересны? Делайте свой контент, а не вечно коситесь на соседей, тихонько подсматривая и кукарекайте что так , а что не так Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 8481
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05.05.2021 16:24 Ответить
ты опять свой гнилой меседж гонишь, пропагандон лишнеромосомный? Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 6197миллионные просмотры кацапами никого из нормальныx людей в мире не интересует, всосал? Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 5514
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05.05.2021 16:59 Ответить
А кроме Украины и РФ нет других стран? Я, например, не интересуюсь ни российскими, ни украинскими блогерами. И 350 миллионов американцев знать не знают. кто такой Дудь. И еще миллиарды людей в мире не знают, кто такой Дудь. И только для украинцев Москва - центр вселенной.
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05.05.2021 18:27 Ответить
Для малоросів, а не українців.
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05.05.2021 20:45 Ответить
правдивих росіян не існує.
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05.05.2021 16:33 Ответить
Спілкуюсь досить часто з другом з Москви, він каже всі російські інтелектуали вас підтримують. Типу точок зору багато, але настрої такі зараз. Питаю "нас" це Донбас чи Київ, бо у них один час було модно підтримувати Україну, маючи на увазі підтримку сеперів в Донбасі. Каже ні, Київ. І нам цим треба скористатися, бо Путін якось не комплексував підтримувати проросійські рухи в Україні. І, з його точки зору не прогадав, а досяг значного результату. Там на кухнях на повному серйозі обговорюється ідея "перенести столицу в Киев". Це відповідає їхнім глибинним бажанням, тому що амбіції стосовно Київської Русі, імперія, поверенння до витоків, і так далі. Байдуже кажуть що центр не в Москві, так навіть краще, бо Русь же Київська. Це заспокоює геополітичні амбіції Києва, які він виношує десь з часів Русі. Це влаштовує відверту вату, тому що як тільки у Києва з'явиться реальна сила, ядерна зброя, бабло, він моментально пригальмує приєднання до НАТО, ЄС, бо "в своїй хаті і сила і воля". Короче імперія навиворот, Кремль їх люто з***ав, наша корупція ніщо у порівнянні з російською, і свобода зібрань, демократія, і так далі у нас реальні а не фейкові. І політика цікава.

Такі от справи... це все звісно потребує осмислення. Занадто смачний шмат пирога, щоб ми від нього відмовились, якщо історія повернеться в цю сторону.
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05.05.2021 16:38 Ответить
нє-нє! хай гниють в собствєнном соку і надалі! балалайку їм а не столицю для кацапів в Києві! Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 6978
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05.05.2021 17:02 Ответить
Ви там в Ольгіно що, власну пресу не читаєте? Доїдають вони одне без одного...

Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 7682
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05.05.2021 17:35 Ответить
Вони більше не хочуть балалайку, їх тією балалайкою пи**ять по горбу ОМОНівці кожен день) В таких умовах і бандура "исконно русский инструмент". І українську вже на 20% вивчили. І без жартів дуже багато народу розглядає можливість сюди в еміграцію. Влітку має приїхати перша партія, буду перевіряти знання української і спілкуватись стосовно як їм податись на громадянство. Їхні друзі з Білорусі вже тут, кажуть "в Киеве *******!", цей потік вже не спинити, ним можна тільки керувати, або ні. Бо кожен з них вважає за потрібне зателефонувати знайомим, і сказати що Скабєєва виявляється була неправа Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 5816 . Це шок, але є як є.
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05.05.2021 17:27 Ответить
Шо знач "цей потік вже не спинити"? Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 5996 Запросто! І дюлєй вони будуть тут отримувати при случає регулярно Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 4987
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05.05.2021 18:11 Ответить
Подобається ваш настрій, але ж вони не негри, ви їх на око не відрізните. А за політичною ідеологією ці бєлоленточнікі набагато ближче до наших правих, ніж до жителів Донбаса скажімо. Тому імхо це буде абсолютно бесконфліктно до певного часу.
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05.05.2021 19:14 Ответить
Я безошибочно определяю жителей донбаса в киевскиx супермаркетаx например. А уж определить кацапа или белоруса - это вообще семечки! Они прямо "светятся" среди нормальныx людей Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 5027 А если еще и рот откроют - вообще капец Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 9763
Может показаться что это сложно, но на самом деле проще простого Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 3998 Достигается упражнением Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 1346
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05.05.2021 22:44 Ответить
Київська Русь це сталий вираз ще з радянських вчебників історії, який дійсно не вживався 300 років тому. Але цей варіант назви держави використовується що у ваших вчебниках історії, https://www.labirint.ru/books/233385/ , ось за 2015р. http://www.kaptech.ru/upload/files/BIBLIOTEKA/Istorija_Rossii._10kl._Ch.1_Borisov_N.S.pdf
що в статтях, що в народі. Так від цієї концепції в Москві терміново відходять, але щоб вона зникла в голові у людей треба років 20.
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05.05.2021 19:11 Ответить
А скиньте ссылку на образование "Русское государство" о котором вы упомянули выше.
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06.05.2021 01:31 Ответить
Блажен кто верует.
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06.05.2021 00:27 Ответить
а когда будет видосик, где расскажут, что не так с малоросами, которые тягают в украинское инфопространство нитакихруцких?
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05.05.2021 17:12 Ответить
Дудя ненавижу с первой секунды его неожиданного появления в качестве супер - интервьювера. До этого напомню Дудь был кабанчиком и работал в футбольных СМИ. Очень уж заметны были погоны ФСБ под хипстеровской внешностью. Не устаю удивляться, как на эту наживку массово ведуться "думающая" часть российской и украинской общественности. Дудь не случайно подобрал себе никому неизвестного здесь блогера - вырожденца, это часть троллинга Украины со стороны фсб-медищийщиков.

Утром написал этот комамент на другой ветке, но его не поняли . А здесь как раз уместно.
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05.05.2021 19:05 Ответить
До Дудя знаменитості біжать як дурні на інтерв'ю, не розумію цього як і не бачу у ньому цього таланту. Питання він ставить дурнуваті і примітивні, про заробітки і всяку фігную. Яким чином він так раптово ставим відомим - невідомо.
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05.05.2021 19:17 Ответить
кураторство от феесбе творит чудеса Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 2484
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05.05.2021 22:46 Ответить
Все рос. "либералы" на жестком ошейнике и в наморднике. Кусать не способны, лают по команде, срут под себя постоянно.
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05.05.2021 20:25 Ответить
"цензору" заплатили за рекламу кацапских блохеров?
зы не знаю, кто этот дудь, но точно знаю что с ним не так: он кацап. а это приговор. среди лишнехромосомных людей нет, только человекоподобные.
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05.05.2021 21:59 Ответить
он жыдок, маскирующийся под укрАинца Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда - Цензор.НЕТ 5039
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05.05.2021 22:47 Ответить
что бы успешно икру на хлеб намазывать в широтах приполярной нигерии принято отстёгивать кремлю и становиться под тот или иной колпак (силовой или барыжий ну и на худой конец кадыровски..)...
Ирина Славина и такие как она вот кто реальная оппозиция в расеи а остальные рабски трусят переживая за свои сытые розовые попки.......
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05.05.2021 23:02 Ответить
С Дудем не так все.
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06.05.2021 00:29 Ответить
Запам'ятайте! Кожне кацапське медійне іпало на зарплаті у кремблі. БзДудь у тирнеті тримає свою аудиторію та промиває їй мозок, інщі на кацапТВ роблять свою справу, бутербродний навіть на зону на заробітки пішов, заради того, щоб донечка могла у Гарварді навчатися. Всі ці пропагандони якщо живі - це означає, що ху#ловські. Тільки з його дозволу вони ще дихають та гавкають.
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06.05.2021 00:39 Ответить
Пардон, у Стенфорді.
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06.05.2021 00:40 Ответить
Дудь громко сдулся.
Теперь будет дудеть осторожнее.
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06.05.2021 00:39 Ответить
Ліберал - це мєрзость. Що російський, що український, що американський.
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06.05.2021 08:36 Ответить
конечно, как и бизнесмены - шо Ахметка, шо Билл Гейтс.
откуда зайшов? с С*ратова шоле?
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06.05.2021 13:50 Ответить
б*же, мИзги плавятся от Интонации, мИзги то не проЄктировались как железные. зачем так подвывать то? мИзги надо иметь, хотя, есть такой мэм - 95% населения - б*дло)
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06.05.2021 13:49 Ответить
 
 