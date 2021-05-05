Проект "Без цензуры": Что не так с Дудем? Как работает российская либеральная пропаганда. ВИДЕО
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Что не так со знаменитым Дудем? Почему он вместе с "Эхом Москвы" и вроде либеральным "Дождем" - еще один продукт российской пропаганды, просто немного иной?
Марина Данилюк-Ярмолаева остро и бескомпромиссно разбирает, как российская пропаганда работает на разных уровнях, чтобы не пропустить так называемых российских либералов всех мастей и младшее поколение.
Почему мы об этом говорим? Если вы пропустили, то в разгар майских выходных 25-летний Youtube-блогер с болнн чем 17 миллионами подписчиков Иван Рудской, более известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy) заявил, что из его интервью с российским журналистом Юрием Дудем вырезали рассказ о том, что прабабушка блогера - жертва Голодомора и то, что Украина сейчас воюет с Россией.
Кто такой EeOneGuy? Иван Рудской родом из Украины, из села Анновка, что в Днепропетровской области. Окончил гимназию в Кривом Роге, учился в Днепропетровском университете, но бросил учебу и переехал в Россию. Свою карьеру блогера Ивангай начал, снимая видео о компьютерных играх. Однако уже сейчас он занимается музыкой и снимает видео о себе и своей жизни. Очень популярен среди русскоязычной аудитории.
Так вот, после того, как Рудской заявил о куске вырезанного интервью, сам Дудь назвал этот кусок неинтересным, а в соцсетях пронесся шквал шока и возмущения, мол, как так, Дудь же молодой либерал.
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👉 Так вот, в чем заключаются неочевидные опасности Дудя и ему подобных?
👉 Почему Дудь - это щупальце российского информационного воздействия на мозги украинцев?
👉 Как "Эхо Москвы" (и не только оно) на газпромовские деньги распространяет пропаганду против Украины?
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И Дудь все это преотлично вырезал.
Потому что пошли вы на..уй, братья, вот почему.
Русский либерал отлично знает свой ошейник, и на какое расстояние ему в нем позволено своей карманной фрондой гавкать. И в каком только случае у него будут миллиарды подписчиков, миллионы долларов и сладкая жизнь в столице Рейха. А в каком - баны от русского офиса ютуба и обыски от ФСБ по утрам.
Рейх будет кристальным.
Я никак не могу понять, почему вы нас с Айдер Муждабаев никогда не слушаете. Как Айдер говорит, русофобия - самая точная из гуманитарных наук. В ней доказано все
В следующей серии поговорим про Алексея свет Анатольевича.
Пускайте слюни дальше, пысайтесь розовым счастьем от невъе@енно важных и своевременных фильмов про Колыму.
Вот когда нас, великороссов, на Колыме убивали, это, конечно, жуткая трагедия.
А то, что каких-то малороссов то ли три, то ли пять миллионов Голодомором убили - да кого это волнует, кто их считал-то вообще, зачем об этом и упоминать.
Я Вдуть, я журналист, я просто смех.
А потом они удивляются - как на..уй?
Чмоки-чмоки.
Ваш экстремист.
Аркадий Бабченко
рактер- северо-восточные этносы перебираются на юга подавляя и покоряя коренные этносы
а кремляди просто используют эту тенденцию ну и конечно толерастность..... кудаж без неё.
Такі от справи... це все звісно потребує осмислення. Занадто смачний шмат пирога, щоб ми від нього відмовились, якщо історія повернеться в цю сторону.
Может показаться что это сложно, но на самом деле проще простого Достигается упражнением
що в статтях, що в народі. Так від цієї концепції в Москві терміново відходять, але щоб вона зникла в голові у людей треба років 20.
Утром написал этот комамент на другой ветке, но его не поняли . А здесь как раз уместно.
зы не знаю, кто этот дудь, но точно знаю что с ним не так: он кацап. а это приговор. среди лишнехромосомных людей нет, только человекоподобные.
Ирина Славина и такие как она вот кто реальная оппозиция в расеи а остальные рабски трусят переживая за свои сытые розовые попки.......
Теперь будет дудеть осторожнее.
откуда зайшов? с С*ратова шоле?