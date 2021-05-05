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Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Печерский районный суд Киева должен был начать рассмотрение производства в отношении экс-нардепа Татьяны Чорновол, которой инкриминируют якобы умышленное убийство, совершенное группой лиц во время событий Революции Достоинства, а именно якобы убийство работника офиса Партии регионов 18.02.2014 г.., погибшего во время пожара в помещении политсилы. Однако заседание перенесли на июнь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из-под здания суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я считаю, что (в данном деле. – Ред.) атаке поддается сборный образ активистов Майдана. Это дело не политическое, а геополитическое. Мы знаем, что в последнее время российские войска сконцентрировали свою мощь на границе. Зеленский очень ищет встречи с Путиным и ему надо ехать, так сказать, с какими-то подарками. И мое слушание начинается именно сейчас, скажем так, в контексте подарков Зеленского для Путина. Для Путина очень важно переписать историю украинского сопротивления. Майдан – это была победа сопротивления интеграции Украины в единое путинское пространство. Путину нужно дискредитировать Майдан. Как его дискредитировать? Для этого надо дискредитировать людей, которые стали лицами Майдана. Я в свое время стала лицом Майдана со знаком "плюс" на Западе, со знаком "минус" в стране-агрессоре. Я стала лицом Майдана, поэтому считаю, что этот суд направлен против меня по этой причине. То есть дискредитировать Майдан как таковой. Считаю, что это геополитический процесс. Это тот кейс, с которым Зеленский хочет приехать к Путину, показать: "Вот смотрите, у меня началось осуждение Майдана как такового". Относительно меня, скажу, что это наиболее циничный и жестокий способ политической борьбы, когда против тебя фальсифицируют обвинения не просто в чем-то, а в умышленном убийстве. … Меня наказывают за Майдан. Меня наказывают как символ наказания всех активистов Майдана", - заявила Татьяна Чорновол.

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"Я никоим образом не причастна к умышленному убийству. Просто никаким образом. Я никоим образом не причастна к массовым беспорядкам, которые упоминаются в деле. Потому что недавно было решение Верховной Рады, все "слуги народа" проголосовали за то, чтобы признать Майдан актом строительства государства. То есть все майдановцы принимали участие в актах строительства государства, одна Татьяна Чорновол, согласно материалам данного дела, в массовых беспорядках. Это означает одно – это дело полностью сфальсифицированно. Это двойные стандарты", - добавила экс-нардеп.

Она отметила, что на кабинете судьи висит бумага, на которой написано, что она на больничном с 12 апреля. Однако, накануне им не сообщали о больничном судьи и о переносе заседания на месяц. Об этом они узнали уже прибыв в суд на заседание.

Адвокат Чорновол Ирина Кузина заявила, что защита будет настаивать на возвращении прокурору обвинительного акта, поскольку, по мнению защиты, он составлен некачественно и из него не ясна суть обвинения.

Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным 01
Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным 02
Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным 03
Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным 04
Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным 05
Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным 06
Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 15 декабря 2020 года экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля 2020 года Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Топ комментарии
+24
😁Цікаво бачити, як на перших же коментах попалилася запоребрикова вата. 😊 Вони таки мало знають про Тетяну Чорновіл. Тому коменти хоч і проти неї, але не в тему. 😁 Хоча можливо то запоребрикові многостаночники на службі в Подоляк з ОПи. Тому шановне товариство робимо висновки, чи такі вже то антагоністи - наша зелена вата і запоребрикова. Обидві Майдан ненавидять. І одразу ж на цюнього реагують гавкотом. 😊
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05.05.2021 15:10
+21
Зеленчуки обгадятся в очередной раз...
Таня - бульдозер без страха и упрека!
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05.05.2021 15:00
+12
Тю! Теж мені новина!) їхній бос пан Подоляк така сама проросійська курва як і його робітники тут на гілці.
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05.05.2021 15:16
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Пусть портянке спасибо скажет. Сама же знает откуда ноги растут.
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05.05.2021 14:57 Ответить
"Сегодня Печерский районный суд Киева должен был якобы начать рассмотрение производства в отношении экс-нардепа Татьяны Чорновол, которой инкриминируют якобы умышленное убийство, совершенное якобы группой лиц во время якобы событий якобы Революции якобы Достоинства, а именно якобы убийство работника офиса Партии регионов 18.02.2014 г.., погибшего во время якобы пожара в помещении якобы политсилы."Источник: https://censor.net/ru/v3263658
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05.05.2021 14:58 Ответить
Зеублюдок и его потновы с ермаками -холуи гебнявых террористов ,……… на воротник , а не Жанну Д'Арк !
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05.05.2021 15:52 Ответить
Теряешься, за что выпить?
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05.05.2021 15:02 Ответить
Зеленчуки обгадятся в очередной раз...
Таня - бульдозер без страха и упрека!
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05.05.2021 15:00 Ответить
слухав я її недавно на каналі "Прямий"
вибачаюсь, але ж у неї відверта деменція ...
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05.05.2021 15:06 Ответить
Пламенные революционеры только такие и бывают, в отличие от беспламенных заказчиков.
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05.05.2021 15:11 Ответить
можливо, я, наприклад, на Майдані в розпалі боїв, вже абсолютно без емоцій дивився на розбиті обличчя, торчки кісток з поламаних ніг, обколотого беркутівця з відірваною правою кистю руки від власної гранати, трупи, кров і бліда Ольга Богомолець у повністю просиченому кров'ю білому медицинському халаті, це все було десь далеко, а не навкруги...
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05.05.2021 15:17 Ответить
Та же їй до тебе, що писав тут як буде процвітати Україна а порохоботи писатимуть, що це все завдяки Пороху...
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05.05.2021 15:12 Ответить
Україна процвітає
порохоботи саме так і пишуть, чия це заслуга
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05.05.2021 15:18 Ответить
Вкотре підтверджуєш свою деменцію.
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05.05.2021 15:26 Ответить
не пиши херню
деменцію не треба підтверджувати, це страшна і трагічна хвороба, яку ні з чим не сплутаєш
напружуй мозок, читай побільше, грай в шахи і т.д. і поменьше тваринних жирів, тваринні жири перший ворог нормального функціонування мозку
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05.05.2021 15:33 Ответить
Бачу як тобі добре зараз Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 4928
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 9016
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05.05.2021 16:52 Ответить
как на неё дело открыли она-же псих больная!?
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05.05.2021 15:10 Ответить
неосудная...но медкомиссия только подтвердит.
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05.05.2021 15:26 Ответить
😁Цікаво бачити, як на перших же коментах попалилася запоребрикова вата. 😊 Вони таки мало знають про Тетяну Чорновіл. Тому коменти хоч і проти неї, але не в тему. 😁 Хоча можливо то запоребрикові многостаночники на службі в Подоляк з ОПи. Тому шановне товариство робимо висновки, чи такі вже то антагоністи - наша зелена вата і запоребрикова. Обидві Майдан ненавидять. І одразу ж на цюнього реагують гавкотом. 😊
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05.05.2021 15:10 Ответить
Тю! Теж мені новина!) їхній бос пан Подоляк така сама проросійська курва як і його робітники тут на гілці.
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05.05.2021 15:16 Ответить
Згоден.Наприклад за вбивство коцапами -українців.
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05.05.2021 15:22 Ответить
Смицький, мені цікавий лист в месенджер надійшов. Там і погрози, і про ;наших русскіх мальчіков;. Або ти- або Семьонич. Як гадаєш, в поліцію звертатися, чи напряму в СБУ?
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05.05.2021 15:48 Ответить
Мания вяличия со справкой. нахрен ты кому нужна, шавка Плешинского......
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05.05.2021 15:26 Ответить
_Не, Тань, не преувеличивай свою значимость. Нелох готовит в подарок путлеру - Украину. Со всеми крепостными включительно.
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05.05.2021 15:39 Ответить
Революционерка превратившаяся в продажную порохоботку уже не революцонерка,в истории она останется мусорным хламом.
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05.05.2021 15:40 Ответить
Рюзьгє, чому не на пляшці? Де твій господар?!
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05.05.2021 15:42 Ответить
Зеленський: пані Нуланд, чоми ми ще не в НАТО?

Нуланд: Не зрозуміла! А чому ви ще не в Ростові?!

Taras Chornovil
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05.05.2021 16:12 Ответить
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 8535Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 9225
ОООО!!! ВЕЛИЧАЙШИЙ МОИ КРЕМЛЁСКИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ -
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕТЕЛЬ МОЙ
А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ
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05.05.2021 17:02 Ответить
Таня то є реальний пацан. Але. Чому такі, як її "друг" пашинський кинулись Україну розкрадати, а не Майдан розслідувати правильно і повно? Чому той Садовнік втік , при чому тільки при Пєті? А до того що було? Чому не створили трибунал? Всі мусора втікли. а ви при баблі та майні. То відповідайте тепер. І ніхто за вас не піде.
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06.05.2021 00:46 Ответить
Треба тримати якнайтісніший зв'язок с американським посольством.
Там багато важелів впливу на Банкову.
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06.05.2021 00:52 Ответить
таня - пуп глобального геополитического заговора.
истерическое расстройство, нарциссизм, бред преследования.
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06.05.2021 03:51 Ответить
 
 