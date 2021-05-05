Чорновол о начале рассмотрения ее дела: Меня наказывают за Майдан. Зеленский готовит подарок ко встрече с Путиным. ВИДЕО

Сегодня Печерский районный суд Киева должен был начать рассмотрение производства в отношении экс-нардепа Татьяны Чорновол, которой инкриминируют якобы умышленное убийство, совершенное группой лиц во время событий Революции Достоинства, а именно якобы убийство работника офиса Партии регионов 18.02.2014 г.., погибшего во время пожара в помещении политсилы. Однако заседание перенесли на июнь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из-под здания суда.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я считаю, что (в данном деле. – Ред.) атаке поддается сборный образ активистов Майдана. Это дело не политическое, а геополитическое. Мы знаем, что в последнее время российские войска сконцентрировали свою мощь на границе. Зеленский очень ищет встречи с Путиным и ему надо ехать, так сказать, с какими-то подарками. И мое слушание начинается именно сейчас, скажем так, в контексте подарков Зеленского для Путина. Для Путина очень важно переписать историю украинского сопротивления. Майдан – это была победа сопротивления интеграции Украины в единое путинское пространство. Путину нужно дискредитировать Майдан. Как его дискредитировать? Для этого надо дискредитировать людей, которые стали лицами Майдана. Я в свое время стала лицом Майдана со знаком "плюс" на Западе, со знаком "минус" в стране-агрессоре. Я стала лицом Майдана, поэтому считаю, что этот суд направлен против меня по этой причине. То есть дискредитировать Майдан как таковой. Считаю, что это геополитический процесс. Это тот кейс, с которым Зеленский хочет приехать к Путину, показать: "Вот смотрите, у меня началось осуждение Майдана как такового". Относительно меня, скажу, что это наиболее циничный и жестокий способ политической борьбы, когда против тебя фальсифицируют обвинения не просто в чем-то, а в умышленном убийстве. … Меня наказывают за Майдан. Меня наказывают как символ наказания всех активистов Майдана", - заявила Татьяна Чорновол.

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"Я никоим образом не причастна к умышленному убийству. Просто никаким образом. Я никоим образом не причастна к массовым беспорядкам, которые упоминаются в деле. Потому что недавно было решение Верховной Рады, все "слуги народа" проголосовали за то, чтобы признать Майдан актом строительства государства. То есть все майдановцы принимали участие в актах строительства государства, одна Татьяна Чорновол, согласно материалам данного дела, в массовых беспорядках. Это означает одно – это дело полностью сфальсифицированно. Это двойные стандарты", - добавила экс-нардеп.

Она отметила, что на кабинете судьи висит бумага, на которой написано, что она на больничном с 12 апреля. Однако, накануне им не сообщали о больничном судьи и о переносе заседания на месяц. Об этом они узнали уже прибыв в суд на заседание.

Адвокат Чорновол Ирина Кузина заявила, что защита будет настаивать на возвращении прокурору обвинительного акта, поскольку, по мнению защиты, он составлен некачественно и из него не ясна суть обвинения.















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 15 декабря 2020 года экс-нардепу Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент был штаб "Партии регионов".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля 2020 года Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.