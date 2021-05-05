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"Выглядит и правда жутко", - на трассе Киев-Одесса сгорел пассажирский автобус. ВИДЕО
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Сегодня на трассе Одесса-Киев сгорел пассажирский автобус
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, инцидент произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева. Транспорт полностью уничтожен, предварительно, все пассажиры успели покинуть автобус.
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