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"Выглядит и правда жутко", - на трассе Киев-Одесса сгорел пассажирский автобус. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Сегодня на трассе Одесса-Киев сгорел пассажирский автобус

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, инцидент произошел в районе поворота на Ширяево в сторону Киева. Транспорт полностью уничтожен, предварительно, все пассажиры успели покинуть автобус.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве на улице Заболотного во время движения загорелся микроавтобус. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+9
і не весь врятований багаж...
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05.05.2021 15:23
+7
Смотрю у лишнехромосомных ни страны, ни флага? 404 федераска "Выглядит и правда жутко", - на трассе Киев-Одесса сгорел пассажирский автобус - Цензор.НЕТ 3043
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05.05.2021 15:26
+2
Проехались с огоньком.
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05.05.2021 15:41
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Смотрю у лишнехромосомных ни страны, ни флага? 404 федераска "Выглядит и правда жутко", - на трассе Киев-Одесса сгорел пассажирский автобус - Цензор.НЕТ 3043
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05.05.2021 15:26 Ответить
В пасажирів куча емоцій...
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05.05.2021 15:17 Ответить
і не весь врятований багаж...
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05.05.2021 15:23 Ответить
"..запретить трасу Одесса - Киев .." "І правда має моторошний вигляд", - на трасі Київ-Одеса згорів пасажирський автобус - Цензор.НЕТ 1044
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05.05.2021 15:37 Ответить
правильное решение. пусть все едут через кривой рог -родина уродина-Николаев. скорость не выше 25 км час.
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05.05.2021 15:44 Ответить
Проехались с огоньком.
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05.05.2021 15:41 Ответить
А шо за автобус, якийсь курятник на колесах чи Неоплан, Неоплан жалко красивенна машина!
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05.05.2021 20:08 Ответить
Неоплан
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06.05.2021 02:01 Ответить
А злі язики кажуть що тільки електромобілі горят...
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16.07.2021 03:28 Ответить
 
 