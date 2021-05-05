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Гордон (114) Зеленский (16489) Ермак Андрей (1183)

"Как такой моральный человек, как Зеленский, мог понабирать такое говно рядом с собой? Ермак на следующих выборах может быть кандидатом в президенты", - Гордон. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Глава Офиса президента Андрей Ермак может стать одним из кандидатов на следующих президентских выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Дмитрий Гордон в эфире телеканала Украина 24, отметив организаторские способности Ермака. В то же время Гордон раскритиковал кадровую политику президента Владимира Зеленского, назвав его окружение "говном".

"Как он мог понабирать такое говно рядом с собой? Вот это у меня вообще не укладывается в мыслях! Я не понимаю этого... Он же смог подобрать себе прекрасного главу офиса. Вот я смотрю на Андрея Ермака и, я считаю, что это выдающийся организатор. То? как он организовал работу вокруг Владимира Зеленского и как он организовал офис, говорит о его выдающихся способностях... Я, кстати, не удивлюсь если я увижу Андрея Ермака на следующих выборах президентских в качестве кандидата", - сказал Гордон.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+93
Наш мудрый нарид может и за Ермака проголосовать лишь бы не Порошенко.
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05.05.2021 15:54
+74
Гордон, якщо для тебе Зеленський - "моральна людина", то тобі варто змінить букву "Р" у прізвищі, на "Н"... Тобі твоє прізвище більше відповідатиме твоїй внутрішній сутності...
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05.05.2021 15:55
+58
Нащот моральності Зеленського - ето тьі мощно задвінул! "Как такой моральный человек, как Зеленский, мог понабирать такое говно рядом с собой? Ермак на следующих выборах может быть кандидатом в президенты", - Гордон - Цензор.НЕТ 339
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05.05.2021 15:55
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Человек, продававший "золотые пирамидки" топит за агента Козиря. Совпадение? Не думаю...
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05.05.2021 17:08 Ответить
Вечная песня Гондона о плохих боярах и хорошем царе. Пора уже менять пластинку.
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05.05.2021 17:10 Ответить
Одно хитрожопое продвигает другого.
Учитывая идиотизм титульной биомасы - шансы есть.
Шануйтеся...
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05.05.2021 17:24 Ответить
Скільки тобі Єрмак забашляв,гомдом????Починаш холуя путінського вигороджувати...всі погані один зеля і єрмак топ чиновники.Порівняно з єрмаком всі решта то фігня.Сто процентів пару лямів занесли гомдому!!!
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05.05.2021 17:25 Ответить
Голос крови никто не отменял...
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05.05.2021 17:43 Ответить
Как вы уже задрали этим своим царь хороший, бояре плохие.
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05.05.2021 17:36 Ответить
Янелох - моральна людина?!! Такий же виродок, як і сам гордон!
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05.05.2021 17:39 Ответить
Гордоном он всегда был, гордоном он и останется...
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05.05.2021 17:56 Ответить
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 5785
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05.05.2021 17:59 Ответить
Йому було 2 рочки, коли ковбаса була по 2,20. Він тоді був ще "лох", а зара через вже 40+2 рочки і він вже "нє лох" якийсь там).
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05.05.2021 19:20 Ответить
была ЦЕНА на колбасу 2,20 а самой колбасы было xрен купишь! "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 3641
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05.05.2021 22:14 Ответить
Ну по "бумагах" точно була - по ГОСТу)
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05.05.2021 22:27 Ответить
Пирамидку подари ему
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05.05.2021 18:02 Ответить
Так это же гордоны-пальчевские и иже с ними придумали для лехтората умного-порядочного-морального бубочку. И продали бесстыдного игруна х-ром, необучаемого тупицу и труса лентяя. Будете еще за вранье отвечать
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05.05.2021 18:15 Ответить
Господи ,какое же это Говно , Гардон , ну с Зеленский и так все понятно 😠😠😠
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05.05.2021 18:23 Ответить
Если симпатизируете Украине - объявите из персонами нон грата в Израиле! Вместе с Беней и Боголюбовым! "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 4046
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05.05.2021 22:15 Ответить
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 6533
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05.05.2021 18:29 Ответить
Може, може, як пальчевський "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 4916
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05.05.2021 18:30 Ответить
Гордон, ты смешон. Ты же прекрасно понимаешь, что негодяй собирает вокруг себя таких же негодяев, а например ученый окружен учеными, бизнесмен - бизнесменами, хиппи тусуются с хиппи и т.д. Зачем ты это говориш? 100500-й аванс Вове выдаешь в надежде, что он исправится? Ты просто тролль. Твои поклонники - тупые люди. Умные все видят и все понимают.
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05.05.2021 18:32 Ответить
Нееее, он пирамидку юшинсе барыжил, о нариде переживамши!
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05.05.2021 19:04 Ответить
Вы просто не в курсе дела!
Есть информация, что Гордон будет пресс-секретарём Зеленского вместо Мендель!
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05.05.2021 18:37 Ответить
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 3359
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05.05.2021 20:50 Ответить
100%
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05.05.2021 19:07 Ответить
Страна у нас хорошая....Народ у нас говно!!!
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05.05.2021 18:46 Ответить
Ну. Хто ще сумнівається на кого працює цей му-к гордон. "єрмака в президенти України". Це що новий вкид з-за поребрика. Україна просто "кишить" фсбешними агентами, зрадниками типу гордона. Якщо відкрити очі то агресія росії не виглядає такою апокаліптичною у порівнянні з внутрішніми ворогами України.
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05.05.2021 19:00 Ответить
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 9874
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05.05.2021 19:16 Ответить
А нормальный туда и непойдет "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2567
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05.05.2021 19:16 Ответить
Гоуно гоуно притягає.
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05.05.2021 19:17 Ответить
У Гордона є кандидати в президенти не фсбшніки?
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05.05.2021 19:17 Ответить
Вот лизнул - так лизнул. От души и до самой глубины.
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05.05.2021 20:00 Ответить
моральна людина? "скажи хто твій друг і я скажу хто ти"
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05.05.2021 20:03 Ответить
"Как он мог понабирать такое говно рядом с собой? Вот это у меня вообще не укладывается в мыслях! Я не понимаю этого."зе"- прорашистский слуга в Украине ,который сам он не набирал и не набирает ,Всякое антиукраинское говно ему назначает "капутин" для того,что бы прорашистское говно ,воняло от имени Украины
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05.05.2021 20:04 Ответить
Почему евреем командует ка--цап, тобто Пу? А почему еврей Гордон продвигает в презы Ермака, как цапа....
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05.05.2021 21:01 Ответить
у ***** прадедушка Мордехай Блинчиков (гугль, одно лицо). где ты там кацапа увидел "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 9342
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05.05.2021 22:18 Ответить
Мавзолейный Агент Козырь говорите? "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2286Так это знает весь Мир,кроме 73 % баранов...Штирлицы сраные... "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2286
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05.05.2021 20:07 Ответить
И тут Гардона понесло... А что, со Смешко то номер прошел. Только благодаря раскрутке от Гардона вообще на пустом месте Смешко стал забирать у проукраинских сил 4-5%.. Но делать из Ермака "хероя нашего времени" это конечно уже что то... А может сразу попросим тогда у Путина его Козака к нам на президентство ( тем более что он то родом с бывшей Кировоградской обл УССР и окончил вуз в Виннице)
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05.05.2021 20:11 Ответить
Андрей Андреевич Пионтковский ПЕРВЫМ еще до назначения дЕрмака выдал и погремушку и всю матню про эту крысу Мавзолейную,можно подумать что Гордон не знает Пионтковского... "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 7203
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05.05.2021 20:12 Ответить
СССр сдох,сдохнет и РАБссия...Карма такая у быдла Мавзолейного,по 2 раза за Столетие просирать все до нитки... "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 5063 "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2343
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05.05.2021 20:17 Ответить
ПРОДАЖНОЕ ЛЫСОЕ ПАДЛО. ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД НА ПАРУ С СО СТАРЫМ МОРАЗМАТИКОМ АГИТИРОВАЛО ЗА ЗЕЛЕНОЕ " Я НЕ ЛОХ" А ТЕПЕРЬ РВЕТ ЖОПУ ЗА ТУПОГО ЛАРЕЧНИКА. Вот сейчас у меня к Порошенко одна претензия: зачем надо было играть с мудаками в демократию? может стоило всетаки установить диктатуру и стремиться к ПОБЕДЕ?
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05.05.2021 20:18 Ответить
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 7007
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05.05.2021 20:19 Ответить
Моральна людина?
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05.05.2021 20:27 Ответить
Блюдолиз.
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05.05.2021 20:28 Ответить
Учиться и еше раз учиться....... офшорить через Зайцева
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05.05.2021 20:29 Ответить
Ермак на следующих выборах может быть кандидатом в президенты

Т.е. это уже предрешено? Это у нас судьба такая? И кем же прописана?
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05.05.2021 20:38 Ответить
Діма, ,,Вова" підібрав собі такі кадри, яким є сам.
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05.05.2021 20:38 Ответить
А я бы за Мендель проголосовал. Она вообще двумя твитами все решает
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05.05.2021 21:11 Ответить
А может это сарказм?
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05.05.2021 21:23 Ответить
Кто нормальный ? Скоморох ? Я вас прошу...Он вообще живёт в другой реальности, в которой ещё существует совок, в котором было не так уж и плохо..Поэтому, путлер ему не враг...Ну подумаешь, ГУЛАГ, депортация больше 20 народностей, из которых где-то 9 народностей полностью потеряли свой идентитет....Миллионы расстрелянных и заморенных до смерти...Ах, да...его любимого это похоже не коснулось...похоже и его родителей тоже...не трогали только агентов гэбни...вывод напрашивается сам собой....тогда , конечно....зачем знать страшную историю многих народов совка?...главное, что жирный пломбир был очень вкусным, потому-что сравнить было не с чем.....нищета в стране...так плюнуть в лицо трём президентам стран Балтии и президенту Польши на встрече пару дней назад - это хамство, тупость и цинизм типичного любителя обнулённого.....Но, самое страшное, что он,похоже, не понимает того, что он тупая, невоспитанная и полностью деградированная личность. Проведите кто-нидудь с ним уроки политвоспитания и объясните доступно - "что такое хорошо и что такое плохо".
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05.05.2021 21:32 Ответить
Очередное днище!
ермак, существо которое Запад определил как агента ФСБ ---для гордона следующий президент Украины????? Вместо смешко)))
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05.05.2021 21:42 Ответить
Мдаа..., ЗЕ окружил себя говном, и из этой кучи торчит человечище Ермак, жесть...
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05.05.2021 21:51 Ответить
...ждем еврейскиx погромов "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 4942
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05.05.2021 22:21 Ответить
І навіть не моргнув...собака "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 6832
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05.05.2021 22:42 Ответить
Гордон протягивает очередное г..вно? Да что же это такое?!
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05.05.2021 22:55 Ответить
ну якщо сам гордон протягує, то точно не пройде )
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06.05.2021 00:21 Ответить
А вот и пробный заброс на тему Ермак президент
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05.05.2021 22:58 Ответить
От Ермака пора избавляться.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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05.05.2021 23:24 Ответить
в вилизуванні Гордон перевершив себе.
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06.05.2021 00:19 Ответить
це самотролінг ?
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06.05.2021 00:20 Ответить
Бутусов, досить вже публікувати цих моральних презервативів!
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06.05.2021 01:28 Ответить
ну д'Єрмак і вже де-факто є президентом, а від зелен-ого вимагається тільки підписувати те, що "то" подасть, читати, що "то" йому подасть і їздити куди "то" вкаже....

ну і логіка гоНдона доставляє: казати "Як він міг понабирати таке гівно поруч із собою?" і через пару речень казати: "Він же зміг підібрати собі прекрасного главу офісу." Так звичайно треба вміти!!!! гоНдон хай визначиться: все-таки "гівно" чи "прекрасне"???
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06.05.2021 01:44 Ответить
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 5601
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06.05.2021 05:50 Ответить
У 'морального' Зеленського навіть асфальт родючий.
Можна картопельку вирощувати..
Воно ж стараитца.

YuriіTymchуshin

ЕленаБабий: вул.Зелена заасфальтована у 2020.

"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 8470
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06.05.2021 06:22 Ответить
как этот лысый гондон ****** всех вместе с васькой головановым --- две протухшие кремлевские консервы --- корчат умные ***** и вякают о политике в которой оба нихера не понимают --- да еще одна задрота на анале ахмета -- наташа влащенко . так эта промлядь как и вова квартальный неровно дышит в сторону ПОРОХА и это просто прет из всех ее вонючих дырок --- звездуны ахметовского тв гордоны . бужанские . головановы . влащенки и прочая ******** --- достаточно несколько вечеров посмотреть канал чтобы увидеть там ***** еще двух пидоров ляшка и кузьмина ---- КОРОЧЕ ПОМОЙНАЯ ЯМА --- НЕЗАВИСИМОЙ АНАЛИТИКИ ТАМ НЕТ --- СПЛОШНАЯ ЗАКАЗУХА
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06.05.2021 06:28 Ответить
що воно меле як з високоі температури 2 моралісти
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06.05.2021 06:51 Ответить
Ой, вэйзмир. Он такой умный и воспитанный еврейский мальчик. У него такие хорошие родители. Но у него такое дерьмовое окружение. А все почему? Да потому что гои и селюки.
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06.05.2021 08:06 Ответить
Діма Гордан це завдяки таким як ти "агентам Кремля" українському народу підсунули чергове лайно Янелоха та "видатного" організатора-маніпулятора Дерьмака!! Розумні українці давно вже зрозуміли хто є ХУ як говорив М.С. Горбачев. "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 544
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06.05.2021 08:15 Ответить
Оце так підлизнув ! Елітні путани ,мабуть, так не зможуть. Маладєц. Но Єрмака в прези --- пасібкі за перспективу. При такому сценарії, в другому турі, вангую опонента-науКІВця. "Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 9724
Змилостивя ,Господи, над домом нашим.
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06.05.2021 08:55 Ответить
"Як така моральна людина, як Зеленський, могла понабирати таке гівно поруч із собою? Єрмак на наступних виборах може бути кандидатом у президенти", - Гордон - Цензор.НЕТ 2122
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06.05.2021 09:40 Ответить
ну навіщо цензору цитувати всяких тупих гандонів
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06.05.2021 10:10 Ответить
Гордон молодец.
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06.05.2021 10:59 Ответить
И где этот лысый хрен Гордон увидел в лице Зеленского ЧЕЛОВЕКА!!?? Там одно пророссийское, продажное ЧМО !!
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06.05.2021 12:56 Ответить
Посмотрите на Силаного и Честьного борца за правду! Презерватив вымазался по уши в гиркинском говне и теперь пытается выкарабкаться наверх попутно обмазав других. И клоуну ту так уж мерзко вылизывает... Фу
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06.05.2021 16:47 Ответить
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