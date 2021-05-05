Северодонецкие патрульные Дмитрий Федоров и Ростислав Кравченко спасли велосипедиста, травмировавшегося во время ДТП. ВИДЕО

Северодонецкие патрульные Дмитрий Федоров и Ростислав Кравченко спасли велосипедиста, которого сбил водитель автомобиля ВАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, патрульные первые приехали на место ДТП. Пострадавший лежал среди дороги без сознания и из-за полученных травм едва дышал. Патрульные очистили дыхательные пути потерпевшего, уложили в боковом положении и до приезда медиков контролировали его состояние. "Скорая" прибыла через несколько минут и 31-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию.

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