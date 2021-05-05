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ДТП (7441) Северодонецк (600) велосипедисты (137)

Северодонецкие патрульные Дмитрий Федоров и Ростислав Кравченко спасли велосипедиста, травмировавшегося во время ДТП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Северодонецкие патрульные Дмитрий Федоров и Ростислав Кравченко спасли велосипедиста, которого сбил водитель автомобиля ВАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, патрульные первые приехали на место ДТП. Пострадавший лежал среди дороги без сознания и из-за полученных травм едва дышал. Патрульные очистили дыхательные пути потерпевшего, уложили в боковом положении и до приезда медиков контролировали его состояние. "Скорая" прибыла через несколько минут и 31-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию.

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Автор: Сергій Яковенко
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Ну так й повинно бути, коли це Поліція.
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05.05.2021 16:21 Ответить
меня спас один молодой человек,

я так же грохнулся и без сознания валялся на дороге. , он был моим ангелом ... .
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05.05.2021 16:36 Ответить
Щастя йому. А вам - здоров'я.
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05.05.2021 17:17 Ответить
Щиро, дякую..
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05.05.2021 19:21 Ответить
Полицейскому зачет, он знает и говорит - "при таких травмах двигать нельзя"! Но приехали ***@ны на скорой, у которых есть специальные носилки (видно на видео, оранжевые поверх основных), которые нужно крепить к телу, а потом аккуратно переварачивать и ложить на основные носилки. Эти носилки используются при "ВВВ" травмах в ДТП (Водитель), при падении с высоты (Высота) и при травмах полученных в воде (Вода). Это дает человеку шанс при переломах позвонков через время начать ходить. Но они берут его как мешок картошки и ложат на носилки. Все нервы при этом рвутся и восстановлению не подлежат. Благодаря этой бригаде ***к*в будет еще один неходячий инвалид. Когда этих дятлов научат чему-то.
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05.05.2021 16:59 Ответить
Молодці поліцейські. Чомусь в цій темі не видно цензорівської зрадоти.
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05.05.2021 19:25 Ответить
Правильные полицейские, хорошие люди, поэтому беспокоюсь за них. Ведь даже карманы не обшарили, что уже говорить про выбивание показаний по сотне нераскрытых висяков. За такое на афаковской службе не хвалят...
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05.05.2021 19:36 Ответить
Народ, переставайте ездить по дорогам для автомобилей. Только велодорожка или тротуар. На автодорогах бешеный травматизм велосипедистов.
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05.05.2021 20:21 Ответить
Если по автодороге то только днем, хорошо себя обозначив, и стараться побыстрее уйти на безопасный маршрут.
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05.05.2021 20:22 Ответить
 
 