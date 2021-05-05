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В Турции задержали несколько девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Турции задержали нескольких девушек из Украины после того, как они устроили обнаженную фотосессию на яхте.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Гордон, девушки были на яхте в районе Фетхие на юго-западе Бирюзового побережья Турции.
На кадрах видны двое мужчин и шесть девушек, часть из которых были полностью голые. Такое поведение возмутило турецкое население, которое соблюдает пост в месяц Рамадан.
Обнаженных украинок в процессе съемки успели сфотографировать с другой яхты. После этого снимки попали в интернет и местные СМИ, их задержала полиция. Почти весь день задержанные провели в участке, а потом их отпустили.
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+32 Anatoly Nichikov 15029d40
показать весь комментарий05.05.2021 17:32
+32 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий05.05.2021 17:34
+31 стакато
показать весь комментарий05.05.2021 17:33
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Иначе зачем сиськами - письками в местах скопления людей светить!
Ти десь бачив простітуток, які так, по тупому, будуть підставлятися?
Рядом с берегом... Много др плавсредств.
Час для розваг вибрали неудачно, в піст негоже таким займатися)
Туда все страшные уехали?
Це Турція , дядечку ... ось посадять їх на років 5-10 в тюрягу , то якими там "красивими" вийдуть ці дівчата ?!!!!!!!!!!!!!
Турція це гості , це не в дома ...
В США в одно время цельный фильмец сняли про то , как чувак прошёл через все круги ада в турецкой тюряге , когда необдуманно купил на "блошином рынке" какой-то дешёвый сувенир ... типа под старину . А этому фильму лет 30 уже и тогда у власти в турции были секулярные проевропейские силы : кемалисты , а не как сейчас -- исламист Эрдоган (хотя и умеренный) .
До речі більше всього ПРОСТИТУТОК І ПОРНОАКТОРОК У СВІТІ ЯК РАЗ З МОСКОВІЇ