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задержание (6587) Турция (3229) эротика (71)

В Турции задержали несколько девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Турции задержали нескольких девушек из Украины после того, как они устроили обнаженную фотосессию на яхте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Гордон, девушки были на яхте в районе Фетхие на юго-западе Бирюзового побережья Турции.

На кадрах видны двое мужчин и шесть девушек, часть из которых были полностью голые. Такое поведение возмутило турецкое население, которое соблюдает пост в месяц Рамадан.

Обнаженных украинок в процессе съемки успели сфотографировать с другой яхты. После этого снимки попали в интернет и местные СМИ, их задержала полиция. Почти весь день задержанные провели в участке, а потом их отпустили.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+32
тема сисек не раскрыта...
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05.05.2021 17:32
+32
Сосни корабельні !!!)))
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05.05.2021 17:34
+31
Та какие это девушки? Это шлюхи какие-то.
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05.05.2021 17:33
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тема сисек не раскрыта...
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05.05.2021 17:32 Ответить
А писек???))))
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05.05.2021 17:34 Ответить
На 55 секунде диктор о самке говорит, так что это тема о голх женщинах)))
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05.05.2021 18:25 Ответить
по-моему, девушки на яхте просто трусы под полотенцем переодевали, храни их Аллах. А турки такие пуритане, что ой-ой-ой... лучше бы следили, чтобы у турецких женщин не было геморроя
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05.05.2021 20:47 Ответить
Ну твоя то жена перед каждым мужиком за бабло, трусы под полотенцем переодевают.)
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06.05.2021 13:22 Ответить
І шо? За це гроші ще платять? Классно. А ти не заздри. )))
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06.05.2021 13:36 Ответить
кацапы пропили мозги и сидят на бутылке. ничего не хочешь по этому написать? или ты сам кацап? нормальные люди такую пургу, как ты, не несут
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07.05.2021 20:02 Ответить
Только кацапы или шлюхи будут оправдывать проплаченых куесосок. Ты уже определись кто ты , с этих двух категорий.
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13.05.2021 17:55 Ответить
Ну например, я никогда не покупал секс за деньги, точнее, никогда не платил за это денег, еще точнее мне давали по любви или мне так казалось. Но куесоски тоже имеют право на существование, или ты предлагаешь их убивать? если да, ты или русское набутылко, или отравленный религией персонаж
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13.05.2021 19:32 Ответить
Хай собі цих "Роксолян" ,тобто Наташек, залишать !!!)))
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05.05.2021 17:33 Ответить
так залишили на цілий день , там весь околоток пройшовся , може щей і сосідній .
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05.05.2021 17:36 Ответить
Поділитись з сусідом то гарна справа !!!))
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05.05.2021 17:45 Ответить
Та какие это девушки? Это шлюхи какие-то.
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05.05.2021 17:33 Ответить
Сосни корабельні !!!)))
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05.05.2021 17:34 Ответить
Яхта холидей Лондон - копайте кто чартерил там с этими сосками
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06.05.2021 13:56 Ответить
не твоя-вот ты и бесишься В Турции задержали нескольких девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте - Цензор.НЕТ 9358
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05.05.2021 17:34 Ответить
А де можна подивитись цей ролік без цензури?
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05.05.2021 17:34 Ответить
Проститутки с сутенерами?
Иначе зачем сиськами - письками в местах скопления людей светить!
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05.05.2021 17:39 Ответить
На морях кажуть -семафорити !!!))
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05.05.2021 17:43 Ответить
Бо мізки відсутні.
Ти десь бачив простітуток, які так, по тупому, будуть підставлятися?
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05.05.2021 17:44 Ответить
Приятное с полезным... И товар на лицо и жарко....
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05.05.2021 17:56 Ответить
Ну вы мрачные, банально, нудисты, специально катер отдельный взяли и в море уехали... Не в общественном месте, но общество до них добралось само.
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05.05.2021 17:51 Ответить
Посмотри видео....
Рядом с берегом... Много др плавсредств.
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05.05.2021 17:55 Ответить
...а потом их опустили.
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05.05.2021 17:45 Ответить
Мы на яхте не так отдыхаем
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05.05.2021 17:45 Ответить
Проституток скоро будет больше чем в Венесуэле. Зе-достижения.
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05.05.2021 17:45 Ответить
А чього відразу "фотосесія"? Може вони під час шторму мали необережність зайти у воду та й труси погубили, а мужні джентельмени мерщій кинулись на допомогу дамам?
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05.05.2021 17:45 Ответить
Видать на трусы не заработали ещё... В Турции задержали несколько девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте - Цензор.НЕТ 9312
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05.05.2021 17:51 Ответить
Кто считает, что баба на корабле (особенно голая) к несчастью - просто в море не ходил (с)
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05.05.2021 17:53 Ответить
Страшно представить на их месте русских - вдобавок нажрались бы, подрались и обрыгали все вокруг.
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05.05.2021 18:02 Ответить
Этим илиотам - приз Дарвина. Снялись на яхте в марине и рамадан. Выйдите хотя бы в море, придурки
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05.05.2021 18:08 Ответить
Ты из США,или может руцкая падаль?😂🌷
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05.05.2021 18:33 Ответить
Турция как никак светская, но слава Богу - Аллаху мусульманская страна, а они чисто по российски со своим самоваром и в чужой монастырь, хоть и позорят они всех украинцев, но слава Богу, что не все такие
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05.05.2021 18:10 Ответить
Это единственное на что способны наши милые дамы ... на больше ума не хватает.
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05.05.2021 18:12 Ответить
Просто в той час в Туреччині ********* "гастролювати" шапіто-95)
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05.05.2021 18:22 Ответить
У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті - Цензор.НЕТ 5792
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05.05.2021 23:04 Ответить
На кадрах видны двое мужчин и шесть девушек, часть из которых были полностью голые. Такое поведение возмутило турецкое население, которое соблюдает пост в месяц Рамадан. Источник: https://censor.net/ru/v3263704
Час для розваг вибрали неудачно, в піст негоже таким займатися)
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05.05.2021 18:18 Ответить
А зря отпустили ,надо было дней десять в каталажке ,чтобы соблюдали законы и обычаи других стран
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05.05.2021 18:29 Ответить
"В Турции задержали несколько девушек из Украины"

Туда все страшные уехали?
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05.05.2021 18:51 Ответить
Наші всюди во всій красі, тьфу, ніякої поваги до себе
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05.05.2021 19:00 Ответить
академическая ****** на спине..(
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05.05.2021 19:31 Ответить
Бабы плавали с дельфином и на дне их запечатлел случайный пассажир...дельфин изнасиловал тетьку прямо на дне океяна... У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті - Цензор.НЕТ 7421 низзя фотаться с животными У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті - Цензор.НЕТ 8307
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05.05.2021 19:59 Ответить
И так позорище на весь мир, ещё и бл..ди голые по всему миру шастают...
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05.05.2021 20:47 Ответить
будь проклята цензура!
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05.05.2021 21:54 Ответить
Україна славиться проститутками...Нам є чим гордитись!!!
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05.05.2021 21:59 Ответить
Україна не винна що наші дівчата вродливі. Виходячи з твоєї "логіки", москалю, пишатися своїми "промтитутками" мають і расєя з Чехією та білорасеєю, усі європейські слов'янські народи, але у тебе на розумі виключно Україна...
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06.05.2021 09:35 Ответить
Друже, я не маю нічого проти наших дівчат...Українки найкращі! Але щось наші дівчатка частенько влипають в такі ситуації за кордоном у спробі заробити(відпочити) не дивлячись ні на що...Треба іноді думати головою , а не баблом яке сують пузаті дядьки..Така слава нашій державі не потрібна...Вистачає секс-туристів з Туреччини, які їздять сюди як по свячену воду....
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06.05.2021 13:31 Ответить
Друже, влипали і будуть влипати, у нас забагато красивих дівчат і обмаль можливостей реалізувати себе якось інакше в Україні, якщо секс-індустрія дає їм можливість пристойно заробляти не треба бути ханжою і критикувати їх за це...
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06.05.2021 14:02 Ответить
Мені сподобався твій коментар, особливо, про обмаль можливостей для самореалізації..Але я повністю незгідний з тобою на рахунок цього. В цій країні є прекрасні можливості для цього, просто потрібно працювати над собою, щоб досягти чогось в цьому житті. ..Питання для чого це їм потрібно. ....Якщо можна просто піською і силіконовим тілом пристойно заробляти...
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06.05.2021 16:15 Ответить
Красиві дівчата з гарними фізичними даними, просто і не просто заробляють як за кордоном так і в Україні, чому в Україні заробляти "піською і силіконовим тілом пристойно" а робити теж саме на студію Марка Дорселя ні))) мені чесно кажучи не зрозуміло))) Що до самореалізації в Україні, телячий приклад))) наші робітники в Україні більше 5-7тисяч не заробляють, вже у Польщі на тій самій роботі у рази більше, ось тобі і самореалізація...
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06.05.2021 19:14 Ответить
Друже....5-7 тис..не гони будь ласка...В таких "дівчат" дуже важка і відповідальна робота...Нічого проти них не маю, просто не поважаю як людей от і все.....
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06.05.2021 21:06 Ответить
5-7 не гон) це фіксована звичайна зарплатня звичайних людей в Україні, ти дурку не вмикай, бо такі дівчата навіть в Україні звісно працюють у рази за більше)) з того треба і починати) ти їх не поважаєш як людей а я їх по людські розумію ось і уся різниця...
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06.05.2021 21:47 Ответить
фіксованої з/п в Україні немає, не мели дурниць..Ти божевільний чи що????Вибір є завжди! Ніхто нікого не заставляє йти на панель, це просто свідоме бажання швидкої наживи...і не розказуй мені про 5-7тис...На хорошу з/п треба щось вміти шановний...
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06.05.2021 23:05 Ответить
Зарплатня у середньому сегменті 5-7 тисяч фіксована, тільки олігофрен такий як ти не помічає цього))) де я тобі, олігофрену, писав що хтось когось примушує йти на панель?))) завдяки таким олігофренам як ти при владі скоро усі українці будуть за кордоном бо в Україні забагато треба "щось вміти" аби заробити більше за 5-7 тисяч, кондом ти цундравий...)))
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07.05.2021 21:03 Ответить
Йди на *** ти їбане ЧМО...зі своїми думками і висновками..Відкрий список вакансій і подивись ..***** ТУПЕ....Тобі місце на панелі...
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07.05.2021 21:26 Ответить
Толку з такої біомаси як ти Saul Goodman жодної....Вам всі щось винні...Може тобі доплачувати ще потрібно ..непотріб
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07.05.2021 21:28 Ответить
Два тупорилих алкаша тебе зробили на тій самій панелі на підпитку середньої важкості ))))
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07.05.2021 21:31 Ответить
тупорилий алкаш - це син твого батька ...
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07.05.2021 22:03 Ответить
Споживай помірно, жертва патологічних пологів...)))
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07.05.2021 22:51 Ответить
Може досить вже??? Чувак, давай закінчимо цю тему, мене це дістало вже....
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07.05.2021 22:55 Ответить
Ти почав ти і закінчуй))) я лише підтримую бесіду)))
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07.05.2021 23:15 Ответить
Тема пЕлотки не раскрыта ...))
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05.05.2021 22:57 Ответить
У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті - Цензор.НЕТ 3536
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06.05.2021 01:30 Ответить
Красиві дівчата хай роздягаються, карати за роздягання треба страшних і товстих...
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06.05.2021 09:37 Ответить
Дядечку жартує ?!
Це Турція , дядечку ... ось посадять їх на років 5-10 в тюрягу , то якими там "красивими" вийдуть ці дівчата ?!!!!!!!!!!!!!

Турція це гості , це не в дома ...
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06.05.2021 12:34 Ответить
Был я в 2009 в отеле турецком, хорошем, только открылся, из туристов, в основном Европа, на пляже многие женщины топлес загорали, никто замечания не делал и не арестовывал.
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06.05.2021 13:01 Ответить
Діду іудейський)) що наші дівчата самі приїхали до Туреччини і почали роздягатися? вони явно приймали участь у фотосесії якогось Марка Дорселя, ось хай той Дорсель і відповідає мусульманам за не "подобство"
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06.05.2021 13:49 Ответить
Вот где на свете справедливость я спрашиваю? Я тут офисе ишачу целыми днями, а должен был быть там! У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті - Цензор.НЕТ 2366
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06.05.2021 11:02 Ответить
Писец какой-то -- едут в мусульманскую страну и двух извилин не имеют , чтобы осознать опасность в такой стране "фриволного" стиля поведения ...
В США в одно время цельный фильмец сняли про то , как чувак прошёл через все круги ада в турецкой тюряге , когда необдуманно купил на "блошином рынке" какой-то дешёвый сувенир ... типа под старину . А этому фильму лет 30 уже и тогда у власти в турции были секулярные проевропейские силы : кемалисты , а не как сейчас -- исламист Эрдоган (хотя и умеренный) .
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06.05.2021 12:31 Ответить
Как называется фильм?
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06.05.2021 16:01 Ответить
А народ щедрый у нас, Юрий Венедиктович. Добрый народ. Последнее с себя готов снять ради ближнего (с) Наша Раша
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06.05.2021 13:42 Ответить
Турков возмутили голые бабы православные в Рамадан, а мужики мусульмане ,так к ним вопросов нет,они соблюдают Рамадан.
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06.05.2021 14:54 Ответить
У НАЯВНОСТІ СЛІД МОСКОВІЇ, ВІД ЕМІРАТІВ І ДАЛІ ВОНИ І НАДАЛІ ХОЧУТЬ ВНЕДРЯТИ КАЦАПСЬКИЙ НАРАТИВ І СТЕРЕОТИП - УКРАЇНЦІ ПРОДАЮТЬСЯ ЗА ГРОЩІ, ХОХЛИ КЛАДУТЬ ПЛИТКУ, А ЇХНІ ЖІНКИ ПОВІЇ У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті - Цензор.НЕТ 8795
До речі більше всього ПРОСТИТУТОК І ПОРНОАКТОРОК У СВІТІ ЯК РАЗ З МОСКОВІЇ У Туреччині затримали декількох дівчат з України через оголену фотосесію на яхті - Цензор.НЕТ 6725
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06.05.2021 15:38 Ответить
все в поисках источника денег, нормальных баб все меньше и меньше
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06.05.2021 15:39 Ответить
 
 