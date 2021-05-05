В Турции задержали несколько девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте. ВИДЕО

В Турции задержали нескольких девушек из Украины после того, как они устроили обнаженную фотосессию на яхте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Гордон, девушки были на яхте в районе Фетхие на юго-западе Бирюзового побережья Турции.

На кадрах видны двое мужчин и шесть девушек, часть из которых были полностью голые. Такое поведение возмутило турецкое население, которое соблюдает пост в месяц Рамадан.

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Обнаженных украинок в процессе съемки успели сфотографировать с другой яхты. После этого снимки попали в интернет и местные СМИ, их задержала полиция. Почти весь день задержанные провели в участке, а потом их отпустили.

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