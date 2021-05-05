Мотопробег сторонников русского мира в Праге встретили протестующие с Путиным без штанов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Вместо российских "Ночных волков" мотопробегом в Прагу отправились несколько десятков любителей "русского мира" из Чехии и Словакии. На месте их встретили чешские патриоты с флагами НАТО и куклой в виде Путина без штанов, сидящего на золотом унитазе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Несколько десятков чешских и словацких поклонников российского мотоклуба "Ночные волки" встретились в среду утром на Ольшанском кладбище в Праге, где ежегодно у мемориала погибшим во Второй мировой советским воинам проходит чествование их памяти. Там байкеров встретили противники агрессивной политики Кремля и президента России Владимира Путина.
Активисты пришли с флагами НАТО и ЕС. Как только байкеры добрались кладбища, их встретили с криками: "Ганьба!". Активисты также принесли обнаженную куклу, похожую на президента России Владимира Путина.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Действия Праги против Москвы в репортаже пропагандистов "Россия 24" раскритиковал якобы чешский экспат, оказавшийся сотрудником RT. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Меня возмущает то, как много внимания они пытаются к себе привлечь ежегодно. Одно дело, когда они тихо придут, возложат цветы и уйдут. А другое дело - когда они ездят по всей стране на мотоциклах и пропагандируют "русский мир", - прокомментировала протестующая Елена Догналова.
Другой участник акции протеста Иржи Новотны заявил: "Если бы не война в Украине, если бы Путин не стал вторгаться в чужие страны и навязывать там свою политику, я бы сидел спокойно дома и не переживал бы из-за этого. Однако, когда давят на меня и на мою страну, я вынужден реагировать".
Также на Цензор.НЕТ: Проживающий в Испании писатель-фантаст Вершинин сожалеет, что РФ не бомбит Ростов ради вторжения в Украину: "Надо просто не останавливаться". ВИДЕО
За порядком во время акции следило несколько десятков правоохранителей. По информации корреспондента "Радио Свобода", во время акции задержали одного активиста.
Байкеры из российского клуба "Ночные волки" не приехали в Чехию уже второй год подряд из-за коронавирусных ограничений.
Пожалуйста, подождите...
Ровно 76 лет назад, 5 мая 1945 года, при подходе красной армии к Праге, Чешский национальный совет (Československá národní rada) и подпольная комендатура «Бартош» (Bartoš), подняли против фашистов пражское восстание (Pražské povstání). Наивные чехи рассчитывали на обещанную ранее помощь красной армии - однако командующий советскими войсками маршал Конев, дал команду красной армии остановиться, не доходя Праги 20-30 километров и стал выжидать пока немецкая армия не истребит восставших гражданских активистов. Сделано это было потому, что русские не хотели, чтобы в Чехословакии к власти пришло антифашистское сопротивление - которое имело тесные политические связи с Лондоном. Такой же подлый прием и по той же причине, СССР уже применил в 1944 году в Варшаве, когда красная армия, три месяца ждала на восточном берегу Вислы, пока немцы не уничтожили всех восставших поляков из Армии краевой. В отношении Праги расчет Конева был такой же: дождавшись, когда фашисты утопят восстание в крови - войти в обезглавленный немцами город и передать власть своим марионеткам из Коминтерна, специально привезенных в обозе из СССР.
Вначале немцы вполне оправдывали надежды русских «освободителей» - так как не обученные войне городские жители Праги, со слабым стрелковым вооружением (в основном охотничьим), терпели жестокое поражение от частей регулярной немецкой армии, которую поддерживала артиллерия, танки и авиация. Но тут неожиданно, предав на этот раз Гитлера, на сторону чехов перешла 1-я пехотная дивизия РОА ВС КОНР из армии генерала Власова, под командованием генерала Буняченко. Почти 20 тысяч хорошо вооруженных и обстрелянных власовцев, резко изменили соотношение сил в городе. Действия частей РОА были напористыми и успешными что заметно воодушевило восставших чехов. Силы 3-го пехотного полка подполковника Георгия Рябцева захватили аэродром бомбардировщиков в Рузине (сегодня международный аэропорт Праги), лишив немцев поддержки с воздуха. 1-й пехотный полк подполковника Архипова, захватив все мосты через реку Влтаву, и с боями с разных сторон двигался к центру Праги. Артиллерия дивизии Буняченко, по полученным от чехов координатам, подвергла обстрелу все места скопления эсэсовцев и штаб немецкого командования обратив их в бегство. В результате успешных боевых действий власовцев - в течении двух дней боев немцы были вытеснены на окраину Праги в северо-западный район Смихов. Ожесточенные бои продолжались до вечера 7 мая, пока не стало известно о подписанной немцами капитуляции, которая должна была вступить в силу через несколько часов в 2 часа ночи 8 мая. После чего немцы запросили прекращения огня, вышли из боя, покинули городские окраины Праги и дисциплинировано двинулись на запад в сторону Германии. В то же время власовцы понимая что восставшие чехи не смогут гарантировать им безопасность, также свернулись в походные колоны и оставив своих раненных в пражских госпиталях - тоже ушли на запад Чехословакии, где обе воевавшие друг с другом в Праге группировки попытались сдаться американцам.
После этого, более чем через сутки поле окончания боев, утром 9 мая танки красной армии торжественно вошли в пустую Прагу, где первым делом отряды НКВД нашли и расстреляла около 200 лежащих в госпиталях раненных власовцев, которых вместе с погибшими в боях за Прагу солдатами РОА, чехи захоронили на кладбищах Праги (в основном в Ольшанах). Но на этом злоключения власовцев в Праге не закончилась.
После захвата Чехословакии в 1968 году - советским оккупантам потребовались символы для возбуждения у поневоленных чехов чувства благодарности и братской дружбы к своим оккупантам. Для этого советские пропагандисты, вульгарно изнасиловали чешскую историю - навязав чехам фейк об «героическом освобождении» красной армией Праги, в котором коммунисты присвоили себе все заслуги власовцев. При этом чехам навязали директиву, согласно которой запрещалось какое-либо упоминание о роли власовцев в освобождении Праги, а все могилы власовцев были лишены памятных табличек, указывающих на особенности их службы и гибели. Для закрепления очередного советского лубочного мифа, в течении нескольких лет Прага была наводнена десятками памятников и мемориальных досок с лживой информацией о советских воинах-освободителях, в том числе помпезным памятником маршалу Коневу «Который ни разу не выстрелил» (чешский мем: Ten, ktery nikdy nevystřelil), «Смиховский танк» (более известный в народе как розовый танк), а на Ольшанском кладбище был установлен помпезный мемориал в честь якобы погибших в боях за Прагу советских «воинов-освободителей». Однако, при обустройстве этого мемориала у советских оккупантов возникли объективные трудности, так как в боях за Прагу не погиб ни один красноармеец, а тех 34 красноармейца которые умерли в госпиталях города после 9 мая от полученных в других местах ранений и болезней - было недостаточно для имитации помпезного мемориального захоронения из 429 красноармейцев. Учитывая то, что война закончилась 23 года назад, русские для наполнения мемориала могилами, поначалу решили выкапывать по всей Чехии погибших в 1945 году красноармейцев и перезахоронить их м мемориале на Ольшанах. Однако такая массовая эксгумация, привлекла бы не нужное пропагандистам внимание чешского населения - и породила бы разговоры о фиктивности мемориала. Поэтому русские пропагандисты не задумываясь, перезахоронили в свой мемориал целый квартал кладбища, где были похоронены солдаты армии Власова погибшие при освобождении Праги, а также расстрелянные НКВД раненные.
Одновременно с мемориальной эпопеей, для закрепления фейка об освобождении Праги красной армией, в СССР в пропагандистских целях, началось массовое награждение ветеранов учрежденной ранее медалькой «За освобождение Праги», и через 23 года после окончания войны, в период с 1968 по 1975 годы, было награждено свыше 395 000 человек. Хотя реально в боях за освобождение Праги принимало участие около 30 000 чехов и 20 000 власовцев - которых естественно никто не наградил.
Прошло еще 23 года, и в 1991 году, проигравшие холодную войну оккупанты, были вынуждены вывести свои войска из Чехословакии - после чего чешская власть потихоньку демонтировала все навязанные чехам фейковые памятники и мемориальные доски, приписывающие освобождение Праги лже-освободителям из красной армии, установив на их место новые с формулировкой: «мемориал демонтирован из-за исторической недостоверности» - которые через некоторое время тоже поснимали. Последним, не смотря на ожесточенное сопротивление российских посольства и МИДа - в апреле 2020 году был снесен памятник маршалу Коневу, который до этого, чехи регулярно 8 мая обливали красной краской. При этом власти Праги торжественно пообещали обиженным россиянам, что восстановят на этом же месте памятник настоящим русским освободителям Праги. Представьте реакцию российского МИДа, если на месте памятника Коневу возведут памятник командиру 1-й дивизии РОА Буняченко, в окружении его полковников, а возможно и генерала Власова - который хотя и не вмешивался в руководство Буняченко боями за Прагу, но тем не менее во время боев находился в штабе его дивизии.
Но главный мемориал на кладбище в Ольшанах, благодаря многочисленным истерическим нотам МИД России и чешского филиала РПЦ - остался в советском варианте. Что сегодня дает повод кремлёвским пропагандистам - каждый год нанимать табун ряженных под байкеров клоунов с косметичками (так называемых «Ночных волков») - и те едут в Прагу на кладбище в Ольшанах, где с безумным видом тащат очередную партию венков на могилы власовских солдат, потом жрут между ними водяру растирая друг другу сопли под пьяное мычание: «дидываивали». Хотя, если быть объективным, то этот пропагандистский шабаш имеет свою справедливость, ведь захороненные под пятиконечными звездами власовцы, тоже были русскими солдатами, которые хотя и не были красноармейцами, но зато реально погибли, помогая чехам освободить Прагу от фашистов. Опять таки, захороненные на Ольшанах власовцы, как и нынешние ряженные клоуны - маршировали под врученным им лично Гитлером трехцветными российским триколором, который сегодня являет государственным флагом России и многие из похороненных, были заслужено отмечены за проявленную храбрость в боях с красной армией георгиевскими ленточками - которые сегодня стали такими модными на России... к тому же часть нынешних паломников-победофилов, реально могут оказаться генетическими внуками власовцев и других коллаборационистов - которых в ту войну, среди русских дидов набралось порядка двух миллионов человек...
Всего же в Праге и ее окрестностях более 150 захоронений власовских солдат (в основном братские могилы, иногда вместе с чешскими повстанцами) в них захоронено около 250 власовцев, погибших в боях за Прагу, а также около 200 солдат, убитых НКВД в результате внесудебных казней.
Во время Пражского восстания, погибло около 1000 чехов - большая часть из которых, до вступления в бои власовской дивизии. По мнению чешских историков, если бы не оказанная власовцами помощь, то жертв среди чехов, могло бы быть в несколько раз больше. Так как Конев не собирался вводить войска красной армии на помощь восставшим - и в случае отсутствия власовцев, спасти 30 000 чешских повстанцев от полного истребления, могла только подписанная 7 мая капитуляция.
Боже упаси, если после прочтения этого поста, у кого-то возникнет впечатления, что я как-то отдаю предпочтение власовским солдатам перед красноармейцами, это совершенно не так: власовские солдаты для меня всегда были и будут теми же самыми фашистами - а красноармейцы всегда будут среди тех, кто избавил мир от фашизма, и я также уверен, что если бы не подлость советского военного руководства, то красноармейцы взяли бы Прагу еще раньше, чем власовцы. Но это не значит, что мы не должны развенчивать советско/русские фейки о лжевеличии России - которыми нас уже более ста лет пичкает российская пропаганда.
К этому посту, в каче