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Госпогранслужба (5392) Одесская область (3102) пограничники (1466)

На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одесской области во время патрулирования границы перевернулась лодка с четырьмя пограничниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня около 16 часов на озере Тудоров перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.

Трое военнослужащих добрались до суши, одного из них побратим фактически вытащил на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь. Поиски еще одного пограничника продолжаются", - говорится в сообщении.

На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут 01

Также смотрите: Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами. ФОТОрепортаж

К поискам привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки. Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечены вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Работают водолазы ГСЧС.

На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут 02
На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут 03

"Обстоятельства, по которым произошло ЧП, выясняются. Проинформированы органы прокуратуры и назначено служебное расследование", - отметили в ГПСУ.

Смотрите: Пограничник, организовавший схему получения взяток за содействие контрабанде, задержан на Одесчине, - СБУ. ФОТО

На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Такой мотор да на таком корыте... Жаль хлопца... Как они там вчетвером вообще помещались?
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05.05.2021 21:55
+8
Да уж...Пограничники на ЭТОМ куролесят?
А чего не детские ванночки?
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05.05.2021 21:42
+5
Стараниями Татарова-Портнова в Испании незаконно задержан активист Майдана - Бутусов5 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут - Цензор.НЕТ 283Полиция Испании заявила о задержании участника событий на Майдане, который якобы подозревается в убийстве двух сотрудников милиции.Читать далее
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05.05.2021 21:42
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Да уж...Пограничники на ЭТОМ куролесят?
А чего не детские ванночки?
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05.05.2021 21:42 Ответить
потомучто КАКАЯ РАЗНИЦА
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05.05.2021 22:19 Ответить
Максимальная глубина около метра. Промысловое озеро, в весенне-летне-осеннее время сплошь закидано сетями, интерес представляет только зимой, в основном из за своей трудно доступности. Берега ограничены непроходимым камышом, среди которых есть один заход со стороны Турунчука и одна поляна с деревом.
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05.05.2021 23:36 Ответить
Я это понимаю, но и плоскодонки ведь разные бывают...
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05.05.2021 23:57 Ответить
Стараниями Татарова-Портнова в Испании незаконно задержан активист Майдана - Бутусов5 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут - Цензор.НЕТ 283Полиция Испании заявила о задержании участника событий на Майдане, который якобы подозревается в убийстве двух сотрудников милиции.Читать далее
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05.05.2021 21:42 Ответить
Хвилин з 10 можно протриматись...
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05.05.2021 21:43 Ответить
Такой мотор да на таком корыте... Жаль хлопца... Как они там вчетвером вообще помещались?
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05.05.2021 21:55 Ответить
это корыто в статье названо: "...катер, на котором патрулировали границу"(с) На Одесчине во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя пограничниками, одного до сих пор ищут - Цензор.НЕТ 9418
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05.05.2021 22:19 Ответить
Так пацаны после патрулирования, поехали за бутылкой водки, без спецзащиты.
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05.05.2021 22:09 Ответить
Это что за подводная лодка?
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05.05.2021 22:24 Ответить
во-первых озеро Тудорово , во-вторых учитывая что сегодня целый день сильнейший ветер и даже сейчас не стихает, какого было выходить на воду вчетвером на этой плоскодонке практически в шторм..?
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05.05.2021 22:25 Ответить
А что там вообще можно патрулировать погранцам? Какая там граница?
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05.05.2021 23:31 Ответить
До кордону з Молдовою 1 км.
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06.05.2021 14:36 Ответить
Мабуть же мали би бути одягнені у рятувальні жилети? Чи на всіх аваков тільки рюкзаки пошив?
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05.05.2021 22:25 Ответить
там глубина по всему озеру 1м , правда дно ил и берега болото..
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05.05.2021 22:35 Ответить
Браконьеры в жилетах? Оригинально.
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05.05.2021 23:55 Ответить
А какую границу они патрулировали?
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05.05.2021 23:05 Ответить
Подводная лодка в степях Украины ?
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05.05.2021 23:27 Ответить
Он слишком много знал.
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05.05.2021 23:24 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/1/7193746/
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06.05.2021 12:25 Ответить
А жилєт одіти западло?
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06.05.2021 13:22 Ответить
Ударився головою, утратив свідомість і втопився. Дивно, що решту троє "не знають" куди він подівся...
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06.05.2021 13:36 Ответить
 
 