Ряд стран ЕС подпишут двухсторонние декларации по евроинтеграции Украины, - Дещица. ВИДЕО

Ряд стран Евросоюза выразит поддержку Украине на пути евроинтеграции в виде двухсторонних деклараций.

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Он напомнил, что 3 мая лидеры многих стран посетили Польшу в связи с 230-летием Конституции Речи Посполитой. Президенты Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали общую декларацию о европейской перспективе Украины. Теперь же планируют подписать двусторонние документы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о членстве Украины в ЕС и НАТО: Не надо самим себе устанавливать какие-то сроки, чтобы потом не разочаровываться

"В ходе публичной дискуссии, которая проходила в Варшаве, президенты этих стран подтвердили свою поддержку Украине и в будущему членству Украины в Евросоюзе. Это было в рамках дискуссии, но мы надеемся, что это будет также переведено в конкретные документы, которые будут подписаны в скором времени", - сказал Дещица.

Однако не следует считать, что подписанная декларация даст конкретные результаты уже на следующий день её принятия, добавил посол. Тем не менее, положительные тенденции есть.

"Во-первых, это стимул для нас продолжать реформы и движение в евроинтеграционном направлении. Во-вторых, мы можем рассчитывать на Польшу, что она нас будет поддерживать на этом пути. И третье - это пример для иных стран-членов ЕС, чтобы они солидарно вместе с Польшей поддерживали Украину в стремлении в ЕС", - перечислил Дещица.

Он обозначил, что путь Украины в ЕС - это долгий процесс. Есть страны, которые понимают значимость Украины как соседа Евросоюза, как члена Евросоюза в будущем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД Франции заявили, что не считают членство Украины в ЕС "серьезной перспективой"

"А есть страны, которые скептически к этому относятся. Для них членство Украины в ЕС - это не приоритет, скажем так. Поэтому чем наше лобби будет сильнее, чем больше стран выразят нам поддержку в формате двусторонних деклараций, тем легче будет переубеждать скептиков. Поэтому нам нужно собирать своеобразную коалицию стран, которые нас поддержат на пути в ЕС, - подчеркнул он.