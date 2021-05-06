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Ряд стран ЕС подпишут двухсторонние декларации по евроинтеграции Украины, - Дещица. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ряд стран Евросоюза выразит поддержку Украине на пути евроинтеграции в виде двухсторонних деклараций.

 Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 3 мая лидеры многих стран посетили Польшу в связи с 230-летием Конституции Речи Посполитой. Президенты Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали общую декларацию о европейской перспективе Украины. Теперь же планируют подписать двусторонние документы.

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"В ходе публичной дискуссии, которая проходила в Варшаве, президенты этих стран подтвердили свою поддержку Украине и в будущему членству Украины в Евросоюзе. Это было в рамках дискуссии, но мы надеемся, что это будет также переведено в конкретные документы, которые будут подписаны в скором времени", - сказал Дещица.

Однако не следует считать, что подписанная декларация даст конкретные результаты уже на следующий день её принятия, добавил посол. Тем не менее, положительные тенденции есть.

"Во-первых, это стимул для нас продолжать реформы и движение в евроинтеграционном направлении. Во-вторых, мы можем рассчитывать на Польшу, что она нас будет поддерживать на этом пути. И третье - это пример для иных стран-членов ЕС, чтобы они солидарно вместе с Польшей поддерживали Украину в стремлении в ЕС", - перечислил Дещица.

Он обозначил, что путь Украины в ЕС - это долгий процесс. Есть страны, которые понимают значимость Украины как соседа Евросоюза, как члена Евросоюза в будущем.

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"А есть страны, которые скептически к этому относятся. Для них членство Украины в ЕС - это не приоритет, скажем так. Поэтому чем наше лобби будет сильнее, чем больше стран выразят нам поддержку в формате двусторонних деклараций, тем легче будет переубеждать скептиков. Поэтому нам нужно собирать своеобразную коалицию стран, которые нас поддержат на пути в ЕС, - подчеркнул он.
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По тундре, по широкой дороге, Где мчит курьерский «Воркута - Ленинград», А мы бежали с тобою, мы ж теперь на свободе, О которой так много в лагерях говорят. Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС,- Коломойский. 02.12.10.
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06.05.2021 09:23 Ответить
вот оно-это самое еврейство в лице зэ-быдла и коломы как раз мчит локомотивом по направлению обратному европейскому -в колыму Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця - Цензор.НЕТ 5475
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06.05.2021 17:41 Ответить
Путін *****! Дещиці респект.
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06.05.2021 09:24 Ответить
и снова зеленеет....Надо писать не "подпишут", а "подписали"! А то сообщают тут свои влажные мечты, а зебилы восхищаются - как наша власть активно работает....
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06.05.2021 09:43 Ответить
"зе квартал" перед выбоами много надекларировал украинскому народу - толку ноль ," "квартальный ЕС" после 30 лет Независимости Украины снова будет кормить лжедекларациями , как и "зе квартальщики" украинский народ
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06.05.2021 09:54 Ответить
всё верно!!можно перефразировать (совковым термином),,правильным путём идёте товарищи!!"пусть кто ,,заинтересован"этим и занимаются а украинский ,,мудрый нарід"(73%) зеленских-ермаков поставит в европу много и разных!! Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця - Цензор.НЕТ 4639 Низка країн ЄС підпишуть двосторонні декларації щодо євроінтеграції України, - Дещиця - Цензор.НЕТ 9262
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06.05.2021 11:51 Ответить
 
 