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майдан (4138) Портнов (629) революция (1370) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430) Татаров Олег (348) Липовой Дмитрий (3)

Проект "Без цензуры": Кто воюет против Майдана? Почему в Испании арестовали Героя Революции Достоинства. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кто такой Дмитрий Липовой? За что Липового задержали в Испании и почему это незаконно? При чем здесь соратник Януковича Андрей Портнов, его бывший адвокат и нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров?

И как ГБР и Офис генпрокурора во главе с Ириной Венедиктовой помогают этим двоим и дальше воевать с Евромайданом? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич объясняют, что и к чему в этом деле.

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Подробнее о ситуации с задержанием и незаконным преследованием майдановца Дмитрия Липового можно ознакомиться в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами" по ссылке здесь.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+11
Погані бояри, хароший цар. Наївність вічна, як і лохи.
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06.05.2021 12:04
+7
так понимаю Бенедиктова , Татаров и Портнов делаю все єто без ведома найвеличнішого Вовочки. Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Як Портнов і Татаров мстяться Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2928

Того Вовочки которого посадили в кресло с посильной помощью "Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич" Источник: https://censor.net/ru/v3263806
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06.05.2021 12:05
+7
Как можно ожидать окончания расследования преступлений власти против патриотов на Майдане в 2013-2014гг., если эти процессы ВОЗГЛАВИЛИ ПАЛАЧИ МАЙДАНА
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06.05.2021 12:23
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Погані бояри, хароший цар. Наївність вічна, як і лохи.
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06.05.2021 12:04 Ответить
так понимаю Бенедиктова , Татаров и Портнов делаю все єто без ведома найвеличнішого Вовочки. Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Як Портнов і Татаров мстяться Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2928

Того Вовочки которого посадили в кресло с посильной помощью "Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич" Источник: https://censor.net/ru/v3263806
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06.05.2021 12:05 Ответить
Спасибо кловану колыаану ....
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06.05.2021 12:06 Ответить
Статки Ахметова зросли майже втричі за рік, Порошенко вибув з трійки найбагатших - Forbes

Статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 рази з 2,8 млрд доларів до 7,6 млрд доларів. Активи Пінчука збільшились з 1,4 млрд доларів до 2,5 млрд доларів, Жеваго - з 1,1 млрд доларів до 2,4 млрд доларів.

Статки Ігоря Коломойського оцінили в 1,8 млрд доларів (+0,8 млрд доларів в порівнянні з 2020 роком), Геннадія Боголюбова - в 1,7 млрд доларів (+0,5 млрд доларів), Олександра та Галини Герег - у 1,7 млрд доларів (+0,4 млрд доларів).

Петро Порошенко став багатшим на 0,2 млрд доларів, його активи оцінюються в 1,6 млрд. Проте експрезидент України опустився у рейтингу Forbes з третього на сьоме місце.

Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Як Портнов і Татаров мстяться Революції Гідності - Цензор.НЕТ 616
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06.05.2021 12:20 Ответить
"Среди новых участников в списке Forbes оказался Виктор Медведчук - прокремлевский политик и кум президент РФ В.Путина. Его состояние журнал оценил в $620 млн."
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06.05.2021 12:30 Ответить
а еще евреи желают принять закон о защите евреев в Украине от их же ублюдочности в упаковке антисиметизм ну ну фашисткое кубло еврейское евреи и СЕГОДНЯ В МИРЕ ЭТО НОВЫЕ ФАШИСТЫ В МИРЕ..... НЕ КАЦАБЫ... кацабы это подтанцовка а настоящие фашисты это евреи и в Украине парадокс два еврея или три еврейка Бенедиктовна ..мусор Татаров и юрыст бандурыст гомик Портнов крутят всей Украине членом а Вавка такое же членистое еврейское недоносок делает и нагло вид а шо такое ...и я вам ниче не должен...
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06.05.2021 12:22 Ответить
може і різко але чесно
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06.05.2021 13:23 Ответить
в фашистской партии процент их был в пропорции даже больше чем итальянцев, так шо наверное да - фошизды
хотя Муссолини был себе вполне ничего, умный и мужественный, правда верожопый, но то таке
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07.05.2021 10:02 Ответить
Как можно ожидать окончания расследования преступлений власти против патриотов на Майдане в 2013-2014гг., если эти процессы ВОЗГЛАВИЛИ ПАЛАЧИ МАЙДАНА
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06.05.2021 12:23 Ответить
Смею вас заверить, ВСЁ ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ, исходит из ОП, где все решения принимаются КОЛЛЕГИАЛЬНО... Почему "щемят" Майдан? Потому что это создаёт впечатление УРАВНОВЕШЕНОЙ ЮСТИЦИИ в стране ТОТАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ и фактической зависимости от ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ не урегулированных Закономи Украины. Зеленскому безусловно очень трудно и он просто вынужден прислушиваться к вроде бы "компетентным" товарищам из СНБО и окружившим его неприкрытым врагам Майдана, считающих его (Майдан) "прозападынским случаем". Увы, во все времена возле лидеров концентрируются откровенные ПАСКУДЫ и ЛИЗОБЛЮДЫ, позиционирующие себя патриотами и преданными людьми президентов. Умение избавляться от такого антирейтингового баласта дано ТОЛЬКО ИЗБРАННЫМ и ОПЫТНЫМ. Но выход прост и лёгок - НАПОРИСТОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ и НЕРАВНОДУШИЕ НАРОДА в любом негативном решении лидера и его окружения. НЕ МОЛЧИТЕ!!!... ЭТО НАША ЗЕМЛЯ, НАША ЖИЗНЬ и НАШЕ БУДУЩЕЕ.
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06.05.2021 12:29 Ответить
БЕНЯДИКТОВОЙ НАДО ПЕРЕД ПРОКУРАТУРОЙ КРУТИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РОЛИК КАК ..РИМСКИЙ ПАТРИЦИЙ.. ПШОНКА РАКОМ ПРОРЫВАЛСЯ К САМОЛЕТУ В АЭРОПОРТУ . ЧТОБ ПОМНИЛА **** ЧТО ГЕНПРОКУРОР ВНЕ ПОЛИТИКИ
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07.05.2021 07:02 Ответить
Пока самый популярный в Украине проект - "Без вакцины". Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Чому в Іспанії заарештували Героя Революції Гідності - Цензор.НЕТ 9012
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06.05.2021 12:37 Ответить
влада манкуртів і портнових
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06.05.2021 13:16 Ответить
Ну с шоколадом все понятно, это "патриот", ну а кто такой Зе, если судить о его ближайшем окружении, то мы увидим отпетого пророссийского агента, который крышует эту тройку негодяев: венедикта, портнов и татаров.
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06.05.2021 13:42 Ответить
Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською.не більше. тому змушуймо не мовчимо, чи знову хата з краю та хай інші. Прийдуть і до крайніх, згадайте минуле - більшовицьки інструкції відносно України та її захисників завжди у ціні у ворогів українства.
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06.05.2021 14:12 Ответить
Никогда в своей новой истории Украина не смогла довести победы своих революций до конца. Всегда через пяток лет враги возвращались на свои места и мстили этим "революционерам". Таков уж менталитет украинского народа. Так было в 1918, 2004, так и сейчас. Скоро Украина снова сольётся в паРашу, благодаря своему народу.
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06.05.2021 15:02 Ответить
Филарет недавно высрал: мы много страдали блаблабла и ..... "бок дал нам свободу"..... и тут я заржал в очередной раз. с такой "свободой" и рабства не надо бл. Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Чому в Іспанії заарештували Героя Революції Гідності - Цензор.НЕТ 554
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07.05.2021 10:04 Ответить
УКРАЇНА подолає і позбудеться татарових і портнових і їх покровителів і ця погань знає тому намагається свою агонію продовжити.......марні намагання
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06.05.2021 19:38 Ответить
Секрет Полішинеля - Україна була і залишається у владі кацапстанской агентури.
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06.05.2021 20:35 Ответить
Судячи із перечислених призвищ, національно-визвольна боротьба української нації триває.
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06.05.2021 22:48 Ответить
А чого боятися Герою Революції Достоїнства?
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07.05.2021 00:39 Ответить
Никто никого не посадит. Тем более что все активисты давно продались Коломойскому. Эта шумиха нужна для отвлечения от надвигающегося дерибана международными олигархами украинской земли.
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07.05.2021 06:17 Ответить
На якіх фронтах так кормлять?Проєкт "Без цензури": Хто воює проти Майдану? Чому в Іспанії заарештували Героя Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2259
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07.05.2021 09:17 Ответить
В чЛенингаде. ватники жрут ватников, а комиссарчики крутят носами - а шо булочки с абрикосами и рябчики седня опять, позавчера же были, Вася, наливай. Да не шампанского, вот, бренди подвезли. Кстати, надо бы рабам норму "хлеба" понизить а то жируют больно(все дружно хохочут и прикладываются к рюмкам)
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07.05.2021 10:07 Ответить
 
 