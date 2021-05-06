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Проект "Без цензуры": Кто воюет против Майдана? Почему в Испании арестовали Героя Революции Достоинства. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кто такой Дмитрий Липовой? За что Липового задержали в Испании и почему это незаконно? При чем здесь соратник Януковича Андрей Портнов, его бывший адвокат и нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров?
И как ГБР и Офис генпрокурора во главе с Ириной Венедиктовой помогают этим двоим и дальше воевать с Евромайданом? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич объясняют, что и к чему в этом деле.
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Подробнее о ситуации с задержанием и незаконным преследованием майдановца Дмитрия Липового можно ознакомиться в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами" по ссылке здесь.
Топ комментарии
+11 Viktor Korets
показать весь комментарий06.05.2021 12:04
+7 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий06.05.2021 12:05
+7 Emma Hlibko
показать весь комментарий06.05.2021 12:23
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Того Вовочки которого посадили в кресло с посильной помощью "Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич" Источник: https://censor.net/ru/v3263806
Статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.
Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.
Статки Ахметова зросли у 2,7 рази з 2,8 млрд доларів до 7,6 млрд доларів. Активи Пінчука збільшились з 1,4 млрд доларів до 2,5 млрд доларів, Жеваго - з 1,1 млрд доларів до 2,4 млрд доларів.
Статки Ігоря Коломойського оцінили в 1,8 млрд доларів (+0,8 млрд доларів в порівнянні з 2020 роком), Геннадія Боголюбова - в 1,7 млрд доларів (+0,5 млрд доларів), Олександра та Галини Герег - у 1,7 млрд доларів (+0,4 млрд доларів).
Петро Порошенко став багатшим на 0,2 млрд доларів, його активи оцінюються в 1,6 млрд. Проте експрезидент України опустився у рейтингу Forbes з третього на сьоме місце.
хотя Муссолини был себе вполне ничего, умный и мужественный, правда верожопый, но то таке