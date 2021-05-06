Проект "Без цензуры": Кто воюет против Майдана? Почему в Испании арестовали Героя Революции Достоинства. ВИДЕО

Кто такой Дмитрий Липовой? За что Липового задержали в Испании и почему это незаконно? При чем здесь соратник Януковича Андрей Портнов, его бывший адвокат и нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров?

И как ГБР и Офис генпрокурора во главе с Ириной Венедиктовой помогают этим двоим и дальше воевать с Евромайданом? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич объясняют, что и к чему в этом деле.

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Подробнее о ситуации с задержанием и незаконным преследованием майдановца Дмитрия Липового можно ознакомиться в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами" по ссылке здесь.