Профильный комитет избрал в комиссию по назначению главы Бюро экономической безопасности рекомендованных Гетманцевым кандидатов. Остальных вообще не пригласили на заседание, - СМИ. ВИДЕО

28 апреля народные депутаты Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики определились с кандидатами в конкурсную комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности. Поддержать адвоката Галину Шевченко и аудитора Людмилу Рубаненко на заседании предложил председатель комитета Даниил Гетманцев. Народные депутаты поддержали их большинством голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Президент Владимир Зеленский два месяца назад подписал закон о создании в Украине Бюро экономической безопасности, которому передали функции Службы безопасности Украины и налоговой милиции по расследованию экономических преступлений. По закону, кандидатов в конкурсную комиссию по отбору председателя Бюро экономической безопасности представляют союзы, общественные организации и ассоциации. А уже дальше их рассматривают на парламентском комитете, который, по закону, должен быть открытым. В общем Верховная Рада делегирует в конкурсную комиссию трех человек.

Но, как отмечает издание, на заседание парламентского комитета были приглашены только те несколько кандидатов, которых предварительно вызвали сами народные депутаты. В результате из 22 участников парламентарии проголосовали за двоих, рекомендованных Гетманцевым.

"Здесь подавались 22 кандидатуры, я, например, не знаю ... у меня своего предложения нет, но я хотел бы всех послушать, потому что если я буду за кого-то голосовать, я хочу знать, кто достоин", - сказал член парламентского комитета Олег Марусяк.

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"Слідство.Інфо" пообщалось с одним из кандитатов в комиссию по отбору председателя Бюро. Мужчина рассказал, что хотел попасть на заседание парламентского комитета, чтобы выступить перед депутатами, но ему отказали.

"Однажды Татьяна Владимировна (сотрудница комитета. - Ред.) ответила, что уточнит о возможности кандидата присутствовать на заседании, но в следующий раз заверила, что присутствие кандидатов невозможно, по причине якобы наличия решения депутатов, что рассмотрение будет осуществлено без участия кандидатов", - пояснил собеседник.

По словам Гетманцева, вызов кандидатов на заседание по предварительной заявке нардепов ввели, потому что боялись, что на конкурс может подать кандидатуры избыточное количество кандидатов.

В то же время, по словам Гетманцева, на конкурс подали заявки только 22 кандидатуры. Комитет принимал документы кандидатов только 5 дней, до 23 апреля. И уже 28 апреля нардепы провели заседание комитета, где определили предварительных победителей.

Первый кандидат на должность члена конкурсной комиссии, которого согласовали депутаты, - аудитор Людмила Рубаненко. Рубаненко является директором компании "Аудиторская фирма "Харьков" и вице-президентом Союза аудиторов Украины.

За адвоката Галину Шевченко нардепы проголосовали "вслепую" - кандидат не присутствовала на заседании. На вопрос, почему ее не пригласили, Гетманцев сказал, что ему "было достаточно тех документов, которые она подала". Об адвокате Галине Шевченко известно немного: женщина закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение", а последним местом ее работы была должность юрисконсульта в Государственной компании "Укрспецэкспорт".

Далее эти две кандидатуры, которые рекомендовал профильный комитет, должно поддержать уже парламентское большинство. Напомним, что кандидатов в конкурсную комиссию по отбору председателя Бюро экономической безопасности выбирает Верховная Рада, Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны.