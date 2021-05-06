В вопросе "Северного потока - 2" Украина и США едины, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает единство позиций Украины и США по вопросу строительства газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео Украина 24

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы обсудили вопрос "Северного потока - 2" - для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами", - подчеркнул Зеленский.

Глава Украинского государства выразил благодарность США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" губителен для Украины, - Блинкен