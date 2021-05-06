РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13957 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины Газовая война
1 022 5
Зеленский (16498) США (23157) Северный поток (1428) Блинкен (745)

В вопросе "Северного потока - 2" Украина и США едины, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает единство позиций Украины и США по вопросу строительства газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Видео Украина 24

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы обсудили вопрос "Северного потока - 2" - для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами", - подчеркнул Зеленский.

Глава Украинского государства выразил благодарность США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" губителен для Украины, - Блинкен

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За Украину и так понятно. А вот с кем един потерпевший вiслюк - вопрос более интересный и, по большей части, риторический.
показать весь комментарий
06.05.2021 12:52 Ответить
Представляю,как бубочка после истерики себя в ручках держал...кокс сто пудов)))
показать весь комментарий
06.05.2021 12:52 Ответить
редкий у нас гнус... - жалко времени и топлива потраченого
показать весь комментарий
06.05.2021 12:53 Ответить
а теперь вы себе представляете Байдена и щенка криворогатого 3й класс 2я четверть? ....триллер какой то...
показать весь комментарий
06.05.2021 12:58 Ответить
А в вопросе покупки ЗЕлюпой электроэнергии на Роисе?
показать весь комментарий
06.05.2021 14:48 Ответить
 
 