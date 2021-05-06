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Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодняшняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном была содержательной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча содержательная. Мы считаем, что это будет год фундаментальный для отношений с США, именно в этот год, фундаментальный для украинцев, в год 30-летия независимости", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что в текущем году состоится саммит "Крымской платформы" - первой площадки по деоккупации Крыма.

"Я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот год США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - добавил президент.

Он также уточнил, что американская делегация очень хорошо ознакомлена с ситуацией в Украине, особенно с ситуацией на Донбассе.

"Прекрасно ориентируются в том, что у нас просходит...Иногда, это даже минус", - пошутил Зеленский.

Читайте также: В вопросе "Северного потока - 2" Украина и США едины, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 6260
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06.05.2021 12:58
+15
А ты слышал, как он говорит без бумажки? Не может внятно закончить ни одного предложения.
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06.05.2021 12:59
+8
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 2858
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06.05.2021 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Неужели потерпевший вiслюк таки разобрался с какой стороны кнут, а с какой морковка?..
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06.05.2021 12:54 Ответить
вислюку оманчському содержательно забили гвоздей в дупу))
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06.05.2021 13:13 Ответить
Подозреваю, что это для вiслюка дело привычное.
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06.05.2021 13:15 Ответить
вставили морковку и дали кнутом по жопе
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06.05.2021 16:32 Ответить
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 6260
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06.05.2021 12:58 Ответить
Цікаво. Виявляється ЗЕ ніхто, але на цьому форумі до нього ставляться як до президента України. Та щей такі великі ресурси витрачають на чорний піар проти нього. А не дешевше його взагалі не помічати? )))
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06.05.2021 13:42 Ответить
Проще, но тогда ублюдок разумков кловану 55% рейтинга намалюет, и будет вова с охметовым на пару поживляться за счёт лохов втрихари ...
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06.05.2021 15:02 Ответить


Лесь Подерев'янський Бот@Bot_Les 1 ч

Павлік Морозов. Епічна трагедія :
Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка.
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06.05.2021 13:21 Ответить
На спільному брифінгу Зе зачитав текст з бомажки
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06.05.2021 12:57 Ответить
А ты слышал, как он говорит без бумажки? Не может внятно закончить ни одного предложения.
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06.05.2021 12:59 Ответить
А вроде бы артист, мастер разговорного жанра. Привык только с телетекста все читать.
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06.05.2021 14:00 Ответить
Не обижайте артистов. потерпевший вiслюк не артист и никакой не мастер. КВН - это фестиваль дилетанщины. потерпевший вiслюк - яркий пример сумевшего пропетлять дилетанта.
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06.05.2021 14:09 Ответить
Справедливости ради, замечу, что чуть ранее в США был Джордж Буш... младший... 2 срока...
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06.05.2021 14:06 Ответить
Мы не США и не можем себе такого позволить.
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06.05.2021 14:10 Ответить
Спору нет.. увы...
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06.05.2021 14:14 Ответить
Ты перс-конференцию смотришь? Сейчас идёт в прямом эфире.
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06.05.2021 12:59 Ответить
саме так, я й про цю бомажку і сказав.
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06.05.2021 13:35 Ответить
Видать таки не смотрел. Не говорил он по бумажке. Зеленський про переговори з Блінкеном: Зустріч змістовна. Це буде фундаментальний рік для відносин зі США - Цензор.НЕТ 1162
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06.05.2021 14:17 Ответить
характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. Зебіл Омерзительный не захотів помітити блокнот в руках клована
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06.05.2021 18:13 Ответить
Фундаментальний дебіл.
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06.05.2021 12:58 Ответить
Позорище! Виявляється, досі в офісі прЗЕдента існує автоматичний переклад з української на касапську. А переклад на англійську - неякісний. До того неякісний, що іноземні журики змушені користуватися каспським перекладом! Це виявилось щойно під час спільного брифінгу.
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06.05.2021 12:58 Ответить
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 2858
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06.05.2021 12:59 Ответить
Шо решили по тёте Бене !?
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06.05.2021 12:59 Ответить
Ни о чём серьёзном они не говорили. Очевидно серьёзный разговор будет позже.
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06.05.2021 12:59 Ответить
серьезный разговор будет со старшими, пока малыш будет играться с роялем и запиливать очередной видосик для своего лохтората...
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06.05.2021 13:05 Ответить
Ти,зелена мавпо,швидко це просреш.Брехнею легко світ перейти,повертатись хрєново,а тебе вже всі побачили.
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06.05.2021 12:59 Ответить
В мене нехватило нервів дивитися спітчі цього зеленого недоумка. Кого ви вибрали ублюдки????!!!!
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06.05.2021 13:00 Ответить
а шо так мало коментов ? да не любят на цензоре клоуна
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06.05.2021 13:02 Ответить
уши надрали недоумку
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 598
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06.05.2021 13:02 Ответить
Молодец Зеленский! Глаголом жжёт сою....
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06.05.2021 13:08 Ответить
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США - Цензор.НЕТ 7248
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06.05.2021 13:10 Ответить
тИ ІДІОТ, кого воно жжжжже????????? Воно двух слів сам не може скласти, воно жжже,!!!!!!!! Обісралося в Польщі, а тут єрмачок рядом сидить і в коліно штовхає!!!!!!!!!Що ти верзеш зелень погана????!!!!!!!
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06.05.2021 14:33 Ответить
Ти хоч підтерся після зустрічі?
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06.05.2021 13:09 Ответить
будет.-Больше буратине сказать нечего. Может получить, - Зеленский/ могут экономить, - Зеленский/ должны, - Зеленский/ дает надежду, - Зеленский/ будет, - Зеленский/ создаем, - Зеленский/ обнародует, - Зеленский/ нужна , - Зеленский/ Надеюсь, Зеленский / Прибудет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите, - Зеленский/ Зеленский обещает/ будет продвигаться - Зеленский/ хочет обновить, - Зеленский/ Народу не нужно кукареканье. Народу нужен ре-зуль-тат.
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06.05.2021 13:09 Ответить
- Ландан ін зе кепітал оф зе грейт брітан, - наголосив препіЗЕдент у своїй промові до держсекретаря США Блінкіна.
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06.05.2021 13:17 Ответить
Зегнида брехливый, сбрешет недорого ...
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06.05.2021 15:00 Ответить
 
 