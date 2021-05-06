Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодняшняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном была содержательной.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Встреча содержательная. Мы считаем, что это будет год фундаментальный для отношений с США, именно в этот год, фундаментальный для украинцев, в год 30-летия независимости", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что в текущем году состоится саммит "Крымской платформы" - первой площадки по деоккупации Крыма.
"Я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот год США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - добавил президент.
Он также уточнил, что американская делегация очень хорошо ознакомлена с ситуацией в Украине, особенно с ситуацией на Донбассе.
"Прекрасно ориентируются в том, что у нас просходит...Иногда, это даже минус", - пошутил Зеленский.
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Лесь Подерев'янський Бот@Bot_Les 1 ч
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Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка.