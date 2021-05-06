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армия РФ (15331) Зеленский (16498) Россия (91205) Блинкен (745)

На оккупированных территориях и вдоль границ Украины находятся 75 тыс. российских военных, их количество уменьшается медленно, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает крайне медленное уменьшение российского военного контингента вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и в связи с этим сохраняющуюся угрозу военной эскалации со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этмо президент заявил на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

"Мы видим пока что, несмотря на то, что было увеличение как контингента, так и техники во временно оккупированном Крыму и на временно оккупированных частях Донбасса… а также было увеличение военных и техники вдоль линии границы между Россией и Украиной – из этого всего мы видим пока что 75 тысяч людей и техники, которых мы видим на сегодня", - сказал Зеленский.

По словам президента, украинская разведка сообщила, что только 3,5 тысячи военных начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым.

"Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть", - добавил Зеленский.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Зазирни ***** вглаз і вони зникнуть.
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06.05.2021 13:20 Ответить
в очко
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06.05.2021 13:22 Ответить
как может очко в очко смотреть ?
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06.05.2021 13:33 Ответить
тебе видней, но если что, спроси у шлимаЗЕла
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06.05.2021 13:35 Ответить
Шо ''Байрактарів'' нема , шоб колічєство рогато-копитних на кордоні зменшить бистро? Вова шо дурачьок , чилішолі?
Ах да... Вова ж дурачьок.
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06.05.2021 13:33 Ответить
воно геть дурне На окупованих територіях і вздовж кордонів України перебувають 75 тис. російських військових, їхня кількість зменшується повільно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4713 зебильё вы кого выбрали оно 3 х слов связать не может На окупованих територіях і вздовж кордонів України перебувають 75 тис. російських військових, їхня кількість зменшується повільно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 455
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06.05.2021 13:51 Ответить
Деж ми їх ховати будемо?
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06.05.2021 13:56 Ответить
Вовик, а шо Вован тебе отвод войск пообещал? В Сибири уже знают, что в сентябре наступление начнется. Мне когда это сказали, я видео толковое выложила-Як нам повернути наш Крим без бою. Та воно тебе надо?? я тебе до выборов эту идею посылала Как вернуть Крым, а ты носик в инстаграмме прикладывал. и писал -Я клоун, я клоун. Кто бы сомневался
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06.05.2021 16:50 Ответить
путин настроен оккупировать юг Украины... Азов будет рос... ***** ждет момента...
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17.05.2021 22:40 Ответить
 
 