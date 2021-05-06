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В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдается масштабный пожар. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Пожар возник на третьем этаже. По состоянию на сейчас огнем охвачен третий этаж и крыша.

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К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны.

В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 01
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 02
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 03
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 04
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 05
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 06
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 07
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 08
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 09
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС 10
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Топ комментарии
+9
Встреча с Порохом была ДО встречи с Зелей. Это - единственный факт, имеющий значение.
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06.05.2021 15:05
+7
Вася, хряпни боярки, и иди спать.
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06.05.2021 16:36
+3
То что на этой встрече были главы остальных фракций - это ни о чём.
Важно что Порошенко сказал и сделал:
https://censor.net/ru/news/3263790/poroshenko_o_vstreche_blinkena_s_glavami_fraktsiyi_vr_amerikanskaya_storona_podnyala_vopros_dovedeniya
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06.05.2021 16:36
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Это шутка ? 🙄
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06.05.2021 14:34 Ответить
Или "плановые ученья" ? 😂
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06.05.2021 14:35 Ответить
А когда то там были городские бани с 25 метровым бассейном...
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06.05.2021 14:52 Ответить
Koму-то сильно не понравился тот факт что Блинкен встретился сначала с Порохом.
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06.05.2021 14:35 Ответить
Скорее всего да
Это проделки Пороха!
Всё знают что Винница его логово....😂
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06.05.2021 14:40 Ответить
у тебя тяжело с причинно-следственными связями У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1620
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06.05.2021 14:49 Ответить
Рукописи не горят! (с)
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06.05.2021 15:19 Ответить
Встречу Блинкена с главами фракций ВР пЕСики уже пекрутили на
встречу Блинкера с Порошенко
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06.05.2021 15:00 Ответить
Встреча с Порохом была ДО встречи с Зелей. Это - единственный факт, имеющий значение.
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06.05.2021 15:05 Ответить
Значение для кого, для секты "Святого Пети"?
Так вам фиолетово должно быть с кем он встречается, вы же веруете!
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06.05.2021 15:23 Ответить
Вася, хряпни боярки, и иди спать.
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06.05.2021 16:36 Ответить
Свої уподобання тримай при собі.
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06.05.2021 16:41 Ответить
План Блинкена на 6 мая в Украине:09:20 - встреча с депутатами Верховной Рады;09:40 - с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой;10:10 - вместе с Кулебой госсекретарь США встретится с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Они возложат цветы к мемориалу памяти о погибших в войне на Донбассе;10:20 - Блинкен с Епифанием посетят Михайловский Златоверхий монастырь;10:45 - глава Госдепа США встретится с президентом Владимиром Зеленским;11:55 - украинский лидер и американский госсекретарь проведут совместную пресс-конференцию;
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06.05.2021 15:29 Ответить
только та встреча что шоколадные лепят фото была 6 лет назад
https://photo.unian.info/photo/615744-petro-poroshenko-ta-entoni-blinken

Відбувся робочий сніданок, на якому були присутні Державний секретар США Ентоні Блінкен, заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та голови депутатських фракцій. Це була перша зустріч у насиченій програмі візиту Держсекретаря в Україну.Під час заходу обговорено питання стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, національної безпеки, протидії російській агресії. Також сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо було піднято питання про виконання Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо призначення голови правління НАК "Нафтогаз".
никакой встречи Блинкера с Порошенко не было !!!
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06.05.2021 15:43 Ответить
То что на этой встрече были главы остальных фракций - это ни о чём.
Важно что Порошенко сказал и сделал:
https://censor.net/ru/news/3263790/poroshenko_o_vstreche_blinkena_s_glavami_fraktsiyi_vr_amerikanskaya_storona_podnyala_vopros_dovedeniya
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06.05.2021 16:36 Ответить
то что он сказал говорят и другие, только нужно было делать когда был президентом
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06.05.2021 17:38 Ответить
Порошенко сделал в несколько раз больше чем это было физически возможно, в условиях полного саботажа со стороны олигархата и иностранной агентуры.
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06.05.2021 17:54 Ответить
согласен что олигарх Порошенко саботировал работу президентом
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06.05.2021 17:59 Ответить
"никакой встречи Блинкера с Порошенко не было !!!" - "Блинкера"? точно не было У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4355
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06.05.2021 17:30 Ответить
В смысле в помещении где находился Блинкен был Петя?
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06.05.2021 15:21 Ответить
я как-то иначе представлял "офисный центр"
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06.05.2021 14:44 Ответить
Есть офис - нету офиса У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9050
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06.05.2021 14:45 Ответить
гнойсман следы заметает?
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06.05.2021 16:53 Ответить
 
 