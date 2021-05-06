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В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдается масштабный пожар. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Пожар возник на третьем этаже. По состоянию на сейчас огнем охвачен третий этаж и крыша.
К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны.
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показать весь комментарий06.05.2021 16:36
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Это проделки Пороха!
Всё знают что Винница его логово....😂
встречу Блинкера с Порошенко
Так вам фиолетово должно быть с кем он встречается, вы же веруете!
https://photo.unian.info/photo/615744-petro-poroshenko-ta-entoni-blinken
Відбувся робочий сніданок, на якому були присутні Державний секретар США Ентоні Блінкен, заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та голови депутатських фракцій. Це була перша зустріч у насиченій програмі візиту Держсекретаря в Україну.Під час заходу обговорено питання стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, національної безпеки, протидії російській агресії. Також сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо було піднято питання про виконання Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо призначення голови правління НАК "Нафтогаз".
никакой встречи Блинкера с Порошенко не было !!!
Важно что Порошенко сказал и сделал:
https://censor.net/ru/news/3263790/poroshenko_o_vstreche_blinkena_s_glavami_fraktsiyi_vr_amerikanskaya_storona_podnyala_vopros_dovedeniya