"Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты. ВИДЕО

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военнослужащих с Днем пехоты.

"Этот торжественный день - очередная возможность отдать дань уважения мужеству и героизму военнослужащих механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений", -говорится в поздравлении Наева, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вы являетесь основой Вооруженных сил Украины и гордостью украинского войска. Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, Вы уверенно и решительно ежедневно выполняете сложные боевые задачи, демонстрируя свою устойчивость, несгибаемый дух, отвагу и самопожертвование", - отмечает Наев.

"Мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны. Вечная им память и слава!", - добавил он.

"По случаю профессионального праздника выражаю каждому из Вас благодарность за самоотверженное служение Родине, за выдержку, постоянную боеготовность и верность военной присяге. От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, согласия и несокрушимой силы духа!", - подытожил Наев.

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