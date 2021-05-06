"Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военнослужащих с Днем пехоты.
"Этот торжественный день - очередная возможность отдать дань уважения мужеству и героизму военнослужащих механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений", -говорится в поздравлении Наева, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы являетесь основой Вооруженных сил Украины и гордостью украинского войска. Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, Вы уверенно и решительно ежедневно выполняете сложные боевые задачи, демонстрируя свою устойчивость, несгибаемый дух, отвагу и самопожертвование", - отмечает Наев.
"Мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны. Вечная им память и слава!", - добавил он.
"По случаю профессионального праздника выражаю каждому из Вас благодарность за самоотверженное служение Родине, за выдержку, постоянную боеготовность и верность военной присяге. От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, согласия и несокрушимой силы духа!", - подытожил Наев.
Пожалуйста, подождите...
ГЕПОЯМ СЛАВА !!!
....