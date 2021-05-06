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поздравление (1029) военнослужащие (5634) Наев (334)

"Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военнослужащих с Днем пехоты.

"Этот торжественный день - очередная возможность отдать дань уважения мужеству и героизму военнослужащих механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений", -говорится в поздравлении Наева, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы являетесь основой Вооруженных сил Украины и гордостью украинского войска. Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, Вы уверенно и решительно ежедневно выполняете сложные боевые задачи, демонстрируя свою устойчивость, несгибаемый дух, отвагу и самопожертвование", - отмечает Наев.

"Мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны. Вечная им память и слава!", - добавил он.

"По случаю профессионального праздника выражаю каждому из Вас благодарность за самоотверженное служение Родине, за выдержку, постоянную боеготовность и верность военной присяге. От имени личного состава Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, согласия и несокрушимой силы духа!", - подытожил Наев.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Зі святом! "Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты - Цензор.НЕТ 3481
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06.05.2021 15:05
+18
ОМБери - звірюки. Кацаподави.
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06.05.2021 15:01
+18
Дзякуй Вам хлопцi! Слава Украiне i Жыве Беларусь!!!
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06.05.2021 15:18
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ОМБери - звірюки. Кацаподави.
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06.05.2021 15:01 Ответить
Найкращим привітанням на день піхоти має стати прийняття на озброєння та початок масового випуску важких БМПВ-64.
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06.05.2021 19:30 Ответить
Зі святом! "Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты - Цензор.НЕТ 3481
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06.05.2021 15:05 Ответить
Дзякуй Вам хлопцi! Слава Украiне i Жыве Беларусь!!!
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06.05.2021 15:18 Ответить
Героям Слава!!! Смерть ворогам!
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06.05.2021 15:24 Ответить
"Загартовані в запеклих боях з російським агресором, ви є гордістю українського війська", - привітання Наєва з Днем піхоти - Цензор.НЕТ 8866

ГЕПОЯМ СЛАВА !!!
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06.05.2021 15:24 Ответить
Ми горді за вас, наші любі захисники, щасти вам у боротьбі за нашу незалежність! З святом вас!!!
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06.05.2021 15:36 Ответить
Слава нащадкам нескорених!...Слава Украини!
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06.05.2021 15:42 Ответить
Героям Слава!
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06.05.2021 17:41 Ответить
Сейчас вся наша Армия- одна большая пехотная армада, независимо от рода войск! А посему - УСІХ ВОЯКІВ ЗІ СВЯТОМ!!! ДЯКУЄМО ЗА НАШ СПОКІЙ!!! БУДЬТЕ ЖИВІ!!!
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06.05.2021 16:30 Ответить
"Загартовані в запеклих боях з російським агресором, ви є гордістю українського війська", - привітання Наєва з Днем піхоти - Цензор.НЕТ 3144

....
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06.05.2021 16:35 Ответить
благослови вас Господь наші Захисники України!
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06.05.2021 17:43 Ответить
Поздравляю!!!)
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06.05.2021 19:25 Ответить
Зі святом, вас, наші захисники! "Загартовані в запеклих боях з російським агресором, ви є гордістю українського війська", - привітання Наєва з Днем піхоти - Цензор.НЕТ 4835
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06.05.2021 21:07 Ответить
 
 