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Винница (702) пожар (5558)

Масштабный пожар в офисном центре в Виннице: спасатели обнаружили тело погибшего. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Масштабный пожар в офисном центре в Виннице локализован, спасатели обнаружили одного погибшего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на пресс-службы ГСЧС.

Сообщение о пожаре в офисных помещениях на ул. Бевза, 34 в областном центре поступило в 12:34. По повышенному номеру вызова к месту чрезвычайного происшествия были направлены дежурные караулы всех государственных пожарно-спасательных частей Винницы.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенные под одной крышей помещения "Укргазбанка" и кафе.

По состоянию на 14:11 пожар был локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

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К борьбе с огнем от ГСЧС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.
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