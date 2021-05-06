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Белорусские власти провели "театрализованную реконструкцию" на месте сожженной нацистами деревни Шуневка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
В Витебской области 6 мая на месте сожженной во время нацистской оккупации деревни Шуневка власти устроили "театрализованную историческую реконструкцию" под названием "Помните, люди".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету, представление было организовано для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.
На видео, которым поделился очевидец Аляксандр Цвірка на своей странице в фейсбуке, заметно, как под звуки выстрелов и крики люди в военной форме Третьего рейха ведут женщин к мемориалу. После чего к ним из укрытия выходят другие участники представления в красных костюмах (видимо, они символизируют огонь) с красными лентами в обеих руках и начинают бегать вокруг женщин.
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+31 Рома Маестро
показать весь комментарий06.05.2021 16:52
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+20 olele
показать весь комментарий06.05.2021 17:09
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Пра гэта Свабодзе паведаміў муж Паліны Андрэй Шарэнда, які называе такія дзеяньні адміністрацыі СІЗА катаваньнямі.
Паводле яго, Паліна Шарэнда-Панасюк праз адваката перадала, што ў Берасьцейскім СІЗА на яе псыхалягічна і фізычна ціснуць:
«Зь яе мінулага адбываньня арышту ў карцары прайшло каля 10 дзён. Адвакат паведаміў, што цяпер ёй, магчыма, далі нават ня 10 дзён карцару, а ўдвая больш, - кажа Андрэй Шарэнда. - Колькі часу яна там будзе, невядома. Могуць наступныя 10 дзён троху адтэрмінаваць, а можа, адразу 20 будзе сядзець». - https://svabod1.azureedge.net/a/31239184.html
а тут сябрушки дали гари.
Погибли почти все жители села.
Но погибли не только несчастные жители. В оцепленную войсками НКВД деревню загоняли всех, кто случайно оказывался на дороге. Даже детей. Эта операция была больше похожа на карательную акцию.
Вспоминают выжившие свидетели:
- Эти энкавэдисты задерживали всех, кто шел или в костел, или в магазин. Вот тут бабушка на конце деревни жила. И задержали парня, который шел к ней. Погиб. Шел, нес бабушки лучину. Ведь не было же ни керосина, ничего в войну. Задержали, как шел, днем! И сгорел тоже.
- То же самое, что и Хатынь.
Сейчас о страшной трагедии напоминают два памятных знака, установленные посередине поля недалеко от литовской границы. Один - на белорусском языке, второй - на польском
Сколько еще таких деревень по б.ссср.......
В г. Лихославле Тверской области проведут парад малышковых войск.
Как указано на сайте администрации, в параде примут участие больше ста воспитанников детских садов вместе с педагогами. Дети - или «маленькие патриоты», как их называет сайт администрации - будут представлять разные рода войск. На параде также будет боевая техника, созданная «мастеровыми руками сотрудников учреждений и родителей», и колонна «Бессмертного полка».
А в Мурманске, поди, будет парад оленей, чьи деды тоже воевали, "Рогатый полк"
https://shapito.d3.ru/v-tverskoi-oblasti-na-9-maia-proidet-parad-malyshkovykh-voisk-iz-vospitannikov-detskikh-sadov-2148217/?sorting=rating
два краснопузых фюрера, убийцы ЛУ и ПУ