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Визит Блинкена приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы со стороны РФ, – Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы со стороны России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, это приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы, это не будет полная деэскалация. Больше того, хочу отметить, что все мы помним день на позапрошлой неделе, когда Россия торжественно объявила, что "учения завершились, начинаем отвод войск, которые мы выдвинули на учения". Мы очень внимательно следим за этим отводом, и наши американские партнеры очень внимательно за ним следят", - сказал Кулеба.

Он отметил, что данный отвод российских сил является "показушным".

"Вся эта армада, которая была сосредоточена в оккупированном Крыму, на Донбассе, вдоль границы Украины с РФ микроскопически уменьшается абсолютно не теми темпами, чтобы мы расслаблялись и могли говорить о деэскалации этой ситуации", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины, - Кулеба

Кулеба добавил, что сам визит Госсекретаря США является политическим сигналом и средством сдерживания России.

Автор: Володимир Янченко
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Ну шо потанцуем спустя........
John Wick | Gangsta's Paradisehttps://youtu.be/rlEYOcqiyLA Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7562

Чуваки пока не уработать, минимум,получим Марсианские детские истории,как было хорошо жить на Земле Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4324
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07.05.2021 00:03 Ответить
Імперські амбіціі РФіі щодо України зникнуть лише разом з РФією !!!)))
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07.05.2021 00:03 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!))
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07.05.2021 00:05 Ответить
Немного итоговой аналитики этого визита .. Візит Блінкена призведе до певної деескалації, але не до зняття загрози з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2153

"Стоит отметить, что США выстраивает свою "пятую колонну" в ЕС в лице Польши и Прибалтики, что естественно раздражает реальный ЕС - Францию и Германию.
Виден четкий раскол между коалицией США+Британия против ЕС (Германия+Франция). Пешками выступают Украина и Прибалтика, троянским конем - Польша.
В глобальном финансовом измерении идет просто борьба двух проектов - Рокфеллеров против Ротшильдов. Одни видят глобальную Европу от Лиссабона до Сахалина, а вторые играют на Балто-Черноморскую санитарную дугу.
Но и в этом противостоянии роль Украины незавидна... Имперские устремления Польши ничем не лучше аналогичных устремлений РФ и Турции, Румынии и Венгрии. Но при этом Польшу США таки рассматривает колонией, которую будут защищать, а нас - территорией."(с)
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07.05.2021 00:05 Ответить
Дурачек, свою аналитику засунь в гебешные трусы! Аналитика тут только одна, роССийская империя видит колониями все соседние страны а США и Европа, где Украина в центре, пытаются этому противостоять! Я понимаю что лапти и кокошники на голове тебе роднее но это в Украине уже не когда не сработает, минталитет абсолютно разный! Осталось пройти путь Прибалтики до конца, отказаться на 100% от мокшанины, и вступать в европейские институции!!! А что там за "паребриком" всем насрать, абы к нам не лезли тварыны🤬
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07.05.2021 09:26 Ответить
Слышь ты упырь *** обосцанный аналитиГ- ты с кем говоришь чучело ты косорылое !!!

я Украинец !!! и что там у параши мне насрать - но ситуация складывается именно так и мне жаль что у тебя нет мозгов сложить этот пазл..
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07.05.2021 13:00 Ответить
 
 