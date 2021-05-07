Визит Блинкена приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы со стороны РФ, – Кулеба. ВИДЕО

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы со стороны России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, это приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы, это не будет полная деэскалация. Больше того, хочу отметить, что все мы помним день на позапрошлой неделе, когда Россия торжественно объявила, что "учения завершились, начинаем отвод войск, которые мы выдвинули на учения". Мы очень внимательно следим за этим отводом, и наши американские партнеры очень внимательно за ним следят", - сказал Кулеба.

Он отметил, что данный отвод российских сил является "показушным".

"Вся эта армада, которая была сосредоточена в оккупированном Крыму, на Донбассе, вдоль границы Украины с РФ микроскопически уменьшается абсолютно не теми темпами, чтобы мы расслаблялись и могли говорить о деэскалации этой ситуации", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины, - Кулеба

Кулеба добавил, что сам визит Госсекретаря США является политическим сигналом и средством сдерживания России.