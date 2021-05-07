Визит Блинкена приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы со стороны РФ, – Кулеба. ВИДЕО
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Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы со стороны России.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, это приведет к определенной деэскалации, но не к снятию угрозы, это не будет полная деэскалация. Больше того, хочу отметить, что все мы помним день на позапрошлой неделе, когда Россия торжественно объявила, что "учения завершились, начинаем отвод войск, которые мы выдвинули на учения". Мы очень внимательно следим за этим отводом, и наши американские партнеры очень внимательно за ним следят", - сказал Кулеба.
Он отметил, что данный отвод российских сил является "показушным".
"Вся эта армада, которая была сосредоточена в оккупированном Крыму, на Донбассе, вдоль границы Украины с РФ микроскопически уменьшается абсолютно не теми темпами, чтобы мы расслаблялись и могли говорить о деэскалации этой ситуации", - подчеркнул министр.
Кулеба добавил, что сам визит Госсекретаря США является политическим сигналом и средством сдерживания России.
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Чуваки пока не уработать, минимум,получим Марсианские детские истории,как было хорошо жить на Земле
"Стоит отметить, что США выстраивает свою "пятую колонну" в ЕС в лице Польши и Прибалтики, что естественно раздражает реальный ЕС - Францию и Германию.
Виден четкий раскол между коалицией США+Британия против ЕС (Германия+Франция). Пешками выступают Украина и Прибалтика, троянским конем - Польша.
В глобальном финансовом измерении идет просто борьба двух проектов - Рокфеллеров против Ротшильдов. Одни видят глобальную Европу от Лиссабона до Сахалина, а вторые играют на Балто-Черноморскую санитарную дугу.
Но и в этом противостоянии роль Украины незавидна... Имперские устремления Польши ничем не лучше аналогичных устремлений РФ и Турции, Румынии и Венгрии. Но при этом Польшу США таки рассматривает колонией, которую будут защищать, а нас - территорией."(с)
я Украинец !!! и что там у параши мне насрать - но ситуация складывается именно так и мне жаль что у тебя нет мозгов сложить этот пазл..