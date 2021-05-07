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Украинцы начнут получать вторую дозу вакцины от COVID-19 уже с 9 мая, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Вакцинация украинцев от COVID-19 второй дозой начнется уже 9 мая.

Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, люди, которых вакцинировали препаратом Covishield, начнут получать вторую дозу 19 мая.

"Вакциной CoronaVac начали вакцинацию 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer - начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая", - отметил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав готовит представление по выводу Сумщины из "красной" зоны карантина, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
А первую когда получат??
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07.05.2021 10:09
+3
Ты её уже получил. Называется прививка в смартфоне.
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07.05.2021 10:36
+2
Я в Дию записался сразу, как дали обьяву. Был в очереди 190000. И где моя прививка?
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07.05.2021 10:31
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А первую когда получат??
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07.05.2021 10:09 Ответить
А какая разница ?
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07.05.2021 10:11 Ответить
32 мая Українці почнуть отримувати другу дозу вакцини проти COVID-19 вже із 9 травня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7746
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07.05.2021 10:58 Ответить
за дидов уколят индийской вакциной, которую Индия не поставит, ибо у самой Индии не оч. хорошо дела идут. Или мона уколоть одну, а потом - иную во второй раз? Или Индия испугалась Ляшко и прогнулась, отгрузив еще пол-млн. доз?
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07.05.2021 10:11 Ответить
так колотимуть корейською, вони однакові.
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07.05.2021 11:28 Ответить
И набор масок в придачу.
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07.05.2021 10:24 Ответить
Я в Дию записался сразу, как дали обьяву. Был в очереди 190000. И где моя прививка?
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07.05.2021 10:31 Ответить
Ты её уже получил. Называется прививка в смартфоне.
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07.05.2021 10:36 Ответить
Кто получи, а кто и нет.
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07.05.2021 10:34 Ответить
Мне 74 года...Первую еще не делали,а тут вторая...А как вообще организуется учет?Есть пенсионный фонд,где пожилые люди на учете-делайте...А то человеку за 70, а он должен сам искать-где,как и когда(
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07.05.2021 10:36 Ответить
Вам коммунизм обещали и что?
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07.05.2021 10:54 Ответить
тобі вже повинні були зробити. дзвони своєму лікарю. при чом тут пенсфонд? твій сімейний лікар списки формує, бо ти у нього у картотеці, а не у пенсфонда. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
інфраструктура імунізації населення - пункти щеплення - обираєш своє місто і дзвониш ще їм.
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07.05.2021 11:32 Ответить
Погодите, а первая доза когда будет?
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07.05.2021 11:05 Ответить
Цирк продолжается.. О 10 млн.тестов мы уже слышали, о 10. Млн.доз вакцин мы уже слышали...О начале вакцинации второй дозой вакцин мы тоже уже слышим... ну что,
они продолжают ВРАТЬ, а мы продолжаем слушать ...
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07.05.2021 11:10 Ответить
день па-бедЫ, как он был от нас далек ...
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07.05.2021 11:13 Ответить
просто припадає так, по розрахунку від першої дози. дедьі воєвалі тут не при чом.
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07.05.2021 11:34 Ответить
по какому розрахунку, когда в стране вакцинировали менее 3 % населения ? а если бы только степашка напару со своим единоверцем ширнулись, то тоже по розрахунку ? однак згоден з тим, що взагалі діди тут не до чого і навіщо їх згадали. навіяли слова ?
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07.05.2021 11:49 Ответить
ти не бачиш тему, яку ти сам задав? ти прийшов видать, усе, що тебе мучає?
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07.05.2021 11:53 Ответить
мабуть мовний бар"єр . ніяких тем не задавав , нікуди не ходив і мене наразі, тьху. тьху, тьху, ніщо не мучає. що вас збентежило ?
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07.05.2021 12:11 Ответить
не мовний, а у тебе - когнитивний. ти хочеш сказати, що твій стартовий ляп не несе у собі тему? а те, що ти вилив у наступному коменті, як раз те, що тебе мучає, бо не в тему, тобою ж заданої. чи ти папужкой повторюєш за кимось, бо то ходова тема? а, ти на форум не прийшов, ти приперся, уліз, намалювався?
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07.05.2021 12:19 Ответить
шановний, пригальмуй. вже ляп, вже когнитивний, теми, дисонанси, ходова. маєш розлад ? проблеми у житті, щось сьогодні не склалося ? хто ти, щоб давати оцінки і тлумачити на свій розсуд щось, оцеола чи мр. бин ?! ще цікавіше виглядає тут твоя поява , під чужим проксі зі снобізтичними повчаннями. перепрошую, критичні дні ? та я тут не до чого, навіть якщо і намалювався.
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07.05.2021 12:42 Ответить
а ти вже видно заторможений із розладом: ляпаєш, а потім " я - не я, і хата не моя". ти написав на всю іванівську, знач кожен може оцінити кашу у твоїй макітрі. щоб не тлумачили на свій розсуд, висловлюйся небагатозначно. хоча що ще може означати твій виплюв "день па-бедЫ, как он был от нас далек ..." під статтею із назвою "вакцинація почнеться 9 мая" - лише те, що ти просто прийшов пукнуть, бо у тебе від дати 9 мая пригоріло. НА проксі, аватарку, фотку, нік (одяг, зачаска, наявність, гаджета, машини)- звертають увагу лише совки, бо вони саме через ці елементи навчені формувати у себе думки. на мене тикаєш, а само так само себе ведеш "зі снобізтичними повчаннями. перепрошую, критичні дні".
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07.05.2021 12:54 Ответить
це погано, дуже погано, коли людина не зрозуміла з другого разу, але цілком прийнятне, коли посміховисько, накштал тебе, намагається остаточно корчити з себе дятла. якщо тут безсила медицина , то не уявляю чим можу тобі зарадити , кволий. може приспати ? маю сумніви також до рядженого, що згадує 9 мая (замість травня) і пукає... від щастя. не витрачай сили , достатньо тут ти вже начадів, гер чи товарищ прапорщик веретено.
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07.05.2021 13:39 Ответить
як ти точно про себе, що ти не зрозумів. як раз у твоєму випадку медицина точто безсила. місяць написано як у тебе, бо у тебе ж не від 9 травня підгоріло, а саме від 9 мая.
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07.05.2021 13:51 Ответить
де ти узяв 3%, ще двох не досягли 1,98%
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07.05.2021 12:06 Ответить
Зачем вы это себе колите
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07.05.2021 16:28 Ответить
 
 