Проект "Без цензуры": Паспорта для предателей. Что делать с российскими гражданами на Донбассе?. ВИДЕО

Сегодня в фокусе проекта "Без цензуры" паспорта РФ на оккупированном Донбассе. За последние два года их получили более полумиллиона человек.

Что делать с владельцами российских паспортов в ОРДЛО, которые еще и хотят украинскую пенсию?

Зачем Россия это делает? И как на это реагировать Украине? Почему Киев не должен платить пенсию российским гражданам? И почему эти же граждане упрямо уверены в обратном?

А еще вашему вниманию - разбор свежей пропаганды от Russia Today. Как россияне манипулируют, чтобы только впихнуть ОРДЛО Украине на российских условиях, да еще и с кучей людей с российскими паспортами?

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