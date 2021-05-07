Проект "Без цензуры": Паспорта для предателей. Что делать с российскими гражданами на Донбассе?. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня в фокусе проекта "Без цензуры" паспорта РФ на оккупированном Донбассе. За последние два года их получили более полумиллиона человек.
Что делать с владельцами российских паспортов в ОРДЛО, которые еще и хотят украинскую пенсию?
Зачем Россия это делает? И как на это реагировать Украине? Почему Киев не должен платить пенсию российским гражданам? И почему эти же граждане упрямо уверены в обратном?
А еще вашему вниманию - разбор свежей пропаганды от Russia Today. Как россияне манипулируют, чтобы только впихнуть ОРДЛО Украине на российских условиях, да еще и с кучей людей с российскими паспортами?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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что украинская земля -
ЭТО НЕ ДЛЯ НИХ !
на земле Украины, они не способны мирно жить, выращивать хлеб и детей, а лишь зомбировать, сталкивать лбами, воровать, ненавидеть, разрушать и убивать !
пусть едут туда, где им земля роднее - в кацапию нах, нехер нашу засирать !
Как выплачивают пенсию украинцам, эмигрировавшим за границу
Выплата пенсий за границу осуществляется на основании соответствующих международных договоров и действующего законодательства Украины. Размер пенсии исчисляется по законодательству Украины и не зависит от страны проживания пенсионера.
на рашке пенсия для граждан рашки.
Иностранные граждане и лица без гражданства получают пенсионные выплаты наряду с украинскими гражданами из национальной системы государственного общеобязательного пенсионного страхования. При этом лица должны находиться в нашей стране на законных основаниях (ч. 4 ст. 8 Закона от 09.07.2003 № 1058-IV).
На сегодняшний день Украина заключила международные договоры о пенсионном обеспечении с такими странами:
............
- Российская Федерация;
................
1. кракнути базу російських паспортів Луганди,
2. припинити виплату пенсії (це абсолютно по закону між Україною та Росією ще до 14-го),
3. тих супчиків, які зявляться на КПП, одразу пакувати в табори для обмінного фонду.
у багатьох одразу пропаде бажання мати "курку" в кішені
Естественно, реализация может происходить после деоккупации.
На тот момент у украинского МВД будет база "новых граждан" России - наша разведка добудет, в России все базы продаются за 100-500 $, как это делают Беллингкэт и фонд Навального.
Всё, разговор короткий: вы получали паспорт РФ - получал. Вы теряете украинское гражданство (такой закон есть). Собираются данные группами, президент подписывает регулярно, допустим, раз в две недели указы, и для ваты - два пути: или чемодан, вокзал - на новую родину, или ВНЖ в Украине со всеми вытекающими обстоятельствами - ограничения по трудоустройству и невозможность участия в выборном процессе.
Всё, проблема решена.
Проблема решается быстрее всего, с помощью ржавых барж....
Но, в 21 веке не позволят нам в таком духе решить вопрос.
Поэтому тот вариант, что я описал, будет лучшим из всех возможных.
Про колючую проволоку поддерживаю, но это может вызвать психоз у рашки, и она сделает какой-то дурной шаг, например, с признанием ДНР - а это отодвинет тогда деоккупацию на очень длительный срок. Пока вата туда-сюда ездит за пенсиями - это позитивно влияет на имидж Украины в ЕС, мол, мы хотим, мы всё делаем, чтобы их обратно интегрировать, а рашка - якорем висит. Если сделать из них "сектор Газа", то рашка сразу перехватит дипломатическую инициативу и будет вопеть, чтобы санкции сняли, т.к. Украина не хочет заниматься вопросом.
Якщо в книжці з двоголовою куркою відсутні відмітки митників чи прикордонників про проходження через держ. кордон, то депордація "к радньім бєрьозкам" з забороною в'їзду на 3, 5, 10 років або пожиттєво як осіб, що не легально перетнули кордон України.
так всех паспортоносцев эрэфии туда, ведь тоже - ШАХТЕРСКИЙ КРАЙ!
"2) Те кто получил должны от него отказаться, или автоматически утратить украинское."
Нельзя давать задний ход - получили, оставайтесь с ним. Всё.
Иначе они поотказываются и будут делать вид, что ничего не произошло. И вперёд - давать голоса ватным партиям на выборах.
Получили российское - потеряли украинское. Всё, на госслужбу нельзя, на выборы нельзя.
Если вдруг тебе нравиться гражданство другой страны - предоставь наличие средств для проживания.
В случаи ФАЛЬСИФИКАЦИЙ со стороны такого гражданина сделать уголовную статью - 5 лет. БЕЗ удо. вот и все.
Все должны автоматически потерять гражданство Украины. Если случится чудо и Украина вернет контроль над этими территориями, желающие будут проходить процедуру получения украинского гражданства, но не формальную со сдачей фейковых экзаменов, а на детекторе лжи с выяснением их истинного отношения к происходившим событиям, майдану, референдумам, "путинприди", агрессией. И кто в душе был на "той стороне" должны получить дулю.
Целью, к которой должны стремиться, трудиться и добиваться, прилежной учебой, трудом, защитой и сдачей экзаменов.
По этому в Украине необходимо создать Институт НЕ гражданства, на подобии того, как сделано в Прибалтике.
Украина признает только ОДНО гражданство. При получении ДРУГОГО гражданства, гражданство Украины считается утраченым с момента приобретения ДРУГОГО гражданства.
Естественно для ДРУГИХ граждан, желающим проживать в нашей стране должны предявляться требования. А именно наличие средств для пребывания в Украине. Тоесть или ты в Украине работаешь или имеешь средства (которые регулярно используются) для того чтоб не работать. Нима грошей - езжай додому (ведь сам выбрал другой дом). В случае с гражданами донбаса просто не выйдет. 2 пенсии это "тЭма".
И им, по сути, ничего за это не будет. Чуть что скажут - нас заставили и т.д.
После деокупации всех кто НЕ откажеться от росийского гражданства - лишать украинского гражданства. Отменить льготы. За НЕуплату любых долгов УКРАИНСКИМ предприятиям карать жестко. Кто не имеет средств или пенсии "добро пожаловать в родную гОвань" - на границе с ********* передать ИХ граждан (они своих не бросают ага).
Но почему Украине НЕ примет закон о ЕДИНОМ гражданстве? Ведь каждый должен сделать свой выбор (те кто имеет 2 и больше) ИЛИ ты гражданин Украины, или нет. Они вольные люди.
А перед этим нужно провести обызательную перепись населения Украины с указанием места жительства, места работы, где были заплачены налоги.., отдельно графа - гражданства.., одно или больше..
Кто не фигурирует в переписи - тот не гражданин Украины,
кто без нового паспорта - отсеются.
Голосовать только по новым паспортам..
Кто из ДыРы или Лугандона - справку от местных властей, что не голосовал за днр и лнр, .. иначе пособник оккупантов автоматически ..
Донбас був приреченний стати місцем бойових дій йще в 2010 році , коли радів , що посадив на Банкову гвалівника й двічи гопоту . Коли радів , що на той раз (в 2010 році) масові фальсіфікації усі проговтнули .
ЯК ЩО ВІДМОВИВСЯ ВІД ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ, ВІДМОВИВСЯ ВІД ПЕНСІЇ, А
КАЦАПСЬКИЙ ПАСПОРТ АВТОМАТИЧНО ОЗНАЧАЄ ВИХОД З ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНИ. Це треба зробити автоматичним чином
Всі з кацапськими паспортами на Донбасі - депортація на Расєю.
1. Вариант хард. Всех новоиспеченных росссиян депортировать на историческую родину с запретом въезда на 25 лет за незаконное пересечение границы.
2. Вариант лайт. Всех на полиграф, заблудшим овцам вернуть паспорта и под надзор СБУ, ватников и любителей русскава мира - см. п.1.
ПО
Р
ТА
ЦИ
Я
Буряти, осетини, кадировці, тувинці і інщі їхтамнєти нв українські зони без відкладань.
Цинічно, але це правда.
Есть правда третий вариант - совершить танковый бросок на паРашку, взять Москву и совершить парад Победы на Красной площади. Но это из области фантастики!
Потому, если по уму, то не обращать внимания. Не признавать и крапка