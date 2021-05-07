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Новости Видео Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Проект "Без цензуры": Паспорта для предателей. Что делать с российскими гражданами на Донбассе?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в фокусе проекта "Без цензуры" паспорта РФ на оккупированном Донбассе. За последние два года их получили более полумиллиона человек.

Что делать с владельцами российских паспортов в ОРДЛО, которые еще и хотят украинскую пенсию?

Зачем Россия это делает? И как на это реагировать Украине? Почему Киев не должен платить пенсию российским гражданам? И почему эти же граждане упрямо уверены в обратном?

А еще вашему вниманию - разбор свежей пропаганды от Russia Today. Как россияне манипулируют, чтобы только впихнуть ОРДЛО Украине на российских условиях, да еще и с кучей людей с российскими паспортами?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
Что делать с российскими гражданами на Донбассе? Подсрачниками, да за паребрик!!!
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07.05.2021 15:31
+29
Если не знаешь, как действовать - действуй по закону. По закону Украины иностранным гражданам украинскую пенсию не платят и просто так на территорию Украины не пускают.. Иностранные граждане, нарушающие законы нашего государства должны быть или посажены в тюрьму или высланы из Украины.
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07.05.2021 15:41
+24
Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 7301
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07.05.2021 15:38
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Что делать с российскими гражданами на Донбассе? Подсрачниками, да за паребрик!!!
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07.05.2021 15:31 Ответить
Немного не так. Отправлять на срассеюшку отказываться от росгражданства. Цивилизованно и действенно. Собственноручно эти книжки с курицами жрать будут не запивая ничем.
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07.05.2021 15:43 Ответить
А правая рука 🤢🤡😈🐲 и нога Зеленского - баканов (жена ) и Ермак ( козырь )с паспортами рф ?
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07.05.2021 15:44 Ответить
100%
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07.05.2021 15:48 Ответить
то в Криму є мирні громадяни, а на Донбасі лиш військові загарбники. Підсрачники мають бути летальними
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07.05.2021 21:08 Ответить
Справа в тому, що у них в одній кишені російский паспорт, а в іншій український. При цьому пишаються, що "укрАінскій у нас нє атбірают". Я про свою рідню. І в Ощадбанку заспокоюють: просрочені картки для виплат будуть видавати при відкритті КПП.
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08.05.2021 14:55 Ответить
Проект "Без цензуры": Паспорта для предателей. Что делать с российскими гражданами на Донбассе? - Цензор.НЕТ 6832
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07.05.2021 15:33 Ответить
Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 7301
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07.05.2021 15:38 Ответить
Ты кроме своей Лугандонии в своей жизни хоть одну европейскую страну посетил? Нахлебниками желаете вы стать. Это неоспоримый факт. Граждане Евросоюза живут во сто крат лучше вас "ненахлебников". Сперва научитесь культурно себя вести в обществе, на улице. Перестаньте вспоминать за каждым словом "твою мать".
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07.05.2021 16:15 Ответить
То есть слова "ирония" и "сарказм" прошли мимо твоей жизни?
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07.05.2021 21:57 Ответить
Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 3884
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08.05.2021 08:32 Ответить
этим тварям из лугандона ПРЕКРАТИТЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПЕНСИИ . ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ И ИНВАЛИДОВ --- ПОКА ***** НЕ УЙДЕТ С УКРАИНЫ --- ПУСТЬ ЭТИМ НАХЛЕБНИКАМ ПЛАТИТ *****
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08.05.2021 08:02 Ответить
90 дней, а потом нах...
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07.05.2021 15:35 Ответить
Отправлять их на родину, в Пензу, Саратов,Магадан
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07.05.2021 15:36 Ответить
эти гниды с 2014 года доказали,
что украинская земля -
ЭТО НЕ ДЛЯ НИХ !
на земле Украины, они не способны мирно жить, выращивать хлеб и детей, а лишь зомбировать, сталкивать лбами, воровать, ненавидеть, разрушать и убивать !
пусть едут туда, где им земля роднее - в кацапию нах, нехер нашу засирать !
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07.05.2021 15:36 Ответить
Так фейкомётка о «распятом мальчике» уехала, говорит плохо ей в скрепной родине, не любят, на работу не берут, посылают все кто может))...
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08.05.2021 08:54 Ответить
Граждане рф на Днобассе - оккупанты. Со всемы вытекающими.
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07.05.2021 15:37 Ответить
На Колыме и в Магаданской области целые поселки пустуют - туда их нах выселять
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07.05.2021 15:39 Ответить
Пущай они с ними (паспортами, убогие) и живут - там, на Росии. И кормють их усех, как нас, 🇺🇦 Украину раньше. Нищеброды доЛбаские...
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07.05.2021 15:40 Ответить
В,старые товарные вагоны забить битком, бочку воды и ведро пустое чтоб в туалет ходилли, （мы же не НКВД) и вперед назад в СССР, где так и возили, только без воды и ведра.
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07.05.2021 15:41 Ответить
Если не знаешь, как действовать - действуй по закону. По закону Украины иностранным гражданам украинскую пенсию не платят и просто так на территорию Украины не пускают.. Иностранные граждане, нарушающие законы нашего государства должны быть или посажены в тюрьму или высланы из Украины.
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07.05.2021 15:41 Ответить
Если не знаешь, как действовать - действуй по закону. По закону Украины иностранным гражданам украинскую пенсию не платят
Как выплачивают пенсию украинцам, эмигрировавшим за границу
Выплата пенсий за границу осуществляется на основании соответствующих международных договоров и действующего законодательства Украины. Размер пенсии исчисляется по законодательству Украины и не зависит от страны проживания пенсионера.
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07.05.2021 16:22 Ответить
ну так это касается только граждан Украины. Дорофеев c192e950 к чему твоя ссылка? Ты видимо плохо свой язик понимаешь.

на рашке пенсия для граждан рашки.
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07.05.2021 17:22 Ответить
Выплата пенсии иностранцу, работавшему в Украине
Иностранные граждане и лица без гражданства получают пенсионные выплаты наряду с украинскими гражданами из национальной системы государственного общеобязательного пенсионного страхования. При этом лица должны находиться в нашей стране на законных основаниях (ч. 4 ст. 8 Закона от 09.07.2003 № 1058-IV).
На сегодняшний день Украина заключила международные договоры о пенсионном обеспечении с такими странами:
............
- Российская Федерация;
................
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07.05.2021 20:17 Ответить
У нас пенсионная реформа работает с 11 года, согласно которой те, кто не платили налоги, получат ноль пенсии. А ОРДЛО налоги Украине не платит, уже сколько лет, сами понимаете. Ну и как они пенсию думают получать от Украины, ась?
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08.05.2021 20:02 Ответить
що за питання ?
1. кракнути базу російських паспортів Луганди,

2. припинити виплату пенсії (це абсолютно по закону між Україною та Росією ще до 14-го),
3. тих супчиків, які зявляться на КПП, одразу пакувати в табори для обмінного фонду.
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07.05.2021 15:49 Ответить
4. попередити, що після звільнення Донбассу, одержать як мінімум статус "не-громадянин" за балтійським зразком, або ж вид на проживання на півроку в рік.

у багатьох одразу пропаде бажання мати "курку" в кішені
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07.05.2021 15:52 Ответить
Уже всё предусмотрено.
Естественно, реализация может происходить после деоккупации.
На тот момент у украинского МВД будет база "новых граждан" России - наша разведка добудет, в России все базы продаются за 100-500 $, как это делают Беллингкэт и фонд Навального.
Всё, разговор короткий: вы получали паспорт РФ - получал. Вы теряете украинское гражданство (такой закон есть). Собираются данные группами, президент подписывает регулярно, допустим, раз в две недели указы, и для ваты - два пути: или чемодан, вокзал - на новую родину, или ВНЖ в Украине со всеми вытекающими обстоятельствами - ограничения по трудоустройству и невозможность участия в выборном процессе.
Всё, проблема решена.
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07.05.2021 15:52 Ответить
Нахрен они нам нужны со своим видом на жительство!
Проблема решается быстрее всего, с помощью ржавых барж....
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07.05.2021 16:01 Ответить
Когда-то чехи так решили под шумок окончания войны проблему с судетскими немцами. Даже обувь у них срывали - заставляли идти через горы босиком...
Но, в 21 веке не позволят нам в таком духе решить вопрос.
Поэтому тот вариант, что я описал, будет лучшим из всех возможных.
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07.05.2021 16:09 Ответить
отличный план. Но ключевое слово - после деокупации! А может проще? Колючая проволока и забыть про них?
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07.05.2021 16:16 Ответить
А ни один сценарий ДО деоккупации не сработает, увы.
Про колючую проволоку поддерживаю, но это может вызвать психоз у рашки, и она сделает какой-то дурной шаг, например, с признанием ДНР - а это отодвинет тогда деоккупацию на очень длительный срок. Пока вата туда-сюда ездит за пенсиями - это позитивно влияет на имидж Украины в ЕС, мол, мы хотим, мы всё делаем, чтобы их обратно интегрировать, а рашка - якорем висит. Если сделать из них "сектор Газа", то рашка сразу перехватит дипломатическую инициативу и будет вопеть, чтобы санкции сняли, т.к. Украина не хочет заниматься вопросом.
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07.05.2021 16:24 Ответить
Можна ще простіше:
Якщо в книжці з двоголовою куркою відсутні відмітки митників чи прикордонників про проходження через держ. кордон, то депордація "к радньім бєрьозкам" з забороною в'їзду на 3, 5, 10 років або пожиттєво як осіб, що не легально перетнули кордон України.
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07.05.2021 16:47 Ответить
Отправить в "НТВ"( это расшифровывается как "нормальный товарный вагон") на матушку-расею! Как приехали,так пусть и уезжают. "НТВ" на УЗ почти не сохранилось,разве что в музеях,так то не проблема: есть много простаивающих крытых вагонов! А если в четырехосный крытых вагонах не комильфо,то можно на вагонзаводах заказать двухосные "НТВ" для доброго дела,что б традицию блюсти,так сказать!
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07.05.2021 15:53 Ответить
вон Воркута почти пустая, люди бросают квартиры и убегают оттуда, хаты некому продать.
так всех паспортоносцев эрэфии туда, ведь тоже - ШАХТЕРСКИЙ КРАЙ!
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07.05.2021 15:53 Ответить
рачка развалится на улусы и проблема решится автоматически
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07.05.2021 16:04 Ответить
Во всех цивилизованных странах, граждан нарушающих паспортный режим, выселяют за пределы страны.
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07.05.2021 16:06 Ответить
1) Российское гражданство( как второе) должно быть под запретом в Украине.2) Те кто получил должны от него отказаться, или автоматически утратить украинское. ( на это дается определенное время, скажем пол года) 3) Те кто кто не отказался и лишился в связи с этим украинского гражданства должны быть высланы из страны ( как иностранцы) 4) кто утаил наличие российского гражданства, то при установлении этого получает 5 лет без права на амнистию, с последующим лишением украинского гражданства и высылкой из страны. Все очень просто. тут просто нужна "политическая воля" и работа в этом направлении.
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07.05.2021 16:12 Ответить
В пункте 2) - грубейший подвох.
"2) Те кто получил должны от него отказаться, или автоматически утратить украинское."
Нельзя давать задний ход - получили, оставайтесь с ним. Всё.
Иначе они поотказываются и будут делать вид, что ничего не произошло. И вперёд - давать голоса ватным партиям на выборах.
Получили российское - потеряли украинское. Всё, на госслужбу нельзя, на выборы нельзя.
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07.05.2021 16:18 Ответить
Я б не против такого подхода.. но есть одно НО. 1) у нас как бы есть закон о том при получении другого гражданства ( и не только российского,) автоматически теряешь украинское, но как оказалось все это так сделано что это только на бумаге. У нас полно граждан которые имеют по два, а некоторые по три гражданства. Т.е. закон силы не имеет.2) А как быть с теми кто получил Рашен гражданство до 2014 года.. ( тогда еще агрессии не было) 3) а как быть с теми которые по принуждению его получили под угрозой потерять крышу над головой и средства к существованию, я имею в виду Крым, Севастополь, ОРДЛО, с ними как то возможно тоже нужно будет как то решать вопрос. Вот кого это точно не должно касаться и к ним должна применяться ваша поправка это к тем кто был на свободной территории Украины и при этом получил российское гражданство, или не отказался от него после начала агрессии.
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07.05.2021 16:27 Ответить
Очень просто. Или ты отказываешся ПИСЬМЕННО от гражданства тех или иных стран (нотариально заверных) и лично подаешь заявление о лишении ДРУГОГО гражданства в соответствующее консульство.
Если вдруг тебе нравиться гражданство другой страны - предоставь наличие средств для проживания.
В случаи ФАЛЬСИФИКАЦИЙ со стороны такого гражданина сделать уголовную статью - 5 лет. БЕЗ удо. вот и все.
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07.05.2021 16:44 Ответить
"А как быть с теми кто получил Рашен гражданство до 2014 года.. ( тогда еще агрессии не было) 3) а как быть с теми которые по принуждению его получили под угрозой потерять крышу над головой и средства к существованию, я имею в виду Крым, Севастополь, ОРДЛО, с ними как то возможно тоже нужно будет как то решать вопрос." - отвечаю:

Все должны автоматически потерять гражданство Украины. Если случится чудо и Украина вернет контроль над этими территориями, желающие будут проходить процедуру получения украинского гражданства, но не формальную со сдачей фейковых экзаменов, а на детекторе лжи с выяснением их истинного отношения к происходившим событиям, майдану, референдумам, "путинприди", агрессией. И кто в душе был на "той стороне" должны получить дулю.
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09.05.2021 12:06 Ответить
Проблема Украины в том что ВСЕ депутаты ВР являются зрадниками поскольку имеют пасспорт другой страны. И поэтому они НИКОГДА не проголосуют за закон по которому лишение гражданства Украины идет АВТОМАТИЧЕСКИ и без всякого суда после того как выявленны факты получения гражданина Украины гражданства другого государства. А такой закон очень на часи!
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07.05.2021 16:13 Ответить
Гражданство, должно быть НАГРАДОЙ!
Целью, к которой должны стремиться, трудиться и добиваться, прилежной учебой, трудом, защитой и сдачей экзаменов.
По этому в Украине необходимо создать Институт НЕ гражданства, на подобии того, как сделано в Прибалтике.
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07.05.2021 16:13 Ответить
Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 2939
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07.05.2021 16:27 Ответить
Война идет 7 год. Ни команда "гецьмана", ни новые "лица" НЕ хотят принять простой закон.
Украина признает только ОДНО гражданство. При получении ДРУГОГО гражданства, гражданство Украины считается утраченым с момента приобретения ДРУГОГО гражданства.
Естественно для ДРУГИХ граждан, желающим проживать в нашей стране должны предявляться требования. А именно наличие средств для пребывания в Украине. Тоесть или ты в Украине работаешь или имеешь средства (которые регулярно используются) для того чтоб не работать. Нима грошей - езжай додому (ведь сам выбрал другой дом). В случае с гражданами донбаса просто не выйдет. 2 пенсии это "тЭма".
И им, по сути, ничего за это не будет. Чуть что скажут - нас заставили и т.д.
После деокупации всех кто НЕ откажеться от росийского гражданства - лишать украинского гражданства. Отменить льготы. За НЕуплату любых долгов УКРАИНСКИМ предприятиям карать жестко. Кто не имеет средств или пенсии "добро пожаловать в родную гОвань" - на границе с ********* передать ИХ граждан (они своих не бросают ага).
Но почему Украине НЕ примет закон о ЕДИНОМ гражданстве? Ведь каждый должен сделать свой выбор (те кто имеет 2 и больше) ИЛИ ты гражданин Украины, или нет. Они вольные люди.
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07.05.2021 16:41 Ответить
Відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України (позбавляти громадянства України забороняє ст.25 Конституції України, але "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення" як "в лоб" від "по лобі").
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09.05.2021 10:52 Ответить
Ну списки есть,гражданства лишить всех посколько в Украине двойное гражданство запрещено.Ну и все что связано с правами гражданина Украины обрезать.А вообще я не понимаю как и на каком основании граждане другой страны находяться на территории Украины,тем более с оружием в руках
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07.05.2021 16:48 Ответить
Щоб не платити пенсії тим що побажали стати громадянами рассеї потрібно мати базу даних тих що стали ними. 2.Прийняти громадянство рассеи может будь хто..А от позбутись його неможливо. 3.У нас недолугий закон про громадянство Там прописано що повинно бути лише одно Але не прописано що робити коли людина набуває і інші громадянства. 4.Росія визнана країною агресором. Чому не внесені правки в закон про громадянство де було біи чітко прописано - Громадянин України який прийняв громадянство країни агресора автоматично позбавляється громадянства України. 5. Рашка роздає своє громадянство даунбасцям для того щоб потім там провести референдум - Ви хочете бути в складі РФ ? Це ще одна міна сповільненої дії стосовно України. На жаль наша влада цього розуміти не хоче.
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07.05.2021 17:10 Ответить
Все влада розуміє - бо лідер цієї влади це сокодрочер з Кривого Рогу Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 8522
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07.05.2021 22:23 Ответить
Нужна паспортная реформа и реформа социального обеспечения.
А перед этим нужно провести обызательную перепись населения Украины с указанием места жительства, места работы, где были заплачены налоги.., отдельно графа - гражданства.., одно или больше..

Кто не фигурирует в переписи - тот не гражданин Украины,
кто без нового паспорта - отсеются.
Голосовать только по новым паспортам..
Кто из ДыРы или Лугандона - справку от местных властей, что не голосовал за днр и лнр, .. иначе пособник оккупантов автоматически .. Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 2155 Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 125
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07.05.2021 19:37 Ответить
"справку от местных властей, что не голосовал за днр и лнр " Пане Bad Robot , це просто супер !!! Підтримую !!! Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 6808
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08.05.2021 20:28 Ответить
эти существа продажные приспособленцы хитрые, взяли бы свои пенсионные дела и отвезли на россию, если такие патриоты кацапского дерьма, так нет и тут и там им платят. Виноваты те кто законы для этих существ не принимает не в их пользу.
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07.05.2021 19:42 Ответить
Покарання без вини не буває ...
Донбас був приреченний стати місцем бойових дій йще в 2010 році , коли радів , що посадив на Банкову гвалівника й двічи гопоту . Коли радів , що на той раз (в 2010 році) масові фальсіфікації усі проговтнули .
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07.05.2021 21:30 Ответить
Зачем Россия это делает? И как на это реагировать Украине? Почему Киев не должен платить пенсию российским гражданам? И почему эти же граждане упрямо уверены в обратном? Источник: https://censor.net/ru/v3264066

ЯК ЩО ВІДМОВИВСЯ ВІД ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ, ВІДМОВИВСЯ ВІД ПЕНСІЇ, А
КАЦАПСЬКИЙ ПАСПОРТ АВТОМАТИЧНО ОЗНАЧАЄ ВИХОД З ГРОМАДЯНСТВА

УКРАЇНИ. Це треба зробити автоматичним чином Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 8421

Всі з кацапськими паспортами на Донбасі - депортація на Расєю.
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07.05.2021 22:20 Ответить
Головне, щоб при владі були українці, а не сиві бариги у вишиванках, пучеокі, обрізані космополіти та інша потолоч, з прізвищами на -ов
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08.05.2021 08:41 Ответить
У "столипінські", і до Сибіру, на плато Путорана. Народ бімбаса вправний, якщо годували цілу Україну і сьомий рік силами "шахтарів" та "трактористів" стримують ЗСУ, то й там розбудують місто - сад, років через чотири після прибуття. Це ж унікуми, люди-цвяхи (******)
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08.05.2021 08:37 Ответить
Что делать?
1. Вариант хард. Всех новоиспеченных росссиян депортировать на историческую родину с запретом въезда на 25 лет за незаконное пересечение границы.
2. Вариант лайт. Всех на полиграф, заблудшим овцам вернуть паспорта и под надзор СБУ, ватников и любителей русскава мира - см. п.1.
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08.05.2021 09:50 Ответить
ДЕ
ПО
Р
ТА
ЦИ
Я
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08.05.2021 11:04 Ответить
що робити? ручна кладь і пішим строєм до 3,14Dрасії
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08.05.2021 19:54 Ответить
Тут гібрідне рішення - всіх ярих руцкоміровців які співпрацювали з кацапами і закладали своїх сусідів - патріотів України на підвал і хто воював проти ЗСУ і добробатів, входив у "міліцію", катував наших полонених і інш., тих під кримінальну відповідальність і на зону, іншим "КАКАЯРАЗНІЦА" корка на право проживання в Україні строком на 10 років без права голосувати, а от реальним патріотам України (якихї там біля 20 %) залишити паспорта України. Отаке рішення - калоборанти або хай тікають поки є змога, або у тюрягу при контролі Україні на цієй території Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? - Цензор.НЕТ 2288
Буряти, осетини, кадировці, тувинці і інщі їхтамнєти нв українські зони без відкладань.
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08.05.2021 19:59 Ответить
Ви думаєте , що вони за 10 років порозумнішають ? Ні пане , пожиттєво , на десять поколінь без права голосувати, без права ні на що , а потім десятому поколінню скласти іспит з української історії, мови , перевірити володіння мовою.
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08.05.2021 20:35 Ответить
Ні - за 10 років вони або поспиваються, або сколяться, або виїдуть на паРашу.
Цинічно, але це правда.
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08.05.2021 20:54 Ответить
"Что делать с российскими гражданами на Донбассе?" - расстрелять и не размазывать сопли по этому поводу.
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09.05.2021 08:53 Ответить
Дякую "цензору" за те,що в голос сказали те,що бояться сказать інші - це те що ДЕРЖАВА УКРАІНА, через соціальні виплати, фінансує окупантів та колаборанті.Чому?Тому що гривні,вивезені з Украіни,обмінюються в т.з. банках недореспублі на рублі.Тобто держава Украіна виділяє зрадникам БЕЗПОВОРОТНЮ допомогу.А "цензору" - уважуха.
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09.05.2021 10:33 Ответить
Что делать. Быть реалистами. Есть два варианта - не обращать внимания. или отказаться от Донбасса.
Есть правда третий вариант - совершить танковый бросок на паРашку, взять Москву и совершить парад Победы на Красной площади. Но это из области фантастики!
Потому, если по уму, то не обращать внимания. Не признавать и крапка
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09.05.2021 11:38 Ответить
 
 