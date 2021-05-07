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"Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - дочь судьи Печерского суда Константиновой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Настя в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и в нецензурной форме призвала их смириться с российской оккупацией Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков и опубликовал видеообращение дочери Константиновой, которое она сделала перед походом на пляж. Поводом для видеообращения стал инцидент с приездом российского рэпера Басты в Киев - "любимого исполнителя" судейской дочери.
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ДУЖЕ НЕВГАМОВНИЙ (розлючений)
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·33 хв
ЕЩЁ БЫ ВИШЕНКОЙ НА ТОРТЕ ,У "БАБИЩЩИ"... "ВЩЕНТ" РАЗБАЛОВАННОЙ, НАДМЕННОЙ ИСТЕРИЧКИ... ПРЯМ НА ГЛАЗАХ У НАС, СДУВАЛИСЬ БЫ "ГУБИЩЩИ"..! ДА И, О ЧУДО(!!!), РАСПЛЕТАЛИСЬ БЫ КОСИЧКИ..!
https://twitter.com/**********/status/1390890991654146048
"Виявляється, що та губата шльондра, що прославилась любов'ю до кац*пського репера не тільки донька судді Печерського суда.
Її батько співробітник ДБР Анатолій Тарасюк.
А відчим - суддя того ж суду Кицюк."
только ЗА !
Спалила дочка свою мать, сдала, как стеклотару!!!
Модератор.пропусти видео 3 мин названия народов от рек https://www.youtube.com/watch?v=24zHAE4QNhE