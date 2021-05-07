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"Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское", - дочь судьи Печерского суда Константиновой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Настя в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и в нецензурной форме призвала их смириться с российской оккупацией Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал координатор Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков и опубликовал видеообращение дочери Константиновой, которое она сделала перед походом на пляж. Поводом для видеообращения стал инцидент с приездом российского рэпера Басты в Киев - "любимого исполнителя" судейской дочери.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское, - дочь судьи Печерского суда Константиновой 01

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Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское, - дочь судьи Печерского суда Константиновой 02

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+149
"Крым уже не наш. Смиритесь с этим, бл#дь! Про#бали! Угомонитесь, быдло украинское" - дочь судьи Печерского суда Константиновой - Цензор.НЕТ 8210 Що це за соска ?
Бджола покусала ??
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07.05.2021 16:23
+133
Спрашивать, почему этим биомусором не занимается СБУ бесполезно, потому что в стране такой же преЗЕдент и его слуги урода.
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07.05.2021 16:25
+130
в НОРМАЛЬНОЙ европейской стране после такого мама-судья этой силиконовой проститутки подала бы в отставку!!!!!!!!!!!!
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07.05.2021 16:47
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минетное устройство 80 level.... )))))))))))))))))
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08.05.2021 08:19 Ответить
Тіпо вибачення соски , тіпо ми її спочатку неправильно зрозуміли. Всю ненависть до українців.




ДУЖЕ НЕВГАМОВНИЙ (розлючений)

@**********

·33 хв

ЕЩЁ БЫ ВИШЕНКОЙ НА ТОРТЕ ,У "БАБИЩЩИ"... "ВЩЕНТ" РАЗБАЛОВАННОЙ, НАДМЕННОЙ ИСТЕРИЧКИ... ПРЯМ НА ГЛАЗАХ У НАС, СДУВАЛИСЬ БЫ "ГУБИЩЩИ"..! ДА И, О ЧУДО(!!!), РАСПЛЕТАЛИСЬ БЫ КОСИЧКИ..!

https://twitter.com/**********/status/1390890991654146048
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08.05.2021 08:21 Ответить
А саме цікаве те що ні цій дурепі ні її матері за витівки дочки нічого небуде.
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08.05.2021 08:50 Ответить
Отаку гидоту обрали собі хазяїнами 73% .
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08.05.2021 09:00 Ответить
КОНЧІТА
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08.05.2021 09:01 Ответить
Только не надо тут приплетать европейцев.
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08.05.2021 10:37 Ответить
Одни украинцы воюют за Украину и отдают жизнь за её ,другие "украинцы" и их личинки занимают высокие должности в Украине воруют миллионами называют быдлом тех кто отдает жизнь за то чтобы у губатых шлюх были эти миллионы!
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08.05.2021 09:11 Ответить
не зрозуміло, чому ця спотворена Природою чи перехресними родинними статевими зносинами жидокацапка щось вякає про Україну...
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08.05.2021 09:12 Ответить
Margarita

"Виявляється, що та губата шльондра, що прославилась любов'ю до кац*пського репера не тільки донька судді Печерського суда.
Її батько співробітник ДБР Анатолій Тарасюк.
А відчим - суддя того ж суду Кицюк."
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08.05.2021 09:47 Ответить
Возбужденный половой орган на видео - это порнография! Цензор, что ты делаешь!
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08.05.2021 09:57 Ответить
Оце все, що треба знати про наших суддів, бо яблучко від яблуні... В нормальній сім"ї отаке одоробло не виросло б.
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08.05.2021 09:59 Ответить
У тєбя нєт слов - бо в голові нічого нема. Дитино, ти вже ледве рот відкриваєш, силіконова дурепа. Ше в мозок собі силікон залий, а то походу він там в тебе бовтається. Страховисько.
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08.05.2021 10:13 Ответить
Смерть скотам.
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08.05.2021 10:15 Ответить
Какое у е б и щ е ФУ! Какая мерзкая тварь!
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08.05.2021 10:16 Ответить
В этой скотяры проблема одна оказывается : ЧТО СЛУШАТЬ ???(сама сказала :каких исполнителей ???). Во ******, да еще противное с виду, а думает о себе ,что красивая как бы. Вот из-за таких ботоксных мутантов сюда и хотят ехать всякие кацапские ушлепки в т. ч. и бывшие наши : хлорка , подвалий, лабада и типа их.
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08.05.2021 10:20 Ответить
Губы,как жопа у гибона, а ума как у ракушки. Украинская ,,элита" во всей своей неповторимой красоте.
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08.05.2021 10:27 Ответить
Оберіть зеленського на другий термін і оце через пару років стане суддєю як і її мати
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08.05.2021 10:35 Ответить
и как ее родители судят людишек поганых ИМЕНЕМ УКРАИНЫ ????? "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 7067 "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 7067 правосудие и честность в Украине ? ну трите мрази мусорско-судейские комент , трите , будьте вы прокляты до седьмого колена
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08.05.2021 10:38 Ответить
Уё&ище! Другого слова не подберу...
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08.05.2021 11:01 Ответить
Взяла изуродовала себя дура.
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08.05.2021 11:02 Ответить
рабочая, но тупая
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08.05.2021 11:13 Ответить
Шоб этой мрази и её мамашке, каждую ночь снились красивые украинские яры
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08.05.2021 11:21 Ответить
"Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 8145
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08.05.2021 11:21 Ответить
Где Бакланов где СБУ ??? ЕЕ вместе с родителями за ухо и в СИЗО. На все ее РЫЛО ст 111 УК ИЗМЕНА... С конфискацией до 3 го колена "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 4817 "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 4817 "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 4817
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08.05.2021 11:22 Ответить
Ну з цією ватною шльондрою все зрозуміло. Ось тільки чи є в проукраїнських партій юридичні підстави, і головне-бажання подати на неї в суд. Це було б прецендентом, і у частини прихильників "сруского міра", можливо пропало бажання бовкати те лайно, як це робить частина відморожених мажорів.
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08.05.2021 12:21 Ответить
вы имели ввиду с кастрацией до 3-го колена ?

только ЗА ! "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 9532
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08.05.2021 14:25 Ответить
На лицо факт что эту овцу отесали силиконом. От курица сама себе нажила.
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08.05.2021 11:26 Ответить
Мало того, що вона тупа, так ще і страшнюча, губи накачала сіліконом так, що вони стали схожі на дупу павіана. Якщо ця дура вважає за красу такі сардельки замісь губ, то вже по цьому можна судити про її розум. У неї немає меж ні в чому, вона їх не відчуває.
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08.05.2021 11:30 Ответить
Мне одному показалось что у нее слюни текут?
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08.05.2021 12:18 Ответить
Да уж! восемь (8) страниц. Девка пропиарилась на славу. Кстати, Баста, то же такой же.
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08.05.2021 12:42 Ответить
Диву даєш, що ця тварина така не выхована. В якому звіринці вона виховувалася ! Не віриться , що вона ще не психлікарні , а керує транспортним засобом. На , що дивиться влада???
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08.05.2021 13:04 Ответить
Для первого раза этой мразоте достаточно набить сосальник так, что бы вся морда стала, как жопа бабуина.
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08.05.2021 13:26 Ответить
ти диви! не ротик а якийсь стикувальний аппарат... за що дитина так себе ненавидить? "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 5600
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08.05.2021 14:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DXzeGutJVZU
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08.05.2021 14:54 Ответить
это предательство и пособничество террористам и кацапофашистам.
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08.05.2021 16:41 Ответить
Господи, спасибо, что наши враги - такие идиоты.
Спалила дочка свою мать, сдала, как стеклотару!!!
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08.05.2021 17:41 Ответить
"Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової - Цензор.НЕТ 7959
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08.05.2021 19:16 Ответить
СТУДНТКА ЮРФАКА ! ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ БУДЕТ РАБОТАТЬ В СУДЕ, ВМЕСТЕ С МАМОЙ!
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09.05.2021 10:17 Ответить
Вместо сарказма и бессильной злобы предлагаю Знания ЕЙ и вам. Мы не укр, а росичи. Запроданцы. потому что отдали свою национальность, затем и земли отобрали рашисты.
Модератор.пропусти видео 3 мин названия народов от рек https://www.youtube.com/watch?v=24zHAE4QNhE
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10.05.2021 09:29 Ответить
Вот так они нас судят.
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11.05.2021 10:37 Ответить
а що у дури з губами - вона не випускає?
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11.05.2021 12:01 Ответить
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