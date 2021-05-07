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В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Ночью в Киеве наряд полиции охраны присвоил сумку с деньгами, которая принадлежала упавшему с самоката мужчине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию об ограблении киевлянина, к которому, вероятно, причастны сотрудники полиции.

36-летний житель столицы пояснил, что он возвращался ночью домой на самокате, не удержал равновесие и упал. Полицейские, которые были рядом, остановились и подошли к нему. При этом один из сотрудников забрал его сумку.

В результате проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий работники внутренней безопасности НПУ установили полицейских, находившихся в составе наряда, и задержали их. Ими оказались сотрудники Управления полиции охраны в Киеве. Старший наряда признался, что забрал сумку заявителя, а затем поделился частью похищенных денег с коллегами.

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Во время неотложных обысков обнаружена и изъята сумка потерпевшего, деньги и другие личные вещи. Сейчас готовится вручение подозрения 33-летнему полицейскому по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям других сотрудников. Одновременно готовятся документы на увольнение полицейских наряда в полном составе со службы в полиции и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+36
А шо прокукарекает на эту тему величайший сыщик-на жопе прыщик Антоха Геращенко? С ним-то менты поделились добычей?
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07.05.2021 17:05
+33
какой позор
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07.05.2021 17:01
+27
какой потужный министр, такая и полиция.
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07.05.2021 17:03
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какой позор
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07.05.2021 17:01 Ответить
Та не оказалось что это были бывшие сотрудники В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 4391.
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07.05.2021 17:03 Ответить
В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 8800
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07.05.2021 17:10 Ответить
Це не пограбування, сумка лежала окремо від людини, вони просто її підняли.
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08.05.2021 16:00 Ответить
Ну в самом деле не самокатчика же поднимать,он сам поднимется,а вот сумка лежала беспомощная и ей нужно было помочь подняться.шо не так?
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08.05.2021 19:56 Ответить
ЦІКАВО ЯКИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПОТРІБНО ЗІБРАТИ ЩОБ ЗВІЛЬНИТИ БАНДУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ГРАБЕЖАМИ.
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07.05.2021 19:05 Ответить
хоч петицію зареєструвати для початку
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07.05.2021 21:53 Ответить
Вони заперечують свої злочини як звичайні злочинці, а судді не менші злочинці щей шкоду їм злочинним рішенням ІМЯМ УКраЇНИ відшкодують
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08.05.2021 18:19 Ответить
А выпавшего из "Гелендвагена" слабо ограбить???
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07.05.2021 17:10 Ответить
Ссикотно...Там можуть звільнити пострілом в голову)
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08.05.2021 11:44 Ответить
тех кто непосредственно был в патруле ПОСАДИТЬ, всех остальных кто знал и не доложил руководству с ПОЗОРОМ уволить
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07.05.2021 17:19 Ответить
Такая большая сумка что наверное через руль перелетел от перегруза.
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07.05.2021 17:02 Ответить
Вот именно, с полкило кэша (в том числе в валюте) самокатчик ехал наверное в булочную? У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката - Цензор.НЕТ 2103
Дело нечистое...
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08.05.2021 05:24 Ответить
Закладчик на самокате
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08.05.2021 19:54 Ответить
какой потужный министр, такая и полиция.
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07.05.2021 17:03 Ответить
А шо прокукарекает на эту тему величайший сыщик-на жопе прыщик Антоха Геращенко? С ним-то менты поделились добычей?
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07.05.2021 17:05 Ответить
Если бы поделились,то мы б и не узнали об этом случае В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 5364
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07.05.2021 17:59 Ответить
Вот Антоха и обиделся. В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 7517
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07.05.2021 19:10 Ответить
В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 1895
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07.05.2021 17:07 Ответить
Тепер їм одна дорога в одну з паралельних структур Авакова.
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07.05.2021 17:07 Ответить
Уря В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 2105 В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 2105 В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 2105 Як без ,цього,мусорського лайна жити В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 9894
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07.05.2021 17:08 Ответить
"Хто що охороняє, той на тому і годується....", сказав сторож м"ясокомбінату, коли його піймали при виносі мішка з ковбасою через дірку в паркані...
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07.05.2021 17:09 Ответить
'Служьба й опасна й трудна' В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 3777
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07.05.2021 17:11 Ответить
В этой новости прекрасно всё .
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07.05.2021 17:14 Ответить
Что-то тут не так. Менты явно знали что в сумке.
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07.05.2021 17:16 Ответить
Если кто-то, кое где, у нас порой ...(с)
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07.05.2021 17:17 Ответить
Вішенка на тортик реформі Авакова в поліції
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07.05.2021 17:19 Ответить
реформи були не Авакова, а Згуладзе. Пепсов вона професійно реформувала.
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07.05.2021 19:32 Ответить
Позорище, а не полицейский
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07.05.2021 17:20 Ответить
Белые приходют -грабят. Красные приходят- грабят.
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07.05.2021 17:21 Ответить
оце так поліція, оце так рехворма.
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07.05.2021 17:25 Ответить
це поліція охорони, реформа до них ніяким боком
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07.05.2021 19:33 Ответить
Пора статистику выпускать, как 110% населения уже доверяет полицаям
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07.05.2021 17:26 Ответить
От же ж гнида - мелочь поделил на троих, а пачки забрал себе. Не ошибусь - его выбор в 19 - членограй.
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07.05.2021 17:26 Ответить
Аваковская полиция во всей красе.
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07.05.2021 17:27 Ответить
Нічого собі Попандополо!Гроші поділив на троїх,а в пачках?А в пачках,собі забрав!)
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07.05.2021 17:28 Ответить
Навіть важко визначити ці мєнти більше жадібні чи більше тупі.
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07.05.2021 17:29 Ответить
І тупі і жадібні !!
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07.05.2021 17:38 Ответить
Интересно сколько получает патрульный?
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07.05.2021 17:31 Ответить
А причем здесь вообще патрульный к полиции охраны?
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07.05.2021 19:34 Ответить
Ставка тарифная все равно одна, звание то сержанское.
Патрульный или вневедомственная охрана без разницы.
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07.05.2021 19:38 Ответить
зелепатруль
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07.05.2021 17:34 Ответить
зелеохорона
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07.05.2021 19:35 Ответить
А это уже бывшие сотрудники. А пущяй не попадаются
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07.05.2021 17:34 Ответить
Отто Кац (Ванька Иванов). "Пущай" в Україні не катит.
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08.05.2021 11:55 Ответить
это ж новая полиция...мимо неё на самокате не проскочишь, если с деньгами
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07.05.2021 17:34 Ответить
"Судді" і прокурвори такі самі.
Тільки грабують не виходячи із кабінетів.
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07.05.2021 17:36 Ответить
Никогда такого не было, и вот - опять!
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07.05.2021 17:42 Ответить
Nikolai Chizhevsky, стули пельку дебилушка! В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 654

Андрей Крищенко для Украины стал символом патриотизма, когда весной 2014 г. в числе немногих офицеров МВД в Донбассе встал за защиту конституционного строя в Украине:
- пребывая на должности начальника милиции Горловки в момент захвата города пророссийскими террористами, отклонил ультиматум сепаратистов на сдачу управления МВД в апреле 2014 года, сбросил с крыши здания пророссийского террориста и сорвал флаг Российской Федерации, водруженный им, был захвачен террористами, жестоко избит;
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07.05.2021 18:11 Ответить
Далее Зе-******* собирается реХформировать СБУ 😂...
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07.05.2021 17:47 Ответить
они уже не работали в тот день .. задним числом и все ..
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07.05.2021 17:59 Ответить
положа руку на сердце-соблазн для полицейских был велик: мало кто сможет устоять, увидев огромную сумку с деньгами В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 8677
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07.05.2021 18:02 Ответить
Охрененная полиция охраны...
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07.05.2021 18:06 Ответить
Вся страна честнейшая, а вот с полицией неудачно.
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07.05.2021 18:31 Ответить
Тринадцять років назад в переході на Святошино у охайного чоловіка похилого віку стався напад епілепсії,поки надавав допомогу ментяра старлей прикриваючись папкою вкрав у нього гаманця.На зауваження попробували ричати а потім втекли,знайшов цих чмирів але черговий резонно зауважив що з доказами в мене не густо.
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07.05.2021 18:06 Ответить
У "честнейшего" министра и подчиненные соответственно. В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 8901
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07.05.2021 18:15 Ответить
Это каким надо быть отбитым напрочь, чтобы возить наличку в сумках.
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07.05.2021 18:47 Ответить
видать не то что вы в бронекубиках возите)
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07.05.2021 19:03 Ответить
Ты бы за дурь карточкой рассчитывался бы?
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07.05.2021 19:05 Ответить
При чём тут карточка?
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07.05.2021 19:09 Ответить
Причём тут дурь?
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07.05.2021 19:36 Ответить
какая дурь?
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07.05.2021 19:38 Ответить
какая карточка??
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07.05.2021 19:38 Ответить
а была карточка?
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07.05.2021 19:39 Ответить
Дурь походу была. у ментов.
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07.05.2021 19:40 Ответить
Это неточно.
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07.05.2021 19:43 Ответить
Видать непростой оказался муЗчина упавший с самоката
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07.05.2021 19:01 Ответить
У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката - Цензор.НЕТ 9310
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08.05.2021 17:14 Ответить
конченные гандоны...
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07.05.2021 19:42 Ответить
Сейчас их резко уволят задним числом.
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07.05.2021 19:47 Ответить
обыкновенные среднестатистические мусора. не самые плохие, кстати. есть такие, что еще и отпи*дили бы хорошенько да самокат забрали в придачу.
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07.05.2021 19:53 Ответить
Уже объявили,что эти менты-члены "Европейской солидарности" и делились с порошенко??
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07.05.2021 20:38 Ответить
Ха..Там в сумке еще были золото и бриллианты.Вот их то Порошенко забрал себе. У Києві наряд поліції охорони пограбував чоловіка, який впав із самоката - Цензор.НЕТ 2420
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08.05.2021 14:10 Ответить
Куда звонить если мусора грабят
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07.05.2021 20:45 Ответить
Там бы хватило на такси и ещё бы осталось.
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07.05.2021 21:16 Ответить
Поліціянти заробили собі на статтю Карного Кодексу В Киеве наряд полиции охраны ограбил упавшего с самоката мужчину - Цензор.НЕТ 6151
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07.05.2021 22:31 Ответить
Куда звонить если мусора грабят
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07.05.2021 22:33 Ответить
Аваковські мусора у всій красі
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07.05.2021 22:35 Ответить
ничё се киевские самокатчики! А когда по Киеву едет ВАЗ-2101, представьте сколько там наличных денег!! Про ВАЗ-2108 вообще молчу
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07.05.2021 22:50 Ответить
Вночі, на самокаті з торбою грошей? Може зарплатню отримав і їхав додому після другої зміни?
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07.05.2021 23:17 Ответить
не простой какой-то самокатчик, дело тёмное.
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08.05.2021 02:22 Ответить
мрази в погонах а Закон Украины на стороне мразей , и защищает мразей и ставит мразь ВЫШЕ обычного человека дает превилегии и почести РАЗВЕ НЕ ТАК ???
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08.05.2021 10:54 Ответить
зеленский с аваковым превратили полицию в преступников
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08.05.2021 12:09 Ответить
Повезло мужику, что не нарвался на полицейских, которые закапали его где-то, заметая следы.
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08.05.2021 13:51 Ответить
Это же "охрана", они всегда были более "галантерейными". Попались бы ППСники старой закалки, то всякое могло быть.
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08.05.2021 17:30 Ответить
Неаби яким досягненням є вже те що ми читаємо цю новину. Десь у 2010 - 2014 таке було б неможливо, хіба що в якомусь блозі.
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08.05.2021 16:26 Ответить
случайно ехал, случайно с баблом, случайно упал, случайно увидели и случайно подрезали сумку с этим баблом. не знаю как президент, а мы точно не лохи. таких случайностей не бивает. этот ...ондон берет все на себя а это не что иное как организованное, но не продуманное ограбление группой ментов и статья должна быть очень серьезная.
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08.05.2021 20:23 Ответить
вы все врете,у них чистые руки...после бани.
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08.05.2021 22:09 Ответить
8 лет это МАЛО. Для должностных лиц срок нужно удвоить. Им бы по 15 лет в самый раз.
ПОЛИЦИЯ ограбила - это в никакие ворота уже не влезает.
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09.05.2021 08:58 Ответить
 
 