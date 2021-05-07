Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой. ВИДЕО

Об обеспечении безопасности граждан и соблюдении норм по использованию запрещенной символики говорилось сегодня, 7 мая, во время селекторного межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Участие в мероприятии приняли Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Миколенко, заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, представители ГСЧС и структурных подразделений столичного главка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Участники совещания обсудили обеспечение публичной безопасности и порядка во время празднования на территории государства Дня памяти и примирения, а также 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне", - отмечается в информации.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил необходимость полного взаимодействия всех подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействованных в обеспечении безопасности во время указанных мероприятий:

"В эти дни в стране запланировано много мероприятий, в частности возложение цветов, шествия и автопробеги. Поэтому обращаю внимание на толерантность, выдержку, профессионализм правоохранителей при выполнении заданий на различных локациях", - подчеркнул он.

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Сергей Яровой также отметил, что к несению службы будут привлечены сотрудники оперативных служб, групп быстрого реагирования патрульной полиции, полиции диалога, патрульной полиции, кинологи, взрывотехники и следственно-оперативные группы.

"И обращаю внимание: работа ситуационного штаба должна быть организована в круглосуточном режиме, чтобы мы могли быстро принимать решения в случае изменения оперативной обстановки", - отметил Сергей Яровой.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что каждый работник полиции во время несения службы нацелен на проведение превентивной работы: "Подчеркиваю, что толерантность у нас должна быть на первом месте. Мы должны обеспечить не только безусловное соблюдение законодательства, но и безопасность граждан и каждого полицейского. Поэтому рядом с полицией диалога должны быть другие работники полиции, которые вовремя смогут нивелировать любую конфликтную ситуацию", - подчеркнул Игорь Клименко.

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В то же время Председатель Нацполиции отметил, что усилия полицейских будут направлены и на контроль за использованием запрещенной символики: "Национальная полиция будет предупреждать участников мероприятий о недопустимости использования георгиевской ленты. Большинство граждан прислушиваются к призывам о неиспользовании запрещенной символики и уважают закон. Те люди, которые переступят через эти права, должны отвечать", - сообщил Игорь Клименко.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич заметил, что 8 мая в государстве запланировано 341 мероприятие с участием более 13 000 граждан. За порядком будут следить более 2000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, сотрудников ГСЧС и курсантов ведомственных учреждений МВД. А 9 мая ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 000 граждан: "В каждом регионе есть понимание между всеми службами. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий, к охране правопорядка будут привлечены более 11 000 правоохранителей: 7300 полицейских, 3000 военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС, а также курсантов высших учебных заведений МВД", - сообщил Александр Фацевич.

Также заместитель Председателя Нацполиции отметил, что с 9 по 11 мая пройдут поминальные дни, поэтому многие граждане будут выезжать на кладбище. Поэтому на дорогах государственного и местного значения усиленно работать наряды патрульной полиции.

В то же время начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что полицейские Киева уже в усиленном режиме несут службу.

"Сегодня утром полицейские заступили на охрану общественного порядка в местах, где будут проходить мероприятия. Также круглосуточные наряды будут выставлены у всех мемориалов, стел, памятников и мест захоронений. Кроме того, все локации, где будут проходить мероприятия, и маршруты следования обследуют кинологи и взрывотехники", - сказал Андрей Крищенко.

Руководитель столичной полиции отметил, что со всеми организаторами мероприятий проведена разъяснительная работа о недопустимости нарушения законодательства, в частности относительно использования запрещенной символики.

Также в Киеве усилены наряды в метрополитене, на железнодорожном вокзале: с гражданами проводят профилактические беседы во избежание конфликтов и предупреждения провокаций.

Представители Нацгвардии и ГСЧС подтвердили готовность личного состава к несению службу в эти дни.