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Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Об обеспечении безопасности граждан и соблюдении норм по использованию запрещенной символики говорилось сегодня, 7 мая, во время селекторного межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Участие в мероприятии приняли Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Миколенко, заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, представители ГСЧС и структурных подразделений столичного главка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Участники совещания обсудили обеспечение публичной безопасности и порядка во время празднования на территории государства Дня памяти и примирения, а также 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне", - отмечается в информации.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил необходимость полного взаимодействия всех подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействованных в обеспечении безопасности во время указанных мероприятий:

"В эти дни в стране запланировано много мероприятий, в частности возложение цветов, шествия и автопробеги. Поэтому обращаю внимание на толерантность, выдержку, профессионализм правоохранителей при выполнении заданий на различных локациях", - подчеркнул он.

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Сергей Яровой также отметил, что к несению службы будут привлечены сотрудники оперативных служб, групп быстрого реагирования патрульной полиции, полиции диалога, патрульной полиции, кинологи, взрывотехники и следственно-оперативные группы.

"И обращаю внимание: работа ситуационного штаба должна быть организована в круглосуточном режиме, чтобы мы могли быстро принимать решения в случае изменения оперативной обстановки", - отметил Сергей Яровой.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что каждый работник полиции во время несения службы нацелен на проведение превентивной работы: "Подчеркиваю, что толерантность у нас должна быть на первом месте. Мы должны обеспечить не только безусловное соблюдение законодательства, но и безопасность граждан и каждого полицейского. Поэтому рядом с полицией диалога должны быть другие работники полиции, которые вовремя смогут нивелировать любую конфликтную ситуацию", - подчеркнул Игорь Клименко.

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В то же время Председатель Нацполиции отметил, что усилия полицейских будут направлены и на контроль за использованием запрещенной символики: "Национальная полиция будет предупреждать участников мероприятий о недопустимости использования георгиевской ленты. Большинство граждан прислушиваются к призывам о неиспользовании запрещенной символики и уважают закон. Те люди, которые переступят через эти права, должны отвечать", - сообщил Игорь Клименко.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич заметил, что 8 мая в государстве запланировано 341 мероприятие с участием более 13 000 граждан. За порядком будут следить более 2000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, сотрудников ГСЧС и курсантов ведомственных учреждений МВД. А 9 мая ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 000 граждан: "В каждом регионе есть понимание между всеми службами. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий, к охране правопорядка будут привлечены более 11 000 правоохранителей: 7300 полицейских, 3000 военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС, а также курсантов высших учебных заведений МВД", - сообщил Александр Фацевич.

Также заместитель Председателя Нацполиции отметил, что с 9 по 11 мая пройдут поминальные дни, поэтому многие граждане будут выезжать на кладбище. Поэтому на дорогах государственного и местного значения усиленно работать наряды патрульной полиции.

В то же время начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что полицейские Киева уже в усиленном режиме несут службу.

"Сегодня утром полицейские заступили на охрану общественного порядка в местах, где будут проходить мероприятия. Также круглосуточные наряды будут выставлены у всех мемориалов, стел, памятников и мест захоронений. Кроме того, все локации, где будут проходить мероприятия, и маршруты следования обследуют кинологи и взрывотехники", - сказал Андрей Крищенко.

Руководитель столичной полиции отметил, что со всеми организаторами мероприятий проведена разъяснительная работа о недопустимости нарушения законодательства, в частности относительно использования запрещенной символики.

Также в Киеве усилены наряды в метрополитене, на железнодорожном вокзале: с гражданами проводят профилактические беседы во избежание конфликтов и предупреждения провокаций.

Представители Нацгвардии и ГСЧС подтвердили готовность личного состава к несению службу в эти дни.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
московиты убили на порядок больше Украинцев, чем нацисты. И продолжают убивать.
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07.05.2021 20:45
+10
Не только мне не понять. Для Украинцев один оккупант просто сменил другого. И московитский оккупант был гораздо кровавее, чем нацистский.
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07.05.2021 20:52
+8
Праздник чего? Победы ГуЛага над Освенцимом?
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07.05.2021 20:47
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Давайте звільним Авакова і поставимо Ярового міністром МВС. Аваков нічого не робить, все за нього робить Яровий!
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07.05.2021 20:34 Ответить
...вперед, ляшенко - как только санитары проведут тебе очередную процедуру Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 2381 У тебя сегодня клистир или заворачивание в мокрую простынь? Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 9218
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07.05.2021 21:06 Ответить
Главное, 0. Признать импотентность в данном случае недо-органов. 1 компенсировать нанесенный гражданам вред. 2. Разрешить отстрел полицейских неадекватов
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07.05.2021 20:34 Ответить
Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 685
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07.05.2021 20:36 Ответить
Больные люди комплексов власти уже во власти, комментарии излишня - правда "правды"
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07.05.2021 20:40 Ответить
Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 1957
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07.05.2021 20:38 Ответить
ха..та они должны быть готовы ВСЕГДА - а не только на праздники, та и без пиара о готовности !!! Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 3038
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07.05.2021 20:39 Ответить
Вы не знаете сколько уходит на пиар поборы с налого-плательщиков , пипл хавает, норм говорят ...
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07.05.2021 20:41 Ответить
Російського окупанта України змінив німецький, а потім німецького знову російський. І що Україна має святкувати? чим російський окупант кращий за німецького??
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07.05.2021 20:40 Ответить
московиты убили на порядок больше Украинцев, чем нацисты. И продолжают убивать.
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07.05.2021 20:45 Ответить
Украинцы в особи полицаев и полиции кончили - уточняйте
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07.05.2021 21:23 Ответить
З 28 "героїв-панфілівців" 3 служили надалі в німецькій поліції, панфіловці вороги?
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07.05.2021 21:43 Ответить
победобесие на подходе,вата и малороссы уже наглаживают красные тряпки и колорадские ленты Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 5172
Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 5787
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07.05.2021 20:43 Ответить
Всі підрозділи МВС готові до проведення масових заходів 8 і 9 травня, - Яровий - Цензор.НЕТ 5829
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08.05.2021 20:16 Ответить
С наступающим великим праздником вас украинцы!
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07.05.2021 20:44 Ответить
...ранавата єщьо празнавать пабєду над русскай нєчісьтью...
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07.05.2021 20:47 Ответить
Праздник чего? Победы ГуЛага над Освенцимом?
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07.05.2021 20:47 Ответить
Тебе не понять,утебя праздник американского флага,а у нас великой победы!
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07.05.2021 20:50 Ответить
Не только мне не понять. Для Украинцев один оккупант просто сменил другого. И московитский оккупант был гораздо кровавее, чем нацистский.
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07.05.2021 20:52 Ответить
Над кем? Или чем?
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07.05.2021 20:53 Ответить
А ВИ це хто - русскіє?
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07.05.2021 20:53 Ответить
Победители фашистов
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07.05.2021 20:56 Ответить
- тоєсьть нєрусскіє...
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07.05.2021 20:58 Ответить
московиты побеждали в Италии? Расскажи поподробнее, русский Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 2643
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07.05.2021 20:58 Ответить
Фашисти в Кремлі.
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07.05.2021 21:44 Ответить
Litve toze projdut masovyje meroprijatija.Kak raz segodnia idiot repeticija pered nim Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 9522 Все подразделения МВД готовы к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая, - Яровой - Цензор.НЕТ 194
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07.05.2021 21:04 Ответить
Найкращий масовий захід на 8-9 травня - шашлики на природі в колі друзів чи сім'ї . Хоча є люди , які їдуть на дачу , садити картоплю . Ну а наглухо відбиті і без мізків або просто алкаші чи наркомани - ті бігають вулицями з портретами на патиках а потім під'їзди обсикають . Все заригано цими " пабєдітілями "
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07.05.2021 23:20 Ответить
Замасковані під ветиранів ВВВ і їх спадкоємці продажні кацапські холуї сепаратисти - колаборанти, їх господарі кремлівські фашисти )(уйла змусили зраджувати свою Українську Батьківщину. І хто ці жалюгідні продажні кацапські прихвосні що зрадили за 30 кривавих кремлівських срібняків Іуди свій рідний український народ, свою Україну ? В українського народу така падаль без своєї Батьківщини ось такі брудні кацапські виродки яких використовують кремлівські фашисти - злочинці викликають одну тільки ненависть і презирство. Вони жалюгідні виконавчі шавки і гавкають тільки по команді свого господаря жахливого фашиста )(уйла. Це продажна падаль - гидота. І вони вже давно не українці а недокацапи і люті вороги Українській державі і багатомільйонному волелюбному Українському народу. Який на превеликий жаль поки ще всіх таких як ці тварі що маскуються під ветеранів ВВВ разом з сепаратистами, терористами повністю не добив як продажну кремлівську нечисть, якій немає місця на святій українській землі .....-
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08.05.2021 08:23 Ответить
Всі підрозділи МВС готові до проведення масових заходів 8 і 9 травня, - Яровий - Цензор.НЕТ 8258
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08.05.2021 20:13 Ответить
 
 